17:40 26 апреля

Состав с тяжёлой техникой ВСУ прибыл на станцию в 30 км от Донецка

Замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает о том, что, по данным разведки ДНР, на станцию Селидово прибыл украинский железнодорожный состав с военной техникой, включая танки и РСЗО. Донецкое агентство новостей приводит сообщение Басурина:
Отмечается прибытие железнодорожного состава в Селидово (около 30 км западнее Донецка), на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники.


Состав с тяжёлой техникой ВСУ прибыл на станцию в 30 км от Донецка


Помимо этого разведка ДНР сообщает о расположении нескольких танков ВСУ в частном секторе на окраине Авдеевки. Именно оттуда украинские силовики наносят постоянные удары по территории Донецкой народной республики, прикрываясь гражданской инфраструктурой. Танки, прибывшие в Авдеевку, - из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.


Накануне официальный представитель НМ ЛНР подполковник Марочко сообщил СМИ о том, что народная милиция республики вытеснила украинские подразделения их района села Сокольники. Напомним, что, по данным разведки ЛНР, именно оттуда и была заброшена в республику диверсионно-разведывательная группа перед подрывом автомобиля представителей специальной мониторинговой группы ОБСЕ.

Марочко:
В ходе поисковых мероприятий наша разведгруппа обнаружила её (ДРГ) в 22:00 в одном из заброшенных домов. После отказа диверсантов от сдачи оружия начался бой. Одновременно с территории, подконтрольной ВСУ, противник стал поддерживать прорыв диверсионно-разведывательной группы интенсивным огнем из АГС-17 и крупнокалиберного пулемёта. Под огневым прикрытием противнику удалось уйти в направлении села Крымское на территорию, подконтрольную ВСУ.

Использованы фотографии: 12inform
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Комментарии 34

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  1. с-т Petrov Сегодня, 14:46
    АТО лять

    когда уже в Киеве АТО начнут проводить. Смерчями устроить ответку от Донбасса - чтоб куевляне поняли что происходит на востоке. желаю хатайскарйникам такого же горя что на востоке

    Ураган везти к городу с плотной застройкой - долбоящеры

    когда уже начнут рвать пути жд, работать точечно против хунты? Завалить турчинова проблема? Специалисты то есть 100%

    Как раздражает что Россия может раздавить киевскую шайку как клопов - но не делает этого

    Эти тараканы сами то понимают 100% что в случае чего жить им не долго - я не понимаю их действий и на что они рассчитывают вообще

    тот же клоун турчинов или вальцман. их же найдут в случае поступления такого приказа за считанные дни где бы они не прятались

    Где их страх за последствия своих действий? Неужели они верят в то что РФ слаба?
    с-т Petrov
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:53
      Чего выжидать то? Когда население полностью истребят? Уже три года выжидаем..
      Владимир 38
      1. Topotun Сегодня, 14:57
        А Вы уверено что руководство страны (и главное финансовые тузы страны) готовы пойти на прямую конфронтацию с западом? А это уже преддверие войны в Европе (при определенное организации дел у амеров)....
        Topotun
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:58
          и главное финансовые тузы страны


          когда начнется война - экономики в привычном нами понимании уже не будет. и тузы пострадают не меньше чем мы с вами

          все смешается и везде будет клин.



          с-т Petrov
        2. bk316 Сегодня, 15:16
          Бог с ними с тузами, они точно не готовы.
          Вы СЕБЕ вопрос задайте Вы готовы пойти на прямую конфронтацию с западом с высоким риском 3 мировой?
          bk316
          1. Topotun Сегодня, 16:24
            Да бог с Вами, лично я готов и давно...
            Я был офицером СА СССР и давал присягу еще той армии.
            И если что пойду не задумываясь. Но воевать лучше за интересы страны, а не отдельных людей.
            Topotun
            1. bk316 Сегодня, 16:37
              Я был офицером СА СССР и давал присягу еще той армии.

              Не в этом вопрос, здесь все служили.
              У Вас дети, внуки есть? Вы готовы рискнуть ими ради Донбасса (ну или других интересов страны)?

              Я знаете сильно к этому охладел после следующей истории.
              Когда все там начиналось, я катался в Банско на горных лыжах (это в Болгарии).
              Подсаживаются ко мне на подъемнике 2 молодых парня. Я в закрытом шлеме и упакован соответственно, что русский не видно. Ну начинают они разговаривать, короче оба хохлы (русскоязычные - часть так сказать Русского мира), один из Луганска другой из Киева, оба свалили в Болгарию чтоб не воевать и оба всю дорогу в гору обсуждали как хорошо, что западенцы и москали друг друга поубивают.
              Вот такая история. Да и вообще свободу не дарит сосед, свободу сами отвоевывают.
              bk316
              1. Topotun Сегодня, 16:52
                С этим согласен, потому наши войска в РФ, а не на/в Украине.... Но как же иногда надоедает мнение "мирового сообщества"....
                Topotun
    2. Дембель77 Сегодня, 14:53
      Укробандеровцы готовят очередную грандиозную провокацию... ну твари, держитесь! Все пойдёте на удобрение.
      Дембель77
    3. Sharky Сегодня, 14:57
      В этом Мире нет справедливости. Поэтому имеем то, что имеем.
      Sharky
    4. yehat Сегодня, 15:52
      Неужели они верят в то что РФ слаба

      они верят в "А нас то за шо?"
      yehat
      1. Нормаль ок Сегодня, 17:13
        Цитата: yehat
        Неужели они верят в то что РФ слаба

        они верят в "А нас то за шо?"

        В это верят все люди.
        Нормаль ок
        1. yehat Сегодня, 17:14
          я в это не верю. Если накосячил, готов отвечать.
          yehat
    5. shark Сегодня, 16:18
      Ответ на Ваши вопросы прост -никогда. Пока правительство хочет жить по современной рыночной экономике постиндустриальной эпохи -никогда. Пока существуют офшоры, частные школы в Лондоне -никогда, Пока чиновники и их семьи ездят за границу -никогда. Ну и на закуску -пока по улицам наших городов ходят нальновцы, пока в школе изучают лгуна и подонка солженицына - никогда. Ибо мы сами в оккупации живем. Жаль не все это понимают.
      shark
  2. птс-м Сегодня, 14:47
    ЛДНР давно пора заняться партизанским движением по ликвидации подобных эшелонов,а не только озвучивать деяние укровермахта.
    птс-м
    1. maxim947 Сегодня, 14:48
      С языка снял. Необходимо учитывать белорусский опыт партизанской войны, он был в годы ВОВ доведен до совершенства.
      maxim947
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 14:53
        Зато захарченков каждый раз поёт: "малейшая провокация и мы Дойдем до киева". Этих провокаций уже было, столько, сколько у Путина " ударов в спину", и все заканчивается очередной болтовней.
        DIVAN SOLDIER
      2. МПК105 Сегодня, 14:55
        А мне вот интересно,дядьки-подобные новости-очень продолжительное время озвучивают-стянули,подтягивают,привезли,выгрузили
        ...Сколько же там уже тяжёлого вооружения должно было накопиться за это время-или они технику по-кругу гоняют?Ну немыслимое должно быть уже колличество-на солдата танк и три пушки,как минимум... smile
        МПК105
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:56
          ну там говорят около 90 000 турчинов нелюдей стянул. Так что эшелонов гнать много можно. моторизация лишней не бывает
          с-т Petrov
        2. bouncyhunter Сегодня, 14:57
          Привет , Лёха ! hi drinks
          Цитата: МПК105
          Сколько же там уже тяжёлого вооружения должно было накопиться за это время

          Тихо , не пали ! Это они Донбассу гумпомощь привезли . wink
          bouncyhunter
          1. МПК105 Сегодня, 15:04
            Даров,даров!!! hi drinks А если серьёзно-земля то подсохла,может,не дай Бог,и правда готовят что...?
            МПК105
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:08
              Цитата: МПК105
              может,не дай Бог,и правда готовят что...?

              Себе могилу !
              bouncyhunter
        3. Topotun Сегодня, 14:59
          А хрен их знает, может еще как-то оглядывались на ОБСЕ. А ситуация подпирает - вот и начали готовить летнее наступление. Надо народ от проблем отвлечь....
          Topotun
          1. Хагалаз Сегодня, 15:58
            В восьмом году была проведена нам проверка первая. Сейчас готовят вторую. И как ни крути, будет она посложнее.
            Хагалаз
      3. Нормаль ок Сегодня, 17:14
        Цитата: maxim947
        С языка снял. Необходимо учитывать белорусский опыт партизанской войны, он был в годы ВОВ доведен до совершенства.

        Для этого нужна МАССОВАЯ народная поддержка. А этого, по факту нет.
        Нормаль ок
  3. поневолебрат Сегодня, 14:55
    Наверное, есть специалисты. И у себя, и , чего уж, по нашу сторону границы. Руководство республик так же несамомтоятельно, как с той стороны порошенко. Нет команды. С обкомом еще не сторговались. Потому и "только озвучивают", как пишут выше. Не будет пока ни вылазок, ни "партизанщины". Будет очередной "минск", которому, как известно уже из каждого утюга, "альтернативы нет"
    поневолебрат
  4. g1washntwn Сегодня, 14:56
    Готовят провокации, для этого обсе и подорвали, чтобы те имели причину вообще свалить с района и остаться якобы не при чем.
    g1washntwn
  5. ydjin Сегодня, 15:05
    "Минские соглашения" мёртворожденое дитя. Что уже многократно доказано! Россию наши "партнёры" всё пытаются затянуть в горячую фазу конфликта. Ну что ж, посмотрим у кого кишка крепче. В результате агрессии России против незалежной украины, Россия так и не вышла на поле боя! Чи зрада, чи перемога? Или КАРМА подпорчена у великоукров?
    ydjin
  6. рич Сегодня, 15:12
    Состав с тяжёлой техникой ВСУ прибыл на станцию в 30 км от Донецка

    Теперь когда взорвали ОБСЕ и погиб Орлиный глаз, даже зафиксировать это нарушение стало некому hi
    рич
  7. Толстоевский Сегодня, 15:51
    зря чубатые гробами не запасаются. с другой стороны - бродячим донбасским собакам тоже надо что-то жрать
    Толстоевский
  8. Maugli Сегодня, 16:25
    Добрый день,коллеги! Вы вот мне скажите... Мы все воспитаны на фильмах о нашей армии,спецорганах,разведке,так? Я не имею в ввиду молодых,но коль они с нами,значит интересуются,читают,знают... В Авдеевке - танки,прикрывающиеся... Ну вы поняли! А переодеться в свидомитов или просто в лояльных крестьян- землепашцев что то не позволяет? Да на стволах орудийных развешать супостатов,оставив,оброненным трезубопачпорт и удостоверение скакалкина справа... Почему нет? Гиви,Моторола и иже с ними,царствие небесное!!! А ЛДНР что же? Какой счет? Или опять на Кремль и его отмашку? Одно положительное- зам.ком(Басурин) докладывает... А у нас в России- всяк отделы по связям с общественностью,прикиньте сколько дармоедов,а на земле... Пусто...
    Maugli
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:38
      Цитата: Maugli
      Да на стволах орудийных развешать супостатов,оставив,оброненным трезубопачпорт и удостоверение скакалкина справа...

      В душе хочется так чтобы было, но здравый смысл подсказывает , что это не наш метод..ДНР тоже не просто так сидят в окопах и мы многое просто не знаем ! Донбасс уже им не взять никогда , в этом я уверен на 100% ..Вот жертв бы поменьше , а проблему скакунов решат обязательно..
      ОТДЕЛ
  9. behemot Сегодня, 17:30
    фашистская мразь готовится к нападению. Надеюсь наши подкинут оружия республикам.
    behemot
  10. Екатерина II Сегодня, 17:32
    Накануне официальный представитель НМ ЛНР подполковник Марочко сообщил СМИ о том, что народная милиция республики вытеснила украинские подразделения их района села Сокольники. Напомним, что, по данным разведки ЛНР, именно оттуда и была заброшена в республику диверсионно-разведывательная группа.

    Либо я в русском языке стал ошибаться, либо ошибка тут. Вытеснила их района? Или -из района?
    ДРГ заброшена из района села Сокольники? Или оттуда их вытеснили и именно туда и была заброшена?
    Тогда нужно правильно написать-
    Накануне официальный представитель НМ ЛНР подполковник Марочко сообщил СМИ о том, что народная милиция республики вытеснила украинские подразделения из района села Сокольники. Напомним, что, по данным разведки ЛНР, именно туда и была заброшена в республику диверсионно-разведывательная группа

    Состав как состав. Ну усилили группировку. Таких новостей полно было.
    Мне интересно что только о ВСУ такое. А у противника - "шахтеры в шахтах все что нужно находят".
    Екатерина II
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