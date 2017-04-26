Бортников: ИГ меняет тактику
Главари террористических группировок ИГ и «Джебхат-ан-Нусра» (обе запрещены в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение, начали менять свою тактику. В настоящее время они создают новую глобальную террористическую сеть, передает РИА Новости сообщение директора ФСБ Александра Бортникова.
В частности, по его словам, главари «активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз».
Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГ, "Джебхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику,сказал Бортников на Московской конференции по безопасности.
В частности, по его словам, главари «активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь африканского континента, а также приступили к созданию там опорных пунктов и баз».
Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети,подчеркнул директор ФСБ.
Использованы фотографии: РИА Новости . Сергей Гунеев
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