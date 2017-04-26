Как сломать США за 7 дней

Как сломать США за семь дней - практическое пособие для кухонного террориста. Если ты мечтал хакнуть Америку, но не знал с чего начать, то этот ролик специально для тебя! Потратив всего семь минут своей жизни, ты узнаешь о всех слабых местах американского государства, куда и как наносить удары, с помощью чего и в каком порядке. А самое главное научишься стравливать народ и устраивать разрушительные революции.