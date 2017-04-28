Драться не будем, но кистень драчунам в руку сунем. Дания против России?

Прогуливаясь на просторах Интернета, я натолкнулся на страшно "напугавший" меня заголовок: "Политика Путина угрожает ЕС и Дании". Нет, то, что Путин угрожает всему Евросоюзу, я знаю. Сколько уже западных политиков и "околополитиков" разного толка об этом писали и говорили на разных уровнях! Да и противник для России достойный. Можно даже сказать, равный противник. Но Дания?..Я совершенно не против того, что любой народ имеет право создавать своё государство. Более того, считаю, что любое государство, нравится оно мне или не нравится, имеет право на существование. Если этого хотят люди, которые являются гражданами или подданными этого государства. Но всяк сверчок знай свой шесток. Можно говорить, можно даже обсуждать. Но нападать, пусть даже в информационном пространстве, на заведомо сильнейшего противника глупо и контрпродуктивно.С другой стороны, весеннее обострение. В любой стране есть люди, для которых весна действительно проблемный период жизни. Постоянно рискуют попасть в медицинское учреждение за желтым забором. Но автор, как оказалось, вполне адекватный политик. Именно политик, а не очередной "оракул". Бывший министр иностранных дел Дании, член Фолкетинга Хольгер К. Нильсен (Holger K. Nielsen).Для того, чтобы понять статью господина бывшего министра, достаточно прочитать буквально первые строчки. Путину удалось вывести во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен! Дальше — как по маслу. Путин выбрал Трампа. Путин развалил всю политику ЕС. Сегодня никто и ничего не может понять. Хакеры Путина спокойно "царствуют" в информационном пространстве, и никто во всем мире не может их остановить. Иначе как можно объяснить проигрыш Хиллари Клинтон в США?Проще говоря, обычная для западного обывателя ода Путину как величайшему политику современности. Как владыке мира. Любой гражданин ЕС прекрасно объяснит вам сегодня, что судьба ЕС, да и США, как показали выборы, зависит от того, с какой ноги утром встал Владимир Владимирович. Скучно и уже даже не смешит. Да и отвлекать внимание читателей такой ерундой не стоило бы.Не стоило бы, если не читать дальше. Мы, и я в том числе, часто сетуем на систему образования в России. Заслуженно или незаслуженно, обсуждать здесь не стоит. У каждого своё мнение. Но для человека, который был министром иностранных дел государства, а значит, общался с достаточно высокообразованными людьми в силу должности, знания господина Нильсена очень сильно оставляют желать лучшего. Хоть в нашу проблемную школу отправляй.Вы не поверите, но по мнению датского бывшего министра политика России отличается... агрессивным национализмом! Страна, в которой более 150 народов живут вместе, страдает национализмом! Кстати, в одной беседе с достаточно грамотным западным бизнесменом я уже был шокирован... Сталиным. Как типичным представителем русского народа. Пришлось на карте показывать место рождения Сталина и называть его настоящую фамилию... "Отшокировал" назад немцу...Более того, мы, оказывается, постоянно запугиваем своих соседей и всех, кто находится в "зоне наших интересов". Оно, конечно, это не НАТО придвинула свои войска к границам России. Это просто Россия такая большая. И учения НАТО у наших границ — всего лишь учения, а вот российские учения — это угроза нападения.Естественно, Нильсен датчанин, значит, основная опасность такой политики именно для Дании. Потому и соизволил бывший министр "открыть" глаза простым датчанам на ситуацию.А как должно государство реагировать на военную угрозу? Как минимум государство должно усилить армию и резерв. Это аксиома. Но только для нас. Автор прекрасно понимает, что любое предложение о введении всеобщей воинской обязанности вызовет взрыв в обществе. Датчане своё отвоевали почти тысячу лет назад. И больше настроения умирать у них не наблюдается. Да и деньги на оборону тратить не хочется. Как там у Бисмарка: "Армия — огромная язва на желудке государства"?Вопрос об обороне родного государства, если, конечно, все выкладки бывшего министра иностранных дел верны, автор щедро отдает НАТО. Тем более что НАТО демонстрирует серьезное отношение "к мушкетерской клятве". Пусть воюют все прочие. А мы будем пакостить России по мелочам. Кстати, именно потому и захотелось мне "пройтись по статье".На самом деле именно в таких вот вроде бы простеньких и рассчитанных на местного обывателя статьях часто и излагается тактика действий в ближайшем будущем. То, с чем уже скоро придётся столкнуться нашим дипломатам и бизнесменам. Итак, что предлагает Нильсен?Прежде всего делать всё для сохранения и укрепления ЕС. Для стран масштаба Дании сохранение такого союза является важнейшим приоритетом. Только "под крылом сильных мира сего" они вообще могут сохраниться. А в составе ЕС действительно большинство стран из числа редко сразу видимых на политической карте.Следующая задача проще и сложнее. Это укрепление энергетической независимости от России. В чем сложность этой задачи? А сложность в том, что основной кормилец и защитник ЕС хочет зарабатывать... Германия хочет стать хабом для российского газа. А это возможно лишь в случае строительства "Северного потока - 2". Но именно этот газовый "поток" сделает Европу ещё более зависимой от России.Как мне кажется, именно этим скоро активно займутся наши лучшие "друзья" из Прибалтики, Польши, Северной Европы. Так что грызня в ЕС по поводу "СП-2" разгорится с новой силой. Те пять компаний, что собираются вложить средства в строительство, а значит, и распределение доходов "СП-2", будут для Германии прекрасными союзниками.Дальше тоже интересно. Всемерная поддержка Украины и всех тех, кто против Кремля. Обращает внимание тот факт, что для Нильсена совершенно не важно, кто эти силы. Фашисты, патриоты, террористы, националисты. Хоть черти с рогами. Главное в том, что они против Москвы. Объяви себя врагом России — и автоматически станешь другом всего "прогрессивного человечества". Кстати, не этим ли объясняется ситуация с террористами в Сирии? Или внезапное появление множества россиян-террористов в Европе? Долгое время это были борцы с режимом Путина. Чеченские патриоты, которые спасались в ЕС от КГБ...Украина для Нильсена именно такой противник России. И может делать все, что пожелает. Главное — портить нервы Кремлю. Так что надежды на то, что европейцы станут адекватно относиться к ситуации на Украине, в ближайшие месяцы будут находиться в коме... Адекватность появится, да и то, возможно, уже после того, как "сильные мира сего" в ЕС пройдут все эти выборные баталии.Последними пунктами тактического плана Нильсена являются уже традиционные борьба с информационными и кибератаками России. Оказывается, что даже создание мощнейшей сети контрпропаганды не "отвадило" западного обывателя от российских СМИ и интернет-ресурсов. А вся кибернетическая мощь западного мира так и осталась совершенно неспособной противостоять русским.То, что вполне логично сформулировал бывший датский министр, — мнение достаточно большой группы стран. Понятно, что политики такого уровня после ухода с поста не "теряются в рутине жизни". Связи с бывшими и действующими коллегами сохраняются, и, естественно, мнение этих людей Нильсен знает. А в сегодняшней ситуации, когда большинство ведущих европейских стран занято собой, на первый план выйдут вот такие "малыши".Ровно поэтому и Великобритания заявляет устами своего министра обороны о претензиях на ведущие роли в европейской политике. Ровно поэтому мы видим активизацию польских политиков. Ровно поэтому НАТО начинает требовать к себе большего внимания. Ровно поэтому и Порошенко почти открыто требует денег от Европы.В целом Нильсен достаточно негативно говорит о перспективах выравнивания отношений между ЕС и Россией. Неприятие России в том её виде, в котором она сегодня существует, уже вросло в сознание европейцев, неприятие Путина как действительно самостоятельного политика стало патологическим.Наверное, на уровне подсознания европейцам стыдно, что некогда вольнолюбивые европейские народы стали рабами заокеанского хозяина. Выбраться из этой зависимости сложно. Почти невозможно. Потому и хочется и других свободных обратить в состояние рабов. Среди рабов хозяев нет. А рабы, пожившие достаточно долго в рабстве, даже не стремятся на свободу.Но, как бы ни хотелось нашим западным "друзьям" уравнять Россию с собой, не получится это никогда. Мы слишком... Слишком большие, чтобы нас можно было "заглотить". Слишком "твердые", чтобы разодрать на части. Слишком суровые, просто в силу условий жизни. И климатических, и экономических, и военных... Мы, по меткому определению Задорнова, азиопа.И хочется этого европейцам или не хочется, но Россия всегда будет иметь решающий голос в европейской политике. Именно решающий. Сумеют европейцы найти с нами согласие — будет решение. Не сумеют — не будет ничего. Отгородить Россию от Европы невозможно. Отгородить Россию от мира — тем более.Много лет мы говорим одни и те же слова: "Давайте сотрудничать". Обе стороны. И много лет слова остаются словами. И останутся ровно до того момента, когда Европа не поймет простой истины. Россия не может быть второй. Просто по определению не может. Максимум, на что мы можем пойти, это равные партнеры. Россия — ЕС. Равные...Однако статья Нильсена ещё раз доказала, что в Европе существует достаточно большая и влиятельная группа политиков, которым такое сотрудничество не нужно. Как же прав был государь император российский, говоря о союзниках России! Ничто не меняется в этом мире.