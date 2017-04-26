17:40 26 апреля

Иран выступил за ядерное разоружение Израиля

Иран выступает за ядерное разоружение и требует от Израиля отказа от обладания оружием массового уничтожения, заявил министр обороны Ирана Хоссейн Декхан на VI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, передает информационное агенство "RNS"

Иран выступил за ядерное разоружение Израиля


Мы уверены, что должна быть сформирована международная воля, направленная на ядерное разоружение. По крайней мере, на Ближнем Востоке следует разоружить Израиль, лишить его любого оружия массового уничтожения, в том числе химического, ядерного с тем, чтобы гарантировать определенный уровень безопасности в регионе,
— сказал министр.


Он напомнил, что Израиль не отрицает наличия у него ядерного оружия.

Мировая опасность будет зависеть от изменения в поведении Америки, отказа этой страны от вмешательства, разжигания войны на региональном уровне и отказа этой страны от поддержки обветшавшим израильским сценариям безопасности в регионе
— считает Декхан.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ядерный Израиль
30

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 70

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. А1845 Сегодня, 15:15
    размечтались laughing
    комики..
    А1845
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 15:57
      И все же такие заявления нужно постоянно делать ...А то многие в мире считают Израиль этакой овечкой которую злые арабы постоянно обижают и т.д. У евреев там ведь целый арсенал и бактериологическое уверен разрабатывается ..Ведт Израиль никто не имеет право контролировать и тем более обвинять (это смертельная обида сразу) А Иран смелое заявление сделал , с молчаливой (пока) поддержкой Москвы..А то вообще обнаглели!
      ОТДЕЛ
      1. Аспид 57 Сегодня, 16:12
        Иран подписал соглашение о нераспространении и поэтому пользуется международными связями и покупают что надо для мирных программ. Израиль ничего не продписывал. Когда евреи создавали ядерный щит в США и СССР все было нормально, когда своим позаботились, все сразу напряглись.
        Аспид 57
    2. рич Сегодня, 15:58
      Вот, что интересно Иран непримеримо относится к существованию государства Израиль, и довольно лояльно (по крайней мере в соотношении с другими арабскими странами) относится к еврейскому народу. Почему?
      рич
      1. Pirogov Сегодня, 16:11
        Цитата: рич
        Вот, что интересно Иран непримеримо относится к существованию государства Израиль, и довольно лояльно (по крайней мере в соотношении с другими арабскими странами) относится к еврейскому народу. Почему?

        А потому ,что там народ мало ,что решает ,а всё решают евреи левиты Сша,а остальные евреи просто инструмент в их руках.
        Pirogov
      2. Аспид 57 Сегодня, 16:13
        Потому, что чрезвычайно успешное не мусульманское государство просто мозолит там всем глаза! И шаха там свернули якобы за тесные связи с Израилем! Теперь до конца будут комедию ломать! Типа борятся...руками арабов из Хизбаллы.
        Аспид 57
  2. bouncyhunter Сегодня, 15:16
    Ну , сейчас Израиль поднимет хай на всю вселенную с обвинениями Ирана во всех грехах , пробирками в ООН и всем остальным по матрасной методичке ........
    bouncyhunter
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:28
      Цитата: bouncyhunter
      Ну , сейчас Израиль поднимет хай на всю вселенную с обвинениями Ирана во всех грехах , пробирками в ООН и всем остальным по матрасной методичке ........

      Нет, Паша! Израиль, скорее всего, загадочно промолчит. yes
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:36
        Цитата: СРЦ П-15
        Нет, Паша! Израиль, скорее всего, загадочно промолчит

        Думаешь - втихаря , в спину ударят ?
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:39
          Цитата: bouncyhunter
          Думаешь - втихаря , в спину ударят ?

          В Израиле, на те вопросы, которые требуют прямого ответа, предпочитают просто промолчать.
          СРЦ П-15
          1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:46
            В спину ударят сами знаете кого)))) laughing
            DIVAN SOLDIER
            1. с-т Petrov Сегодня, 15:52
              В спину ударят сами знаете кого))))


              а шо так мало смайлов? искрометнее надо
              с-т Petrov
          2. Толстоевский Сегодня, 15:48
            а как же знаменитая ХУЦПА?
            Толстоевский
      2. петька слесарь Сегодня, 16:29
        не промолчит - за израэль в очередной раз загадошным тыхым голосом будет вещать яша кедми - в миру Яков Иосифович Казаков - отставной разведчик не понятно какой разведки и постоянный говорун вечерних выпусков с Соловьевым
        петька слесарь
  3. Оператор Сегодня, 15:16
    Молодец, Иран - не в бровь, а в глаз.

    Учиться нам надо у нашего соседа.
    Оператор
    1. Чёрный Сегодня, 15:23
      Любая страна , которая имеет возможность обзавестись ЯО - будет это делать. Так что.всё это желания в пользу бедных...
      Чёрный
      1. Mike2388 Сегодня, 15:30
        Не любая, а только та у которой есть терки с соседями. Германия, при ее тех уровне давно могла, но не стала. ЮАР, хотел и мог, но отказался. Франция в свое время думала и решилась таки т.к. не была уверена, что "америка с нами" кинется их защищать при наступлении орду злых советов, хотя американцы были против. Так что по обстоятельствам. У хохлов было, отдали слава богу, сейчас жалеют laughing .
        Mike2388
    2. НасРать Сегодня, 15:23
      Цитата: Оператор
      Молодец, Иран - не в бровь, а в глаз.
      Учиться нам надо у нашего соседа.

      Ну уж сразу и учиться? Иран решает свои проблемы, а нам учится.. wassat
      НасРать
      1. Оператор Сегодня, 15:29
        Иначе говоря, иранская ядерная программа - это сильная переговорная позиция с Израилем типа давайте обнулим ядерные арсеналы обоих стран (Европа будет писать кипятком от восторга и США на это нечего будет возразить).

        "Ничего личного - только бизнес", (С)
        Оператор
        1. kpotr Сегодня, 15:53
          Дык, вроде, Иран-то с Израилем переговоры-то и не ведет ни какие. А периодически говорит о море, о евреях .. Да собственно-то обнулять и нечего, нету Ирана ЯО. А еслиб и было то никто такие разговоры бы и не вел.
          kpotr
          1. Оператор Сегодня, 16:21
            В этом-то вся и фишка - ЯО у Ирана ещё нет, а предложение Израилю обнулиться уже есть laughing
            Оператор
    3. Арон Заави Сегодня, 15:52
      Цитата: Оператор
      Молодец, Иран - не в бровь, а в глаз.
      Учиться нам надо у нашего соседа.

      М да, если России надо учиться у Ирана, то дела тяжкие.
      Арон Заави
      1. Оператор Сегодня, 16:23
        Учиться - в смысле нетрадиционно действовать: нам не с руки предлагать Израилю обнулить арсеналы, для этого у нас теперь есть Иран.
        Оператор
  4. МПК105 Сегодня, 15:16
    good Давно пора!!!Вот,как говорится-что да,то да...Красаучеги!!!
    МПК105
    1. volodya Сегодня, 15:22
      Цитата: МПК105
      good Давно пора!!!Вот,как говорится-что да,то да...Красаучеги!!!

      volodya
      1. kpotr Сегодня, 15:54
        Нашли же сланцевой, даже довольно много.
        kpotr
        1. Арон Заави Сегодня, 16:06
          Цитата: kpotr
          Нашли же сланцевой, даже довольно много.
          не сланцевый. А газ на шельфе.
          Арон Заави
          1. kpotr Сегодня, 16:33
            Нефть тоже нашли, в немалых количествах до 250 миллиардов баррелей.
            kpotr
  5. Холуай Сегодня, 15:17
    Ога ,ща откажется...Да если бы Израиль слушал чьи либо советы,то его уже давным давно не было бы...Вы лучше мирный договор подпишите с Израилем, а то придётся Капитуляцию подписывать...ведь Израиль бесконечно терпеть ваши выходки вряд ли будет...
    Холуай
    1. МПК105 Сегодня, 15:20
      И что тогда?Закидают бомбами своими атомными?
      МПК105
      1. Холуай Сегодня, 15:22
        Спросите у Египта...
        Холуай
        1. МПК105 Сегодня, 15:28
          А что Египет-плохо живёт разве...?С Синая Израиль давно ушёл,что ещё для счастья нужно?Да всё...Мистрали вон купили-нормально живут-при чём здесь Египет...
          МПК105
          1. Холуай Сегодня, 15:44
            Здесь уместно сказать что ваши знания по геополитике равны Нулю...Вам даже на ум слово Кэмп-Дэвид не пришло...
            Холуай
            1. МПК105 Сегодня, 15:55
              Ну так а я о чём,уважаемый.С Синая вы ушли,фатхи хамасы всякие действуют-в чём здесь(Кэмп-Дэвид,с таким обожанием Вами в пример приведённый) великая перемога Израилевская...Ваши знания истории равны нулю,с прискорбием вынужден констатировать сей прискорбный для Вас факт,коллега...
              МПК105
              1. Холуай Сегодня, 16:00
                Цитата: МПК105
                С Синая вы ушли

                Я никуда не уходил,я русский и живу на своей Исторической Родине!
                Холуай
                1. МПК105 Сегодня, 16:10
                  Простите... hi Просто Вы с таким упоением принялись...Показалось. smile Ещё раз простите...Бывает... laughing
                  МПК105
                  1. рич Сегодня, 16:16
                    Чего, аборигены, попали под дружеский огонь laughing
                    рич
                    1. МПК105 Сегодня, 16:24
                      Здоров,ДИМ hi laughing И так бывает laughing laughing laughing
                      МПК105
                      1. рич Сегодня, 16:35
                        Привет, Алексей
                        рич
    2. истопник Сегодня, 15:45
      Цитата: Холуай
      Ога ,ща откажется...Да если бы Израиль слушал чьи либо советы,то его уже давным давно не было бы...Вы лучше мирный договор подпишите с Израилем, а то придётся Капитуляцию подписывать...ведь Израиль бесконечно терпеть ваши выходки вряд ли будет...


      Это всё вы кому сейчас сказали? Российской Федерации?
      истопник
      1. Околоточный Сегодня, 16:17
        Цитата: Холуай
        Ога ,ща откажется...Да если бы Израиль слушал чьи либо советы,то его уже давным давно не было бы...Вы лучше мирный договор подпишите с Израилем, а то придётся Капитуляцию подписывать...ведь Израиль бесконечно терпеть ваши выходки вряд ли будет...


        Это всё вы кому сейчас сказали? Российской Федерации?

        Ну вот надо вам?
        Штирлиц оказался на грани провала.
        Околоточный
  6. LostCoast Сегодня, 15:22
    Как говорят израильтяне "Я не знаю есть ли у израиля ЯО,но знаю,что в ответ мы его применим точно"... laughing
    LostCoast
  7. Mike2388 Сегодня, 15:23
    "Иран выступил за ядерное разоружение Израиля"
    Я ЗА lol .
    Mike2388
    1. Бродяга1812 Сегодня, 16:24
      Ваш голос-это очень серьезно. Особенно ,если голосование первого апреля.
      Бродяга1812
      1. Mike2388 Сегодня, 16:42
        Чем тебе не нравится мой голос, гражданин 404? tongue
        Mike2388
        1. Бродяга1812 Сегодня, 17:24
          Да , ради Бога, кукарекай на здоровье. Сейчас это модно.
          Бродяга1812
          1. Mike2388 Сегодня, 17:28
            Модно быть петухом? Тебя обманули laughing . Хотя чего не сделаешь ради визы lol .
            Mike2388
  8. РусланНН Сегодня, 15:24
    Интересно, а где пробирки, где комиссии МАГАТЕ, санкции? Ау, матрасники! Или Израилю усе можно?
    РусланНН
    1. Валерий Жидяев Сегодня, 15:44
      Цитата: РусланНН
      Или Израилю усе можно?

      А как же.Захотелось им разбомбили иракский строящийся реактор,ещё приспичит и персов отбамбардируют.А если ответочка прилетит, то хай подымится "ви шо таки делаете ието же форменный холокост".
      Валерий Жидяев
  9. Incvizitor Сегодня, 15:30
    По сути Израиль ведёт себя хуже чем тот же Ким он по крайней мере не нападает а грозится, получается в Израиле Правительство ещё более невменяемое чем в КНДР но почему то им можно держать ЯО а Киму нельзя. Где логика? request
    Incvizitor
  10. Андрюха Г Сегодня, 15:32
    У США необоснованные требования к КНДР по поводу ЯО, почему у Ирана не может быть претензий к Израилю. Израиль бомбит Сирию и все(!) приграничные страны, КНДР никого, но претензии у "исключительных" почему то только в корейцам и Ирану.
    Андрюха Г
    1. kpotr Сегодня, 16:02
      Цитата: Андрюха Г
      У США необоснованные требования к КНДР по поводу ЯО,

      Потому что Израиль не грозит Иран "в ядерный пепел".
      Цитата: Андрюха Г

      почему у Ирана не может быть претензий к Израилю.

      Они таки есть, Иран не признаёт существование Израиля. И периодически говорит о возможности исправить сию досадную ошибку.
      kpotr
    2. Аспид 57 Сегодня, 16:08
      Израиль бомбил точки, откуда исходит угроза! Чтобы потом не сидеть под градом ракет запущенных из жилых массивов! Под вопли всего мира о страданиях несчастных арабов! Словно они в других местах в безопасности живут...
      Аспид 57
  11. LostCoast Сегодня, 15:35
    Цитата: Андрюха Г
    У США необоснованные требования к КНДР по поводу ЯО, почему у Ирана не может быть претензий к Израилю. Израиль бомбит Сирию и все(!) приграничные страны, КНДР никого, но претензии у "исключительных" почему то только в корейцам и Ирану.

    Израиль и Сирия де-факто до сих пор в состоянии войны.Папа Ассада дюже несговорчив и упёрт был...
    LostCoast
    1. Бродяга1812 Сегодня, 17:25
      Де -юре,коллега.
      Бродяга1812
  12. Толстоевский Сегодня, 15:47
    работайте, братья!
    Толстоевский
  13. Жестобальд Сегодня, 16:01
    Цитата: Incvizitor
    По сути Израиль ведёт себя хуже чем тот же Ким он по крайней мере не нападает а грозится, получается в Израиле Правительство ещё более невменяемое чем в КНДР но почему то им можно держать ЯО а Киму нельзя. Где логика? request

    У Израиля есть ЯО, а у арабов нету. С точки зрения международного права, да, не красиво. С точки зрения обороноспособности страны, вполне нормально. Ну и евреи по всему миру живут. У них очень плотные экономические связи во всем мире. Поэтому им можно, а корейцам и иранцам нельзя.
    Жестобальд
  14. Alget87 Сегодня, 16:02
    Цитата: истопник
    Это всё вы кому сейчас сказали? Российской Федерации?

    А ему пофиг, сами понимаете, весна, обострение, он и в спортлото если чего напишет, ну ещё как у Высоцкого, про дубы, баобабы ... request
    Alget87
  15. Бродяга1812 Сегодня, 16:05
    Мечтать ,конечно не вредно. Тем более,что Иран включил заднюю передачу относительно собственных ядерных исследований,после странного землетрясения ,аккурат в районе Бушера.
    Самому,вот этому деятелю иранскому ,не стыдно самого себя слушать. Ведь его персидские мотивы ,на эту тему ,тесно переплетаются с известной восточной мудростью: "собака лает,караван идет."
    Бродяга1812
  16. Аспид 57 Сегодня, 16:06
    Розовая мечта мусульман!
    Аспид 57
  17. Бродяга1812 Сегодня, 16:16

    Израиль граничит с Египтом,Иорданией,Ливаном ,да факто бывшей Сирией. Первые две страны с 1973 года не бомбились вообще. Ливан и территория называемая Сирией подвергаются точечным бомбардировкам, исключительно после обстрелов Израиля. Око за око, зуб за зуб.У Израиля строго, не балуй супостаты!
    Бродяга1812
    1. Dym71 Сегодня, 16:53
      Цитата: Бродяга1812
      Око за око, зуб за зуб.У Израиля строго, не балуй супостаты!

      Зато от плевков современной Украины (под госдеповской крышей) Израиль тихонько утрётся, да покряхтит для приличия, а может и этого не сделает.
      https:[email protected]/598137 - почитайте на досуге hi
      Dym71
      1. Бродяга1812 Сегодня, 17:29
        Украина-Израиль-плевки.... Оксюморон какой-то ,если сравнивать политические,экономические, да любые другие ,какие угодно, позиции этих стран.
        Бродяга1812
  18. Старый26 Сегодня, 16:19
    Цитата: Оператор
    Иначе говоря, иранская ядерная программа - это сильная переговорная позиция с Израилем типа давайте обнулим ядерные арсеналы обоих стран (Европа будет писать кипятком от восторга и США на это нечего будет возразить).
    "Ничего личного - только бизнес", (С)

    Интересный пассаж. давайте обнулим ядерные арсеналы обеих стран. Это примерно как у вас пулемет, а у меня двухстволка и я предлагаю ликвидировать пулеметы.
    Иран, хоть и пороговая страна, но своего ядерного оружия пока не имеет. Предлагать сократить ядерные арсеналы стране, когда у самой нет Яо - неужели они думают, что кто-то купится на это? Очередной вброс, для поддержание имиджа Ирана, как миролюбивой страны. Не более

    Цитата: МПК105
    good Давно пора!!!Вот,как говорится-что да,то да...Красаучеги!!!

    А вот если к примеру непримеримая к нам Польша, предложит России сократить до нуля ядерные арсеналы. Ноль у Польши, ноль у России. Как вы думаете, Россия согласится?

    Цитата: kpotr
    Потому что Израиль не грозит Иран "в ядерный пепел".

    Зато при Ахмадиниджаде Иран часто говорил о том, что надо стереть Израиль с карты мира

    Цитата: Толстоевский
    работайте, братья!

    Вы своей постоянной репликой во всех темах "работайте братья" уже достали. Умнее что-нибудь, по делу есть сказать?
    Северная Корея - "работайте братья", Сирия - "работайте братья", Иран - "работайте братья". Вы бы уже определились со своими "родственничками"
    Старый26
    1. ватник Сегодня, 17:17
      Цитата: Старый26
      Иран, хоть и пороговая страна, но своего ядерного оружия пока не имеет.

      Иран не имеет своего ЯО потому что он заключил сделку с "Шестёркой" о ликвидации всех работ в этой области в обмен на снятие санкций.
      В то же время на режим Тель-Авива который не один год создавал свой ядерный потенциал никто значимых санкций не накладывал что ещё раз говорит о двойных стандартах политики Запада. И сейчас все "истерические вопли" со стороны США про ЯО Ирана это лишь озвучивание голоса Тель-Авива американцами..
      ватник
  19. Oleg7700 Сегодня, 16:20
    Естественно, Израиль не вступит в дискуссию по этому "вечному" для мусульман вопросу (в этом году полвека первым изр. "изделиям") И почему только ядерное? По скупым, но крайне серьёзным американским источникам (не "борцов за мир" из шведского СИПРИ) и термоядерное, причём очень передовое с регулируемой мощностью...
    Oleg7700
    1. Taran 75 Сегодня, 16:41
      напугал ежа голой з.....й laughing
      Taran 75
      1. ватник Сегодня, 17:04
        Всё он верно говорит давно надо отобрать у агрессивного и непредсказуемого израильского режима ЯО которое используется им для оказания нажима на соседние страны.
        Даешь безъядерный статус Ближнего Востока!!!
        ватник
  20. Olegovi4 Сегодня, 17:01
    Ох как припекает у защитников жидких)))
    Olegovi4
  21. Чаронда Сегодня, 17:27
    Противозаконное ядерное вооружение Израиля США и НАТО не волнует,ведь Израиль их союзник,потому и молчит Вашингтон о противоправной деятельности Телявива...Вот Северная Корея это тема,ведь она не гнется перед США....
    Чаронда
Картина дня