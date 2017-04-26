14:27 26 апреля

В США проведут испытание МБР Minuteman III

Американские военные в среду проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил США, передает РИА Новости сообщение Washington Examiner.



В Командовании глобальных ударов США пояснили, что испытание является плановым и никак не связано с событиями в Северной Корее.


Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей,
сказал представитель командования Джон Мосс.

Ранее сообщалось, что Minuteman III – единственная на сегодняшний день МБР наземного базирования в США. Она находится на вооружении с 1970 года, производство этих ракет прекращено в 1978 году.

Радиус поражения ракеты – 12 тыс. км. Общее их количество – около 450 единиц. МБР расположены на базах в штатах Северная Дакота, Вайоминг и Монтана. На вооружении они останутся минимум до 2020 года.

Использованы фотографии: http://www.militaryparitet.com
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Комментарии 29

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:54
    В Командовании глобальных ударов США пояснили, что испытание является плановым и никак не связано с событиями в Северной Корее.

    Расскажите это бабке в кедах ! Любит старушка на сон грядущий сказки слушать , да и сама травит что твой боцман .
    bouncyhunter
    1. Masya Masya Сегодня, 12:02
      Паша! Приветик! love
      Так прямо сказано...
      а также для демонстрации наших ядерных возможностей,

      Так что, остальное все вода...
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
        Привет , Мариша ! hi love
        Братья Грим и Ганс Христиан Андерсен в гробу ворочаются от зависти . yes
        bouncyhunter
        1. Zibelew Сегодня, 12:14
          Привет Павел hi Скоро у самой новой ракеты США юбилей -- 40 лет. И вообще режим Трампа создаёт массу проблем мировому сообществу.
          Zibelew
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:23
            Тагирьян , здравствуй hi
            Цитата: Zibelew
            И вообще режим Трампа создаёт массу проблем мировому сообществу.

            Я бы выразился иначе : "Действия Матрасии создают массу проблем мировому сообществу вне зависимости от того , кто стоит "у руля"
            bouncyhunter
          2. dogens Сегодня, 13:04
            Цитата: Zibelew
            Скоро у самой новой ракеты США юбилей -- 40 лет.

            Это только наземного базирования.
            Цитата: Zibelew
            И вообще режим Трампа создаёт массу проблем мировому сообществу.

            Трамп здесь ни при чем. Думаю и без Трампа было бы приблизительно тоже самое.
            Предполагаю что Трамп выдохнется скоро. на год два его хватит.
            dogens
    2. рич Сегодня, 12:40
      bouncyhunter: Расскажите это бабке в кедах ! Любит старушка на сон грядущий сказки слушать , да и сама травит что твой боцман
      .Добрый день, Паша. Именно это Трамп по телефону бабке в кедах и поведал hi
      рич
  2. птс-м Сегодня, 11:56
    Вот бы Ынычу современную ракету,да по минитмену за облаками,что б пеньдосы не догадались,кто их сбил.
    птс-м
    1. AUL Сегодня, 11:59
      Спички - детям не игрушка!
      AUL
    2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 12:07
      Еще вчера один псих обещал не допустить создания МБР другому психу. Что завтра ответит другой псих первому.
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
  3. soroKING Сегодня, 11:56
    "с 1070года"
    поджигные минетмены wassat
    soroKING
  4. Мур Сегодня, 12:00
    Удивительно не то, что они УБП решили провести, а то, что они это редко делают с учётом возраста изделий.
    Мур
  5. Владимир 38 Сегодня, 12:03
    США все больше разгоняются в сторону третьей мировой..
    Владимир 38
  6. voyaka uh Сегодня, 12:04
    Им бы надо сделать более реальный тест. Прямо из шахты.
    Но для этого надо провести подробное согласование с Россией. Такие пуски сразу
    взвинчивают обстановку.
    Поэтому ракеты вынимают из шахты, снимают ядерную БГ, везут через пол-страны в Калифорнию,
    там привинчивают учебную БГ, обвешанную всякими датчиками телеметрии.
    Саму ракету тоже обвешивают датчиками. И пускают по мишени - атоллу - в Тихом океане.
    Обычно они проводят 2 проверочных пуска Минитменов в год. И один пуск Трайдента с АПЛ в год.
    voyaka uh
    1. Мур Сегодня, 12:15
      Цитата: voyaka uh
      Им бы надо сделать более реальный тест. Прямо из шахты.Но для этого надо провести подробное согласование с Россией. Поэтому ракеты вынимают из шахты, снимают ядерную БГ, везут через пол-страны в Калифорнию,

      Кто ж им даст шахту портить? smile
      Ну, вообще-то в РФ делают точно так же - пуски ведутся из шахт и "Крон" полигона. Потому как договор.
      А проверять системы шахт в пусковой циклограмме совсем не обязательно отстрелами стоящих в них ракет - есть специальные регламентные режимы.
      Мур
    2. To be or not to be Сегодня, 12:40
      Будни..Обычное дело . В район атолла Кваджалейн в Маршалловых островах.--Испытательный комплекс противоракетной обороны сухопутных войск им. Рональда Рейгана
      To be or not to be
  7. soroKING Сегодня, 12:05
    Она находится на вооружении с 1070 года, производство этих ракет прекращено в 1978 году.
    908лет в строю...нам бы так good
    soroKING
  8. AlexTires Сегодня, 12:07
    [quote]на находится на вооружении с 1070 года, производство этих ракет прекращено в 1978 году./[quote]
    Тысяча лет почти!!! Абалдеть!!!! good
    AlexTires
  9. AVA77 Сегодня, 12:07
    Цитата: soroKING
    "с 1070года"
    поджигные минетмены wassat

    Причём это уже третье поколение.,первое было на дровах а второе на угле laughing
    AVA77
    1. Громобой Сегодня, 12:17
      Цитата: AVA77
      первое было на дровах а второе на угле

      третье будет на Google
      Громобой
  10. soroKING Сегодня, 12:15
    Цитата: AVA77
    Цитата: soroKING
    "с 1070года"
    поджигные минетмены wassat

    Причём это уже третье поколение.,первое было на дровах а второе на угле laughing

    корейский звездолёт:
    командир механику
    Ким! какие дрова кидаешь?
    прямые...
    кидай кривые, поворачивать будем fellow
    soroKING
    1. AVA77 Сегодня, 12:22
      Насмешили зачет laughing
      AVA77
  11. Громобой Сегодня, 12:16
    Ыну предоставляется прекрасная возможность на деле испытать свою ПРО,ведь американцы серьёзного "кабана" хотят в среду выпустить.
    Громобой
    1. AUL Сегодня, 12:20
      А что, у Ына есть ПРО? belay
      AUL
      1. Громобой Сегодня, 12:39
        Северокорейская газета "Минчжу Чосон" заявила,что
        США не сможет обеспечить безопасность американских баз в Южной Корее, Азиатско-Тихоокеанском регионе и на континентальной части США, когда бойцы непобедимой революционной народной армии КНДР откроют огонь.
        Подробнее на ТАСС:
        http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4192848
        Отсюда я делаю вывод,что у КНДР есть возможность отразить первый удар США сохранив свой ударный потенциал ,а значит имеется в наличии и надёжная система ПРО...
        А вот,если такой системы у них нету,то тут 1 из 2.Либо газета привирает,либо КНДР нанесёт удар по США первой.
        Громобой
    2. НасРать Сегодня, 12:28
      Цитата: Громобой
      Ыну предоставляется прекрасная возможность на деле испытать свою ПРО,ведь американцы серьёзного "кабана" хотят в среду выпустить.

      Какая возможность есть у Ына? belay
      НасРать
  12. komrad buh Сегодня, 12:33
    Это предупреждение КНДР
    komrad buh
  13. san4es Сегодня, 12:57
    Отгрузка ММ-3 из реанимации:
    san4es
  14. Михаил м Сегодня, 13:20
    Читаю комментарии, и просто диву даюсь, что на сайте творится. Рядовое событие происходит, стандартный контрольный отстрел. И первый же комментарий потрясающе некомпетентный. Вслед идут такие же, с приветами пашам, машам. Имеете желание привет передать, пишите в личку. Есть такая кнопочка: "НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ".
    Зачем общее пространство засорять?
    Люди, если вы не в теме, не пишите глупостей! Лучше промолчите, умнее будете выглядеть даже без больших погон.
    Как жаль, что минусы убрали...
    Михаил м
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