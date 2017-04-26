14:24 26 апреля

На Камчатке началась контрольная проверка подводников

Комиссия Главного штаба ВМФ РФ начала проверку физической подготовки личного состава противоавианосного соединения подводных лодок Тихоокеанского флота, передает РИА Новости сообщение представителя ТОФ Владимира Матвеева.

На Камчатке началась контрольная проверка подводников


Комиссия проверит физическую подготовку личного состава, теоретическую и методическую подготовку командиров подразделений, групп, боевых частей и дивизионов подводных лодок, а также качество управления физической подготовкой в соединении,
рассказал Матвеев.


По его словам, «военнослужащие выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдадут зачеты в челночном беге, подтягивании на перекладине, отжимании, жиме штанги, беге на дистанцию один километр и плавании на 50 метров».

Матвеев добавил, что контрольная проверка в подводных силах Тихоокеанского флота продлится пять дней.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Сегодня, 13:34
    Надо штабистов прогнать через зачет .
    Spartanez300
    1. рич Сегодня, 13:51
      На Камчатке началась контрольная проверка подводников

      Все подводники переписаны, данные обобщены hi
      рич
  2. Masya Masya Сегодня, 13:40
    плавсостав подводного флота! вы лучшие!!! love
    Во всем нужна сноровка,
    Закалка, тренировка.
    Умейте выжидать,
    Умейте нападать.
    При каждой неудаче
    Давать умейте сдачи.
    Иначе вам удачи не видать. love
    Masya Masya
  3. Мар.Тира Сегодня, 13:41
    В здоровом теле,здоровый дух,(и нервы тоже).
    Мар.Тира
Картина дня