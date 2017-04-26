Фронт террористов на севере провинции Хама практически развалился

Без подрыва ситуации изнутри наступать на Идлиб будет крайне тяжело. В этой провинции собрались порядка 50 000 активных боевиков. Причем это опытные и мотивированные ветераны. Это многовато для нынешней сирийской армии. У Башара Асада примерно столько же сил, но они разбросаны по разным участкам фронта и ведут бои под Пальмирой, под Алеппо и на юге страны. Вся надежда на борьбу между радикалами из "Нусры" и более умеренными группировками. В этом плане многое будет зависеть от Турции, которая имеет много союзников в Идлибе.

Так или иначе, придется играть на добивание, тем более что победа в Северной Хаме откроет дорогу на Хан-Шейхун, где была химическая атака, и тогда появится возможность провести объективное расследование, понять, что там произошло,