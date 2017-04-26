На Камчатке началась контрольная проверка подводников

Комиссия проверит физическую подготовку личного состава, теоретическую и методическую подготовку командиров подразделений, групп, боевых частей и дивизионов подводных лодок, а также качество управления физической подготовкой в соединении,

Комиссия Главного штаба ВМФ РФ начала проверку физической подготовки личного состава противоавианосного соединения подводных лодок Тихоокеанского флота, передает РИА Новости сообщение представителя ТОФ Владимира Матвеева.рассказал Матвеев.По его словам, «военнослужащие выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдадут зачеты в челночном беге, подтягивании на перекладине, отжимании, жиме штанги, беге на дистанцию один километр и плавании на 50 метров».Матвеев добавил, что контрольная проверка в подводных силах Тихоокеанского флота продлится пять дней.