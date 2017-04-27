Война по приглашению. Начнёт ли Россия сухопутную операцию в Сирии?
Газета «Аль-Кудс аль-Араби» (арабское издание с лондонской пропиской) пишет, что российские власти могут отправить в Сирию сухопутные войска. Стоит лишь Асаду попросить, как русский спецназ тотчас появится в проблемных для сирийской армии районах.
Арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» , издающаяся в Лондоне, сообщила, что Москва может отправить в Сирию наземный контингент на помощь Асаду. Информация поступила со ссылкой на источники в Сирии.
Согласно неподтверждённым данным, если президент Асад официально попросит о помощи Владимира Путина, то Москва может отправить сухопутные войска в Сирию. В таком случае русский спецназ может появиться в тех районах, где сирийская армия испытывает трудности в борьбе с «повстанцами».
Кремль никак эту анонимную «информацию» не комментирует.
Зато есть другой комментарий.
По словам президента Путина, эффективность российского оружия в Сирии привела к увеличению экспорта вооружений. Интерес к российским вооружениям в мире растёт.
Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС . По словам главы государства, увеличение объёма экспортных контрактов на оружие происходит в числе прочего благодаря эффективному применению российских вооружений в ходе антитеррористической операции в Сирии.
«В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии», — цитирует агентство президента. Он полагает, что «нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений».
По словам Путина, предприятия ОПК почти полностью загружены заказами Минобороны, и следует дополнительно проработать обеспечение экспортных поставок оружия: «По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно, обеспечить в требуемых сроки выполнение заказов по линии военно-технического сотрудничества становится всё сложнее. Прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения».
Лидер России отметил, что, если сегодня Россия будет отказываться от зарубежных заказов, то в будущем может упустить перспективных партнёров.
Упоминание В. Путиным эффективного применения российского оружия «в реальных боевых условиях», в том числе в Сирии, заметим, наводит на некоторые размышления. С другой стороны, торговля оружием и демонстрация его действия — это одно, а сухопутная операция — совсем другое.
К тому же российские эксперты не считают, что Кремль намерен начинать масштабную сухопутную операцию в Сирии. В основном за Асада воюет на Москва, а Тегеран.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на сайте argumentiru.com отмечает, что Б. Асад сильно упрощает ситуацию, допуская возможность обращения к России за помощью. Российские «ихтамнеты», считает аналитик, «и без того уже присутствуют в Сирии».
По его мнению, расширение наземного контингента РФ до двух-трёх дивизий (а меньшего количества будет недостаточно для радикального перелома хода боевых действий) потребует соответствующего расширения возможностей «сирийского экспресса», а таковое едва ли достижимо.
«Кроме того, — пишет далее автор, — Башар Асад, как мне кажется, просто лукавит, ожидая пришествия «огромной армии террористов». Реально в среднесрочной перспективе на территорию Сирии может войти армия вторжения из войск проамериканской коалиции. Сейчас Турция начала формировать на севере провинции Алеппо очередную антиасадовскую группировку. На юге американцы стягивают к сирийской границе свой спецназ и бронетехнику, которые будут сопровождать иорданскую танковую армию…»
Также этот эксперт считает, что по-настоящему твёрдо Асада поддерживает только Иран, Россия же воюет в основном за сохранение военных баз в Хмеймиме, Латакии и Тартусе. Они нужны для проекции военной силы при контроле стратегических трубопроводов (как существующих, так и проектирующихся).
Интересно, что несколько дней назад Башар Асад не считал, что у Сирии есть необходимость в поддержке наземными войсками.
«На самом деле Воздушно-космические силы РФ были очень эффективны и действенны за последние полтора года, немного больше, в поддержке сирийской армии, и все знают, что с тех пор, как эта поддержка началась в 2015 году, баланс изменился, и мы смогли вернуть Пальмиру, и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить её, — сказал он в интервью РИА «Новости» . — Поэтому эта поддержка была очень действенной, и, конечно же, мы не должны забывать действенную поддержку на местности иранцев, они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль. Поэтому я не думаю, что сейчас есть необходимость в наземных войсках. Иногда, когда проходят интенсивные нападения на разных фронтах, как вы упомянули, север, восток, юг и посередине, (поскольку. — Ред.) российские ракеты атакуют с моря. Российские стратегические бомбардировщики с территории России атаковали (объекты террористов. — Ред.) в Сирии. Так, военная поддержка, российская военная поддержка не ограничивается их базой в Сирии. На самом деле они осознают то, какова необходимость в боевых действиях, ситуация постоянно меняется, но войска на земле до этого момента не нужны. Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира и будут полные армии из террористов к этому моменту, это может понадобиться, но в этот момент я не считаю, что это нужно. То, что было сделано, хорошо и достаточно».
Как считает Александр Шумилин, директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, чьё мнение приводит «Утро.ру» , официальный ввод войск РФ в Сирию маловероятен, поскольку в таком случае придётся «войти в клинч» с США и Европой. А Кремлю незачем ухудшать и без того прохладные отношения с Вашингтоном.
Однако нельзя исключать, что Москва может поставить Дамаску дополнительную военную технику, отмечает издание. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Москва может поставить Дамаску необходимые комплексы противовоздушной обороны, если будет достигнута соответствующая договорённость.
Что касается США в Сирии, то американцам (с которыми в случае чего придётся «войти в клинч») в этой войне не победить.
Такую точку зрения озвучили обозреватели журнала «National Interest» , недавно вернувшиеся из Сирии.
По их мнению, политика Вашингтона в отношении Сирии все шесть последних лет была «провальной». Вашингтону пора задействовать новую стратегию.
Также журналисты считают, что этот конфликт нельзя разрешить на каких-то «внешних» условиях: сирийцы должны бороться сами и сами завоёвывать собственное будущее. И никак иначе, ибо «сирийская гражданская война… похожа на головы Лернейской гидры, сражающиеся друг с дружкой».
Есть и «внешние» игроки: в сирийской войне так или иначе участвуют Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция, США — с их противоречивыми интересами в регионе.
Вывод: военная сила извне не поможет. Решение проблемы может быть найдено лишь внутри страны.
Вывод второй: Вашингтону следует признать, что смена правительства в Сирии — стратегия проигрышная, и она «не работает». Её пора «выкинуть».
Таким образом, сухопутная операция РФ в Сирии едва ли возможна по целому ряду причин. Во-первых, сам Башар Асад не считает, что такая операция сейчас уместна. Во-вторых, велик риск столкнуться с войсками западной коалиции, возглавляемой США. В-третьих, Москва предпочитает поставлять и демонстрировать эффективные вооружения, а не устраивать себе «второй Афганистан».
Арабская газета «Аль-Кудс аль-Араби» , издающаяся в Лондоне, сообщила, что Москва может отправить в Сирию наземный контингент на помощь Асаду. Информация поступила со ссылкой на источники в Сирии.
Согласно неподтверждённым данным, если президент Асад официально попросит о помощи Владимира Путина, то Москва может отправить сухопутные войска в Сирию. В таком случае русский спецназ может появиться в тех районах, где сирийская армия испытывает трудности в борьбе с «повстанцами».
Кремль никак эту анонимную «информацию» не комментирует.
Зато есть другой комментарий.
По словам президента Путина, эффективность российского оружия в Сирии привела к увеличению экспорта вооружений. Интерес к российским вооружениям в мире растёт.
Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии, передаёт ТАСС . По словам главы государства, увеличение объёма экспортных контрактов на оружие происходит в числе прочего благодаря эффективному применению российских вооружений в ходе антитеррористической операции в Сирии.
«В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии», — цитирует агентство президента. Он полагает, что «нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений».
По словам Путина, предприятия ОПК почти полностью загружены заказами Минобороны, и следует дополнительно проработать обеспечение экспортных поставок оружия: «По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно, обеспечить в требуемых сроки выполнение заказов по линии военно-технического сотрудничества становится всё сложнее. Прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения».
Лидер России отметил, что, если сегодня Россия будет отказываться от зарубежных заказов, то в будущем может упустить перспективных партнёров.
Упоминание В. Путиным эффективного применения российского оружия «в реальных боевых условиях», в том числе в Сирии, заметим, наводит на некоторые размышления. С другой стороны, торговля оружием и демонстрация его действия — это одно, а сухопутная операция — совсем другое.
К тому же российские эксперты не считают, что Кремль намерен начинать масштабную сухопутную операцию в Сирии. В основном за Асада воюет на Москва, а Тегеран.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов на сайте argumentiru.com отмечает, что Б. Асад сильно упрощает ситуацию, допуская возможность обращения к России за помощью. Российские «ихтамнеты», считает аналитик, «и без того уже присутствуют в Сирии».
По его мнению, расширение наземного контингента РФ до двух-трёх дивизий (а меньшего количества будет недостаточно для радикального перелома хода боевых действий) потребует соответствующего расширения возможностей «сирийского экспресса», а таковое едва ли достижимо.
«Кроме того, — пишет далее автор, — Башар Асад, как мне кажется, просто лукавит, ожидая пришествия «огромной армии террористов». Реально в среднесрочной перспективе на территорию Сирии может войти армия вторжения из войск проамериканской коалиции. Сейчас Турция начала формировать на севере провинции Алеппо очередную антиасадовскую группировку. На юге американцы стягивают к сирийской границе свой спецназ и бронетехнику, которые будут сопровождать иорданскую танковую армию…»
Также этот эксперт считает, что по-настоящему твёрдо Асада поддерживает только Иран, Россия же воюет в основном за сохранение военных баз в Хмеймиме, Латакии и Тартусе. Они нужны для проекции военной силы при контроле стратегических трубопроводов (как существующих, так и проектирующихся).
Интересно, что несколько дней назад Башар Асад не считал, что у Сирии есть необходимость в поддержке наземными войсками.
«На самом деле Воздушно-космические силы РФ были очень эффективны и действенны за последние полтора года, немного больше, в поддержке сирийской армии, и все знают, что с тех пор, как эта поддержка началась в 2015 году, баланс изменился, и мы смогли вернуть Пальмиру, и Алеппо, и множество других областей, и мы смогли недавно защитить Хаму, это была огромная и хорошо организованная атака, но мы смогли отразить её, — сказал он в интервью РИА «Новости» . — Поэтому эта поддержка была очень действенной, и, конечно же, мы не должны забывать действенную поддержку на местности иранцев, они не присылали войска, но с их офицерами, с их советниками они сыграли очень важную роль. Поэтому я не думаю, что сейчас есть необходимость в наземных войсках. Иногда, когда проходят интенсивные нападения на разных фронтах, как вы упомянули, север, восток, юг и посередине, (поскольку. — Ред.) российские ракеты атакуют с моря. Российские стратегические бомбардировщики с территории России атаковали (объекты террористов. — Ред.) в Сирии. Так, военная поддержка, российская военная поддержка не ограничивается их базой в Сирии. На самом деле они осознают то, какова необходимость в боевых действиях, ситуация постоянно меняется, но войска на земле до этого момента не нужны. Может быть, в будущем, если наши враги и их сторонники, их террористы, их ставленники, поменяют свою стратегию и приведут большее число террористов со всего мира и будут полные армии из террористов к этому моменту, это может понадобиться, но в этот момент я не считаю, что это нужно. То, что было сделано, хорошо и достаточно».
Как считает Александр Шумилин, директор центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, чьё мнение приводит «Утро.ру» , официальный ввод войск РФ в Сирию маловероятен, поскольку в таком случае придётся «войти в клинч» с США и Европой. А Кремлю незачем ухудшать и без того прохладные отношения с Вашингтоном.
Однако нельзя исключать, что Москва может поставить Дамаску дополнительную военную технику, отмечает издание. Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил, что Москва может поставить Дамаску необходимые комплексы противовоздушной обороны, если будет достигнута соответствующая договорённость.
Что касается США в Сирии, то американцам (с которыми в случае чего придётся «войти в клинч») в этой войне не победить.
Такую точку зрения озвучили обозреватели журнала «National Interest» , недавно вернувшиеся из Сирии.
По их мнению, политика Вашингтона в отношении Сирии все шесть последних лет была «провальной». Вашингтону пора задействовать новую стратегию.
Также журналисты считают, что этот конфликт нельзя разрешить на каких-то «внешних» условиях: сирийцы должны бороться сами и сами завоёвывать собственное будущее. И никак иначе, ибо «сирийская гражданская война… похожа на головы Лернейской гидры, сражающиеся друг с дружкой».
Есть и «внешние» игроки: в сирийской войне так или иначе участвуют Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Турция, США — с их противоречивыми интересами в регионе.
Вывод: военная сила извне не поможет. Решение проблемы может быть найдено лишь внутри страны.
Вывод второй: Вашингтону следует признать, что смена правительства в Сирии — стратегия проигрышная, и она «не работает». Её пора «выкинуть».
* * *
Таким образом, сухопутная операция РФ в Сирии едва ли возможна по целому ряду причин. Во-первых, сам Башар Асад не считает, что такая операция сейчас уместна. Во-вторых, велик риск столкнуться с войсками западной коалиции, возглавляемой США. В-третьих, Москва предпочитает поставлять и демонстрировать эффективные вооружения, а не устраивать себе «второй Афганистан».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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