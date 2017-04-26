Американцы доставили в Южную Корею оборудование для системы THAAD
В Южную Корею прибыло оборудование для размещаемой в стране американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
«На территорию бывшего гольф-клуба в Сонджу провинции Кенсан-Намдо заехали шесть грузовых фур с радаром и прочим оборудованием для THAAD», говорится в сообщении. Отмечается, что доставка оборудования вызвала столкновение между местными жителями и полицией.
Напомним, в прошлом году Южная Корея приняла решение разместить на своей территории систему ПРО THAAD. Ее компоненты уже доставлены, в мае развертывание комплексов должно быть завершено.
Согласно информации СМИ, батарея THAAD в Республике Корея будет иметь от 4-х до 9 подвижных установок, каждая из которых оснащена восемью ракетами. Официальных данных по этому поводу пока опубликовано не было.
Сообщается также, что радиус действия этих противоракет не превышает 200 километров.
«На территорию бывшего гольф-клуба в Сонджу провинции Кенсан-Намдо заехали шесть грузовых фур с радаром и прочим оборудованием для THAAD», говорится в сообщении. Отмечается, что доставка оборудования вызвала столкновение между местными жителями и полицией.
Напомним, в прошлом году Южная Корея приняла решение разместить на своей территории систему ПРО THAAD. Ее компоненты уже доставлены, в мае развертывание комплексов должно быть завершено.
Согласно информации СМИ, батарея THAAD в Республике Корея будет иметь от 4-х до 9 подвижных установок, каждая из которых оснащена восемью ракетами. Официальных данных по этому поводу пока опубликовано не было.
Сообщается также, что радиус действия этих противоракет не превышает 200 километров.
Использованы фотографии: http://image.chosun.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти