20:29 26 апреля

Яков Кедми: День Победы - основа национального сознания русского человека

Популярный в России политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми: День победы - основа национального сознания русского человека.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 2

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  1. APASUS Сегодня, 19:05
    Мне много что не нравиться в израильской политике,но вот по части итогов ВОВ и преступлений фашизма ,страны с более похожей политикой нет.Вот тут надо держаться с Израилем в одном русле.
    APASUS
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:10
      Не могу не согласиться с Вами . hi
      bouncyhunter
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