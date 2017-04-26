17:40 26 апреля

Россия сократила авиагруппировку на базе Хмеймим в Сирии

Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности, передает РИА Новости

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.
Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков.




Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли уже более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада оказывают помощь властям страны в противостоянии террористам. Благодаря поддержке России, Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Хмеймим
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Комментарии 34

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  1. maxim947 Сегодня, 16:09
    Все таки хотелось бы узнать реальные причины
    поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.[i][/i]
    в такой ситуации добивать необходимо по-полной, чтобы передышки не было.
    Но это эмоции, в ГШ наверняка знают, что делают
    maxim947
    1. Тралл Сегодня, 16:10
      Они в статье smile
      Тралл
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:41
        Тралл-да, правда в статье, которую могут впаять за излишнее любопытство!
        Изгоняющий либероидов
        1. maxim947 Сегодня, 16:44
          Согласен))))
          maxim947
        2. Тралл Сегодня, 16:48
          Любую ротацию нужно преподносить грамотно.
          Свою, как в Сирии, - освещать только возвращение техники и л/c домой.
          У ВСУ на Украине, - только прибытие новых эшелонов к линии разграничения.
          Тралл
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:10
      Цитата: maxim947
      Все таки хотелось бы узнать реальные причины

      Да просто ротация очередная, не то время сейчас чтобы сокращать ВКС там...
      ОТДЕЛ
      1. Pirogov Сегодня, 16:18
        Цитата: ОТДЕЛ
        Да просто ротация очередная, не то время сейчас чтобы сокращать ВКС там...

        Генерал полковник .сказал террористы заканчиваются .......................
        Pirogov
        1. с-т Petrov Сегодня, 16:22
          а вы хотели чтоб он при вас конверт вскрыл нужный и рассказал как есть все на самом деле?)
          то что генералам приходится на камеры рассказывать о планах это уже изначально смешно
          тем более - начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России
          так что не ждите объективной информации от военного, произнесенной на камеры

          он лучше бы делами занимался, ему эта конференция .... И он мне кажется не горел желанием выставлять себя в том свете, в котором его рисуют некоторые форумчане



          с-т Petrov
          1. Pirogov Сегодня, 16:31
            Цитата: с-т Petrov
            а вы хотели чтоб он при вас конверт вскрыл нужный и рассказал как есть все на самом деле?)
            то что генералам приходится на камеры рассказывать о планах это уже изначально смешно
            тем более - начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России
            так что не ждите объективной информации от военного, произнесенной на камеры

            он лучше бы делами занимался, ему эта конференция .... И он мне кажется не горел желанием выставлять себя в том свете, в котором его рисуют некоторые форумчане

            Моё мнение ,военные должны другим делом заниматься ,а не интервью давать ит.д. У нас телевизионных звёзд и так девать не куда. А то иногда ,складывается впечатление ,и выглядит это так, что отчитываются перед мировой ,,,,,общественностью,,,,,.
            Pirogov
          2. demo Сегодня, 17:23
            С армейской юности уяснил для себя истину - Андерсоны из генералов никудышные. И начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской - не исключение. А скорее подтверждение.
            А вот куда "глаза" из космоса деть?
            Вот вопрос.
            И потом "заокеанские партнеры" будут этой информацией тыкать.
            Пять гусей улетело, десять прилетело.
            Вот так сокращение.
            demo
    3. LostCoast Сегодня, 16:22
      Я за наших вертолётчиков дюже переживаю.Сейчас-бы самое время использовать ударные БПЛА,которых у нас блин нету...
      LostCoast
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:26
        Я за наших вертолётчиков дюже переживаю.


        человек поступал в военное училище, учился летать, поражать цели, вести разведку - его учили убивать.

        Война это их работа. Намного грустнее слушать про вертолетчиков, которые на аэродромах сидят и не летают

        Вот подводников мне жалко и РВСНщиков wassat кнопку можно за всю службу ни разу не нажать wassat хотя жизнь как бы посвятил этому делу. обучался действиям, отрабатывал алгоритмы до автоматизма wassat
        с-т Petrov
        1. LostCoast Сегодня, 16:31
          Это всё так,но лучше бармалеев гасить издаля и безнаказанно,как они и заслуживают,а не геройски пикировать на эту шваль поливая С-8...
          LostCoast
        2. единокровец Сегодня, 17:14
          Цитата: с-т Petrov
          Вот подводников мне жалко

          Подводников то что жалеть? Поход это и есть военная операция.
          единокровец
    4. seti Сегодня, 16:24
      Хотелось бы узнать а что из авиации там осталось. Хотя видимо это гос тайна.
      seti
      1. с-т Petrov Сегодня, 16:25
        Хотелось бы узнать а что из авиации там осталось. Хотя видимо это гос тайна.


        на перелет надо несколько часов. к чему эта информация? они там раз в день могу менять количество бортов
        с-т Petrov
        1. seti Сегодня, 16:30
          Никто без причины так часто боевую авиацию менять не будет. Ротация видимо действительно плановая. Потому и интересно что убрали что добавили. Ведь информации что реально происходит в последнее время в Сирии в том числе в ее небе очень мало.
          seti
      2. voyaka uh Сегодня, 16:26
        Нет такой тайны, которую не знали бы Google Maps fellow
        Сфоткают в хорошей резолюции через несколько дней
        и в интернет...
        voyaka uh
        1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:47
          По ходу, математика победила политику. Посчитали - прослезились.
          Вождь краснокожих
      3. Сергей Кранов Сегодня, 16:59
        Для seti:надо у евреев спросить-для них это не гос тайна,они точно знают.
        Сергей Кранов
    5. Аспид 57 Сегодня, 16:52
      Фронт работы сократился. Бандитов все таки не бесконечное количество...реально мало целей.
      Аспид 57
    6. единокровец Сегодня, 17:11
      Цитата: maxim947
      Все таки хотелось бы узнать реальные причины

      Скорее всего экономические.
      единокровец
  2. Alget87 Сегодня, 16:24
    Как вариант, может место для сирийцев освободили, ведь была же инфа, что они авиацию поближе к нашей базе передислоцировали.
    Alget87
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:28
    В прошлом году на этих граблях уже танцевали, а выводы сделать не хотят!
    Изгоняющий либероидов
  4. samarin1969 Сегодня, 16:30
    Полутурков покрошили много, вот опять "партнёры" пригрозили перекрыть Босфор. За Идлиб Эрдоган любой "ветер" запустит. "Выводим" уже третий раз.
    samarin1969
  5. Atlant-1164 Сегодня, 16:33
    Цитата: с-т Petrov
    человек поступал в военное училище, учился летать, поражать цели, вести разведку - его учили убивать.

    и быть готовым погибать...
    Atlant-1164
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:39
      и быть готовым погибать...


      drinks но надо всегда надеется на лучшее. мертвый воен слабый помощник государству
      с-т Petrov
  6. ланс Сегодня, 16:41
    вот провели бы стратегами один раз ковровое бомбометание идлиба за очередную пакость с подрывом автобусов и туркимбы задумались о закрытии босфора.
    ланс
    1. рич Сегодня, 16:56
      ланс: Пора задуматься о закрытии Босфора

      рич
    2. avg-mgn Сегодня, 17:18
      Босфор закрыть??? Как это, чем это и для кого???
      avg-mgn
  7. salat Сегодня, 16:44
    77 тыс ударов good там по идее все перепахано?
    salat
  8. komrad buh Сегодня, 16:56
    Вывели (походу передали Асаду) самолеты
    komrad buh
  9. avg-mgn Сегодня, 17:16
    Полагаю, что меняются тактические задачи - как следствие планы применения средств пересматриваются, прорабатывается вопросы оптимального применения ВКС. Не вижу причин для панических, равно как и супер-оптимистических настроений, эта война за пределами тупого понимания смысла слова ВОЙНА.
    avg-mgn
  10. Alexey RA Сегодня, 17:35
    Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии.

    Хорошая формулировка. Под неё можно подвести всё, что угодно - от реального сокращения авиагруппировки до ротации или смены моделей базирующихся машин. smile
    К тому же, не стоит забывать - как выведенные с помпой Су-25 потом тихой сапой вернули обратно.
    Alexey RA
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