Состав с тяжёлой техникой ВСУ прибыл на станцию в 30 км от Донецка

Отмечается прибытие железнодорожного состава в Селидово (около 30 км западнее Донецка), на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники.

В ходе поисковых мероприятий наша разведгруппа обнаружила её (ДРГ) в 22:00 в одном из заброшенных домов. После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из АГС-17 и крупнокалиберного пулемёта. Под огневым прикрытием противнику удалось уйти в направлении села Крымское на территорию, подконтрольную ВСУ.