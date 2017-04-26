ВВС Польши переходит с российских самолетов на американские
Как заявил заместитель министра обороны Польши Бартош Ковнацкий, перед Минобороны Польши встал выбор по оснащению своих ВВС новыми самолетами. Рассматриваются варианты приобретения многоцелевых истребителей американского производства F-16 и F-35, передает РИА Новости .
По его словам, состояние польской военной авиации в настоящее время является "удовлетворительным по сравнению с другими видами вооруженных сил".
Ковнацкий уточнил, что ВВС Польши сейчас имеют на вооружении 48 истребителей F-16 в версии C (одноместные) и D (двухместные).
При этом он обратил внимание, что в Польше предусматривается увеличение расходов на оборону с нынешних примерно 2% до минимум 2,5% ВВП, начиная с 2030 года.
По его словам, состояние польской военной авиации в настоящее время является "удовлетворительным по сравнению с другими видами вооруженных сил".
Ковнацкий уточнил, что ВВС Польши сейчас имеют на вооружении 48 истребителей F-16 в версии C (одноместные) и D (двухместные).
Однако все мы знаем, что многоцелевых самолетов этого класса в польских вооруженных силах нужно гораздо больше,— сказал замглавы Минобороны -
Старые самолеты Су-22 и МиГ-29 должны быть заменены самолетами нового поколения. Но решение, будут ли это самолеты F-16 и другие, например F-35, является еще предметом анализа в министерстве обороны,
При этом он обратил внимание, что в Польше предусматривается увеличение расходов на оборону с нынешних примерно 2% до минимум 2,5% ВВП, начиная с 2030 года.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›F-16 и F-35
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