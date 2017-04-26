Бортников: ИГ меняет тактику

Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как запрещенная в России ИГ, "Джебхат-ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур, подобных "Аль-Каиде" (запрещена в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зонах их прежнего доминирования, начали менять свою тактику,

Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети,