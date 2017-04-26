17:40 26 апреля

Генштаб: Запад игнорирует предложение Москвы о совместной борьбе с терроризмом

Запад игнорирует предложения России об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом, что создает благоприятную почву для экстремистских группировок, передает РИА Новости заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Генштаб: Запад игнорирует предложение Москвы о совместной борьбе с терроризмом


Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия ведет борьбу с радикальными исламскими группировками в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая его продвижение как на территорию России, так и в Европу. Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами по вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ),
сказал Герасимов на Московской конференции по безопасности.


Подтверждением этому служат «резонансные террористические акты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени – во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, – ответственность за которые лежит на ИГ», отметил он.

Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события,
подчеркнул Герасимов.

Он также затронул тему наращивания информационной войны против России.

Странами Запада наращивается масштаб развязанной против России жесткой информационной войны. Если просматривать сообщения европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире – дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров,
сказал начальник Генштаба.

По его словам, цель этой кампании вполне очевидна – «как можно сильнее очернить Россию и принизить ее роль в борьбе с международным терроризмом, в решении других международных проблем».

И то, что в культурной и толерантной Европе сегодня оскверняются памятники советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, – это прямое следствие информационной политики, проводимой в отношении России,
заключил Герасимов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Владимирец Сегодня, 17:34
    "Если просматривать сообщения европейских и американских средств массовой информации, создается впечатление, что практически все негативные события, происходящие в мире – дело рук или российских спецслужб, или российских хакеров"

    Да ладно, Валерий Васильевич, говорил бы уж прямо: Путин виноват, это тренд затянувшегося сезона. yes
    Владимирец
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:39
      а так то грамотно придумали - поднатаскать на джихаде клоунов и потом пустить их на Россию, толерантным даже в армию идти не надо будет
      с-т Petrov
  2. dorz Сегодня, 17:35
    Запад совместно с терроризмом борется с Москвой.
    dorz
    1. Чёрный Сегодня, 17:38
      Такое ощущение, что некоторые наши руководители ещё не поняли, что идёт война, пока , Слава Богу ,информационная.А на войне, взывать к милости врагов не принято. Просто нам нужно платить западу той же монетой. и делать исключительно то, что соответствует нашим интересам.
      Чёрный
  3. Мар.Тира Сегодня, 17:38
    Как Запад может бороться с тем,что сам создал для борьбы с лояльными России государствами?
    Мар.Тира
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