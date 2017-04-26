Армия САР перемалывает наступающие «волны» ИГИЛ в Хаме

22-23 марта боевики запрещенных на территории РФ террористических группировок «Джебхат Ан-Нусра» и «Джейш аль Ислам» в районе Хамы перешли в активное наступление и, буквально, за два дня захватили большую территорию, в том числе город Суран, вплотную приблизились к городу Комхане. Затем военные с трех сторон окружили и перерезали дороги, которые ведут к городу Мухрада.