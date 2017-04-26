В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
Российские ядерщики заинтересовались белорусским проектом мини-АЭС, которую за короткое время можно развернуть в любой точке мира, передает канал НТВ .
Проект был свернут после Чернобыльской катастрофы на волне страха перед ядерной энергией. Всё, что было создано, уничтожили. Теперь приходится восстанавливать по крупицам.
«Уникальный комплекс – мобильная атомная электростанция "Памир", уже прошедшая полевые испытания, была уничтожена 30 лет назад. Макеты в музее — это все, что осталось от проекта. Фактически, именно под эту задачу был создан отдельный ядерный институт. Путь – от эскизов до действующих образцов тогда занял 20 лет. На мобильную АЭС работал весь Союз, больше сотни предприятий», – говорится в репортаже.
Проект действительно был прорывной – 3 ЭВМ обеспечивали безопасность, система была полностью автоматизирована. По требованию военных, обслуживать этот «мирный атом» должны были не более 30 человек.
Заведующий лабораторией экспериментальной физики и ядерной безопасности экспериментальных установок Святослав Сикорин:
По его словам, «на полной мощности "Памир" должен был работать три года, в консервации – 10 лет».
Всего изготовили 2 комплекса. «Первый штатно отработал в поле. Но чернобыльская трагедия перечеркнула все. На фоне "ядерной истерии" институт получил приказ: проект закрыть, комплексы уничтожить».
Реанимировать проект пытались несколько раз, но всё заглохло. Беларусь в одиночку не тянет. «Россия, напротив, пытается решить вопрос самостоятельно. Действующий образец Министерству обороны обещали предоставить уже в 2020 году. Но сейчас признаются: нереально. Проект – в стадии бумажной подготовки», – говорится в материале.
Генеральный директор АО «Инжиниринговая кампания инновационных проектов» Минобороны РФ Игорь Конюшенко:
Отмечается, что «при условии "фантастического" финансирования, имеющихся наработок и специалистов потребует не менее десяти лет, чтобы построить новую версию». Слишком многое разрушено с распадом Советского Союза.
Проект был свернут после Чернобыльской катастрофы на волне страха перед ядерной энергией. Всё, что было создано, уничтожили. Теперь приходится восстанавливать по крупицам.
«Уникальный комплекс – мобильная атомная электростанция "Памир", уже прошедшая полевые испытания, была уничтожена 30 лет назад. Макеты в музее — это все, что осталось от проекта. Фактически, именно под эту задачу был создан отдельный ядерный институт. Путь – от эскизов до действующих образцов тогда занял 20 лет. На мобильную АЭС работал весь Союз, больше сотни предприятий», – говорится в репортаже.
Проект действительно был прорывной – 3 ЭВМ обеспечивали безопасность, система была полностью автоматизирована. По требованию военных, обслуживать этот «мирный атом» должны были не более 30 человек.
Заведующий лабораторией экспериментальной физики и ядерной безопасности экспериментальных установок Святослав Сикорин:
Есть целый ряд ноу-хау. По этой станции их огромнейшее количество просто. Которые, естественно, никому неизвестны. Ну и даже кто пытается взяться за такую разработку, когда продвинется дальше. Это все оказывается совсем непросто.
По его словам, «на полной мощности "Памир" должен был работать три года, в консервации – 10 лет».
Всего изготовили 2 комплекса. «Первый штатно отработал в поле. Но чернобыльская трагедия перечеркнула все. На фоне "ядерной истерии" институт получил приказ: проект закрыть, комплексы уничтожить».
Реанимировать проект пытались несколько раз, но всё заглохло. Беларусь в одиночку не тянет. «Россия, напротив, пытается решить вопрос самостоятельно. Действующий образец Министерству обороны обещали предоставить уже в 2020 году. Но сейчас признаются: нереально. Проект – в стадии бумажной подготовки», – говорится в материале.
Генеральный директор АО «Инжиниринговая кампания инновационных проектов» Минобороны РФ Игорь Конюшенко:
Идут обсуждения применения различных реакторов. На наш взгляд наиболее эффективный ректор – газоохлаждаемый аппарат. Который наиболее полно отвечает условиям Крайнего Севера.
Отмечается, что «при условии "фантастического" финансирования, имеющихся наработок и специалистов потребует не менее десяти лет, чтобы построить новую версию». Слишком многое разрушено с распадом Советского Союза.
Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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