Иран выступил за ядерное разоружение Израиля
Иран выступает за ядерное разоружение и требует от Израиля отказа от обладания оружием массового уничтожения, заявил министр обороны Ирана Хоссейн Декхан на VI Московской конференции по международной безопасности, организованной министерством обороны РФ, передает информационное агенство "RNS"
Он напомнил, что Израиль не отрицает наличия у него ядерного оружия.
Мы уверены, что должна быть сформирована международная воля, направленная на ядерное разоружение. По крайней мере, на Ближнем Востоке следует разоружить Израиль, лишить его любого оружия массового уничтожения, в том числе химического, ядерного с тем, чтобы гарантировать определенный уровень безопасности в регионе,— сказал министр.
Он напомнил, что Израиль не отрицает наличия у него ядерного оружия.
Мировая опасность будет зависеть от изменения в поведении Америки, отказа этой страны от вмешательства, разжигания войны на региональном уровне и отказа этой страны от поддержки обветшавшим израильским сценариям безопасности в регионе— считает Декхан.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›ядерный Израиль
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