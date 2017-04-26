В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён

Есть целый ряд ноу-хау. По этой станции их огромнейшее количество просто. Которые, естественно, никому неизвестны. Ну и даже кто пытается взяться за такую разработку, когда продвинется дальше. Это все оказывается совсем непросто.

Идут обсуждения применения различных реакторов. На наш взгляд наиболее эффективный ректор – газоохлаждаемый аппарат. Который наиболее полно отвечает условиям Крайнего Севера.