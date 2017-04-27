13:47 27 апреля

Сетецентрическая война: история и доктрина

Искусство войны сегодня переживает новое рождение. Старые концепции ведения боевых действий признаны неэффективными, а на помощь солдатам приходят новые технологии, которые уже сегодня изменяют образ войны. Сетецентрическая война – это мейнстрим современного военного дела, где как раз и происходит симбиоз войны и высоких технологий. Так давайте разберемся, что такое сетецентрическая война и какая у нее история.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня