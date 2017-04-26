В США проведут испытание МБР Minuteman III

Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей,

Американские военные в среду проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил США, передает РИА Новости сообщение Washington Examiner.В Командовании глобальных ударов США пояснили, что испытание является плановым и никак не связано с событиями в Северной Корее.сказал представитель командования Джон Мосс.Ранее сообщалось, что Minuteman III – единственная на сегодняшний день МБР наземного базирования в США. Она находится на вооружении с 1970 года, производство этих ракет прекращено в 1978 году.Радиус поражения ракеты – 12 тыс. км. Общее их количество – около 450 единиц. МБР расположены на базах в штатах Северная Дакота, Вайоминг и Монтана. На вооружении они останутся минимум до 2020 года.