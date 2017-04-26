Генштаб: Запад игнорирует предложение Москвы о совместной борьбе с терроризмом
Запад игнорирует предложения России об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом, что создает благоприятную почву для экстремистских группировок, передает РИА Новости заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.
Подтверждением этому служат «резонансные террористические акты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени – во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, – ответственность за которые лежит на ИГ», отметил он.
Он также затронул тему наращивания информационной войны против России.
По его словам, цель этой кампании вполне очевидна – «как можно сильнее очернить Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем».
Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия ведет борьбу с радикальными исламскими группировками в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая его продвижение как на территорию России, так и в Европу. Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами по вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ),сказал Герасимов на Московской конференции по безопасности.
Подтверждением этому служат «резонансные террористические акты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени – во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, – ответственность за которые лежит на ИГ», отметил он.
Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события,подчеркнул Герасимов.
Он также затронул тему наращивания информационной войны против России.
Странами Запада наращивается масштаб развязанной против России жесткой информационной войны. Если просматривать сообщения европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире – дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров,сказал начальник Генштаба.
По его словам, цель этой кампании вполне очевидна – «как можно сильнее очернить Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем».
И то, что в культурной и толерантной Европе сегодня оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, – это прямое следствие информационной политики, проводимой в отношении России,заключил Герасимов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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