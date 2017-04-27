Сетецентрическая война: история и доктрина

Искусство войны сегодня переживает новое рождение. Старые концепции ведения боевых действий признаны неэффективными, а на помощь солдатам приходят новые технологии, которые уже сегодня изменяют образ войны. Сетецентрическая война – это мейнстрим современного военного дела, где как раз и происходит симбиоз войны и высоких технологий. Так давайте разберемся, что такое сетецентрическая война и какая у нее история.