Фронт террористов на севере провинции Хама практически развалился
Под ударами ВКС РФ и сирийской армии фронт исламистов в районе Эль-Латамина (на севере провинции Хама) трещит по всем швам, в ближайшие дни боевики могут начать беспорядочное отступление обратно в Идлиб, пишут Известия .
«В предыдущие дни сирийская армия сумела отбить у боевиков-исламистов из "Ахрар аш-Шам" и бывшей "Нусры" (запрещены в РФ) примерно треть так называемого Эль-Латаминского выступа. Войска уже подошли на расстояние 2-3 км к самому городу Эль-Латамин, который подвергается непрерывным бомбардировкам», – говорится в статье.
По оценкам наблюдателей, террористы, атаковавшие север провинции Хама в конце марта, израсходовали резервы в боях и теперь вынуждены отступать. В последние недели сирийская армия навязывала исламистам лобовые бои, в ходе которых, благодаря поддержке с воздуха, удалось перемолоть основные силы группировок.
Однако, по мнению директора Центра анализа стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, пока не следует ждать массированного наступления вглубь провинции Идлиб.
Эксперт добавил, что исламисты в Идлибе «понесли уже второе подряд большое поражение и теперь их активность снизится, но со временем они могут восстановить силы, поскольку каналы переброски оружия и боевиков не перекрыты».
«В предыдущие дни сирийская армия сумела отбить у боевиков-исламистов из "Ахрар аш-Шам" и бывшей "Нусры" (запрещены в РФ) примерно треть так называемого Эль-Латаминского выступа. Войска уже подошли на расстояние 2-3 км к самому городу Эль-Латамин, который подвергается непрерывным бомбардировкам», – говорится в статье.
По оценкам наблюдателей, террористы, атаковавшие север провинции Хама в конце марта, израсходовали резервы в боях и теперь вынуждены отступать. В последние недели сирийская армия навязывала исламистам лобовые бои, в ходе которых, благодаря поддержке с воздуха, удалось перемолоть основные силы группировок.
Однако, по мнению директора Центра анализа стратегической конъюнктуры Ивана Коновалова, пока не следует ждать массированного наступления вглубь провинции Идлиб.
Без подрыва ситуации изнутри наступать на Идлиб будет крайне тяжело. В этой провинции собрались порядка 50 000 активных боевиков. Причем это опытные и мотивированные ветераны. Это многовато для нынешней сирийской армии. У Башара Асада примерно столько же сил, но они разбросаны по разным участкам фронта и ведут бои под Пальмирой, под Алеппо и на юге страны. Вся надежда на борьбу между радикалами из "Нусры" и более умеренными группировками. В этом плане многое будет зависеть от Турции, которая имеет много союзников в Идлибе.
Эксперт добавил, что исламисты в Идлибе «понесли уже второе подряд большое поражение и теперь их активность снизится, но со временем они могут восстановить силы, поскольку каналы переброски оружия и боевиков не перекрыты».
Так или иначе, придется играть на добивание, тем более что победа в Северной Хаме откроет дорогу на Хан-Шейхун, где была химическая атака, и тогда появится возможность провести объективное расследование, понять, что там произошло,заключил он.
Использованы фотографии: РИА Новости, Министерство обороны РФ
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