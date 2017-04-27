Самоходная артиллерийская установка «Тип 75» (Япония)



САУ "Тип 75" в парадном строю. Фото Wikimedia Commons



Схема машины. Рисунок Armyrecognition.com



Самоходка на полигоне. Фото Military-today.com



Ствол 155-мм орудия. Видны выступающие за пределы боевого отделения противооткатные устройства. Фото Wikimedia Commons



Пулеметная установка на башне, само оружие отсутствует. Фото Wikimedia Commons



Самоходка в одном из музеев. Фото Wikimedia Commons



Другой музейный экспонат. Фото Military-today.com



"Тип 75" участвует в показательных стрельбах. Фото Militaryfactory.com

По материалам сайтов:

http://army-guide.com/

http://tanknutdave.com/

http://militaryfactory.com/

http://military-today.com/

https://armyrecognition.com/

В конце шестидесятых годов японское военное ведомство инициировало разработку новых самоходных артиллерийских установок. В ближайшее время Сухопутные силы самообороны желали получить технику двух типов с вооружением разных типов. Более мощным оружием должна была отличаться машина, впоследствии принятая на вооружение под обозначением «Тип 75».В соответствии с требованиями заказчика, японская промышленность в течение нескольких следующих лет должна была создать и представить на испытания два образца самоходных артиллерийских установок. Обе машины должны были иметь противопульное бронирование, гусеничное шасси и поворотную башню с вооружением. Главные отличия двух образцов заключались в разном калибре основного вооружения. Одна из машин, впоследствии принятая на вооружение под названием «Тип 74», должна была нести гаубицу калибра 105 мм, а второй проект подразумевал использование более мощного 155-мм орудия.Разработка проекта САУ с орудием большего калибра была поручена двум ведущим предприятиям японской промышленности. Задачей фирмы Mitsubishi была разработка шасси, силовой установки, ходовой части и т.д. Башню с комплексом вооружения, в том числе требуемое орудие, должна была создать компания Japan Steel Works. Следует отметить, что второй проект САУ тоже создавался в рамках сотрудничества организаций, однако в его случае основные работы были возложены на компанию «Комацу».Разработка САУ с более мощным орудием затянулась на несколько лет. Только в 1972 году удалось начать сборку двух опытных самоходок. В проекте рассматривалась возможность использования двух вариантов оснащения боевого отделении. Для определения более удачного было предложено построить два прототипа с отличающимся оборудованием. Степень унификации этой техники была максимально возможной; основные отличия крылись в конструкции систем подачи боеприпасов в камору орудия.Испытания двух прототипов стартовали в 1973 году. В ходе проверок, продолжавшихся до начала 1975-го, военные и промышленность определили наиболее удачный вариант боевого отделения. Кроме того, были выявлены и исправлены определенные недостатки конструкции. К середине 1975 года машину сочли доведенной и готовой к принятию на вооружение. Приказ о старте серийного производства и начале эксплуатации появился в октябре того же года. В соответствии с имеющимися традициями именования военной техники, самоходка новой модели получила официальное название «Тип 75».В параллельно разрабатывавшемся проекте в качестве основы САУ предлагалось использовать переработанное шасси существующего бронетранспортера. Предварительная проработка облика техники показала, что такой подход не может быть использован при создании 155-мм самоходной гаубицы. Требуемое орудие отличалось большой массой и мощной отдачей, накладывавшими определенные ограничения на характеристики шасси. Из-за этого компании «Мицубиси» пришлось фактически с нуля разрабатывать новое шасси. При этом в его конструкции использовались некоторые детали, заимствуемые у существующих образцов.Самоходка «Тип 75» имела стандартную для современных машин такого класса архитектуру. Она получила броневой корпус, передняя часть которого отдавалась под размещение моторного отсека, трансмиссии и отделения управления. Прочие объемы корпуса предлагалось использовать для размещения боевого отделения. Все вооружение и артиллеристы должны были находиться в поворотной башне.Боевая машина получила стальную броню, способную защитить экипаж и агрегаты от стрелкового оружия или осколков артиллерийских снарядов. Корпус предлагалось собирать из нескольких основных панелей разных форм. Лобовая часть корпуса была образована наклонным верхним листом, а также двумя нижними, размещенными под разными углами к вертикали с завалом вперед. В бортовой части нижних лобовых листов имелись дополнительные литые кожухи отдельных элементов трансмиссии. Верхний лобовой лист имел проемы для вентиляционных решеток и водительского люка. Лист отличался большой шириной и образовывал переднюю часть надгусеничных ниш.Корпус получил надгусеничные ниши сравнительно большого объема, образованные горизонтальной крышей и вертикальными бортами. Передняя часть ниш имела крепления для установки светотехнического оборудования. В кормовой части крыши корпуса располагался погон для установки башни. Кормовой лист корпуса помещался вертикально.Бронемашина получила полноценную башню, собранную из крупных листов. Лобовой лист с амбразурой большого размера устанавливался с наклоном назад, по бокам от него находились скошенные скуловые детали. Позади последних имелись борта уменьшенной высоты. Сверху башня прикрывалась горизонтальной крышей с наклонными бортовыми деталями. Использовался вертикальный кормовой лист с креплениями для дополнительных ящиков и корзин.Передний отсек корпуса отдали под размещение устройств трансмиссии, передающих крутящий момент двигателя на ведущие колеса. Позади трансмиссионного отсека, у левого борта, поместили моторное отделение. В нем находился дизельный двигатель «Мицубиси» 6ZF мощностью 450 л.с. Моторный отсек получил крупные вентиляционные решетки в лобовом листе и крыше корпуса.С учетом нагрузок, связанных с применением мощного оружия, была определена конструкция усиленной ходовой части. На каждом борту корпуса предлагалось устанавливать по шесть опорных катков большого диаметра с индивидуальной торсионной подвеской. Для правильного распределения массы машины и импульса отдачи на грунт было решено отказаться от традиционных направляющих колес. За натяжение гусеницы должна была отвечать кормовая пара катков, лежащая на грунте. В передней части корпуса поместили направляющие колес с механизмами натяженияа; поддерживающие ролики отсутствовали. Некоторые элементы ходовой части заимствовались у существующих образцов японской бронетехники.Возле лобовой амбразуры башни расположили крепления для качающейся артиллерийской части. Защита боевого отделения от обстрела спереди должна была осуществляться цилиндрической маской с набором дополнительных кожухов, прикрывающих выступающие элементы противооткатных устройств. Конструкция орудийной установки позволяла поднимать ствол на углы от -5° до +65°. За счет поворота башни обеспечивалась стрельба в любом направлении. Управление наведением в штатном режиме осуществляется при помощи единого рычага-джойстика, подающего команды гидравлике. На случай поломки автоматизированных систем самоходка имеет ручные приводы.Для САУ «Тип 75» компанией Japan Steel Works была разработана 155-мм нарезная гаубица. Это орудие получило ствол длиной 30 калибров, оснащенный развитым двухкамерным дульным тормозом и эжектором. Затвор поршневого типа при открытии отводится вправо. Использовались гидравлические противооткатные устройства, состоящие из трех отдельных цилиндров. При этом гидроцилиндры тормозов отката поместили по диагонали, слева сверху и справа снизу относительно ствола (при взгляде от казенника). Накатник располагался снизу слева. Гидравлические компоненты получили кожух характерной формы.Орудие использовало боеприпасы раздельного заряжания с метательным зарядом в текстильных картузах. Ввиду большой массы снарядов (до 43-45 кг) было предложено использовать автоматику заряжания. Задачей последней является досылания снаряда и картуза в камору без прямого участия человека. В серию пошел автомат заряжания, имеющий в своем составе два барабанных магазина для снарядов и картузов. Перед выстрелом ствол опускается на угол заряжания, после чего гидравлический досылатель отправляет снаряд и метательный заряд в камору. После израсходования 18 готовых к применению выстрелов заряжающий должен дозарядить барабаны или подавать боеприпасы к досылателю прямо из укладок.Автоматика обеспечивает темп стрельбы до 6 выстрелов в минуту. Орудие способно использовать все существующие 155-мм снаряды, соответствующие стандартам НАТО. При стрельбе обычным осколочно-фугасным снарядом дальность стрельбы достигает 19 км. Применение активно-реактивного позволяет получить дальность до 24 км.Внутри боевого отделения имеются несколько стеллажей для перевозки боекомплекта. Их размеры позволяют транспортировать 28 снарядов и такое же количество метательных зарядов. Также предусмотрена возможность подачи боеприпасов с грунта, для чего используется кормовой люк корпуса.В качестве дополнительного вооружения авторы проекта использовали крупнокалиберный пулемет M2HB. Это оружие устанавливается на турели левого люка крыши. Конструкция турели обеспечивает круговой обстрел, а также обеспечивает некоторую защиту пулеметчика при помощи небольшого броневого щитка. Боекомплект пулемета состоит из 1000 патронов в нескольких лентах.Экипаж самоходки состоит из шести человек. В передней части корпуса, у правого борта, находится рабочее место механика-водителя. Доступ на его место обеспечен люком в крыше. Для вождения в боевой обстановке имеется набор смотровых приборов с возможностью применения систем ночного видения. Оставшиеся члены экипажа находятся в боевом отделении. Справа от пушки друг за другом находятся наводчик и командир. У левого борта располагаются двое заряжающих, в корме – радист. В крыше башни предусматривалась установка двух люков над местами командира и заряжающего. Эти люки имеют перископы с возможностью применения приборов ночного видения. Перед командирским люком, над местом наводчика, находится цилиндрический колпак перископического прицела. Также в бортах располагались прямоугольные люки. На кормовом листе корпуса имелся проем с двустворчатым люком.При разработке проекта учитывались вопросы безопасности и удобства работы экипажа. В связи с этим обитаемый отсек получил средства защиты от оружия массового поражения и противопожарную систему. Также предусматривается установка отопителя на случай работы в холодное время года.Из-за использования мощной артиллерийской системы самоходка «Тип 75» получилась крупной и тяжелой. Длина машины по корпусу составляет 6,64 м, с пушкой вперед – 7,79 м. Ширина – 3,1 м, высота – 2,55 м. Боевая масса – 25,3 т. Обеспечена возможность движения со скоростью до 47 км/ч. Запас хода – 300 км. Машина может подниматься на уклон крутизной 30° и двигаться с креном 9°, а также пересекать ров шириной 2,5 м или подниматься на стенку высотой 70 см. САУ не может плавать, вброд пересекаются водоемы глубиной до 1,3 м.Бронемашина «Тип 75» была принята на вооружение и поставлена в серию в 1975 году. Уже в следующем 1976-м заказчик получил технику первой партии. Чуть ранее в серию пошла самоходка «Тип 74». В течение нескольких первых лет обе машины выпускались параллельно. В 1978 году командование Сил самообороны изучило текущее положение дел, и решило отказаться от одного из новых образцов военной техники. С точки зрения технических и эксплуатационных характеристик две новейшие самоходки имели минимальные отличия. При этом «Тип 75» несла более мощное оружие. В связи с этим было решено свернуть производство 105-мм самоходных гаубиц и продолжать только строительство машин с системами калибра 155 мм. Эксплуатация уже переданных машин должна была продолжаться.Производство САУ «Тип 75» было продолжено и велось повышенными темпами, достигнутыми за счет закрытия параллельного проекта и высвобождения финансов. Сборка серийных машин продолжалась до 1988 года, после чего была прекращена в связи с получением требуемого количества техники. Примерно за 13 лет компания «Мицубиси» и субподрядчики совместными усилиями построили чуть более двух сотен самоходок. Вся эта техника была распределена между несколькими артиллерийскими батальонами, базирующимися в разных районах Японии.В связи с особенностями существующего законодательства японская промышленность строила самоходки «Тип 75» только для собственной армии. Экспортные поставки не планировались с самого начала. После выполнения заказа собственных Сил самообороны производство было свернуто.Законы Японии также не позволяют использовать Силы самообороны в вооруженных конфликтах за рубежом. Как следствие, все построенные бронемашины эксплуатировались только в частях и на местных полигонах. Время от времени эта техника привлекалась к различным учениям, в том числе к совместным международным мероприятиям. Однако ни одной реальной боевой операции в послужном списке САУ «Тип 75» нет. Такая ситуация сохраняется с середины семидесятых годов и, по-видимому, не изменится в обозримом будущем.Сравнительно высокие характеристики, удачная конструкция и отсутствие реальных альтернатив привели к тому, что самоходки «Тип 75» остаются в строю до сих пор. По состоянию на начало прошлого десятилетия Сухопутные силы самообороны имели 201 такую машину. В дальнейшем, по некоторым данным, количество техники в строевых частях незначительно сократилось. Определенное число машин, согласно некоторым источникам, отправилось в разные японские музеи. Несмотря на эти сокращения, 155-мм гаубицы такого типа до сих пор являются основой самоходной артиллерии Японии. В конце девяностых годов для замены «Типа 75» на вооружение была принята новая САУ «Тип 99». Производство такой техники продолжается до сих пор, однако полная замена более старых образцов пока может быть отнесена только к отдаленному будущему.Самоходная артиллерийская установка «Тип 75», вооруженная 155-мм нарезной гаубицей, на данный момент является самым массовым представителем своего класса, созданным в Японии после окончания Второй мировой войны. Используя те или иные наработки, конструкторы нескольких компаний смогли создать достаточно удачный образец военной техники с неплохими характеристиками. Собственные преимущества образца, а также превосходство над другими образцами и ограниченные возможности военного ведомства привели к тому, что машины «Тип 75» заняли важнейшее место в структуре Сухопутных сил самообороны, и будут сохранять его в будущем.