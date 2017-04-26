10:38 26 апреля

Американцы доставили в Южную Корею оборудование для системы THAAD

В Южную Корею прибыло оборудование для размещаемой в стране американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



«На территорию бывшего гольф-клуба в Сонджу провинции Кенсан-Намдо заехали шесть грузовых фур с радаром и прочим оборудованием для THAAD», говорится в сообщении. Отмечается, что доставка оборудования вызвала столкновение между местными жителями и полицией.


Напомним, в прошлом году Южная Корея приняла решение разместить на своей территории систему ПРО THAAD. Ее компоненты уже доставлены, в мае развертывание комплексов должно быть завершено.

Согласно информации СМИ, батарея THAAD в Республике Корея будет иметь от 4-х до 9 подвижных установок, каждая из которых оснащена восемью ракетами. Официальных данных по этому поводу пока опубликовано не было.

Сообщается также, что радиус действия этих противоракет не превышает 200 километров.

Использованы фотографии: http://image.chosun.com
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Комментарии 12

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  1. Alex_Rarog Сегодня, 10:03
    Даже не знаю. Вроде и оборонительное вооружение. Но опять же с эльфийскими ушами) как бы чего не вышло. По сеулу северяне как лупагут в 8к стволов... тут и омп не надо...
    Alex_Rarog
    1. рич Сегодня, 10:10
      «На территорию бывшего гольф-клуба в Сонджу провинции Кенсан-Намдо заехали шесть грузовых фур с радаром и прочим оборудованием для THAAD», говорится в сообщении. Отмечается, что доставка оборудования вызвала столкновение между местными жителями и полицией.

      По ходу американцы, в отличие от южно-корейцев, не понимают, что игра становится опасной
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 10:26
        Американцы готовы защищать Южную Корею до последнего корейца smile
        Чёрный
    2. EvgNik Сегодня, 10:12
      Все новости к чёрту! Забанили Диану Ильину! Требую от администрации того же для меня! И пошёл сайт на три русские!
      EvgNik
      1. Чёрный Сегодня, 10:18
        Цитата: EvgNik
        Все новости к чёрту! Забанили Диану Ильину

        Да уж....это катастрофа smile ..ток зачем на ветке требовать? Можно в личку админам wink
        Чёрный
      2. Mystery12345 Сегодня, 10:18
        Цитата: EvgNik
        Все новости к чёрту! Забанили Диану Ильину!

        за что,Николаич? belay
        Mystery12345
      3. Алекс_1973 Сегодня, 10:26
        EvgNik Сегодня, 10:12 ↑ Новый
        Все новости к чёрту! Забанили Диану Ильину! Требую от администрации того же для меня! И пошёл сайт на три русские!
        Жестко Евгений! Но согласен, без Дианы, сайт станет менее интересен.
        Алекс_1973
    3. Самаритянин Сегодня, 10:13
      Цитата: Alex_Rarog
      Даже не знаю. Вроде и оборонительное вооружение. Но опять же с эльфийскими ушами) как бы чего не вышло. По сеулу северяне как лупагут в 8к стволов... тут и омп не надо...

      Тут ещё вопрос, а Система GBMD уже стоит??? без которой эта батарея пустой хлам...
      скорее всего очередная залипуха и красивая картинка!!!
      Южнокорейцы, то понимают что их используют, как приманку???
      Самаритянин
  2. Шукшин Сегодня, 10:14
    Спасибо агентству "Рёнхап" за точное целеуказание.
    Шукшин
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:17
      Цитата: Шукшин
      Спасибо агентству "Рёнхап" за точное целеуказание.

      Спалили всё стадо ...
      bouncyhunter
    2. Vita VKO Сегодня, 10:31
      240 км до границы Северной Кореи. Думаю как минимум десяток ракет уже нацелены. Даже если не долетит, то вариант с самоликвидацией первой же ядерной БЧ создаст такое мощное ионизированное облако и ЭМИ, что всю THAAD можно будет выкинуть на свалку. Похоже корейцы решили совершить ритуальное самоубийство. Но самое странное, что коррупция Пак Кын Хе их волнует гораздо больше, чем реальная перспектива самоуничтожения.
      Vita VKO
  3. masiya Сегодня, 10:37
    Максимум 72 противоракеты, не маловато ли, у КНДР наверняка боевых модурей поболее будет, вот тогда и будет весело... только провоцируют своими поставками.
    masiya
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