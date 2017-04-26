14:25 26 апреля

МО РФ отказалось от топливозаправщиков на базе Ил-96-400Т

Программа конвертации двух грузовых широкофюзеляжных самолетов Ил-96-400Т в топливозаправщики Ил-96-400ТЗ отменена. Как сообщает Aviation International News, проект решили свернуть после того, как от покупки из-за слишком высокой стоимости конвертации отказался заказчик — Министерство обороны России. Не исключено, что теперь оба борта используют в программе разработки пассажирского самолета Ил-96-400М, передает авиационный портал ATO.RU


Сборка Ил-96-400Т на воронежском авиазаводе


Для переделки в топливозаправщики были предназначены два воздушных судна, построенных для авиакомпании "Полет" (прекратила летать в 2014 г.). Работы поручили Воронежскому акционерному самолетостроительному обществу (ВАСО), которое выпускает самолеты семейства Ил-96. Предполагалось, что конвертация завершится к 2018 г.


Согласно планам Ил-96-400ТЗ должен был брать на борт 65 т топлива. Расчетная дальность полета — 3500 км. Ранее в Минобороны не исключали, что заказ на Ил-96-400ТЗ могли увеличить до 30 бортов.

Ил-96-400Т — грузовая версия удлиненного самолета семейства Ил-96. Всего было построено четыре машины этого типа. Две из них переделали в VVIP-самолет для Министерства обороны и воздушный пункт управления Ил-96-400ВПУ для ФСБ.

Использованы фотографии: фото - Марина Лысцева, http://itar-tass.com
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Комментарии 31

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  1. yehat Сегодня, 12:16
    у нас в стране существует дефицит транспортной авиации
    почему эти 2 машины просто нельзя использовать по прямому назначению?
    yehat
    1. просто ПАЛЫЧ Сегодня, 12:22
      Потому,что у нас нет реальной экономики и за это никто не получит откатов,как с Боингами или Аэрбасами. Кроме ВПК и недродобывающей промышленности трудно и назвать реально успешные проекты!
      просто ПАЛЫЧ
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:24
        Кроме ВПК и недродобывающей промышленности трудно и назвать реально успешные проекты!


        вы просто плохо искали.

        с-т Petrov
        1. рич Сегодня, 12:29
          Просто они, коллега, попытались вопреки здравому смыслу найти темную кошку в темной комнате, особенно, если её там нет...
          рич
        2. yehat Сегодня, 12:33
          да и искать не надо. В РФ уже давно откатан международный лизинг транспортной авиации.
          Все адекватные транспортники загружены работой, если внутри недостаточно заказов.
          yehat
        3. Монос Сегодня, 12:46
          Цитата: с-т Petrov
          вы просто плохо искали.

          А ему искать не надо. Ему надо прокукарекать бяду. Позиция беспроигрышная - развали страну, а потом сиди и тыкай пальчиком в ошибки и недоработки тех, кто пытается её восстановить.
          Монос
    2. сибиралт Сегодня, 12:31
      Из такого самолета, да делать бензовоз? belay
      сибиралт
    3. maxim947 Сегодня, 12:37
      Чтобы на базе данного самолета сделать транспортник его необходимо существенно дорабатывать, отсутствует рампа и многое другое, плюс необходима потребность в данном борте с учетом существующего нового и старого ИЛ-76 + Русланы. Данный борт напоминает пословицу про чемодан без ручки, и нести неудобно и бросить жалко. В таких случаях борты как правило отдаются в авиокомпанию «Россия». На его базе кстати было бы не плохо сделать именно пассажирский борт, при наличии хороших двигателей и т.п., у нас данный сегмент отсутствует, но наверное вопрос рентабельности не позволяет. По моему вкусу самый красивый самолет, жаль только никому не нужен.
      maxim947
      1. ССИ Сегодня, 13:10
        Цитата: maxim947
        Чтобы на базе данного самолета сделать транспортник его необходимо существенно дорабатывать

        Да, да.... А в а/к "Полет" он как аттракцион использовался.... А регулярные рейсы из Германии в Шанхай (2 раза в неделю) с 92 т ГРУЗА на борту - это бред сивой кобылы... Как военный - ну полностью с Вами, но как грузовик.... Действительно жаль!
        ССИ
    4. donavi49 Сегодня, 12:43
      Где этот дефицит? В гражданке нет его.

      Возить паллеты - выгоднее на 747, чем и занимаются частники. Вон тот же АВС ищет где-бы еще докупить из наличия 4х747 карго.

      МО - возить паллеты особой надобности нет. А та что есть, закрывается попутным Илом. То есть даже один специализированный самолет будет избыточен. А еще такой огромный. Те же США - например это на аутсорс отдали, хотя у них паллетные перевозки зашкаливают.

      Пассажирский? Коммерческих заказов нет и не будет. Ведомства уже набрали себе и нет потребности. Ну то есть, только для поддержки штанов, чтобы стоял и проедал деньги/ротировался. Солдат - налажена перевозка и опять же - такой большой попросту не нужен (сколько направлений, где есть потребность перевозить сразу 300+ человек из пункта А в пункт Б - и еще не РЖД, а самолетом? А если припрет, то опять же Ил-76, частники которых можно загрести на разовую акцию, штатный флот Тушек МО). Американцы - которые постоянно ротируют большие массы военнослужащих с других концов мира, большей частью, это также отдали на аутсорс.

      Грузовой с задней рампой? Так объем переделок зашкалит, да и зачем, если есть 476 в серии?

      Заправщик был по сути единственный реальный вариант пристроить не на стоянку отказные борты.
      donavi49
    5. svp67 Сегодня, 12:58
      Цитата: yehat
      почему эти 2 машины просто нельзя использовать по прямому назначению?

      А мало кто ж знает, во что их сейчас решили превратить... Видимо, что нам сейчас требуется больше, чем "воздушные танкеры"
      svp67
  2. golikov Сегодня, 12:19
    Отказались от идеи заправщиков, но не от идеи втюхать ВС РФ самолет выпуска 1997 года! Отличные менеджеры в ИФК "ОАК"!
    golikov
    1. yehat Сегодня, 12:25
      а что будет самолету, если он в ангаре простоял? Тем более, что 4-я машина создана куда позже.
      Планер свой ресурс не отходил. Авионика и двигатели не новейшие, но и не совсем старые.
      yehat
    2. tomket Сегодня, 12:25
      Цитата: golikov
      но не от идеи втюхать ВС РФ самолет выпуска 1997 года! Отличные менеджеры в ИФК "ОАК"!

      А что вам именно не нравится в самолете 97 года?
      tomket
    3. zivXP Сегодня, 12:36
      Отказались от этих двух бортов, а не от самой идеи.
      zivXP
  3. Santa Bear Сегодня, 12:20
    Видимо альтернативы старому доброму Ил-76 в качестве воздушного топливозаправщика в ближайшее время нет и не предвидится
    Santa Bear
    1. birs Сегодня, 12:34
      Военные давно были против Ил-96 как топливозаправщика из-за низкого расположения движков, шансы поймать камешек в двигло выше, чем у Ил-76, а чистка взлетных полос не везде ведется так же часто, как в гражданских аэропортах.
      birs
      1. yehat Сегодня, 12:39
        что почему-то не мешает эксплуатировать ил-76
        ему почему-то камешки не мешают
        наконец, можно же сделать сетку от камней как на су-27 например
        думаю, расположение движков уж точно не основной довод.
        yehat
        1. Alex_59 Сегодня, 13:39
          Цитата: yehat
          что почему-то не мешает эксплуатировать ил-76

          У него чтоб к двигателям добраться надо стремянки. Высота второго этажа. У Ил-76 двигатели намного выше, чем у 96.
          Цитата: yehat
          наконец, можно же сделать сетку от камней как на су-27 например

          Сетку? У Су-27? Шикарно-с... В ОКБ "Сухого" об этом знають?
          Цитата: yehat
          думаю, расположение движков уж точно не основной довод.

          Эт точно. Бабло...
          Alex_59
  4. Приговор Сегодня, 12:22
    Думаю, для двух почти готовых, широкофюзеляжных машин, нашли более достойное применение. Просто уверен.
    Приговор
  5. tomket Сегодня, 12:24
    А в целом, танкер ил Ил-96 был бы лучше , чем Ил-78? В целом серия из 30 танкеров выглядела бы не плохо.
    tomket
    1. donavi49 Сегодня, 12:45
      Дальность + экономичность. Ну то есть, такая корова могла бы обеспечить дозаправку самолетов на другом конце шарика и комфортно вернуться домой. А вот для 78 надо мудрить аэродром подскока + отдать он сможет значительно меньше, особенно на предельной дальности.
      donavi49
      1. Iline Сегодня, 13:34
        Идея переделки пассажирских самолётов в танкеры совсем не нова. В той же СШАландии , к примеру, были пассажирские самолёты DC - 135 и были танкера KC-135. То же можно сказать и про пару DC-10 и KC-10. Ну и так далее.
        А от идеи переоборудовать Ил-96 в танкер скорее всего отказались при здравом размышлении о необходимых затратах на воплощение мечты.
        То, что танкер подобного класса сильно необходим для Дальней Авиации спору нет. Только вот проще создать новый самолёт чем приспосабливать под свои "хотелки" старый.
        Iline
  6. keeper03 Сегодня, 12:26
    Будем надеяться, что на гражданке Ил-96-400М послужат более эффективно, чем в Минобороны РФ !
    keeper03
    1. donavi49 Сегодня, 12:46
      Гражданских заказчиков 0. Только если даром (ну то есть под 100% субсидию + субсидию на обслуживание) - кто-то и согласится.
      donavi49
  7. zivXP Сегодня, 12:35
    Ранее в Минобороны не исключали, что заказ на Ил-96-400ТЗ могли увеличить до 30 бортов.

    Тоесть. как понимаю, отказались именно от этих двух бортов. а не от всего заказа. Может им в МО виднее на месте что к чему.
    zivXP
  8. borov Сегодня, 12:51
    проект решили свернуть после того, как от покупки из-за слишком высокой стоимости конвертации отказался заказчик
    В Китае интересы государста прежде всего потому у них вот так:
    https://www.obozrevatel.com/abroad/30627-pervyij-
    kitajskij-avianosets-poyavilis-vpechatlyayuschie-
    foto-i-video.htm
    А у нас денег всё нет..
    borov
  9. Айрат М. Сегодня, 12:54
    Капиталисты, мать их за ногу
    Айрат М.
  10. К-50 Сегодня, 13:17
    Программа конвертации двух грузовых широкофюзеляжных самолетов Ил-96-400Т в топливозаправщики Ил-96-400ТЗ отменена.

    Жаль, всё таки он гораздо выгоднее чем Ил-78. И дальность полёта больше и груза в полтора раза больше возьмёт. наверное опять откаты не поделили. negative
    К-50
    1. zivXP Сегодня, 13:41
      Так и пишут, что Ранее в Минобороны не исключали, что заказ на Ил-96-400ТЗ могли увеличить до 30 бортов. Значит будет заказ 28 Ил-96-400ТЗ. Ни где не говорится про Ил-76. Видимо новость так написана, что не совсем внимательным читателям приходится додумывать самим. Вернее это сам заголовок в духе ЖП.
      zivXP
    2. Locos Сегодня, 13:48
      Да что вы вы к откатам прицепились. Под Ил-78 есть наземная инфраструктура, под Ил-96 - нет.
      Locos
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