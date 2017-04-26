ВВС Польши переходит с российских самолетов на американские

Однако все мы знаем, что многоцелевых самолетов этого класса в польских вооруженных силах нужно гораздо больше,

Старые самолеты Су-22 и МиГ-29 должны быть заменены самолетами нового поколения. Но решение, будут ли это самолеты F-16 и другие, например F-35, является еще предметом анализа в министерстве обороны,