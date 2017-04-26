Турция атаковала курдское ополчение в провинции Африн на севере Сирии
Столкновения между курдским ополчением и турецкой армией начались в кантоне Африн на севере Сирии, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.
Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются.
Также во вторник Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ*.
В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды Рабочей партии Курдистана, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.
На фоне этого выступил представитель госдепартамента США Марк Тонер, который заявил, что Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
ИГ* (Исламское государство) - террористическая организация, запрещена в России.
Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются.
Также во вторник Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ*.
В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды Рабочей партии Курдистана, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.
На фоне этого выступил представитель госдепартамента США Марк Тонер, который заявил, что Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
Мы дали понять Турции, что Турция не может вести эту борьбу (с РПК) за счет нашей общей борьбы с террористами, которые угрожают всем нам, я имею в виду, ИГ*- сообщил Тонер -
Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против ИГ*. Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции
ИГ* (Исламское государство) - террористическая организация, запрещена в России.
Использованы фотографии: © AFP 2017 / Nazeer al-Khatib
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