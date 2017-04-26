Турция атаковала курдское ополчение в провинции Африн на севере Сирии

Мы дали понять Турции, что Турция не может вести эту борьбу (с РПК) за счет нашей общей борьбы с террористами, которые угрожают всем нам, я имею в виду, ИГ*

Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против ИГ*. Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции