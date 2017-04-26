14:23 26 апреля

Турция атаковала курдское ополчение в провинции Африн на севере Сирии

Столкновения между курдским ополчением и турецкой армией начались в кантоне Африн на севере Сирии, передает РИА Новости сообщение курдского агентства Firat.

Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако. Данных об итогах столкновений пока нет, бои продолжаются.

Турция атаковала курдское ополчение в провинции Африн на севере Сирии



Также во вторник Турция совершила авианалет на позиции курдов в местности Карачох (провинция Хасеке, Сирия) и на севере Ирака. В результате авиаудара по Сирии 20 бойцов курдского ополчения YPG погибли и 18 были ранены. При этом YPG совместно с американской авиацией и спецназом ведут сейчас штурм сирийских городов Ракка и Табка, занятых ИГ*.

В Ираке (район Синджар, курдское название Шенгал) погибли пять курдских ополченцев, девять получили ранения. Также погиб один мирный житель, еще один ранен. Как выяснилось позже, жертвами авиаудара по ошибке стали не отряды Рабочей партии Курдистана, а пешмерга Демократической партии Курдистана, которую связывают с Турцией союзнические отношения.

На фоне этого выступил представитель госдепартамента США Марк Тонер, который заявил, что Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).

Мы дали понять Турции, что Турция не может вести эту борьбу (с РПК) за счет нашей общей борьбы с террористами, которые угрожают всем нам, я имею в виду, ИГ*
- сообщил Тонер -
Мы очень обеспокоены, глубоко обеспокоены тем, что Турция сегодня нанесла удары на севере Сирии и Ирака без должной координации ни с США, ни с глобальной коалицией против ИГ*. Мы напрямую выразили эту обеспокоенность правительству Турции



ИГ* (Исламское государство) - террористическая организация, запрещена в России.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Nazeer al-Khatib
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. bouncyhunter Сегодня, 12:48
    Что-то сегодня слишком много новостей , где так или иначе фигурирует Турция . Это "ж-ж-ж-ж" не спроста ...
    bouncyhunter
    1. Монос Сегодня, 12:52
      Марк Тонер, который заявил, что Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство"

      "А мы не в ущерб, мы попутно", - успокоили американцев турки.
      Здравствуй, Паша hi Как идёт подготовка партизанской "коробки" к параду Победы? laughing
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:59
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: Монос
        Как идёт подготовка партизанской "коробки" к параду Победы?

        Всё в штатном режиме , только молодёжь как обычно путает где "право" , а где "лево" . wassat
        Цитата: Монос
        "А мы не в ущерб, мы попутно", - успокоили американцев турки.

        Так ведь матрасы сами подают пример . wink
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:02
          Цитата: bouncyhunter
          Всё в штатном режиме , только молодёжь как обычно путает где "право" , а где "лево" .

          "Налево" - не по Уставу! Да и не по сроку службы. smile
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:04
            Цитата: Монос
            "Налево" - не по Уставу! Да и не по сроку службы.

            За что и отгребают по полной . Руки болят от раздачи лещей , лосей и осмотров фанеры . soldier
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 13:14
              Цитата: bouncyhunter
              За что и отгребают по полной . Руки болят от раздачи лещей , лосей и осмотров фанеры .

              laughing Ну, ты береги себя, не перетруждайся.
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
                Всё нормуль , Витя . Пока руки отдыхают , я лосей с ноги выписываю и про пендели волшебные не забываю . lol
                bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 12:54
      Ну и где американские "Стингеры" для курдов? Одной их озабоченности, как-то маловато.
      сибиралт
    3. рич Сегодня, 12:59
      Эрдоган смахнул со стола разбитых бармалеев, как уже не нужные хлебные крошки и принялся за главное блюдо hi
      рич
      1. vanek77 Сегодня, 13:15
        Курды спелись с матрасниками, так что я даже не растраиваюсь, пусть долбят друг друга . Им территорию для автономии выделили, но им этого оказалось мало, скоро треть территории возьмут.
        Тиграм после Хамы придется с ними зацепиться (помимо черных гамадрилов) , так как тех тянет в Дэйр на нефтяные поля.
        vanek77
        1. Дембель77 Сегодня, 13:51
          выступил представитель госдепартамента США Марк Тонер, который заявил, что Турция не должна вести борьбу с боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в ущерб борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран).
          Да? Да неужели?
          Дембель77
  2. tiredwithall Сегодня, 12:49
    Стандартная ситуация для гибридной войны. Противостоящих армейских группировок больше чем солдат, и каждая воюет за свои интересы с теми, кто подвернулся. Управляемая демократия называется.
    tiredwithall
  3. Злой543 Сегодня, 12:51
    А санкции против турок амерам слабо ввести?
    Злой543
    1. donavi49 Сегодня, 12:55
      США наплевать на Арфинских курдов, вернее они скорее поддержат их геноцид. Ибо мало того, что это самые комми из всех, так работают с Асадом и в целом вполне себе воют против группировок из Вайтлиста США.

      Вот когда прилетает по курдам на восточном берегу Евфрата - тогда американцы осуждают. Там несколько другие курды. Например курды в Хасаке фактически держат в осаде базу сирийской армии и аэропорт, периодически ведя бои (ну они вытеснили армейцев из города уже полностью).
      donavi49
    2. Santa Bear Сегодня, 12:56
      Пока от турков для США больше пользы чем неудобств- санкции им не грозят. Максимум- пальчиком погрозят
      Santa Bear
    3. kapitan92 Сегодня, 12:58
      Турецкая армия во вторник обстреляла из артиллерийских орудий позиции курдов, которых Анкара считает связанными с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. После этого, по сообщению агентства, турки атаковали позиции ополчения в деревне Фирфирке в местности Рако.

      Значит скоро курды "ответку" включат, и опять в Турции что-нибудь рванет.
      kapitan92
  4. igorserg Сегодня, 12:53
    Вот хороший повод Ассаду договориться с курдами.
    igorserg
  5. olimpiada15 Сегодня, 13:07
    На РИА новости в сообщении на эту тему сказано, что Эрдоган предупредил о налете США и даже РФ за 2 час., только по " случайности " в зоне обстрела не оказалось американских военных.
    А вот курдов никто не предупредил. США для любых своих союзников хуже врага. Курдам надо договариваться с Асадом.
    От союза с США ещё никто не стал сильным и независимым, любому , поверившему в заботу и помощь США, уготовлена участь , аналогичная судьбе " женщин низкой социальной ответственности".
    olimpiada15
    1. Yeraz Сегодня, 13:57
      Цитата: olimpiada15
      А вот курдов никто не предупредил.

      Эрдоган в своем выступлении сказал,что предупредил руководство Иракского Курдистана лично Барзани и даже принес извинения за случайно убитых бойцов пешмерга,которых тоже цепануло.
      И Пресс-служба Пешмерга выступило с заявлением,чтобы ПКК покинуло зону Санджар и провоцировать Турцию на действия.
      Yeraz
  6. Didar75 Сегодня, 13:53
    Перебьют ИГИЛ будут друг друга долбить наверное все вчерашние союзники кто то из них станет врагом как ИГИЛ.
    Didar75
  7. Yeraz Сегодня, 14:05
    Вообще Турция говорит о 70 погибших.

    Генштаб ВС Турции сообщил во вторник о гибели около 70 членов террористических формирований курдов на северо-востоке Сирии и террористической организации ПКК на севере Ирака

    позициям ПКК в регионе Шенгал (Синджар) на севере Ирака.

    Одновременно турки нанесли авиаудар по базе сил самообороны сирийских курдов (YPG) в горах Карачох рядом с городом Дерик провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

    "По полученным разведданным, в ходе воздушной операции разрушены склады боеприпасов, пункты связи и убежища членов сепаратистской террористической организации ПКК. В районе Синджара в Ираке уничтожено около 40 террористов, в районе Карачох на северо-востоке Сирии — около 30. Террористам нанесен значительный ущерб, их моральное состояние подавлено", — говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
    Yeraz
  8. Yeraz Сегодня, 14:06
    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в интервью агентству Рейтер, что проинформировал партнеров, включая Россию, США и северный Иракский Курдистан перед операцией против курдских боевиков в Ираке,
    По его словам, операции в городе Синджаре на севере Ирака и в северной Сирии продолжатся до того, пока не будут уничтожены все террористы. Глава турецкого государства добавил, что не позволит, чтобы Синджар стал базой для боевиков ПКК.

    "Мы обязаны принимать меры. Мы должны предпринимать шаги. Мы поделились этим с США и Россией, и мы также делимся этим с Ираком. Это операция, о которой глава курдской автономии Ирака Масуд Барзани был проинформирован", — подчеркнул Эрдоган.

    Он также отметил, что сожалеет о гибели нескольких участников курдских отрядов пешмерга. По его словам, Анкара не проводит операцию против этих отрядов.

    Ранее Госдеп раскритиковал авиаудары Турции по позициям курдов, заявив, что Анкара не должна вести борьбу с ПКК "за счет нашей общей борьбы с террористами".
    Yeraz
  9. Yeraz Сегодня, 14:07
    Власти Иракского Курдистана потребовали от террористической организации ПКК вывести свои отряды из региона Шенгал (Синджар), после того как утром Турция нанесла по ним авиаудары.
    «Мы призываем ПКК пересмотреть свою позицию и покинуть территорию региона Курдистан», — цитирует курдское агентство Firat пресс-секретаря министерства пешмерга (ополчения) Иракского Курдистана Хельгурта Хикмета.

    С подобными обращениями власти Иракского Курдистана — автономии на севере Ирака — обращались и ранее.
    Yeraz
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