Состав с тяжёлой техникой ВСУ прибыл на станцию в 30 км от Донецка
Замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает о том, что, по данным разведки ДНР, на станцию Селидово прибыл украинский железнодорожный состав с военной техникой, включая танки и РСЗО. Донецкое агентство новостей приводит сообщение Басурина:
Помимо этого разведка ДНР сообщает о расположении нескольких танков ВСУ в частном секторе на окраине Авдеевки. Именно оттуда украинские силовики наносят постоянные удары по территории Донецкой народной республики, прикрываясь гражданской инфраструктурой. Танки, прибывшие в Авдеевку, - из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Накануне официальный представитель НМ ЛНР подполковник Марочко сообщил СМИ о том, что народная милиция республики вытеснила украинские подразделения их района села Сокольники. Напомним, что, по данным разведки ЛНР, именно оттуда и была заброшена в республику диверсионно-разведывательная группа перед подрывом автомобиля представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ.
Марочко:
Отмечается прибытие железнодорожного состава в Селидово (около 30 км западнее Донецка), на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники.
Помимо этого разведка ДНР сообщает о расположении нескольких танков ВСУ в частном секторе на окраине Авдеевки. Именно оттуда украинские силовики наносят постоянные удары по территории Донецкой народной республики, прикрываясь гражданской инфраструктурой. Танки, прибывшие в Авдеевку, - из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Накануне официальный представитель НМ ЛНР подполковник Марочко сообщил СМИ о том, что народная милиция республики вытеснила украинские подразделения их района села Сокольники. Напомним, что, по данным разведки ЛНР, именно оттуда и была заброшена в республику диверсионно-разведывательная группа перед подрывом автомобиля представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ.
Марочко:
В ходе поисковых мероприятий наша разведгруппа обнаружила её (ДРГ) в 22:00 в одном из заброшенных домов. После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из АГС-17 и крупнокалиберного пулемёта. Под огневым прикрытием противнику удалось уйти в направлении села Крымское на территорию, подконтрольную ВСУ.
Использованы фотографии: 12inform
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