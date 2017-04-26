На Украине испытывается комплекс «Ольха»
Специалисты украинского КБ «Луч» заявили об успешном проведении очередного этапа испытаний ракетного комплекса «Ольха», который якобы превосходит по своим характеристикам РК «Точка-У», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным разработчиков, «одной из особенностей ракеты является ее система управления, которая позволяет корректировать полет за счет импульсных двигателей».
Напомним, комплекс «Точка-У», с которой украинские специалисты сравнивают «Ольху», является советской разработкой. Он принят на вооружение в 1975 году.
Ранее сообщалось, что новая «высокоточная ракета» комплекса «Ольха», по сути, – лишь аналог снаряда для советской РСЗО «Смерч».
Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Комплекс превосходит по ТТХ РК "Точка-У" (максимальная дальность поражения 120 км). Все составляющие для производства "Ольхи" – отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть,говорится в релизе, опубликованном в «Фейсбуке».
По данным разработчиков, «одной из особенностей ракеты является ее система управления, которая позволяет корректировать полет за счет импульсных двигателей».
Напомним, комплекс «Точка-У», с которой украинские специалисты сравнивают «Ольху», является советской разработкой. Он принят на вооружение в 1975 году.
Ранее сообщалось, что новая «высокоточная ракета» комплекса «Ольха», по сути, – лишь аналог снаряда для советской РСЗО «Смерч».
Использованы фотографии: http://www.5.ua
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