17:40 26 апреля

Порошенко: "Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины"

Президент Республики Беларусь в день 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС находится с визитом на Украине. В частности Лукашенко и Порошенко провели совместную пресс-конференцию на фоне саркофага, возведённого в основном на зарубежные средства над 4-м энергоблоком ЧАЭС.

Порошенко: "Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины"


БелТА приводит заявление президента Белоруссии:
И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля, сельского, лесного хозяйства, координации научной, информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши учёные, медики, экологи - все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше.



Лукашенко продолжил:
Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области. Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе, в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнёров.


Обсуждалась тема двустороннего сотрудничества и в других сферах. В частности, речь зашла о «вероятности поддержания Белоруссией войны против Украины». Такую формулировку предложил украинский президент. Президент Белоруссии, со слов Порошенко, заявил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины.

Из заявления президента Украины Петра Порошенко:
Для нас важно, и я уверен в этом, чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира. И никто никогда Украину и Беларуси не поссорит. Я подчеркиваю, получил твёрдое заверение от президента Беларуси.


Порошенко для усиления эффекта добавил:
Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко.


Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может себе позволить ссориться ни с Украиной, ни с Россией, ни с Евросоюзом.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. Подрезчик Сегодня, 15:17
    Тьфу, два клоуна...
    Подрезчик
    1. Shurik70 Сегодня, 15:22
      чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира

      Он что, не понимает, что граница - это граница. То есть зона между двух РАЗНЫХ областей чего-либо.
      И если одна из областей "дружба, добрососедство, надёжное партнёрство, мир", то по другую сторону границы этого нет.
      what
      Shurik70
      1. Zibelew Сегодня, 15:30
        Для нас важно, и я уверен в этом, чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира. И никто никогда Украину и Беларуси не поссорит.

        Люди сожжённые бандеровцами в Хатыни видимо объединяют.
        Zibelew
        1. Подрезчик Сегодня, 15:59
          Всего более 600 деревень. Зверствовали так, что их фашисты останавливали! (примеры приводить не буду, ужин не пойдет). Во, " братство"!
          Подрезчик
    2. МПК105 Сегодня, 15:23
      Как же Вам не стыдно,о своём-то Президенте... wink А так-простите,граждане Белоруссии и Украины-так ведь оно так и есть,увы... request
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:28
        Весь мир - театр . И люди в нём - актёры . Эти двое тоже играют свои роли . А уж что это за роли и как они их играют - пусть судит Бог .
        bouncyhunter
        1. МПК105 Сегодня, 15:30
          Заметь-я о Президентах ваших,а не о гражданах-чтоб не было потом недопонимания,как тогда... laughing drinks
          МПК105
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:32
            Цитата: МПК105
            Заметь-я о Президентах ваших,а не о гражданах

            Я знаю , дружище ! drinks drinks drinks
            bouncyhunter
        2. ВадимЖивов Сегодня, 15:37
          Лукашенко сидит не на двух стульях а свои задом занимает целый кинотеатр hi
          ВадимЖивов
          1. DMB_95 Сегодня, 16:21
            А откуда вообще взялась мысль о втягивании Белоруссии в какую-либо войну ? Вальцман , видно , пьяный плюс радиация ..
            DMB_95
        3. Лелёк Сегодня, 16:45
          Цитата: bouncyhunter
          Эти двое тоже играют свои роли


          Не двое - один. Россия не воюет, Белорусь не воюет, воюет только бывшая Украина с украинским же народом. В политическом же плане Вальцман чистейшей воды провакатор, трус и христорадник, а наш озабоченный "союзник" Лукашенко - двуликий Янус, отлично понимающий, что, потеряй он поддержку России, назавтра будет искать ПМЖ, но упорно плюющий на ботинок соседу. ИМХО - такой расклад.
          Лелёк
          1. Alekseits Сегодня, 17:40
            Какой там Янус? Двуликий анус он...
            Alekseits
      2. Подрезчик Сегодня, 15:31
        Кто-то рассказывал, что женщину, живущую с двумя мужиками называют "двухстволкой"! Ну...Вы меня поняли...
        Подрезчик
        1. Лелёк Сегодня, 16:51
          Цитата: Подрезчик
          что женщину, живущую с двумя мужиками называют "двухстволкой"


          На ушко. В народе всех женщин (не сочтите за грубость) называют "двустволками", а живущих с двумя мужиками (или мужика, живущего с двумя женщинами) - "тянитолкаями". bully
          Лелёк
          1. Подрезчик Сегодня, 17:33
            Спасибо, буду знать!
            Подрезчик
    3. Андрей К Сегодня, 15:25
      Подрезчик
      Тьфу, два клоуна...

      Лукашенко
      ...И белорусы, и украинцы понимают...

      ...Готовы делиться с Украиной своими знаниями...

      ...Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины...

      "Батька", уверен, прекраснейший председатель колхоза... Был...
      А вот усидеть на двух, трёх, четырёх стульях - надо быть... трюкачём...
      От этого может и "пятая точка" треснуть...
      Андрей К
    4. Александр романов Сегодня, 15:30
      Цитата: Подрезчик
      два клоуна.

      Два по 0.5
      Александр романов
      1. Подрезчик Сегодня, 15:37
        И из лимузинов пусть не выходят!
        Подрезчик
      2. МПК105 Сегодня, 15:39
        Да не-Григорыч,вроде,не любитель...Ну,уж с Петро явно рядом не стоял. laughing
        МПК105
        1. Александр романов Сегодня, 15:41
          Цитата: МПК105
          Да не-Григорыч,вроде,не любитель.

          Не могу представить,что бы оставшись с Лукашом с глазу на глаз,Петро не достал 0.5 и не сказал,ну что даваи по чуть чуть.
          Александр романов
          1. МПК105 Сегодня, 15:46
            laughing Достать -то он он достанет,но выпьет ли Батька с ним-сомневаюсь... wink Из них двоих он,всё-таки,производит на меня лично более благоприятное впечатление.Короче-амеровский фильм,так вот хороший коп-Лукашенко...
            МПК105
            1. Александр романов Сегодня, 15:51
              Цитата: МПК105
              но выпьет ли Батька с ним-сомневаюсь..

              Легко,судя по довольной физиономии Лукаша,не только выпьет ,но и доидя до нужной кондиции ,еще и поцелует.
              Цитата: МПК105
              Из них двоих он,всё-таки,производит на меня лично более благоприятное впечатление.

              Если они и отличаются то примерно так. Во второй налито чуть меньше. Видать уже отхлебнул
              Александр романов
    5. рич Сегодня, 15:44
      А почему два клоуна?
      Еще раз внимательно перечитайте речи президентов. Лукашенко говорит последовательно и только о чернобыльской катастрофе. Порошенко его перебивает и пытается разговорить на тему "Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины". Но непальцемделанный батька опять ловко переводит разговор на чернобыльскую тему. Порошенко пытается еще раз изменить тему разговора. А Лукашенко опять про Чернобыль. Батьку на кривом коне не объедешь. Мысленно аплодирую good
      рич
      1. Тень тьмы Сегодня, 16:04
        Большинство комментариев как раз и не увидели этого. Порошенко ссылается на Лукашенко, но сам Лукашенко об этом не говорит, правда и не опровергает.
        Тень тьмы
    6. Hammerlock Сегодня, 16:00
      воистину клоуны, но не добрые, а злые
      Hammerlock
  2. А1845 Сегодня, 15:18
    кто бы еще недавно мог подумать, что вообще возможна война между братскими народами?
    А1845
    1. subbtin.725 Сегодня, 15:30
      Лукавый,снова на стульях заёрзал.....
      subbtin.725
    2. Hammerlock Сегодня, 16:01
      время показывает, что братьев у нас нет
      Hammerlock
    3. Paranoid50 Сегодня, 16:19
      Цитата: А1845
      что вообще возможна война между братскими народами?

      Если идёт война внутри одного народа,то уж между братскими-соседними... А в мировом масштабе так и вовсе - все против всех.
      Paranoid50
  3. Topotun Сегодня, 15:18
    Да уж, за Россию случись что тоже.
    Topotun
  4. valkadaff.81 Сегодня, 15:20
    Ага и Монсанта им в помощь. Что то батька на два стула пытается сесть. Зря он так.
    valkadaff.81
    1. Чёрный Сегодня, 15:31
      Всё , что происходит между Украиной и Белорусью - их дело. Наша же политика в отношении ЛЮБОГО государства , должна строиться исключительно из своих интересов. Если интересы государств совпадают -хорошо , ну а на нет и суда нет. А все эти разговоры про братства между государствами -. ерунда. ...
      Чёрный
      1. avg-mgn Сегодня, 15:47
        Позвольте, поправлю - приоритетны интересы народов, политические игры - удел руководителей Государств в интнресах своих народов (в идеале, конечно).
        avg-mgn
  5. Мар.Тира Сегодня, 15:23
    От него этого и не требуется.Не Белоруссия,а Россия является опорой,защитницей русского мира, славян, своей идентичности.Белоруссия всегда позади России стояла,стоит,и будет стоять.Россия будет ломать хребет национализму,помноженному на Европейскую русофобию на Украине.Рано,или поздно,но это обязательно произойдёт.
    Мар.Тира
  6. volodya Сегодня, 15:30
    Против Украины никто и не воюет,там идёт гражданская война!
    volodya
  7. avg-mgn Сегодня, 15:31
    все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше....
    Разорвав сотрудничество с Россией в сфере сопровождения ЯР (попросту подаренных Незалежной) расположенных на территории Украины, это ГУСАК еще о чем то гогочет. Одесса смеется сквозь слезы ...! Штатовские ТВЭЛы им обоим в помощь.... Далее по Лаврову ... Д...б.... б....!
    avg-mgn
  8. Толстоевский Сегодня, 15:49
    хазария 2.0 ищет таки союзников?
    Толстоевский
  9. Altona Сегодня, 15:49
    Цитата: рич
    Но непальцемделанный батька опять ловко переводит разговор на чернобыльскую тему.

    -------------------------
    Батька вообще мастак по части всяких кульбитов и шпагатов, чемпион по политической камасутре. laughing
    Altona
    1. avg-mgn Сегодня, 15:52
      При посадке на шпагат иногда возникают проблемы с яйцами.
      avg-mgn
  10. Altona Сегодня, 15:51
    Цитата: Александр романов
    Не могу представить,что бы оставшись с Лукашом с глазу на глаз,Петро не достал 0.5 и не сказал,ну что даваи по чуть чуть.

    -------------------
    Как можно? А если завтра на хоккей надо будет или на лыжи встать. laughing
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 15:53
      Цитата: Altona
      или на лыжи встать.

      Уважаемый,иди по асфальту в лыжи обутый......думаю продолжение вы знаете. Сегодня уже 26 апреля,ну какие лыжи .-Наливаите
      Александр романов
  11. japs Сегодня, 15:54
    "...Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может себе позволить ссориться ни с Украиной, ни с Россией, ни с Евросоюзом.".
    Ласковое теля двух ...
    japs
  12. tolyasik0577 Сегодня, 15:54
    Не понимаю, что может быть общего между народом Белоруссии и "государством" воспевающих "героев" сжигавших живьем женщин, стариков и детей Белоруссии? Техногенная катастрофа 20-го века?. Так это трагедия всего человечества на ликвидацию которой был брошен потенциал всего Советского союза.
    tolyasik0577
  13. Altona Сегодня, 15:55
    Цитата: Александр романов
    Уважаемый,иди по асфальту в лыжи обутый......думаю продолжение вы знаете. Сегодня уже 26 апреля,ну какие лыжи .-Наливаите

    ----------------------
    На роллерные конечно. А вы про какие подумали? laughing wink
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 15:57
      Цитата: Altona
      А вы про какие подумали?

      Главное верить в себя wink
      Александр романов
  14. мичман Сегодня, 16:21
    А вы подумали, что твориться в Белоруссии? Начинается примерно такое же как и на Украине. Народ будет поддерживать власть, когда жизнь стабильная и достойная. Возьмем отрасль радиопромышленности. На Украине в моем подчинении (6ГУ) было 12 предприятий, работающих 90 тыс. спецов. Предприятий нет. Все спецы безработные. Беларусь 9 предприятий, работающих было 40 тыс. спецов. Здесь правда на работу ходят на 2 часа, но работающих осталось 4 тыс. спецов. Вот итог работы хохла (еврея) и Лукашенко. Мне горько, что мы русские создавали всю науку и промышленность у вас. Батьке срочно надо интегрироваться в российскую экономику. Честь имею.
    мичман
  15. ОТДЕЛ Сегодня, 16:29
    Ну начали Батьке кости обмывать...! Это Порошенко пытается прикрыть одно место и это он не спроста произнес , в случае чего (заваруха скаунов очередных) белоруссы думаю Россию поддержат в наведении порядка в этой стране 404..Они всех уже достали!
    ОТДЕЛ
    1. tolyasik0577 Сегодня, 16:52
      Чего ради Белоруссия полезет в укостан наводить порядок? Оно им надо? И Россия тоже наводить порядок там не собирается. Скакуны наломали дров, вот пущай сами и разгребают.
      tolyasik0577
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:28
        Цитата: tolyasik0577
        Скакуны наломали дров, вот пущай сами и разгребают.

        Ну так рассуждать ,то территория России останется в границе садового кольца формально , а Белоруссия вообще исчезнет..Эту заразу нужно вырезать и совместно,мешают нам пока и опасения Батьки понятно (там у него скакунов тоже затаилось много..)
        ОТДЕЛ
  16. Slon_on Сегодня, 16:43
    Бандерлоги мне не братья!
    Slon_on
  17. Золотце Сегодня, 16:52
    Слушаешь этих двоих ...такое впечатление, что в театре абсурда. Быстрее проснуться хочется.
    Золотце
  18. behemot Сегодня, 17:26
    Петюня заливает про российскую угрозу? , никто на хохляндию нападать не будет? Зачем? Вы сами развалитесь.
    behemot
  19. Alekseits Сегодня, 17:36
    Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко.
    А что "достопочтенный президент" сам не может такого сказать?
    Alekseits
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