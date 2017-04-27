08:51 27 апреля

Очень странное кино. О современной киноиндустрии

На нашем информационно-аналитическом портале не сказать, что часто, но всё же публикуются материалы о положении дел в отечественном кинематографе и телевидении дня сегодняшнего. К сожалению, чаще критикуем, нежели хвалим, но тому есть объективные поводы. Съёмки военно-патриотических фильмов (на примере «28 панфиловцев») нередко инициируются вовсе не государством или крупными киностудиями, а группами энтузиастов, как принято говорить, из народа. Таким людям – честь и хвала. И повезёт, если государственные институты хотя бы на одной из стадий реализации проекта всё же решат этот кинопроект и морально, и материально поддержать. Правда, решают так далеко не всегда.

Крупные киностудии и так называемые мэтры киноиндустрии в последнее время могут себе позволить многомиллиардную халтуру для «кассовости», когда даже при бешеном пиаре на федеральных каналах в итоге выходит пшик. Люди приходят в кинотеатр с энтузиазмом и надеждой на то, что отечественное кино снова обретает смысл, а не делается исключительно как продукт для удовлетворения потребительских интересов. А вот выходят из кинозала «с чувством глубокой озабоченности» или банальным недоумением из серии «что это было?»

Очень странное кино. О современной киноиндустрии



В сериалах продолжается завуалированное или вполне открытое прославление представителей общества потребления, когда героем становится гопник, вдруг оказавшийся в депутатах. (Или это не художественная линия, а констатация факта?..) Когда молодёжи предлагается порелаксировать не тему разборок «прокурорских» с «ментовскими» (и это термины из «сериальных» названий), посочувствовать агенту американских спецслужб или оценить то, что преподаватели – это пьяницы, взяточники и чуть ли не педофилы в основной своей массе.
Образ военнослужащего в современном кино – «полном метре» - практически позабыт. Мол, кому интересно пропагандировать достойную службу в армии или на флоте? Мол, кто на это вообще пойдёт (в кинозал)?..

Про телевидение и «огоньки» с семейными звёздными подрядами чуть ли не на всех федеральных каналах – лучше в другой раз...

Безусловно, есть замечательные художественные работы, но их число таково, что справедливо хочется больше. Так, чтобы не одна достойная лента в год на фоне трёх десятков помойных, а в идеале наоборот, или приемлемо – хотя бы с десяток. С массовым показом теми же федеральными каналами, а не узкими междусобойчиками. О том, что билет в хороший кинотеатр часто раз в 8-10 превосходит по стоимости бутылку «порошкового» пива, тоже тема для отдельного разговора. Кстати, хорошие кинотеатры с современным оборудованием встречаются у нас на несколько порядков реже, чем пивные. Кто-то скажет, что спрос рождает предложение. Это да. Но с другой стороны, когда сами предложения однобоки, то и спрос будет рано или поздно скатываться именно к этим предложениям – ну, как с теми же сериалами, где «отвратительные менты против коррумпированных прокурорских» или «депутаты-гопники за мир во всём мире». Миллионы людей смотрят то, что показывают. Да, есть Интернет. Но кто сказал, что там просто фильм на фильме - шедевр?.. Про ЛГБТ-негра, получившего "Оскар"?

Слишком много негатива «наговорил», не правда ли... И хорошо бы от этого негатива по поводу состояния современного кинематографа отходить. Так ведь с удовольствием! Вот только единственный способ от пессимизма отойти – вспомнить о том, какой пласт кинематографического золота есть в нашей истории, и рассчитывать на то, что и современные деятели киноискусства всё же смогут нащупать свою золотую жилу. Главное, чтобы термин «золотая» для кинематографистов не упирался исключительно в материальную сторону вопроса, куда многие из них (и это не праздные заявления) клонит сегодня.

Одним из тех советских/российских актёров, который сам олицетворял и олицетворяет «золото» отечественного кинематографа, является замечательный Кирилл Лавров. Сегодня, кстати, 10 лет со дня кончины Кирилла Юрьевича – народного артиста СССР, Героя Социалистического труда.



Одна его фильмография – для «мэтров» современности назидание, к чему на самом деле должен стремиться человек, получивший актёрскую профессию и остающийся на протяжении всей жизни профессии преданным. В то же время имя Кирилла Лаврова – очередное доказательство того, что кинематографическая конъюнктура в последние годы не склонна давать замечательным актёрам даже такого масштаба таланта, как талант Кирилла Лаврова, шанса на серьёзный выбор.

«Максим Перепелица», «Живые и Мёртвые», «Братья Карамазовы», «Магистраль», «Мой ласковый и нежный зверь», «Соль земли», десятки других великолепных кинокартин, включая замечательный (уже российский) фильм режиссёра Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Театральные роли в спектаклях «Живой труп», «Слуга двух господ», «Горе от ума», «Мещане», «Три сестры», «Ревизор», «Пять вечеров», «Поднятая целина», «Тихий Дон».

И среди этого – «Менты-4», что можно расценивать как напоминание об «актуальности» кинематографических отголосков 90-х.
Тот случай, о котором речь шла выше, и к чему хотелось бы стремиться – «золота» в кинематографическом и телевизионном творчестве на пару порядков больше, чем «сопутствующей породы».

А чтобы «золота» было больше, современным кинематографистам стоит пожелать больше и осмысленных работ. Резонный вопрос: где они (режиссёры) найдут средства в том объёме, в котором оные на массовое искусство выделял «нетолерантный», «замшелый», «душитель художников и поэтов», «кровавый» и, естественно, «кровожадный» «совок» - так же нашу общую Родину называют сегодня «самые прогрессивные из прогрессивных»?.. Ну, если на съёмки 70-ти серий помоев о школьных неадекватах, на пять сезонов «культурного достояния Пермского края» от Газпром-Медиа-Холдинга средства находятся, то, может быть, всё-таки найдутся и на десяток достойных фильмов в год? Не для культивации общества потребления. А то и о мэтрах такого уровня как тот же Кирилл Лавров или Анатолий Папанов, Георгий Жжёнов, Юрий Яковлев, Олег Ефремов современная молодёжь вряд ли что-то узнает, тем более что в киномоде – двухчасовые дрифты на дорогих «тачках» и голливудская неуязвимость кинопоследователей Брюса Уиллиса...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Abali.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 17

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  1. Mystery12345 Сегодня, 05:32
    Очень странное кино. О современной киноиндустрии
    смотрю и пересматриваю старое кино до80х,причём не обязательно отечественное, современные фильмы ярко отражают деградацию мира,как и личности...а за то,что из нашей классики переснимают говноремейки-я бы расстреливал...
    Mystery12345
    1. Шурале Сегодня, 06:23
      Пытаются заставить забыть старое кино , потому и кучи нового гавна, потому и тупые ремейки старых фильмов... Если очень долго ТАКОЕ показывать то молодое поколение к этому привыкнет и перестанет воротить нос , будет "хавать" так сказать , и тагда не будет таких проблем с выпуском нискосортных фильмов , намеренно занижают планку, облегчают себе дальнейшее "творчество".
      Шурале
      1. виктор н Сегодня, 08:45
        Проблемы не только в кинематографе, деградирует русская культура в целом. И это следствие деградации всего общества, которое не выработало средств для борьбы с халтурой. Сегодня не общество формирует национальную элиту, а наглые самозванцы из шоу-бизнеса - короли и королевны сцены и тусовок. Самоназначенные мэтры от шоу-культуры истерят по поводу любого недовольства публики их "гениальными" опусами: и дилетанты нам не указ, не сметь суждения иметь!
        А ведь это всего лишь лицедеи, которым МЫ платим по своему выбору. И ведь никакой метлой не прогнать опротивевших "звёзд".
        Господдержка культуры предусмотрена, но похоже, что делятся средства не исходя из предпочтений общества, не министерством культуры даже, а на неких мафиозных сходняках самоназначенных шоу-баронов.
        Да, невозможно представить графа Толстого пишущего "Войну и мир" во Флориде. А очень многие современные деятели культуры России не видят и, соответственно, ничего приличного создать в принципе не могут. И "Золотую маску" за спектакль "Русский роман" увозят литовские(!) драматург и режиссёр.
        Похоже, в профильном министерстве не умеют "мышей ловить". А всего лишь надо: "заслуженных" и "народных" присуждать осторожней, а привилегии предоставлять только в границах родимой.
        виктор н
  2. Военный Строитель Сегодня, 06:20
    в воскресенье с удовольствием посмотрел "Кин-Дза-Дза" (Леонов, Любшин, Яковлев),
    Военный Строитель
  3. мармеладный Сегодня, 06:27
    недавно посмотрел "притяжение" Бондарчука с женой.....ну что сказать-Бондарчук он и есть клипмейкер А НЕ КИНОРЕЖИССЕР....единственное стоящее у него 9 рота (удивлен как получилось у него хоть это)так вот...в фильме притяжение научились только делать картинку "как там" а сюжет-прости господи....и эти бюджет... recourse да-частные бывают лучше-Куликов со своими сериалами (хотя под конец и переигрывает жестко и все на смарку)да еще.....а у бюджета..... crying
    мармеладный
  4. vlad007 Сегодня, 06:30
    Прежде всего надо сказать, что и европейский кинематограф деградировал. Где выдающиеся французские и итальянские фильмы? Да и не только не фильмы, где неотразимые французские и итальянские актрисы по которым сходил с ума весь мир? На первое место в кино выходят фильмы с техническими новшествами - 3Д, компьютерная графика и пр. О фильмах судят по сборам в первый "weekend".
    vlad007
    1. лигр Сегодня, 07:32
      Значит мало ищите выходят и сейчас достойные картины.
      лигр
  5. sa-ag Сегодня, 06:45
    Сейчас иногда вижу новое кино а-ля Советский Союз, у меня оно вызывает недоумение, хотя впрочем для создания неких иллюзий у определенной части общества почему нет...
    sa-ag
  6. inkass_98 Сегодня, 07:10
    Сериалы не смотрю, но осуждаю laughing .
    Не хочу тратить время на сериалы, тупизна в массе своей. Кстати, ни жена, ни дети тоже не смотрят сериалов. К чему бы это winked ?
    inkass_98
  7. Kenneth Сегодня, 07:29
    Попускаем слезы о советском кино.
    Kenneth
  8. Sirocco Сегодня, 07:46
    В сериалах продолжается завуалированное или вполне открытое прославление представителей общества потребления, когда героем становится гопник, вдруг оказавшийся в депутатах. (Или это не художественная линия, а констатация факта?..) Когда молодёжи предлагается порелаксировать не тему разборок «прокурорских» с «ментовскими» (и это термины из «сериальных» названий), посочувствовать агенту американских спецслужб или оценить то, что преподаватели – это пьяницы, взяточники и чуть ли не педофилы в основной своей массе.

    Вот автор указал все то, о чем все знают, все говорят не один день. Но толку нет, от этих знаний и разговоров.
    Складывается впечатление что наши руками водители умышленно оболванивают население страны, по меркам и шаблонам Западных ценностей, все эти Дом 2, и прочие ШОУ именно Шоу программы, пустышки, не несущие ни какой смысловой нагрузки, только выполняют одну функцию оболванивания и отвлечение внимания от проблем насущных. Все как 20-30 лет назад на западе, мастера словесного жанра, с закадровым смехом и рукоплесканием. В общем пали ниже плинтуса наши кинематографисты. А Бизнесэлите это и надо, что бы работали и не задавали вопросов.
    Вот в Ералаше все хорошо отражено то о чем статья.
    Интересно, сколько еще будем говорить про эти проблемы, которые видны и слепому??
    Sirocco
    1. Mystery12345 Сегодня, 07:54
      корчевников на "России" неделю сопли пускает по максаковой...(до этого был джигурда)-вот Российское телевидение...во всей красе... и ещё говорят ОНО-государственное...хорошее государство...(не путать с Россией как Родиной)
      Mystery12345
  9. Altona Сегодня, 08:00
    Сегодняшнее кино-это обычные обывательские помои, абсолютно неконкурентные с западным кино. Фильмы снимаются такие с подвохом, типа "АдмиралЪ", где белопушистый Колчак окучивает чужую жену-красавицу или "Сталинград", где говорится не о подвиге солдат, а о том, кто же спал с Катей. В общем опошление, омещанивание и смешивание героев с грязью, и наоборот, возвеличивание царского периода. Кино выполняет заказ власти на буржуазный патриотизм и в связи с этим плодит параллельную историю. А власти надо, чтобы была блестящая монархия, победоносная война с немцами до 1917 года, потом большевики-инопланетяне-злыдни-свергнувшие-царя, потом кхм, победа над фашизмом, причём без Сталина, потом кровавый совок, потом светлый Эльф-цын, ну и стабилоносец наш наконец, громящий мировой терроризм. Вот такой сюр. request
    Altona
    1. Sirocco Сегодня, 08:08
      Цитата: Altona
      Кино выполняет заказ власти на буржуазный патриотизм и в связи с этим плодит параллельную историю.

      Вот именно, что бы не говорили, но заказчиком этих помоев без Цензуры, является государство, не смотря на формы собственности, государство заказало, бизнес снял. А отсутствие цензуру со стороны власти и привело от части, к тому что мы видим на экранах. Обратите внимание, даже комедий нет в последнее время. Бездари одно слово, а не режиссеры, не смотря на возраст, и ранги.(((
      Sirocco
  10. Altona Сегодня, 08:01
    Цитата: sa-ag
    Сейчас иногда вижу новое кино а-ля Советский Союз

    --------------------------
    Про якобы Советский Союз. Туфта полная, ничего не имеющая с реальностью. Показателен фильм "Стиляги", где воспевается свобода петь глупые песни и носить фильдекосовые чулки, которые якобы запрещали в СССР.
    Altona
  11. fantast Сегодня, 08:27
    Из современных фильмов мне очень понравился "Территория": https://www.kinopoisk.ru/film/601933/?parent-reqi
    d=1493270445189640-194125393021316007730920-sas1-
    5500
    Я его уже раз 5 наверное пересматривал good
    fantast
  12. Altona Сегодня, 08:37
    Цитата: Mystery12345
    корчевников на "России" неделю сопли пускает по максаковой...(до этого был джигурда)-вот Российское телевидение...во всей красе... и ещё говорят ОНО-государственное...хорошее государство...(не путать с Россией как Родиной)

    ----------------------------
    Государство вместо того, чтобы тащить общество наверх снимает такие вот передачи для бедных со светскими и полусветскими сплетнями, скандалами и прочей ерундой.
    Altona
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