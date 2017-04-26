17:40 26 апреля

На Украине испытывается комплекс «Ольха»

Специалисты украинского КБ «Луч» заявили об успешном проведении очередного этапа испытаний ракетного комплекса «Ольха», который якобы превосходит по своим характеристикам РК «Точка-У», сообщает Взгляд со ссылкой на пресс-службу предприятия.



Очередной удачный этап испытаний ракетного комплекса "Ольха". Комплекс превосходит по ТТХ РК "Точка-У" (максимальная дальность поражения 120 км). Все составляющие для производства "Ольхи" – отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть,
говорится в релизе, опубликованном в «Фейсбуке».


По данным разработчиков, «одной из особенностей ракеты является ее система управления, которая позволяет корректировать полет за счет импульсных двигателей».

Напомним, комплекс «Точка-У», с которой украинские специалисты сравнивают «Ольху», является советской разработкой. Он принят на вооружение в 1975 году.

Ранее сообщалось, что новая «высокоточная ракета» комплекса «Ольха», по сути, – лишь аналог снаряда для советской РСЗО «Смерч».

Использованы фотографии: http://www.5.ua
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Комментарии 24

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  1. hirurg Сегодня, 15:34
    Ну да, ну да. Хоть бы патроны на производство поставили.
    Там у них опять мальчик с новым картонным танком выступал...
    hirurg
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:36
      Ольха-ха-ха-ха!
      СРЦ П-15
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:40
        Сучковатое полено (не от слова "сучок" , а от слова обозначающего собаку женского рода) . yes
        bouncyhunter
        1. Тралл Сегодня, 15:48
          говорится в релизе, опубликованном в «Фейсбуке»

          а испытания проходили в Твиттере? smile
          Тралл
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:53
            Цитата: Тралл
            а испытания проходили в Твиттере?

            А где же ещё ? request
            bouncyhunter
        2. рич Сегодня, 16:07
          Ольха (ракетный комплекс)

          «Ольха» — проект по созданию ракетного комплекса с корректированным боеприпасом на основе реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч»Технические параметры ракеты «Ольха» по состоянию на 2016 год держат в секрете. Под проектом «Ольха» фигурирует не только создание ракеты, но и конструирования полноценного ракетного комплекса. Завершение проекта «Ольха» запланировано до конца 2016 — начала 2017 года. Однако, считается, что комплекс «Ольха» превосходит по тактико-техническим характеристикам и может стать заменой «Точка-У» 26 августа 2016 года прошел очередной удачный этап (первый состоялся в марте 2016 года) испытаний ракетного комплекса «Ольха» на базе реактивной системы залпового огня «Смерч». Пуски состоялись на полигоне под Одессой.Следующий этап испытаний состоялся в сентябре 2016 года. Всего было совершено 14 успешных пусков новых ракет из РСЗО «Смерч». В ноябре 2016 года состоялся очередной этап испытаний.Несмотря на секретность информации о тактико-технические характеристики системы, в открытых источниках звучали официально не подтвержденные заявления о подтвержденную способность поражать цели на расстоянии 60-120 км Отклонение от цели на максимальной дальности не превышает 7 м.. При этом следует упомянуть, что максимальная дальность поражения реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» составляет 90 км.Шасси новой ракетной системы будет изготовлено КрАЗ, хотя первые испытания проходили на шасси МАЗ-543
          рич
          1. Pirogov Сегодня, 16:25
            Цитата: рич
            В ноябре 2016 года состоялся очередной этап испытаний.Несмотря на секретность информации о тактико-технические характеристики системы, в открытых источниках звучали официально не подтвержденные заявления о подтвержденную способность поражать цели на расстоянии 60-120 км Отклонение от цели на максимальной дальности не превышает 7 м.. При этом следует упомянуть, что максимальная дальность поражения реактивной системы залпового огня 9К58 «Смерч» составляет 90 км.Шасси новой ракетной системы будет изготовлено КрАЗ, хотя первые испытания проходили на шасси МАЗ-543

            А где на Украине ,такой полигон ,чтобы пульнуть на 120 км ракетой ?
            Pirogov
            1. рич Сегодня, 16:28
              Не знаю, Коллега, я данные с Вики сюда вставил
              рич
            2. kapitan92 Сегодня, 16:52
              Цитата: Pirogov
              А где на Украине ,такой полигон ,чтобы пульнуть на 120 км ракетой ?

              Первые испытания были с сторону акватории Черного моря. hi
              kapitan92
  2. Topotun Сегодня, 15:39
    Да и хрен с ними. Пусть испытывают. В серию все равно не пойдет.....
    Topotun
  3. Наган Сегодня, 15:40
    Как бы следующие испытания не по Донбассу. С хунты станется и не такое.
    Наган
    1. Topotun Сегодня, 15:47
      Вряд ли. Даже на малую серию деньги нужны. А у них на уголь нет....
      Topotun
      1. Наган Сегодня, 16:55
        На убийства "сепаров", "ватников" и "колорадов" находят деньги. А потом скулят, дескать на газ и уголь грошей нема.
        Наган
  4. libivs Сегодня, 15:42
    Теперь нужно ожидать, что следующие испытания проведут на несчастных дончанах и луганчанах в рамках безальтернативного выполнения минских договоренностей.
    libivs
  5. Толстоевский Сегодня, 15:46
    вундервафля чубатых соломостроителей вырезана из цельного куска сала
    Толстоевский
  6. Борис25 Сегодня, 15:51
    Цитата: Толстоевский
    вундервафля чубатых соломостроителей вырезана из цельного куска сала

    Сало на такое дело не пускают, сало немедленно сжирается, ну или ховается...
    Борис25
  7. Altona Сегодня, 15:53
    Цитата: Topotun
    Вряд ли. Даже на малую серию деньги нужны. А у них на уголь нет....

    ----------------------
    А "новое ракетное топливо" не сено случайно? laughing
    Altona
  8. san4es Сегодня, 16:10
    Ещё "Коршуном" хвалятся (он-же Х-55)
    san4es
  9. Sirocco Сегодня, 16:33
    Напомним, комплекс «Точка-У», с которой украинские специалисты сравнивают «Ольху», является советской разработкой. Он принят на вооружение в 1975 году.

    Вероятно кончаются у них Точки, которая в 90-х удачно приземлялась в 9-ти этажку, слава богу хоть инертными БП. Теперь придумали старое новое. В огороде Бузина в Киеве дядька.Расчет на внутренний рынок, для поддержки внутреннего патриотизма. Хотя странно все выглядит, методично уничтожают промышленность, энергетику, и тут же кичатся липовыми достижениями.
    По большому счету, думаю, Украину готовят как рынок сбыта для ЕС.
    Sirocco
    1. Наган Сегодня, 17:15
      Цитата: Sirocco
      Украину готовят как рынок сбыта для ЕС

      Подумайте еще. Европейские товары - они, конечно, качественные, но и дорогие (по крайней мере, здесь в Америке оно именно так). Т.е. спрос на европейские товары на Украине, конечно, есть, а вот платежеспособный спрос, увы, крайне невелик, потому как у большей части населения грошей нема, и не предвидится. Так что скорее всего украдинские власти, сознательно или нет, формируют рынок под самый дешевый китайский ширпотреб. А европейским товарам там места не найдется, ну разве что second hand.
      Наган
  10. Вождь краснокожих Сегодня, 16:53
    Ну, переплюнуть "точку-у" это они молодцы... Впрочем, как и "смерч". Это все равно, сравнивать СССР с Россией 1913 года ( кто постарше, тот поймет). А, вообще - не стоят на месте и я бы не хихикал на диване, а съездил на Донбасс и сравнил - каково оно под советскими снарядами в " щели" посидеть и под укропскими...
    Вождь краснокожих
  11. Францисканец Сегодня, 16:55
    Цитата: san4es
    Ещё "Коршуном" хвалятся (он-же Х-55)

    Коршун вполне нормальная птичка для небогатых .
    Францисканец
  12. Екатерина II Сегодня, 16:56
    пока это сообщение Фейсбука с испытаний.
    РК Точка У не производиться в Украине. Ольха/Коршун/Гром и пр создаются для производства в стране.
    Екатерина II
    1. Смог Сегодня, 17:28
      Цитата: Екатерина II
      сообщение Фейсбука

      А кто это такой - Фейсбук.? what Новый зам. Турчинова???? am
      Смог
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