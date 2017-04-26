Большой противолодочный корабль "Североморск" Сегодня, 18:18 Тактико-технические и мореходные характеристики и вооружение Большого противолодочного корабля "Североморск". 0 Живая история флота, легендарная «Коммуна» Стремительный "Альбатрос" Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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