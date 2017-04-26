20:32 26 апреля

Большой противолодочный корабль "Североморск"

Тактико-технические и мореходные характеристики и вооружение Большого противолодочного корабля "Североморск".




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