Порошенко: "Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины"
Президент Республики Беларусь в день 31-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС находится с визитом на Украине. В частности Лукашенко и Порошенко провели совместную пресс-конференцию на фоне саркофага, возведённого в основном на зарубежные средства над 4-м энергоблоком ЧАЭС.
БелТА приводит заявление президента Белоруссии:
Лукашенко продолжил:
Обсуждалась тема двустороннего сотрудничества и в других сферах. В частности, речь зашла о «вероятности поддержания Белоруссией войны против Украины». Такую формулировку предложил украинский президент. Президент Белоруссии, со слов Порошенко, заявил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины.
Из заявления президента Украины Петра Порошенко:
Порошенко для усиления эффекта добавил:
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может себе позволить ссориться ни с Украиной, ни с Россией, ни с Евросоюзом.
БелТА приводит заявление президента Белоруссии:
И белорусы, и украинцы понимают, что чернобыльская катастрофа не знает границ. Наши государства стараются вместе преодолевать эту беду. Реализован ряд совместных мероприятий в области радиоэкологического мониторинга, радиационного контроля, сельского, лесного хозяйства, координации научной, информационной работы. Мы успешно взаимодействуем в рамках чернобыльских проектов международных организаций. Однако потенциал возможностей сотрудничества Беларуси и Украины используется далеко не в полном объеме. Уверен, что наши учёные, медики, экологи - все, кто в Беларуси и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше.
Лукашенко продолжил:
Мы научились жить и работать на тех землях, которые раньше казалось невозможным вернуть к жизни. Готовы делиться с Украиной своими знаниями и в этой области. Имеющийся у нас опыт надо использовать, в том числе, в совместных проектах по возрождению пострадавших территорий. Также при поддержке ООН и партнёров.
Обсуждалась тема двустороннего сотрудничества и в других сферах. В частности, речь зашла о «вероятности поддержания Белоруссией войны против Украины». Такую формулировку предложил украинский президент. Президент Белоруссии, со слов Порошенко, заявил, что никому не удастся втянуть Беларусь в войну против Украины.
Из заявления президента Украины Петра Порошенко:
Для нас важно, и я уверен в этом, чтобы украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надёжного партнёрства, подчеркиваю, границей мира. И никто никогда Украину и Беларуси не поссорит. Я подчеркиваю, получил твёрдое заверение от президента Беларуси.
Порошенко для усиления эффекта добавил:
Никто никогда не сможет втянуть Белоруссию в войну против Украины. Этого не допустит миролюбивый народ Белоруссии и опытный достопочтенный президент Александр Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск не может себе позволить ссориться ни с Украиной, ни с Россией, ни с Евросоюзом.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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