14:18 26 апреля

Фронт террористов на севере провинции Хама практически развалился

Под ударами ВКС РФ и сирийской армии фронт исламистов в районе Эль-Латамина (на севере провинции Хама) трещит по всем швам, в ближайшие дни боевики могут начать беспорядочное отступление обратно в Идлиб, пишут Известия .

Фронт террористов на севере провинции Хама практически развалился


«В предыдущие дни сирийская армия сумела отбить у боевиков-исламистов из "Ахрар аш-Шам" и бывшей "Нусры" (запрещены в РФ) примерно треть так называемого Эль-Латаминского выступа. Войска уже подошли на расстояние 2-3 км к самому городу Эль-Латамин, который подвергается непрерывным бомбардировкам», – говорится в статье.


По оценкам наблюдателей, террористы, атаковавшие север провинции Хама в конце марта, израсходовали резервы в боях и теперь вынуждены отступать. В последние недели сирийская армия навязывала исламистам лобовые бои, в ходе которых, благодаря поддержке с воздуха, удалось перемолоть основные силы группировок.

Однако, по мнению директора Центра анализа стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, пока не следует ждать массированного наступления вглубь провинции Идлиб.

Без подрыва ситуации изнутри наступать на Идлиб будет крайне тяжело. В этой провинции собрались порядка 50 000 активных боевиков. Причем это опытные и мотивированные ветераны. Это многовато для нынешней сирийской армии. У Башара Асада примерно столько же сил, но они разбросаны по разным участкам фронта и ведут бои под Пальмирой, под Алеппо и на юге страны. Вся надежда на борьбу между радикалами из "Нусры" и более умеренными группировками. В этом плане многое будет зависеть от Турции, которая имеет много союзников в Идлибе.


Эксперт добавил, что исламисты в Идлибе «понесли уже второе подряд большое поражение и теперь их активность снизится, но со временем они могут восстановить силы, поскольку каналы переброски оружия и боевиков не перекрыты».

Так или иначе, придется играть на добивание, тем более что победа в Северной Хаме откроет дорогу на Хан-Шейхун, где была химическая атака, и тогда появится возможность провести объективное расследование, понять, что там произошло,
заключил он.

Использованы фотографии: РИА Новости, Министерство обороны РФ
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Комментарии 17

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:30
    Вся надежда на борьбу между радикалами из "Нусры" и более умеренными группировками. В этом плане многое будет зависеть от Турции, которая имеет много союзников в Идлибе.

    Не удивлюсь , если неосултан и здесь под дверь нагадит ..
    bouncyhunter
    1. Владимир 38 Сегодня, 11:35
      100% нагадит)
      Владимир 38
      1. Marksman Сегодня, 12:13
        Мнение:
        1. Сирийцы вышли на границы 2015 года. Оборона Латамна опирается на естественные преграды: река на Ю и ЮЗ, цепь высот на ЮВ. Сам город и линию обороны пробить непросто:
        - долговременная,
        - доп.поставки ТОW
        Но при этом:
        - ВКС не жалеет ОДАБов,
        - новый Т-90 там засветился.
        - Сухейль во главе.

        2. Болгары загрузили целый состав с бронёй для духов.

        3. Нет предпосылок, что духи побегут на север, ибо, вслед за Латамна и Морек идёт укреплённая Кафр-Зита, а за ней Хан - Шейхун. Большой город. Ну и САА, не СА, чтобы от неё бегать в панике.
        Marksman
    2. zoolu300 Сегодня, 12:36
      Да он (недосултан) гадить не переставал, а "олигархат" РФ только мило утирается.
      zoolu300
    3. рич Сегодня, 12:42
      bouncyhunter : Не удивлюсь , если неосултан и здесь под дверь нагадит

      Лучше бы помидорами на рынке торговал, как все порядочные люди
      рич
  2. Masya Masya Сегодня, 11:35
    практически

    Не нравится мне это слово... нельзя быть немножко беременной...
    Masya Masya
  3. Шукшин Сегодня, 11:38
    Успехов и крупной удачи ВКС России, армии Ассада и их союзникам!!!
    Шукшин
  4. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:38
    Опять 25 уже не надоело то террористам конец . То войска асада же сотый раз завоевывают одну и туже господствующию высоту
    А сейчас у них фронт развалился.
    Надо уже дать гарантию асаду на жизнь на безбедное существования в Иране или в России что бы он добровольно сдал власть ,
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Roma-1977 Сегодня, 12:19
      Неа. Надо дать гарантию бармалеям на жизнь и безбедное существование в Турции или Катаре.
      Roma-1977
    2. commbatant Сегодня, 12:24
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Опять 25 уже не надоело то террористам конец . То войска асада же сотый раз завоевывают одну и туже господствующию высоту
      А сейчас у них фронт развалился.
      Надо уже дать гарантию асаду на жизнь на безбедное существования в Иране или в России что бы он добровольно сдал власть ,


      Проблема в том, что Турции нужен север САР с рекой Ефрат с каскадами ГЭС на ней, Израилю побережье САР, Катару свободный доступ его трубе в Турцию, Курдам часть Северо-Востока САР как минимум в качестве автономии, ИРИ ВБ на территории САР, желательно поближе к Израилю, ИГИЛу нефтянные поля на востоке САР....
      commbatant
  5. Толстоевский Сегодня, 11:39
    что-то не ладится у наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
    1. ватник Сегодня, 11:49
      Вообще оборона террористов рушится (тьфу-тьфу не сглазить) уже не только под Хамой но и под Дамаском

      К сожалению крайне трудная ситуация по прежнему под Дейр-эс-Зором.

      Сводка обстановки Сирия.
      ватник
      1. commbatant Сегодня, 13:07
        ватник Сегодня, 11:49 ↑ Новый
        Вообще оборона террористов рушится (тьфу-тьфу не сглазить) уже не только под Хомсом но и под Дамаском


        Терзают меня смутные сомнения, а не попадет ли армия САР в "котел" к ИГИЛ (может джихадисты специально отступают), сейчас армия САР углубится в оборону ИГИЛ, растянит коммуникации, потом джихадисты нанесут пару вспомогательных ударов на других участках фронта чтобы отвлечь резервы САР, а потом ударят по флангам на этом фронте.
        Среди кураторов ИГИЛ не наблюдалось раньше....
        commbatant
  6. JBlack Сегодня, 11:44
    Хоть бы это закончилось побыстрее, удачи нашим ВКС, а Асаду сил сдать власть и провести выборы, с победой про российского президента.
    JBlack
    1. zivXP Сегодня, 11:58
      Это будет продолжаться еще очень долго.
      zivXP
  7. лесовозник Сегодня, 11:57
    Значит скоро зверещат матрасы
    лесовозник
    1. Roma-1977 Сегодня, 12:23
      Ждём очередных "зверств режима" и девочку Бану, довольно почёсывающую свои седые яйца после новых ударов "Томагавками".
      Roma-1977
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