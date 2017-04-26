МО РФ отказалось от топливозаправщиков на базе Ил-96-400Т
Программа конвертации двух грузовых широкофюзеляжных самолетов Ил-96-400Т в топливозаправщики Ил-96-400ТЗ отменена. Как сообщает Aviation International News, проект решили свернуть после того, как от покупки из-за слишком высокой стоимости конвертации отказался заказчик — Министерство обороны России. Не исключено, что теперь оба борта используют в программе разработки пассажирского самолета Ил-96-400М, передает авиационный портал ATO.RU
Для переделки в топливозаправщики были предназначены два воздушных судна, построенных для авиакомпании "Полет" (прекратила летать в 2014 г.). Работы поручили Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу (ВАСО), которое выпускает самолеты семейства Ил-96. Предполагалось, что конвертация завершится к 2018 г.
Согласно планам Ил-96-400ТЗ должен был брать на борт 65 т топлива. Расчетная дальность полета — 3500 км. Ранее в Минобороны не исключали, что заказ на Ил-96-400ТЗ могли увеличить до 30 бортов.
Ил-96-400Т — грузовая версия удлиненного самолета семейства Ил-96. Всего было построено четыре машины этого типа. Две из них переделали в VVIP-самолет для Министерства обороны и воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ для ФСБ.
Сборка Ил-96-400Т на воронежском авиазаводе
Для переделки в топливозаправщики были предназначены два воздушных судна, построенных для авиакомпании "Полет" (прекратила летать в 2014 г.). Работы поручили Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу (ВАСО), которое выпускает самолеты семейства Ил-96. Предполагалось, что конвертация завершится к 2018 г.
Согласно планам Ил-96-400ТЗ должен был брать на борт 65 т топлива. Расчетная дальность полета — 3500 км. Ранее в Минобороны не исключали, что заказ на Ил-96-400ТЗ могли увеличить до 30 бортов.
Ил-96-400Т — грузовая версия удлиненного самолета семейства Ил-96. Всего было построено четыре машины этого типа. Две из них переделали в VVIP-самолет для Министерства обороны и воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ для ФСБ.
Использованы фотографии: фото - Марина Лысцева, http://itar-tass.com
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