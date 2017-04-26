14:24 26 апреля

В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён

Российские ядерщики заинтересовались белорусским проектом мини-АЭС, которую за короткое время можно развернуть в любой точке мира, передает канал НТВ .

В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён


Проект был свернут после Чернобыльской катастрофы на волне страха перед ядерной энергией. Всё, что было создано, уничтожили. Теперь приходится восстанавливать по крупицам.


«Уникальный комплекс – мобильная атомная электростанция "Памир", уже прошедшая полевые испытания, была уничтожена 30 лет назад. Макеты в музее — это все, что осталось от проекта. Фактически, именно под эту задачу был создан отдельный ядерный институт. Путь – от эскизов до действующих образцов тогда занял 20 лет. На мобильную АЭС работал весь Союз, больше сотни предприятий», – говорится в репортаже.

Проект действительно был прорывной – 3 ЭВМ обеспечивали безопасность, система была полностью автоматизирована. По требованию военных, обслуживать этот «мирный атом» должны были не более 30 человек.

Заведующий лабораторией экспериментальной физики и ядерной безопасности экспериментальных установок Святослав Сикорин:

Есть целый ряд ноу-хау. По этой станции их огромнейшее количество просто. Которые, естественно, никому неизвестны. Ну и даже кто пытается взяться за такую разработку, когда продвинется дальше. Это все оказывается совсем непросто.


По его словам, «на полной мощности "Памир" должен был работать три года, в консервации – 10 лет».

Всего изготовили 2 комплекса. «Первый штатно отработал в поле. Но чернобыльская трагедия перечеркнула все. На фоне "ядерной истерии" институт получил приказ: проект закрыть, комплексы уничтожить».

Реанимировать проект пытались несколько раз, но всё заглохло. Беларусь в одиночку не тянет. «Россия, напротив, пытается решить вопрос самостоятельно. Действующий образец Министерству обороны обещали предоставить уже в 2020 году. Но сейчас признаются: нереально. Проект – в стадии бумажной подготовки», – говорится в материале.

Генеральный директор АО «Инжиниринговая кампания инновационных проектов» Минобороны РФ Игорь Конюшенко:

Идут обсуждения применения различных реакторов. На наш взгляд наиболее эффективный ректор – газоохлаждаемый аппарат. Который наиболее полно отвечает условиям Крайнего Севера.


Отмечается, что «при условии "фантастического" финансирования, имеющихся наработок и специалистов потребует не менее десяти лет, чтобы построить новую версию». Слишком многое разрушено с распадом Советского Союза.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Самаритянин Сегодня, 11:06
    ВО .. опять 25 в заголовке: В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
    по факту статьи:
    Но сейчас признаются: нереально.
    Отмечается, что «при условии "фантастического" финансирования, имеющихся наработок и специалистов потребует не менее десяти лет, чтобы построить новую версию». Слишком многое разрушено с распадом Советского Союза.
    т.е не будет ... как так???
    Самаритянин
    1. Самаритянин Сегодня, 11:12
      УВАЖАЕМЫЕ ВО, мне кажется не вам собирать всякие домыслы "экспердов" по интернету и тем более нтв, а они должны доносить до зрителя ВАШЕ Экспертное мнение, как профессионалов!!!
      ИМХО... hi
      Самаритянин
      1. Тралл Сегодня, 11:16
        Сразу вспомнился РИТЭГ (радиоизотопный термоэлектрический генератор) из фильма "Как я провел этим летом"
        Тралл
      2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:41
        Очевидно, что для такого объекта определяющим будет не техническая сторона дела, а его безопасность. Могут выкрасть радиоактивные компоненты или взорвать, устроив при этом мини Чернобыль.
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      3. alean245 Сегодня, 11:46
        УВАЖАЕМЫЕ ВО, мне кажется не вам собирать всякие домыслы "экспердов" по интернету и тем более нтв, а они должны доносить до зрителя ВАШЕ Экспертное мнение, как профессионалов!!!
        ИМХО... hi

        Думаю подавляющему большинству профессионалов некогда в интернетах сидеть в рабочий день, им работать нужно wink .
        alean245
      4. рич Сегодня, 12:47
        Планируюется возродить проект белорусской мини-АЭС

        Для мини-белоруссов laughing
        рич
    2. лигр Сегодня, 11:47
      Блин , я ничего не понимаю, ну уничтожили они там задел ну и фин с ним, создайте с чистого листа, современную версию, какие проблемы, а возрождать старьё - зачем, что б в музей поставить что - ли?
      лигр
  2. Rostislav Сегодня, 11:09
    Еще одна болевая точка. Уму не постижимо, сколько всего разрушили, СССР развалив.
    Долго меченому иуде на сковородке крутиться придется за все, что натворил.
    Rostislav
    1. ватник Сегодня, 11:16
      Смотрел видео по ней это что-то.
      Вообще мы очень мало знаем о разработках Великого Союза которые создавали наши отцы и деды а они были просто потрясающими и если бы к власти не прорвались разные жулики типа - Чубайса Гайдара Березовского Гусинского Абрамовича под прикрытием Ельцина то СССР сейчас бы достигла небывалых высот в мире. К сожалению ей "подрезали крылья"
      ватник
      1. НасРать Сегодня, 11:22
        Парадокс в том, что команду Горбачёв, Ельцин, Чубайс, Гайдар и др. создавалась в СССР и создавалась компетентными органами!



        Кстати, именно при Андропове, когда тот будучи Генеральным секретарём ЦК КПСС, Чубайса совместно с Гайдаром включили в группу экономистов, которые в составе специальной комиссии Политбюро (Комиссия Тихонова-Рыжкова) готовили проект реформирования советской экономики! Так что Чубайс будет всегда уважаемым человеком и похоронят его с почестями!

        Забавно, что о 90-х начали задумываться в СССР ещё в конце 70-х.... Чубайса готовили именно с конца 70-х под это дело..
        НасРать
        1. ватник Сегодня, 11:36
          Цитата: НасРать
          Забавно, что о 90-х начали задумываться в СССР ещё в конце 70-х.... Чубайса готовили именно с конца 70-х под это дело..

          Очередные "Библейские сказания"? lol
          ватник
          1. НасРать Сегодня, 11:54
            Цитата: ватник

            Очередные "Библейские сказания"? lol

            Ага, они...
            В 79-м в Ленинграде Чубайс создаёт группу молодых экономистов, обсуждающих реформирование сов. экономики, а в кураторах у них- сотрудник КГБ Олег Калугин( не а бы кто!), который «стажировался» в Колумбийском университете, вернулся в 71году в СССР,а к 74 году стал самым молодым генерал-майором КГБ(!) в 40 лет. Он, можно сказать был - правой рукой Андропова.

            Тут, как раз библейские сказания..
            НасРать
            1. НасРать Сегодня, 12:00
              И что самое интересное:

              Сначала в 1990-е годы «либералы» разваливали всё что можно, а в 2000-е пришли «державники», которым разваливать уже ничего не надо было — «всё развалено до нас». А если приглядеться, что у тех, что у этих, есть одна общая черта, одно общее происхождение — все они «питерские».

              Помимо Анатолия Борисовича Чубайса, выдающимися деятелями в постсоветский период стали и некоторые другие «молодые экономисты» из чубайсовского кружка, по присмотром Олега Даниловича Калугина:

              - Кудрин Алексей Леонидович, в 1996-1997 годах — заместитель руководителя Администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления Президента, в 2000-2011 годах — заместитель председателя Правительства и министр финансов РФ;

              - Кох Альфред Рейнгольдович, в 1993-1996 годах — заместитель, первый заместитель председателя Государственного комитета по управлению имуществом, в 1996-1997 годах — председатель Госкомимущества, заместитель председателя Правительства РФ, в 2000-2001 годах — директор холдинга «Газпром-Медиа»;

              - Игнатьев Сергей Михайлович, в 1991-1992 годах — заместитель министра экономики и финансов России, в 1992-1993 — заместитель председателя Центрального банка, в 1993-1996 — заместитель министра экономики, в 1996-1997 — помощник президента России по экономическим вопросам, в 1997-2002 — первый заместитель министра финансов, с 2002 года — председатель Центрального банка РФ и одновременно председатель наблюдательного совета Сбербанка России;

              - Илларионов Андрей Николаевич, в 1993-1994 годах — руководитель группы анализа и планирования при председателе Правительства РФ, в 2000-2005 — советник Президента Российской Федерации;

              - Дмитриева Оксана Генриховна, в 1998 году — министр труда и социального развития РФ, с 2007 года — первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ;

              - Мордашов Алексей Александрович, с 1996 года — генеральный директор ОАО «Северсталь».

              Интересно, что под руководством генерала Калугина в 1980-1987 годах в системе органов КГБ по городу Ленинграду и Ленинградской области служили некоторые относительно молодые офицеры, ставшие впоследствии видными деятелями постсоветской демократической России:

              - Бортников Александр Васильевич, с 2008 года — директор ФСБ России. В интервью газете «Совершенно секретно» (№ 5 (264), май 2011 года) Олег Калугин вспоминал о Бортникове: «это был очень способный, целеустремлённый сотрудник. Он всегда выделялся из общей массы офицеров госбезопасности своей работоспособностью. Его отличало умение нестандартно оценивать людей и события… Одним словом — человек на своём месте»;

              - Голубев Валерий Александрович, с 2006 года — заместитель председателя правления ОАО «Газпром»;

              - Иванов Виктор Петрович, в 2000-2004 годах — заместитель руководителя Администрации Президента РФ, в 2004-2008 годах — помощник Президента РФ, с 2008 года — директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков;

              - Патрушев Николай Платонович, в 1998 году — заместитель руководителя Администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления Президента, в 1999-2008 годах — директор ФСБ России, с 2008 года — секретарь Совета Безопасности РФ. В интервью журналу «Коммерсантъ Власть» (№12 (465), 02.04.2002) Олег Калугин вспоминал о Патрушеве: «первое повышение в своей жизни он получил от меня», «вместе на охоту ездили. Он и книжки любил читать, и музыкой интересовался. Современный такой парень по тем временам… И в общем, он мне нравился…»;

              - Полтавченко Георгий Сергеевич, в 2000-2011 годах полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, с 2011 года — губернатор Санкт-Петербурга;

              - Путин Владимир Владимирович (в Ленинградском УКГБ — до 1984 года), в 1997-1998 годах — заместитель руководителя Администрации Президента РФ — начальник Главного контрольного управления Президента, в мае-июле 1998 года — первый заместитель руководителя Администрации Президента, в 1998-1999 — директор ФСБ России, в 1999 и в 2008-2012 годах — председатель Правительства РФ, в 2000-2008 и с 2012 года — Президент Российской Федерации;

              - Черкесов Виктор Васильевич, в 2003-2008 годах — директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
              НасРать
              1. ватник Сегодня, 12:25
                Цитата: НасРать
                И что самое интересное:

                Цитата: НасРать
                Путин Владимир Владимирович

                Ну да вы НасРать ещё исполните сдесь песню - вовсёмвиноватпутин lol

                Как вы деятели "пятой колоны" уже честно говоря утомили мало вам что полстраны разворовали и разрушили вы и теперь прямо горите неугасимым желанием "добить" всё что осталось и "стереть" и оболгать всё новое что построено в ней.
                ватник
            2. ватник Сегодня, 12:02
              Цитата: НасРать
              В 79-м в Ленинграде Чубайс создаёт группу молодых экономистов, обсуждающих реформирование сов. экономики, а в кураторах у них- сотрудник КГБ Олег Калугин( не а бы кто!), который «стажировался» в Колумбийском университете, вернулся в 71году в СССР,а к 74 году стал самым молодым генерал-майором КГБ(!) в 40 ле

              И что? Такие фантазии "толпами" гуляют по интернету а разные деятели из "пятой колонны" их с удовольствием тиражируют.
              ватник
              1. НасРать Сегодня, 12:38
                В 1992-1996 годах Анатолий Борисович Чубайс в качестве председателя Госкомимущества, заместителя и первого заместителя председателя Правительства РФ осуществлял только общее руководство процессом приватизации государственной собственности.
                А вот непосредственным управлением сделками по продаже приватизируемой госсобственности занималось специализированное государственное учреждение — Российский фонд федерального имущества (РФФИ). Значимость этой конторы мало кем осознаётся, а ведь важно не только решить, какой объект продать, но и кому его продать. РФФИ мог проводить приватизационные сделки таким образом, чтобы собственность досталась не всяким посторонним, а именно нужным людям.

                В 1992-2008 годах советником председателя РФФИ, заместителем начальника, начальником управления экономической безопасности РФФИ работал бывший сотрудник Первого главного управления (внешней разведки) КГБ СССР Игорь Васильевич Корнеев.
                Бывший советский разведчик И.В. Корнеев в 1990-х — 2000-х годах постоянно делегировался как представитель РФФИ в советы директоров множества приватизируемых предприятий, и непосредственно рулил процессом их приватизации (от этого, между прочим, зависело, кому конкретно достанется собственность). Как только приватизация данного предприятия полностью завершалась, Корнеев переходил как представитель Российского фонда федерального имущества в совет директоров другого предприятия, и обеспечивал приватизацию там, и так в течение полутора десятилетий.

                В справке Службы безопасности Президента РФ на Анатолия Борисовича Чубайса, составленной в 1994 году, Игорь Васильевич Корнеев назван как «представитель Чубайса». Но в реальности не Корнеев был представителем Чубайса, а скорее Чубайс был представителем Корнеева. Как видно по датам, Корнеев работал и при Чубайсе, и после его ухода, при всех многочисленных председателях РФФИ, председателях Госкомимущества, зампредах Правительства РФ по приватизации, которые уходили и приходили, сменяя друг друга в 1990-е — 2000-е годы. Они уходили и приходили, а Корнеев оставался. !!! Всё было под контролем...
                НасРать
        2. Rostislav Сегодня, 12:03
          Забавно ...
          Не забавно, а горько и больно.
          Rostislav
      2. saturn.mmm Сегодня, 12:07
        Цитата: ватник
        К сожалению ей "подрезали крылья"

        Кто подрезал крылья СССР
        saturn.mmm
    2. oborzevatel Сегодня, 13:37
      Цитата: Rostislav
      Еще одна болевая точка. Уму не постижимо, сколько всего разрушили, СССР развалив.

      А у нас в училище под эксплуатацию этого объекта даже спецов начали готовить в то время.
      oborzevatel
  3. Громобой Сегодня, 11:14
    Лишь бы не получилось так,что создадут то для военных,но запитываться будут добывающие компании не вложившие в проект ни копейки.
    Громобой
    1. commbatant Сегодня, 11:41
      Цитата: Громобой
      Лишь бы не получилось так,что создадут то для военных,но запитываться будут добывающие компании не вложившие в проект ни копейки.


      Я как раз подумал не привлечь ли МО РФ в рамках совместного проекта добывающие компании (в т.ч. "вражеские", МАЭС - все равно будет под контролем 12-го ГУ МО РФ), они им не меньше нужны чем ВС РФ, тем более места дислокации ВБ часто совпадают с местом нефте/газодобычи, это сократит госрасходы по проекту.
      Тягачи можно российского производства использовать (КАМАЗ http://st-kt.ru/news/kamaz-raketovozy-zasvecheny-
      i-zasnyaty), чтоб не зависеть от РБ.
      commbatant
  4. птс-м Сегодня, 11:15
    Даа,жаль ,что в то время не нашлось грамотного прапорщика,який бы сховав цю ядерну установку в погреб своей хаты.Сейчас бы продавал бы и купыв бы сэбе звание...генерал-лейтенанта...
    птс-м
  5. Александр 3 Сегодня, 11:19
    С распадом СССР мы потеряли Крым,с трудом вернули и до сих пор на нас тявкают.Разрушили работающие образцы мини АЭС а восстанавливать будем долго и нудно.Разрушают быстро а создают годами.
    Александр 3
  6. voyaka uh Сегодня, 11:19
    Там, вроде как, реактор АПЛ поставили на колеса фуры?
    voyaka uh
  7. Водоплавающий Сегодня, 11:28
    По требованию военных, обслуживать этот «мирный атом» должны были не более 30 человек.
    ===========================
    А охранять 3000 чек?
    Водоплавающий
    1. ватник Сегодня, 11:39
      Цитата: Водоплавающий
      А охранять 3000 чек?

      Раньше в годы СССР она в значительной охране не нуждалась (хотя как ЛЮБОЙ режимный объект её конечно бы охраняли) так как в стране был порядок и достаточно жёсткая дисциплина.
      Атомная отрасль России сегодня.
      ватник
    2. Roma-1977 Сегодня, 12:11
      А зачем охранять? Оттуда, где она будет действовать украсть её будет проблематично.
      Roma-1977
  8. JBlack Сегодня, 11:30
    Обязательно нужна такая станция, а то бабушкам, да и многим другим людям в глубинке России не по силам купить дрова для обогрева ( а чем же они тогда топить будут, неужели дровами? В.В. Путин), а тут бац и халявная электростанция самым нуждающимся, газ провести и отопление, нет - это не размах такой страны как Русь, мобильная атомная электростанция - вот где сила воровско., нет, инженерной мысли. Вдарим по холоду силой Атома.
    А по серьезному, хватит херне. страдать, займитесь порядком и экономикой, тогда глядишь и деньги на всю эту лабуду появятся.
    JBlack
  9. barclay Сегодня, 11:32
    Всё, что было создано, уничтожили. Теперь приходится восстанавливать по крупицам.
    Еще один гадкий след "Горбачевской перестройки".
    Не хватает нам прагматизма. Если остановили проект, то зачем уничтожать наработки, если они потом могут с большой вероятностью пригодиться?
    "Не всех дурных война убила" - была в свое время такая поговорка.
    barclay
    1. gridasov Сегодня, 12:07
      Вообще у людей короткая память . Многие разработки уходят в небытие вместе с ушедшими их творцами . Только самые примитивные остаются и при этом не совершенствуются .Проблема ядерных систем, в конечном итоге получения электроэнергии ,сложная и небезопасная Сама реакторная часть и подготовка топлива так же представляет целый комплекс вопросов и решений. Трансформация тепловой энергии в переменные магнитные процессы так же усложняют процесс.
      Все это можно весьма несложно привести в объединенный процесс и в одном устройстве реактор -турбина -генератор . Специального топлива, теоретически так же не требуется . На практике и в начальном периоде освоения новой технологии можно и усложнить процесс для расширения знаний . Но в будущем модернизация приведет к значительному упрощению . И правильно говорят некоторые умные люди , что необходимо собрать всю совокупность знаний и построить с "чистого листа"
      gridasov
    2. Roma-1977 Сегодня, 12:13
      Прагматизм - он разный бывает. Оставить Чубайса, АЭС - уничтожить. Или оставить АЭС, Чубайса -уничтожить. В зависимости от целей непосредственного прагматика.
      Roma-1977
      1. gridasov Сегодня, 12:31
        Это абсолютно верно! Вопрос ведь в том и состоит , что простому обывателю неизвестны главные приоритеты лидеров страны .Поэтому если проблема существует и требует решения , то можно не сомневаться , что будет использован весь ресурс , чтобы владеть приоритетом на новую технологию . И если интереса нет , то это говорит само за себя.
        gridasov
  10. RRRoman Сегодня, 12:01
    10МВт тепловой мощности 630КВт электрической плюс таскали с ней резервные дизель генераторы плюс проблемы эксплуатации. Не проще дизель генератор сразу?
    RRRoman
    1. gridasov Сегодня, 12:36
      Все сводится к технологии управляемого процесса создания сверхвысокой плотности магнитных силовых взаимодействий . Поэтому нужно просто понимать почему ядерные технологии, пока , имеют весьма важное значение. Однако технологии о которых можно говорит как о фантазиях, позволят создать реактор на принципах , которые применимы не только в энергетике , но и в других важнейших областях .
      gridasov
      1. RRRoman Сегодня, 13:01
        Тогда уже и антигравитация и без проводная передача энергии будет. Науку двигать вперед я только за. Я про другое зачем этот колесно-гусеничный парк. ДГ 1МВт в районе 10 тонн вес и совсем другие эксплуатационные расходы и риски. Мож чего не знаю поэтому и спросил.
        RRRoman
  11. Толик_74 Сегодня, 12:01
    Попросите Луку, он продаст все чертежи и документацию. У него денег на поддержания режима нет, он землю родную распродаёт, всё продаст, не говоря про какую то АЭС
    Толик_74
    1. Roma-1977 Сегодня, 13:37
      Он бы продал. Но документация пущена на самокрутки ещё до того, как мир узнал последнего (он же предпослений) диктатора Европы.
      Roma-1977
  12. RRRoman Сегодня, 12:16
    На популярной механике статья
    Сказание о бродячем реакторе: Советская передвижная АЭС
    RRRoman
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