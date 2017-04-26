Яков Кедми: День Победы - основа национального сознания русского человека Сегодня, 18:26 Популярный в России политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми: День победы - основа национального сознания русского человека. 1 Яков Кедми: Спецслужбы США врут своему президенту и народу Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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