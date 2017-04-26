Россия сократила авиагруппировку на базе Хмеймим в Сирии
Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности, передает РИА Новости
Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.
Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков.
Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли уже более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада оказывают помощь властям страны в противостоянии террористам. Благодаря поддержке России, Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.
Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.
Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.
Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков.
Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли уже более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада оказывают помощь властям страны в противостоянии террористам. Благодаря поддержке России, Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.
Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Хмеймим
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