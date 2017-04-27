В Евросоюзе вдруг озаботились судьбой несчастной Ливии
Из Европейской внешнеполитической службы поступило сообщение, в котором указывается, что ливийцы заслуживают мира и стабильности. Брюссель озабочен вопросами «деэскалации» напряжённости в Ливии и предлагает сторонам «переговоры». А ведь всего несколько лет тому назад европейцы с восторгом бомбили «режим» в Ливии.
«Ливийцы заслуживают мира и стабильности и ожидают, что все стороны будут воздерживаться от насилия и примут меры по деэскалации напряжённой ситуации. Политический кризис в Ливии может быть разрешён только путём переговоров между всеми заинтересованными сторонами на основе готовности идти на компромисс и первоочерёдности интересов ливийцев», — говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространённом в Брюсселе.
Представитель службы уверен, что ООН «остаётся той структурой, в рамках которой международное сообщество продолжает поддерживать политическое урегулирование в Ливии». По его словам, ЕС намерен поддерживать упомянутое урегулирование.
Как интересно! Стало быть, ЕС недоволен тем, что натворила в Ливии НАТО? Или в ЕС скопилось слишком много беженцев? И что же, демократы из Европы думают, что словами об «урегулировании» они смогут наладить ситуацию, которая вышла из-под контроля после того самого натовского вмешательства, в период цветения «арабской весны»? Демократы из Европы, а также из США и вправду думали, что стоит лишь объявить где-нибудь демократию да помочь ей ракетами и бомбами, так она тут же, на руинах, и образуется?
Нет, образуются обычно смерть, горе, разруха, беженцы и хаос. «Отдемократизированная» страна окончательно погружается в пучины гражданской войны: воюют повстанцы, разные племена, остатки «лоялистов», террористы, а также какие-либо внешние силы. Идёт война за хлеб, за воду, за нефть, за «веру» и просто за жизнь. Кое-кто воюет и из-за денег. Починить эту неимоверно сложную ситуацию при помощи мантр об «урегулировании» точно нельзя.
Война терзает несчастную Ливию уже седьмой год, если считать с февраля 2011 г.
Так откуда же печаль Евросоюза по поводу Ливии? К беженцам в Европе ведь уже привыкли. Политики на них и карьеры строят: на всех выборах так или иначе склоняется вопрос мигрантов и миграции. У Марин Ле Пен мигранты вообще козырная карта.
Всё дело в генерале Хафтаре. Этот человек, не вполне демократичный и склонный договариваться с Москвой, а не с Западом, собрался взять власть в свои руки.
Кто такой этот Хафтар, что нагнал страху на Брюссель?
В декабре прошлого года на сайте «DEBKAfile» появился так называемый эксклюзивный репортаж. На основе информации от «военных и разведывательных источников» сайт утверждал, что господин Путин может «пойти» в Ливию: ему хочется устроить там военную базу.
Ливийский генерал Халифа Хафтар побывал 26 ноября 2016 г. в Москве: он как раз просил помощи оружием и даже военной поддержкой. И в Кремле якобы решили, что появилась возможность «заиметь первую военную базу в Северной Африке».
«DEBKAfile» фантазирует на полную катушку: мол, товарищ Путин уже представляет себе вторую средиземноморскую базу на побережье, в Бенгази, практически такую же, как Хмеймим в Сирии. Новую базу можно было бы «приспособить» для нужд российской авиации и российского флота.
И — внимание! — маленькая деталь: оттуда всего семьсот километров до Европы!
И вторая деталь: генерал Хафтар, состоявший когда-то в армии Муаммара Каддафи, а рождённый в США, не столь давно сделался в Ливии главнокомандующим. В реальности он не главнокомандующий, а скорее военный лидер сильной группировки. В своё время эту группу поддерживали в США, но с недавних пор генерал стал считаться мятежным: он отказался признать то правительство, чей состав был согласован при содействии ООН в Триполи.
Третья деталь: генерал опирается не на Запад и не на ООН, а на «местную» поддержку извне — на помощь Египта и некоторых государств Персидского залива. В частности, ОАЭ.
Есть сведения, что лидеры этих государств считали, что Хафтар мог бы попросить военной помощи у Москвы. Ну, вот он и зачастил в столицу России (была совершена уже не одна поездка). Разумеется, это не нравится Западу.
«DEBKAfile» пишет, что Путин предлагал армии Ливии реактивные истребители, ударные вертолёты, бронированную технику, ракеты и даже воздушную поддержку для борьбы с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ). А ещё Путин якобы интересуется нефтяными богатствами Ливии.
Пётр Иванченко ( «Сегодня.ру» ) считает, что озабоченность Европы вызвало конкретное наступление войск Хафтара, направленное на овладение крупнейшей на юге Ливии авиабазой. Успех этой операции ещё больше укрепил бы положение генерала как главнокомандующего.
Самое интересное, что никакой угрозы демократии генерал не представляет. Как напоминает аналитик, в марте депутаты парламента Великобритании представили доклад о положении в Ливии. Оказывается, на территории, контролируемой Хафтаром, «порядка больше», чем на западе Ливии. У генерала отлажено автомобильное движение, действуют военные и полицейские КПП, работает полиция на дорогах, а в городах идёт «нормальная жизнь». И даже налицо соответствие «демократическим нормам»: в палате представителей Ливии есть депутаты-женщины! Больше того, иные депутаты позволяют себе критиковать деятельность Хафтара, и все они живы: критика не представляет угрозы для их безопасности.
Получается, что господин Хафтар — сторонник светского демократического государства. Мало того, это государство могло бы в перспективе обеспечить поставки нефти в Европу и прекратить миграцию нелегалов.
Самое интересное, добавим, что не только Хафтар, но и «официальная» Ливия просит у России военной помощи.
Премьер-министр Фаиз Сарадж обратился к заместителю главы МИД России Михаилу Богданову с призывом о помощи в разрешении военного конфликта в стране, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на «Синьхуа».
Фаиз Сарадж полагает, что Москва имеет сегодня существенное влияние на международной арене.
Что касается Богданова, то он сообщил, что российская сторона пообещала Ливии наладить двустороннее сотрудничество.
Сарадж приветствует российские инвестиции в ливийские железные дороги, энергетику и инфраструктуру. Также он рассчитывает, что РФ поможет урегулировать военный конфликт в стране.
Американцы тем временем, как и европейцы, озаботились вероятным присутствием русских в Ливии.
На страницах журнала «Fortune» вышла статья «Что должны знать американцы, если Россия вмешается в гражданскую войну в Ливии». Аналитики из корпорации «RAND» считают, что более тесные связи с Ливией позволили бы России расширить зону действия вдоль южного побережья Средиземного моря (южного фланга НАТО). Россия может развернуть системы антидоступа с запретом на нахождение вдоль побережья Ливии, значительно расширив зону ПВО, которая уже установлена в Восточном Средиземноморье, в Сирии, и это вызывает обеспокоенность у военного командования США, отмечает А. Шимберг на сайте ИА «REGNUM» .
Кроме того, влияние на Ливию даёт Москве рычаги воздействия на Европу: в Ливии начинается известный миграционный маршрут, чувствительный для Южной Европы.
Наконец, нефть Ливии. Это ещё одна причина поддержки Россией Х. Хафтара. Недаром «Роснефть» подписала в феврале новое соглашение с «Национальной нефтяной корпорацией» Ливии.
Каким образом будет Москва «урегулировать» военный конфликт в Ливии, если её просят о помощи две фактически противоборствующие стороны, аналитики не уточняют. Хватит ли у Москвы средств действовать в Сирии, да ещё заниматься Ливией, эксперты не уточняют. Экспертам кругом мерещится коварный Путин, контролирующий поставки оружия и нефти по всей планете. Путин и мистера Трампа в США выбрал, и мигрантов заслал в Европу, а теперь, видимо, через Ливию зашлёт ещё больше.
И только об одном не вспоминают в Европе и США: не Москва разбомбила Ливию. Не в Кремле сказали знаменитое «вау».
Наверное, вспоминать неприятное не велят западным политикам психотерапевты. Лучше уж выразить «озабоченность» и «обеспокоенность»!
«Ливийцы заслуживают мира и стабильности и ожидают, что все стороны будут воздерживаться от насилия и примут меры по деэскалации напряжённой ситуации. Политический кризис в Ливии может быть разрешён только путём переговоров между всеми заинтересованными сторонами на основе готовности идти на компромисс и первоочерёдности интересов ливийцев», — говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы, распространённом в Брюсселе.
Представитель службы уверен, что ООН «остаётся той структурой, в рамках которой международное сообщество продолжает поддерживать политическое урегулирование в Ливии». По его словам, ЕС намерен поддерживать упомянутое урегулирование.
Как интересно! Стало быть, ЕС недоволен тем, что натворила в Ливии НАТО? Или в ЕС скопилось слишком много беженцев? И что же, демократы из Европы думают, что словами об «урегулировании» они смогут наладить ситуацию, которая вышла из-под контроля после того самого натовского вмешательства, в период цветения «арабской весны»? Демократы из Европы, а также из США и вправду думали, что стоит лишь объявить где-нибудь демократию да помочь ей ракетами и бомбами, так она тут же, на руинах, и образуется?
Нет, образуются обычно смерть, горе, разруха, беженцы и хаос. «Отдемократизированная» страна окончательно погружается в пучины гражданской войны: воюют повстанцы, разные племена, остатки «лоялистов», террористы, а также какие-либо внешние силы. Идёт война за хлеб, за воду, за нефть, за «веру» и просто за жизнь. Кое-кто воюет и из-за денег. Починить эту неимоверно сложную ситуацию при помощи мантр об «урегулировании» точно нельзя.
Война терзает несчастную Ливию уже седьмой год, если считать с февраля 2011 г.
Так откуда же печаль Евросоюза по поводу Ливии? К беженцам в Европе ведь уже привыкли. Политики на них и карьеры строят: на всех выборах так или иначе склоняется вопрос мигрантов и миграции. У Марин Ле Пен мигранты вообще козырная карта.
Всё дело в генерале Хафтаре. Этот человек, не вполне демократичный и склонный договариваться с Москвой, а не с Западом, собрался взять власть в свои руки.
Кто такой этот Хафтар, что нагнал страху на Брюссель?
В декабре прошлого года на сайте «DEBKAfile» появился так называемый эксклюзивный репортаж. На основе информации от «военных и разведывательных источников» сайт утверждал, что господин Путин может «пойти» в Ливию: ему хочется устроить там военную базу.
Ливийский генерал Халифа Хафтар побывал 26 ноября 2016 г. в Москве: он как раз просил помощи оружием и даже военной поддержкой. И в Кремле якобы решили, что появилась возможность «заиметь первую военную базу в Северной Африке».
«DEBKAfile» фантазирует на полную катушку: мол, товарищ Путин уже представляет себе вторую средиземноморскую базу на побережье, в Бенгази, практически такую же, как Хмеймим в Сирии. Новую базу можно было бы «приспособить» для нужд российской авиации и российского флота.
И — внимание! — маленькая деталь: оттуда всего семьсот километров до Европы!
И вторая деталь: генерал Хафтар, состоявший когда-то в армии Муаммара Каддафи, а рождённый в США, не столь давно сделался в Ливии главнокомандующим. В реальности он не главнокомандующий, а скорее военный лидер сильной группировки. В своё время эту группу поддерживали в США, но с недавних пор генерал стал считаться мятежным: он отказался признать то правительство, чей состав был согласован при содействии ООН в Триполи.
Третья деталь: генерал опирается не на Запад и не на ООН, а на «местную» поддержку извне — на помощь Египта и некоторых государств Персидского залива. В частности, ОАЭ.
Есть сведения, что лидеры этих государств считали, что Хафтар мог бы попросить военной помощи у Москвы. Ну, вот он и зачастил в столицу России (была совершена уже не одна поездка). Разумеется, это не нравится Западу.
«DEBKAfile» пишет, что Путин предлагал армии Ливии реактивные истребители, ударные вертолёты, бронированную технику, ракеты и даже воздушную поддержку для борьбы с «Исламским государством» (группировка запрещена в РФ). А ещё Путин якобы интересуется нефтяными богатствами Ливии.
Пётр Иванченко ( «Сегодня.ру» ) считает, что озабоченность Европы вызвало конкретное наступление войск Хафтара, направленное на овладение крупнейшей на юге Ливии авиабазой. Успех этой операции ещё больше укрепил бы положение генерала как главнокомандующего.
Самое интересное, что никакой угрозы демократии генерал не представляет. Как напоминает аналитик, в марте депутаты парламента Великобритании представили доклад о положении в Ливии. Оказывается, на территории, контролируемой Хафтаром, «порядка больше», чем на западе Ливии. У генерала отлажено автомобильное движение, действуют военные и полицейские КПП, работает полиция на дорогах, а в городах идёт «нормальная жизнь». И даже налицо соответствие «демократическим нормам»: в палате представителей Ливии есть депутаты-женщины! Больше того, иные депутаты позволяют себе критиковать деятельность Хафтара, и все они живы: критика не представляет угрозы для их безопасности.
Получается, что господин Хафтар — сторонник светского демократического государства. Мало того, это государство могло бы в перспективе обеспечить поставки нефти в Европу и прекратить миграцию нелегалов.
Самое интересное, добавим, что не только Хафтар, но и «официальная» Ливия просит у России военной помощи.
Премьер-министр Фаиз Сарадж обратился к заместителю главы МИД России Михаилу Богданову с призывом о помощи в разрешении военного конфликта в стране, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на «Синьхуа».
Фаиз Сарадж полагает, что Москва имеет сегодня существенное влияние на международной арене.
Что касается Богданова, то он сообщил, что российская сторона пообещала Ливии наладить двустороннее сотрудничество.
Сарадж приветствует российские инвестиции в ливийские железные дороги, энергетику и инфраструктуру. Также он рассчитывает, что РФ поможет урегулировать военный конфликт в стране.
Американцы тем временем, как и европейцы, озаботились вероятным присутствием русских в Ливии.
На страницах журнала «Fortune» вышла статья «Что должны знать американцы, если Россия вмешается в гражданскую войну в Ливии». Аналитики из корпорации «RAND» считают, что более тесные связи с Ливией позволили бы России расширить зону действия вдоль южного побережья Средиземного моря (южного фланга НАТО). Россия может развернуть системы антидоступа с запретом на нахождение вдоль побережья Ливии, значительно расширив зону ПВО, которая уже установлена в Восточном Средиземноморье, в Сирии, и это вызывает обеспокоенность у военного командования США, отмечает А. Шимберг на сайте ИА «REGNUM» .
Кроме того, влияние на Ливию даёт Москве рычаги воздействия на Европу: в Ливии начинается известный миграционный маршрут, чувствительный для Южной Европы.
Наконец, нефть Ливии. Это ещё одна причина поддержки Россией Х. Хафтара. Недаром «Роснефть» подписала в феврале новое соглашение с «Национальной нефтяной корпорацией» Ливии.
* * *
Каким образом будет Москва «урегулировать» военный конфликт в Ливии, если её просят о помощи две фактически противоборствующие стороны, аналитики не уточняют. Хватит ли у Москвы средств действовать в Сирии, да ещё заниматься Ливией, эксперты не уточняют. Экспертам кругом мерещится коварный Путин, контролирующий поставки оружия и нефти по всей планете. Путин и мистера Трампа в США выбрал, и мигрантов заслал в Европу, а теперь, видимо, через Ливию зашлёт ещё больше.
И только об одном не вспоминают в Европе и США: не Москва разбомбила Ливию. Не в Кремле сказали знаменитое «вау».
Наверное, вспоминать неприятное не велят западным политикам психотерапевты. Лучше уж выразить «озабоченность» и «обеспокоенность»!
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти