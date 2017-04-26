17:41 26 апреля

Бортников: ИГ меняет тактику

Главари террористических группировок ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение, начали менять свою тактику. В настоящее время они создают новую глобальную террористическую сеть, передает РИА Новости сообщение директора ФСБ Александра Бортникова.

Бортников: ИГ меняет тактику


Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГ, "Джебхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику,
сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.


В частности, по его словам, главари «активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз».

Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети,
подчеркнул директор ФСБ.

Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Гунеев
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 16

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Холуай Сегодня, 16:02
    Ждём Запрета на Самостоятельный въезд в страну гастарбайтеров...в противном случае успехов в борьбе не достигнуть...
    Холуай
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:08
      Цитата: Холуай
      Ждём Запрета на Самостоятельный въезд в страну гастарбайтеров...

      Запретами здесь не обойтись, даже если стену построить..Бортников прав в том что в одиночку России не справится ,здесь всем миром нужно наваливаться...Покрошили мы их в Сирии по крупному ,но костяк то остался и распространяется по миру ,любая страна может полыхнуть.
      Бортников не болтун вроде и просто так пугать не будет..А России нужно продолжать в том же духе , ну и гастрами нужно рабираться и особенно с паспортной службой всех уровней (там мафия крупная сидит..)
      ОТДЕЛ
      1. Sirocco Сегодня, 16:15
        Цитата: ОТДЕЛ
        России не справится ,здесь всем миром нужно наваливаться...

        Всем миром, это как? Вы предлагаете, "весь мир" в лице США и ЕС, так они и являются родителями этого монстра, они его родили, и оказывают ему систематическую поддержку. как финансово, так и оружием боеприпасами, и инструкторами. Не будем наивными в этом вопросе, это как пчелы против меда. Такого не может быть в природе.
        Ну и о серьезном. Игил создавался с перспективой уничтожения РФ, все теми же "всем миром" Это война с нами, гибридная. как то так.
        Sirocco
        1. Pirogov Сегодня, 16:22
          Цитата: Sirocco
          Всем миром, это как? Вы предлагаете, "весь мир" в лице США и ЕС

          С такими друзьями,помощничками свяжись ,врагов не надо .
          Pirogov
        2. DMB_95 Сегодня, 16:40
          Цитата: Sirocco
          .
          Ну и о серьезном. Игил создавался с перспективой уничтожения РФ, все теми же "всем миром" Это война с нами, гибридная. как то так.

          ИГ - не первый и не последний проект Запада в перманентной войне с нами .
          DMB_95
        3. рич Сегодня, 16:46
          Sirocco : Всем миром, это как?

          Как то так
          рич
          1. Sirocco Сегодня, 17:19
            Цитата: рич
            Как то так

            Не в наше время, лет 30-40 назад, этот лозунг прошел бы. Но не сегодня. Мир не тот, люди не те, ценности не совпадают с лозунгом))))
            Sirocco
            1. рич Сегодня, 17:30
              ОТДЕЛ, ты где, миленький? выручай! На меня злобный Sirocco напал fellow
              рич
  2. san4es Сегодня, 16:22
    Придётся расширять агентурную сеть
    san4es
  3. Б.Т.В. Сегодня, 16:32
    Тактику меняет не ИГ, а те, кто создал и спонсирует это " адское чудовище".
    Б.Т.В.
  4. samarin1969 Сегодня, 16:37
    Дались нам эти "базы". Пусть ими занимается "мировое сообщество"... Лучше у себя ввести тотальный контроль вроде Израильского. Гастарбайтеры - это пол-дела. Полно и "своих"
    samarin1969
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:55
      скоро и так при рождении будут чипы вставлять (где-то уже начали, с благими намерениями о контроле). не торопите события. давайте еще побудем свободными

      контроль он только с одной стороны хорош.

      с-т Petrov
  5. саняджан Сегодня, 16:39
    Главари игила, это значит США?
    саняджан
  6. 1536 Сегодня, 17:02
    Главное не допустить подготовки и закладки "консервов". Как они сработали на Украине, мы хорошо видим. Сработали много лет спустя после закладки. А для этого надо хотя бы в странах Средней Азии, бывших наших союзных республиках помочь развивать промышленность, сельское хозяйство, чтобы занять людей на производстве, занять честным трудом. Может быть это покажется кому-то наивным, но терроризм должен быть лишен своей базы - бедности.
    1536
  7. Ныробский Сегодня, 17:21
    США спасает свои "активы", переводя своих подопечных бомжахедов на новые места дислокации. Кто нибудь слышал о том, что военные США находящиеся в Афганистане, нанесли удар по игиловцам? Я тоже не слышал. Долбят в основном по талибанцам, т.к. они не пожелали объединиться с игиловцами и считают их оккупантами, так же как и американцев. А вот то, что американцы были замечены в том, что на своей авиации перебрасывали таррористов из Сирии на север Афганистана - это слышал. С кем бьются хуситы в Йемене? С Саудовской.Аравией, которая является основным спонсором террористов, поэтому для бородатых там есть работа по защите союзника США т.е. саудитов. Кто в глубине Африки кровь христианскую льёт? Боко Харам! Чья структура? Аль-Каиды! Кто её создал? США! Куда ни кинь, а везде, где игиловцы ищут себе пристанище, торчат американские уши.
    Ныробский
  8. Мар.Тира Сегодня, 17:35
    Сам ИГил ни чего не может менять.Меняет тактику его организатор,и вдохновители.И пока они используют разногласия США и России,они будут плодиться.
    Мар.Тира
Картина дня