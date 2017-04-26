17:40 26 апреля

ВВС Польши переходит с российских самолетов на американские

Как заявил заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий, перед Минобороны Польши встал выбор по оснащению своих ВВС новыми самолетами. Рассматриваются варианты приобретения многоцелевых истребителей американского производства F-16 и F-35, передает РИА Новости .

По его словам, состояние польской военной авиации в настоящее время является "удовлетворительным по сравнению с другими видами вооруженных сил".

ВВС Польши переходит с российских самолетов на американские



Ковнацкий уточнил, что ВВС Польши сейчас имеют на вооружении 48 истребителей F-16 в версии C (одноместные) и D (двухместные).
Однако все мы знаем, что многоцелевых самолетов этого класса в польских вооруженных силах нужно гораздо больше,
— сказал замглавы Минобороны -
Старые самолеты Су-22 и МиГ-29 должны быть заменены самолетами нового поколения. Но решение, будут ли это самолеты F-16 и другие, например F-35, является еще предметом анализа в министерстве обороны,


При этом он обратил внимание, что в Польше предусматривается увеличение расходов на оборону с нынешних примерно 2% до минимум 2,5% ВВП, начиная с 2030 года.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›F-16 и F-35
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. игорка357 Сегодня, 15:56
    Гы-гы,кто бы сомневался.. laughing
    игорка357
    1. Тралл Сегодня, 16:00
      Пару десятков F-35 штаты втюхают им по самые помидоры smile
      Тралл
      1. МПК105 Сегодня, 16:07
        Долго переходят на стандарты натовские...Злотых-то не хватает,яблоки не нужны никому,приходится экономить,чтоб быстрее в НАТО своими стать в доску.Никогда на берег не сходили у них там по одному в увал-любовь братская,славянская,всегда велика была к нам...А сейчас,видать,совсем зашкаливает...
        МПК105
        1. pshek Сегодня, 16:31
          Болят тебя эти яблоки сильно. Но не волнуйся, Россия тоже может.
          pshek
        2. jonhr Сегодня, 16:44
          я понимаю ваше злорадство если-бы вы им за яблоки платили -бы рублями. а так не очень и понимаю когда евро и долларами
          jonhr
      2. voyaka uh Сегодня, 16:12
        "Пару десятков F-35 штаты втюхают им "////

        Вы прямо мои мысли угадали!
        Я тоже подумал о паре десятков Ф-35, и где-то еще 30-ти Ф-16.
        Парк в 100 современных самолетов оптимален для Польши
        Не много и не мало. Не разорит бюджет,.. и щит минимальный есть.
        Интересно будет проверить их решение...
        voyaka uh
    2. с-т Petrov Сегодня, 16:00
      с нынешних примерно 2% до минимум 2,5% ВВП, начиная с 2030 года.


      с такими телодвижениями само наличие польши под вопросом к 30 году

      оптимисты
      с-т Petrov
    3. bouncyhunter Сегодня, 16:02
      А откуда у панов деньги на самолёты ? Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ? wassat
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 16:05
        Цитата: bouncyhunter
        А откуда у панов деньги на самолёты ? Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ?

        Видимо лишние появились и сразу звонок с вашингтона ,быстро потратить на ФУ 35.
        Pirogov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:16
        Цитата: bouncyhunter
        А откуда у панов деньги на самолёты ? Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ? wassat

        Или у Израиля...Они ведь первые начали 35-ки закупать(или в подарок получать))) и чтобы не обидно других заставят ведь тактика известная..
        ОТДЕЛ
      3. Смог Сегодня, 16:24
        Цитата: bouncyhunter
        Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ?

        Матрасы на 2017год отказали Польше в помощи на 100%. Стране У сократили на 69, с чем то %.
        Так что-
        Смейся поляк над разбитой любовью........
        Ну а кредит, это дело добровольно-принудительное.
        Вход-рупь, то есть бакс, выход -два. tongue
        Смог
      4. Арон Заави Сегодня, 16:36
        Цитата: bouncyhunter
        А откуда у панов деньги на самолёты ? Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ? wassat

        У Батьки займут. wink
        Арон Заави
      5. pshek Сегодня, 16:38
        ВВП на уровне >500$ млрд обеспечит наши нужды. При чём бюджет не основан на углеводорах, колебания стоимости которых привели к кризису Россию.
        pshek
      6. Комментарий был удален.
      7. Комментарий был удален.
    4. Pirogov Сегодня, 16:02
      Цитата: игорка357
      Гы-гы,кто бы сомневался..

      Прям такая ,неожиданность ,все просто удивленны этим решением польши ,очередной раз пшеки прогнулись под матрасов.
      Pirogov
    5. Арон Заави Сегодня, 16:05
      Цитата: игорка357
      Гы-гы,кто бы сомневался.. laughing

      А почему гы-гы?
      Арон Заави
      1. рич Сегодня, 16:19
        Не обращайте внимания, он видимо заика laughing
        рич
  2. Topotun Сегодня, 15:58
    Да флаг в руки и барабан на шею. Ну и пионерский горн в ....
    Пусть хоть авианосец купят, если деньги девать некуда.
    Topotun
  3. Аспид 57 Сегодня, 16:01
    В Польше нет российских самолетов. Есть советские. С явно истекающий ресурсом. Выбор между F-16 и F-35 сильно напоминает выбор между Опелем и Роллс - Ройсом. По деньгам. По боевой ценности разницы между ними особой нет. Разве что 16-й понадежней будет...
    Аспид 57
  4. 1536 Сегодня, 16:05
    С кем эта Польша воевать собралась? Третью мировую войну хотят организовать, по сценарию организации второй мировой? Польшу надо демилитаризировать навеки. Хватит держать тлеющие угли мировой войны у своего порога.
    1536
  5. viktor. Сегодня, 16:17
    Начиная с 2030 года belay с полосатиками дотяните до 2030 ??? negative
    viktor.
  6. AlexSteel Сегодня, 16:25
    И Вашингтон на этом неплохо зарабатывает.
    AlexSteel
  7. Толстоевский Сегодня, 16:27
    так им и надо
    Толстоевский
  8. ланс Сегодня, 16:33
    господи польша возми 500Фу-35 и успокойся еще лет на50.
    ланс
  9. Atlant-1164 Сегодня, 16:41
    какая отвратительная рожа..у этого пана.
    Atlant-1164
  10. МПК105 Сегодня, 16:46
    Цитата: bouncyhunter
    А откуда у панов деньги на самолёты ? Или рассчитывают у Матрасии кредит попросить ? wassat

    Экономика должна быть экономной.Наэкономили-завидуйте молча laughing
    МПК105
  11. igorra Сегодня, 16:59
    Пшекам надо успеть затариться до 20-года, когда прекратятся много миллиардные дотации ЕС. ну а потом Польше лучше присмотреться к Трибалтии и положить военные амбиции на полку. Производство в Германии, от яблок аллергия, могу посоветовать к Папе съездить, попросить чего либо, глядишь по старой памяти что нибудь да обломится.
    igorra
  12. Didar75 Сегодня, 17:03
    Они все поскорее хотят избавиться от всего советского и коммунистического чем больше памятников снесут тем больше самолетов им дадут.
    Didar75
  13. Alget87 Сегодня, 17:12
    Цитата: Арон Заави
    А почему гы-гы?

    А что б такие как вы спрашивали,
    Цитата: Арон Заави
    У Батьки займут.
    Нее, лучше у вас и не отдать.
    Цитата: voyaka uh
    Не много и не мало. Не разорит бюджет,.. и щит минимальный есть

    Нее, не разорит, дыру пробьёт и не малую это точно и позвольте спросить, а щит это от кого, не от Ирана и КНДР ?
    Alget87
  14. Alget87 Сегодня, 17:17
    Цитата: pshek
    При чём бюджет не основан на углеводорах

    А позвольте спросить на чём? Ааа, знаю, на яблоках!
    Alget87
  15. Alget87 Сегодня, 17:23
    Цитата: 1536
    Польшу надо демилитаризировать навеки. Хватит держать тлеющие угли мировой войны у своего порога.
    Ответить Цитиров

    Вот одни угольки и нужно оставить, это такая публика, тем более сейчас, им рогатки оставь, всё равно пыжится и угрожать будут.
    Alget87
  16. Чаронда Сегодня, 17:25
    Можно подумать.что у Польши есть выбор. Польша живет на деньги США и оружие обязана покупать только американское.
    Чаронда
  17. Alget87 Сегодня, 17:25
    Цитата: pshek
    Болят тебя эти яблоки сильно.

    Нее, у нас не болит, нам вообще пока на вас с прибором, но заболит у вас и оочень больно если дальше под матрасную дудку плясать будете.
    Alget87
Картина дня