Порошенко: "Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины"

И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля, сельского, лесного хозяйства, координации научной, информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши учёные, медики, экологи - все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше.

Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области. Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе, в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнёров.

Для нас важно, и я уверен в этом, чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира. И никто никогда Украину и Беларуси не поссорит. Я подчеркиваю, получил твёрдое заверение от президента Беларуси.

Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко.