Боевой модуль: «Стабилизация» точности от «НПО «Электромашина»

Процитированные выше слова Президента, произнесенные им на заседании Военно-промышленной комиссии, показывают всю серьезность отношения государства и Верховного Главнокомандующего к данному вопросу.Уровень мирового развития робототехники, в частности, приводных систем, качественно изменил принципы построения новейшей военной техники. Дистанционно управляемые высокоинтеллектуальные приводы управления различными механизмами уменьшились до габаритов аналогичных систем ручного управления, взяв на себя управление двигателем, трансмиссией, основным и вспомогательным вооружением, а также всеми сопутствующими системами.Будучи одним из самых известных и опытных российских разработчиков электропривода и систем управления для БТВТ, предприятие «Электромашина» проектирует и производит приводы, автоматизирующие боевую машину во всех ключевых системах, имеющих традиционно ручное, механическое управление. Приводы управления коробками передач, двигателем, а также системы их диагностики и управления позволяют оцифровывать и обрабатывать информацию со всех датчиков, осуществляя механические перемещения необходимых органов управления и выдавая оператору требуемые диагностические данные в порядке их значимости.Одно из ключевых направлений развития для АО «НПО «Электромашина» – унификация вооружений, а выносной боевой модуль с дистанционным управлением (БМДУ) собственного производства тому пример.Боевой модуль предприятия «Электромашина» стабилизирован в двух плоскостях и выделяется на фоне российских конкурентов меньшей ценой, высотой, большей скоростью поворота оружия – до 40 град/с и большим боекомплектом – до 250 патронов калибра 12,7 мм.Учитывая, что основная задача боевого модуля заключается в обороне бронеавтомобиля, наиболее частый огневой контакт с БМДУ можно ожидать с малых дистанций и с разных сторон, при условии активного маневрирования машины, уходящей из-под огня. Эта ситуация потенциально требует быстрой переброски оружия между целями, находящимися на значительных углах друг от друга.Поскольку существует высокая вероятность снайперского огня, замена боекомплекта на крыше машины должна производиться как можно позже, и большой базовый патронный ящик боевого модуля производства НПО «Электромашина» в полной мере способствует этому. Для уменьшения расхода боеприпасов предусмотрена регулировка темпа стрельбы.Механизм дистанционного взвода пулемета также призван уменьшить время нахождения незащищенного бойца вне машины и, как следствие, снизить вероятность потерь, в особенности при осечке патрона, когда необходимо повторно взвести пулемет без смены боекомплекта.Основное вооружение БМДУ – 12,7-миллиметровый пулемет «Корд». Телевизионный канал прицела позволяет обнаружить цель типа «БТР» на расстоянии до 5000 м, тепловизионный – на расстоянии до 2500 м. Лазерный дальномер измеряет расстояния до 10 000 м, предоставляя возможность использовать БМДУ не только для самообороны, но и для наблюдения.Ввиду необходимости вести огонь преимущественно сходу основным режимом работы БМДУ является стабилизация, и вся его конструкция оптимизирована для этого режима. Испытания боевого модуля «Электромашины» показали уверенное поражение сходу цели размером 1,8x1,5 м на дистанции 1 км.Минимизация использования иностранных комплектующих была, пожалуй, основным требованием к БМДУ после обеспечения характеристик точности стрельбы. Пульт управления, электродвигатели и системы их управления разработаны и производятся на НПО «Электромашина» из отечественных материалов и деталей, тогда как дисплей и прицел закупаются у ведущих российских разработчиков и производителей этих изделий.В итоге БМДУ обеспечивает работу во всем диапазоне температур от –50 до +50 °С, тогда как оборудование со значительным количеством иностранных комплектующих обычно испытывается и работает при температуре не ниже –40 °С. Аналогично, поскольку пульт управления оптимизирован под условия сильного холода и сильной тряски, обеспечивается удобство управления и точность стрельбы в условиях, далеких от идеальных.Благодаря широкому основанию и размещению боевого модуля полностью над броней он может быть в кратчайшие сроки установлен на любую технику сухопутного и морского назначения и на площадки с несущей способностью крыши более 250 кг. В частности, на автомобили «Тигр» и «Тайфун», а также любые машины на базе БМП, БТР, МТ-ЛБ, БМД, БРДМ, «Курганец», «Бумеранг» и т.д. Статическое применение боевого модуля возможно на таких объектах, как башни укрепрайонов и пропускных пунктов ФСО, ФСБ и Росгвардии.При наличии цифровой информационной сети внутри машины БМДУ может быть подключен к ней для внешнего запрета стрельбы при открытых люках, а также для вывода дополнительной информации для стрелка и водителя, в частности, о скорости движения машины, о готовности к стрельбе и т.д.Сейчас боевой модуль производства АО «НПО «Электромашина» проходит государственные испытания и в конце 2017 г. должен поступить на вооружение в составе бронеавтомобиля «Тайфун».Высота: 670 ммМасса наружной части без оружия и боекомплекта: 210 кгМаксимальный угол снижения/возвышения: –14° / +70°Сектор горизонтального вращения: 360° многооборотныйСтабилизация: в 2 плоскостяхНастройка темпа стрельбы: ЕстьЗвеньесборник: ЕстьСчетчик патронов: ЕстьАвтоматический баллистический вычислитель:ЕстьВзвод: ДистанционныйАвтомат сопровождения цели: Опция