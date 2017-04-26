"Иран выступил за ядерное разоружение Израиля"

Мы уверены, что должна быть сформирована международная воля, направленная на ядерное разоружение. По крайней мере, на Ближнем Востоке следует разоружить Израиль, лишить его любого оружия массового уничтожения, в том числе химического, ядерного с тем, чтобы гарантировать определенный уровень безопасности в регионе,

Мировая опасность будет зависеть от изменения в поведении Америки, отказа этой страны от вмешательства, разжигания войны на региональном уровне и отказа этой страны от поддержки обветшавшим израильским сценариям безопасности в регионе