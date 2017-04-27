08:52 27 апреля

Война по приглашению. Начнёт ли Россия сухопутную операцию в Сирии?

Газета «Аль-Кудс аль-Араби» (арабское издание с лондонской пропиской) пишет, что российские власти могут отправить в Сирию сухопутные войска. Стоит лишь Асаду попросить, как русский спецназ тотчас появится в проблемных для сирийской армии районах.



Арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» , издающаяся в Лондоне, сообщила, что Москва может отправить в Сирию наземный контингент на помощь Асаду. Информация поступила со ссылкой на источники в Сирии.


Согласно неподтверждённым данным, если президент Асад официально попросит о помощи Владимира Путина, то Москва может отправить сухопутные войска в Сирию. В таком случае русский спецназ может появиться в тех районах, где сирийская армия испытывает трудности в борьбе с «повстанцами».

Кремль никак эту анонимную «информацию» не комментирует.

Зато есть другой комментарий.

По словам президента Путина, эффективность российского оружия в Сирии привела к увеличению экспорта вооружений. Интерес к российским вооружениям в мире растёт.

Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС . По словам главы государства, увеличение объёма экспортных контрактов на оружие происходит в числе прочего благодаря эффективному применению российских вооружений в ходе антитеррористической операции в Сирии.

«В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии», — цитирует агентство президента. Он полагает, что «нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений».

По словам Путина, предприятия ОПК почти полностью загружены заказами Минобороны, и следует дополнительно проработать обеспечение экспортных поставок оружия: «По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно, обеспечить в требуемых сроки выполнение заказов по линии военно-технического сотрудничества становится всё сложнее. Прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения».

Лидер России отметил, что, если сегодня Россия будет отказываться от зарубежных заказов, то в будущем может упустить перспективных партнёров.

Упоминание В. Путиным эффективного применения российского оружия «в реальных боевых условиях», в том числе в Сирии, заметим, наводит на некоторые размышления. С другой стороны, торговля оружием и демонстрация его действия — это одно, а сухопутная операция — совсем другое.

К тому же российские эксперты не считают, что Кремль намерен начинать масштабную сухопутную операцию в Сирии. В основном за Асада воюет на Москва, а Тегеран.

Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на сайте argumentiru.com отмечает, что Б. Асад сильно упрощает ситуацию, допуская возможность обращения к России за помощью. Российские «ихтамнеты», считает аналитик, «и без того уже присутствуют в Сирии».

По его мнению, расширение наземного контингента РФ до двух-трёх дивизий (а меньшего количества будет недостаточно для радикального перелома хода боевых действий) потребует соответствующего расширения возможностей «сирийского экспресса», а таковое едва ли достижимо.

«Кроме того, — пишет далее автор, — Башар Асад, как мне кажется, просто лукавит, ожидая пришествия «огромной армии террористов». Реально в среднесрочной перспективе на территорию Сирии может войти армия вторжения из войск проамериканской коалиции. Сейчас Турция начала формировать на севере провинции Алеппо очередную антиасадовскую группировку. На юге американцы стягивают к сирийской границе свой спецназ и бронетехнику, которые будут сопровождать иорданскую танковую армию…»

Также этот эксперт считает, что по-настоящему твёрдо Асада поддерживает только Иран, Россия же воюет в основном за сохранение военных баз в Хмеймиме, Латакии и Тартусе. Они нужны для проекции военной силы при контроле стратегических трубопроводов (как существующих, так и проектирующихся).

Интересно, что несколько дней назад Башар Асад не считал, что у Сирии есть необходимость в поддержке наземными войсками.

«На самом деле Воздушно-космические силы РФ были очень эффективны и действенны за последние полтора года, немного больше, в поддержке сирийской армии, и все знают, что с тех пор, как эта поддержка началась в 2015 году, баланс изменился, и мы смогли вернуть Пальмиру, и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить её, — сказал он в интервью РИА «Новости» . — Поэтому эта поддержка была очень действенной, и, конечно же, мы не должны забывать действенную поддержку на местности иранцев, они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль. Поэтому я не думаю, что сейчас есть необходимость в наземных войсках. Иногда, когда проходят интенсивные нападения на разных фронтах, как вы упомянули, север, восток, юг и посередине, (поскольку. — Ред.) российские ракеты атакуют с моря. Российские стратегические бомбардировщики с территории России атаковали (объекты террористов. — Ред.) в Сирии. Так, военная поддержка, российская военная поддержка не ограничивается их базой в Сирии. На самом деле они осознают то, какова необходимость в боевых действиях, ситуация постоянно меняется, но войска на земле до этого момента не нужны. Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира и будут полные армии из террористов к этому моменту, это может понадобиться, но в этот момент я не считаю, что это нужно. То, что было сделано, хорошо и достаточно».

Как считает Александр Шумилин, директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, чьё мнение приводит «Утро.ру» , официальный ввод войск РФ в Сирию маловероятен, поскольку в таком случае придётся «войти в клинч» с США и Европой. А Кремлю незачем ухудшать и без того прохладные отношения с Вашингтоном.

Однако нельзя исключать, что Москва может поставить Дамаску дополнительную военную технику, отмечает издание. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Москва может поставить Дамаску необходимые комплексы противовоздушной обороны, если будет достигнута соответствующая договорённость.

Что касается США в Сирии, то американцам (с которыми в случае чего придётся «войти в клинч») в этой войне не победить.

Такую точку зрения озвучили обозреватели журнала «National Interest» , недавно вернувшиеся из Сирии.

По их мнению, политика Вашингтона в отношении Сирии все шесть последних лет была «провальной». Вашингтону пора задействовать новую стратегию.

Также журналисты считают, что этот конфликт нельзя разрешить на каких-то «внешних» условиях: сирийцы должны бороться сами и сами завоёвывать собственное будущее. И никак иначе, ибо «сирийская гражданская война… похожа на головы Лернейской гидры, сражающиеся друг с дружкой».

Есть и «внешние» игроки: в сирийской войне так или иначе участвуют Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция, США — с их противоречивыми интересами в регионе.

Вывод: военная сила извне не поможет. Решение проблемы может быть найдено лишь внутри страны.

Вывод второй: Вашингтону следует признать, что смена правительства в Сирии — стратегия проигрышная, и она «не работает». Её пора «выкинуть».

* * *


Таким образом, сухопутная операция РФ в Сирии едва ли возможна по целому ряду причин. Во-первых, сам Башар Асад не считает, что такая операция сейчас уместна. Во-вторых, велик риск столкнуться с войсками западной коалиции, возглавляемой США. В-третьих, Москва предпочитает поставлять и демонстрировать эффективные вооружения, а не устраивать себе «второй Афганистан».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 13

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  1. Mystery12345 Сегодня, 05:41
    Таким образом, сухопутная операция РФ в Сирии едва ли возможна по целому ряду причин
    . в основном,потому,что это ничего не даст,это болото,будет вонять ещё десятилетия,это просто полигон для всех желающих,той Сирии что была раньше,спокойной и процветающей,уже не будет...
    Mystery12345
  2. Пеший Сегодня, 05:47
    Технику, боеприпасы поставлять можно но сухопутные войска массово вводить не стоит.
    Пеший
  3. мармеладный Сегодня, 06:19
    этого еще не хватало......если и введут заработают жертвы никому ненужные да еще в случае чего "утрутся помидорами"....спасибо не надо am
    мармеладный
    1. Семен Семеныч Сегодня, 06:52
      Цитата: мармеладный
      если и введут заработают жертвы

      Странно как-то вещаете...Вы ,,чьих" будете?
      Семен Семеныч
  4. sa-ag Сегодня, 06:41
    "...Россия вывела с базы Хмеймим в Сирии около половины своей авиационной группировки. По словам представителя Минобороны России Сергея Рудского, это связано с сокращением числа террористических группировок в Сирии."https://www.gazeta.ru/army/2017/04/26/106
    46111.shtml#page1

    Вряд ли без надежного прикрытия с воздуха можно организовывать наземную операцию, Асада все равно плавно сольют, электорату создадут надлежащий фон - "мы им ничего не обещали", или вообще из СМИ всякое упоминание пропадет как будто его и не было
    sa-ag
  5. Aleks713 Сегодня, 06:47
    Что касается задействования сил и средств, структур Российской армии в Сирии, то нужно разделить текущие, актуальные задачи и задачи на перспективу.
    Нужно ли помогать Сирии (= Асаду)? Без сомнения. Разгром его армии по-прежнему возможен. Пусть не столько силами ИГИЛ, Свободной сирийской армии, Ан-Нусра, сколько (при достаточно вероятном изменении геополитической и региональной ситуации на Ближнем Востоке) совокупными силами других возможных "игроков" на сирийской клеточке всемирной шахматной доски. Так, в случае новых побед Асада Саудовская Аравия, Иордания и их союзники на Аравийском полуострове могут вмешаться (пусть даже вероятность этого на сегодня не очень велика) - через создание на юге Сирии т.н. "зон безопасности" и введения войск. Турция тоже может, начав с курдов, выборочно ударить и по сирийской армии (авиа и ракетные удары - вначале с мотивацией "ошибка, случайность", плюс поддержка вооружением и боеприпасами "зеленых", использование спецназа). Израиль - авиацией и ракетами, под предлогом усиления Хизбаллы. США тоже способны повторить, причем уже без предупреждения, ракетные удары плюс "ошибочные" авиаудары. Наиболее опасно, если все выше перечисленные силы, скоординируют удар по времени и по направлениям. У Асада сил на их парирование просто не хватит, даже с иранской помощью.
    Значит нужно быть готовыми к обострению ситуации. А для этого - быть в готовности к усилению контингента.
    В этих условиях любая слабина, допущенная нашим военным (и на фоне этого политическим руководством) больно, а то и катастрофически ударит по имиджу страны и вооруженных сил России. Плюс потеря наших новых баз в Средиземноморье, которые нужны в условиях сползания мира к глобальному военному противостоянию.
    Да, посылать бригады и полки сухопутных войск ВС РФ нельзя: воевать на земле должны, прежде всего сирийцы и их шиитские союзники. И создавать иллюзию, что кто-то придет и за них все сделает - крайне опасно для морального духа сирийской армии. А вот вооружением и техникой - максимально простой в освоении - надо помогать щедро (у нас танков Т-62, БМП-1 и т.п. на хранении находится немалое количество). Плюс помощь в интенсивной подготовке войск нашими инструкторами.
    Компоненты ВС РФ, которые уже задействованы в Сирии, должны быть готовы к усилению - истребительная и бомбардировочная авиация, штурмовая авиация, вертолеты. Все это нужно надежно прикрывать ПВО - причем не только С-300, С-400, "Панцирь" - а всех типов и дальности поражения. Саперы - в сирийской войне тоже очень важный компонент. Ну и разумеется наш спецназ, силы спецопераций и т.п.
    Уже была информация, что значительная часть наших летчиков на ротационной основе прошла и проходит через Сирию. Эта система должна касаться и других специалистов по максимуму - обкатку должны пройти специалисты войск ПВО, РЭБ, инженеры, химики, связисты. медики и т.д., и т.п. Причем не только по одиночке и группами - офицеры, сержанты-контрактники, но и системно - целые подразделения (как боевые единицы). В качестве советников у сирийцев должны пройти практику по максимуму такие категории, как командиры полков, бригад, дивизий разных родов войск, начальники штабов разных уровней, начальники служб частей и соединений, а не только на уровне командующих армий и их заместителей и командующих войсками округов (по моей информации, это уже идет). В спецподразделениях пройти практику также разные категории офицеров, вплоть до категории командиры батальонов.
    По сути, война в Сирии - это реальная и очень ценная тренировка для ВС РФ перед возможным и все более вероятным военным столкновением России и Запада. Участвуя в ней наша армия, авиация и флот получают опыт, морально-психологическую закалку и запас прочности на перспективу.
    Aleks713
  6. алекс-сп Сегодня, 07:21
    В 53-ем СССР обеспечил Корею вооружениями, а Китай миллионом добровольцев. Может быть и тут поступить примерно так-же, Россия и Иран.
    Но, вообще-то, может быть и стоит несколько увеличить наш контингент, "демонстрация присутствия", но без участия в боевых действиях, чтобы остудить некоторые горячие головушки.
    алекс-сп
    1. Zhuk18 Сегодня, 07:42
      А каков был результат в Корее?Где Ким Ир Сен начал войну,ровно в том же месте она и закончилась.Так что тут вообще-то есть над чем подумать.
      Zhuk18
      1. алекс-сп Сегодня, 07:45
        А не было бы этой помощи, не было бы и Северной Кореи
        алекс-сп
  7. Sirocco Сегодня, 08:03
    Также журналисты считают, что этот конфликт нельзя разрешить на каких-то «внешних» условиях: сирийцы должны бороться сами и сами завоёвывать собственное будущее. И никак иначе, ибо «сирийская гражданская война… похожа на головы Лернейской гидры, сражающиеся друг с дружкой».

    Вот где кроется истина, истина в защите Родины, а не бегство по теплым местам в ЕС, за халявной жизнью, как в Сирии так и на Украине, все очень похоже, люди не защищают свое будущее у себя в стране, а занимаются бегством за светлым и теплым будущим, пусть и за бугром, так видимо человек устроен.
    А про ихтамнетов, с нашей стороны, то там их нет и со стороны ЕС и США, СА и Катара, Турции, Израиля, там нет никого, но как то грамотно стали воевать барбосы в шлепках.
    Ну и вот в конце самое главное, почему это не желательно для РФ.
    Москва предпочитает поставлять и демонстрировать эффективные вооружения, а не устраивать себе «второй Афганистан».
    Sirocco
  8. bandabas Сегодня, 08:09
    И полный молчок про источник укропитекской заразы в подбрюшье России на юго-западе.
    bandabas
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:20
    «В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии», — цитирует агентство президента.


    ... мерикатосы зубы на порошок уже стёрли, им это как калёное масло на голову... laughing
    a.s.zzz888
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:50
    (арабское издание с лондонской пропиской)

    И сразу почему-то отпадают все вопросы к тому кто это написал.
    rotmistr60
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