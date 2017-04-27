Очень странное кино. О современной киноиндустрии

На нашем информационно-аналитическом портале не сказать, что часто, но всё же публикуются материалы о положении дел в отечественном кинематографе и телевидении дня сегодняшнего. К сожалению, чаще критикуем, нежели хвалим, но тому есть объективные поводы. Съёмки военно-патриотических фильмов (на примере «28 панфиловцев») нередко инициируются вовсе не государством или крупными киностудиями, а группами энтузиастов, как принято говорить, из народа. Таким людям – честь и хвала. И повезёт, если государственные институты хотя бы на одной из стадий реализации проекта всё же решат этот кинопроект и морально, и материально поддержать. Правда, решают так далеко не всегда.Крупные киностудии и так называемые мэтры киноиндустрии в последнее время могут себе позволить многомиллиардную халтуру для «кассовости», когда даже при бешеном пиаре на федеральных каналах в итоге выходит пшик. Люди приходят в кинотеатр с энтузиазмом и надеждой на то, что отечественное кино снова обретает смысл, а не делается исключительно как продукт для удовлетворения потребительских интересов. А вот выходят из кинозала «с чувством глубокой озабоченности» или банальным недоумением из серии «что это было?»В сериалах продолжается завуалированное или вполне открытое прославление представителей общества потребления, когда героем становится гопник, вдруг оказавшийся в депутатах. (Или это не художественная линия, а констатация факта?..) Когда молодёжи предлагается порелаксировать не тему разборок «прокурорских» с «ментовскими» (и это термины из «сериальных» названий), посочувствовать агенту американских спецслужб или оценить то, что преподаватели – это пьяницы, взяточники и чуть ли не педофилы в основной своей массе.Образ военнослужащего в современном кино – «полном метре» - практически позабыт. Мол, кому интересно пропагандировать достойную службу в армии или на флоте? Мол, кто на это вообще пойдёт (в кинозал)?..Про телевидение и «огоньки» с семейными звёздными подрядами чуть ли не на всех федеральных каналах – лучше в другой раз...Безусловно, есть замечательные художественные работы, но их число таково, что справедливо хочется больше. Так, чтобы не одна достойная лента в год на фоне трёх десятков помойных, а в идеале наоборот, или приемлемо – хотя бы с десяток. С массовым показом теми же федеральными каналами, а не узкими междусобойчиками. О том, что билет в хороший кинотеатр часто раз в 8-10 превосходит по стоимости бутылку «порошкового» пива, тоже тема для отдельного разговора. Кстати, хорошие кинотеатры с современным оборудованием встречаются у нас на несколько порядков реже, чем пивные. Кто-то скажет, что спрос рождает предложение. Это да. Но с другой стороны, когда сами предложения однобоки, то и спрос будет рано или поздно скатываться именно к этим предложениям – ну, как с теми же сериалами, где «отвратительные менты против коррумпированных прокурорских» или «депутаты-гопники за мир во всём мире». Миллионы людей смотрят то, что показывают. Да, есть Интернет. Но кто сказал, что там просто фильм на фильме - шедевр?.. Про ЛГБТ-негра, получившего "Оскар"?Слишком много негатива «наговорил», не правда ли... И хорошо бы от этого негатива по поводу состояния современного кинематографа отходить. Так ведь с удовольствием! Вот только единственный способ от пессимизма отойти – вспомнить о том, какой пласт кинематографического золота есть в нашей истории, и рассчитывать на то, что и современные деятели киноискусства всё же смогут нащупать свою золотую жилу. Главное, чтобы термин «золотая» для кинематографистов не упирался исключительно в материальную сторону вопроса, куда многие из них (и это не праздные заявления) клонит сегодня.Одним из тех советских/российских актёров, который сам олицетворял и олицетворяет «золото» отечественного кинематографа, является замечательный Кирилл Лавров. Сегодня, кстати, 10 лет со дня кончины Кирилла Юрьевича – народного артиста СССР, Героя Социалистического труда.Одна его фильмография – для «мэтров» современности назидание, к чему на самом деле должен стремиться человек, получивший актёрскую профессию и остающийся на протяжении всей жизни профессии преданным. В то же время имя Кирилла Лаврова – очередное доказательство того, что кинематографическая конъюнктура в последние годы не склонна давать замечательным актёрам даже такого масштаба таланта, как талант Кирилла Лаврова, шанса на серьёзный выбор.«Максим Перепелица», «Живые и Мёртвые», «Братья Карамазовы», «Магистраль», «Мой ласковый и нежный зверь», «Соль земли», десятки других великолепных кинокартин, включая замечательный (уже российский) фильм режиссёра Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Театральные роли в спектаклях «Живой труп», «Слуга двух господ», «Горе от ума», «Мещане», «Три сестры», «Ревизор», «Пять вечеров», «Поднятая целина», «Тихий Дон».И среди этого – «Менты-4», что можно расценивать как напоминание об «актуальности» кинематографических отголосков 90-х.Тот случай, о котором речь шла выше, и к чему хотелось бы стремиться – «золота» в кинематографическом и телевизионном творчестве на пару порядков больше, чем «сопутствующей породы».А чтобы «золота» было больше, современным кинематографистам стоит пожелать больше и осмысленных работ. Резонный вопрос: где они (режиссёры) найдут средства в том объёме, в котором оные на массовое искусство выделял «нетолерантный», «замшелый», «душитель художников и поэтов», «кровавый» и, естественно, «кровожадный» «совок» - так же нашу общую Родину называют сегодня «самые прогрессивные из прогрессивных»?.. Ну, если на съёмки 70-ти серий помоев о школьных неадекватах, на пять сезонов «культурного достояния Пермского края» от Газпром-Медиа-Холдинга средства находятся, то, может быть, всё-таки найдутся и на десяток достойных фильмов в год? Не для культивации общества потребления. А то и о мэтрах такого уровня как тот же Кирилл Лавров или Анатолий Папанов, Георгий Жжёнов, Юрий Яковлев, Олег Ефремов современная молодёжь вряд ли что-то узнает, тем более что в киномоде – двухчасовые дрифты на дорогих «тачках» и голливудская неуязвимость кинопоследователей Брюса Уиллиса...