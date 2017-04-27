Очень странное кино. О современной киноиндустрии
На нашем информационно-аналитическом портале не сказать, что часто, но всё же публикуются материалы о положении дел в отечественном кинематографе и телевидении дня сегодняшнего. К сожалению, чаще критикуем, нежели хвалим, но тому есть объективные поводы. Съёмки военно-патриотических фильмов (на примере «28 панфиловцев») нередко инициируются вовсе не государством или крупными киностудиями, а группами энтузиастов, как принято говорить, из народа. Таким людям – честь и хвала. И повезёт, если государственные институты хотя бы на одной из стадий реализации проекта всё же решат этот кинопроект и морально, и материально поддержать. Правда, решают так далеко не всегда.
Крупные киностудии и так называемые мэтры киноиндустрии в последнее время могут себе позволить многомиллиардную халтуру для «кассовости», когда даже при бешеном пиаре на федеральных каналах в итоге выходит пшик. Люди приходят в кинотеатр с энтузиазмом и надеждой на то, что отечественное кино снова обретает смысл, а не делается исключительно как продукт для удовлетворения потребительских интересов. А вот выходят из кинозала «с чувством глубокой озабоченности» или банальным недоумением из серии «что это было?»
В сериалах продолжается завуалированное или вполне открытое прославление представителей общества потребления, когда героем становится гопник, вдруг оказавшийся в депутатах. (Или это не художественная линия, а констатация факта?..) Когда молодёжи предлагается порелаксировать не тему разборок «прокурорских» с «ментовскими» (и это термины из «сериальных» названий), посочувствовать агенту американских спецслужб или оценить то, что преподаватели – это пьяницы, взяточники и чуть ли не педофилы в основной своей массе.
Образ военнослужащего в современном кино – «полном метре» - практически позабыт. Мол, кому интересно пропагандировать достойную службу в армии или на флоте? Мол, кто на это вообще пойдёт (в кинозал)?..
Про телевидение и «огоньки» с семейными звёздными подрядами чуть ли не на всех федеральных каналах – лучше в другой раз...
Безусловно, есть замечательные художественные работы, но их число таково, что справедливо хочется больше. Так, чтобы не одна достойная лента в год на фоне трёх десятков помойных, а в идеале наоборот, или приемлемо – хотя бы с десяток. С массовым показом теми же федеральными каналами, а не узкими междусобойчиками. О том, что билет в хороший кинотеатр часто раз в 8-10 превосходит по стоимости бутылку «порошкового» пива, тоже тема для отдельного разговора. Кстати, хорошие кинотеатры с современным оборудованием встречаются у нас на несколько порядков реже, чем пивные. Кто-то скажет, что спрос рождает предложение. Это да. Но с другой стороны, когда сами предложения однобоки, то и спрос будет рано или поздно скатываться именно к этим предложениям – ну, как с теми же сериалами, где «отвратительные менты против коррумпированных прокурорских» или «депутаты-гопники за мир во всём мире». Миллионы людей смотрят то, что показывают. Да, есть Интернет. Но кто сказал, что там просто фильм на фильме - шедевр?.. Про ЛГБТ-негра, получившего "Оскар"?
Слишком много негатива «наговорил», не правда ли... И хорошо бы от этого негатива по поводу состояния современного кинематографа отходить. Так ведь с удовольствием! Вот только единственный способ от пессимизма отойти – вспомнить о том, какой пласт кинематографического золота есть в нашей истории, и рассчитывать на то, что и современные деятели киноискусства всё же смогут нащупать свою золотую жилу. Главное, чтобы термин «золотая» для кинематографистов не упирался исключительно в материальную сторону вопроса, куда многие из них (и это не праздные заявления) клонит сегодня.
Одним из тех советских/российских актёров, который сам олицетворял и олицетворяет «золото» отечественного кинематографа, является замечательный Кирилл Лавров. Сегодня, кстати, 10 лет со дня кончины Кирилла Юрьевича – народного артиста СССР, Героя Социалистического труда.
Одна его фильмография – для «мэтров» современности назидание, к чему на самом деле должен стремиться человек, получивший актёрскую профессию и остающийся на протяжении всей жизни профессии преданным. В то же время имя Кирилла Лаврова – очередное доказательство того, что кинематографическая конъюнктура в последние годы не склонна давать замечательным актёрам даже такого масштаба таланта, как талант Кирилла Лаврова, шанса на серьёзный выбор.
«Максим Перепелица», «Живые и Мёртвые», «Братья Карамазовы», «Магистраль», «Мой ласковый и нежный зверь», «Соль земли», десятки других великолепных кинокартин, включая замечательный (уже российский) фильм режиссёра Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Театральные роли в спектаклях «Живой труп», «Слуга двух господ», «Горе от ума», «Мещане», «Три сестры», «Ревизор», «Пять вечеров», «Поднятая целина», «Тихий Дон».
И среди этого – «Менты-4», что можно расценивать как напоминание об «актуальности» кинематографических отголосков 90-х.
Тот случай, о котором речь шла выше, и к чему хотелось бы стремиться – «золота» в кинематографическом и телевизионном творчестве на пару порядков больше, чем «сопутствующей породы».
А чтобы «золота» было больше, современным кинематографистам стоит пожелать больше и осмысленных работ. Резонный вопрос: где они (режиссёры) найдут средства в том объёме, в котором оные на массовое искусство выделял «нетолерантный», «замшелый», «душитель художников и поэтов», «кровавый» и, естественно, «кровожадный» «совок» - так же нашу общую Родину называют сегодня «самые прогрессивные из прогрессивных»?.. Ну, если на съёмки 70-ти серий помоев о школьных неадекватах, на пять сезонов «культурного достояния Пермского края» от Газпром-Медиа-Холдинга средства находятся, то, может быть, всё-таки найдутся и на десяток достойных фильмов в год? Не для культивации общества потребления. А то и о мэтрах такого уровня как тот же Кирилл Лавров или Анатолий Папанов, Георгий Жжёнов, Юрий Яковлев, Олег Ефремов современная молодёжь вряд ли что-то узнает, тем более что в киномоде – двухчасовые дрифты на дорогих «тачках» и голливудская неуязвимость кинопоследователей Брюса Уиллиса...
Крупные киностудии и так называемые мэтры киноиндустрии в последнее время могут себе позволить многомиллиардную халтуру для «кассовости», когда даже при бешеном пиаре на федеральных каналах в итоге выходит пшик. Люди приходят в кинотеатр с энтузиазмом и надеждой на то, что отечественное кино снова обретает смысл, а не делается исключительно как продукт для удовлетворения потребительских интересов. А вот выходят из кинозала «с чувством глубокой озабоченности» или банальным недоумением из серии «что это было?»
В сериалах продолжается завуалированное или вполне открытое прославление представителей общества потребления, когда героем становится гопник, вдруг оказавшийся в депутатах. (Или это не художественная линия, а констатация факта?..) Когда молодёжи предлагается порелаксировать не тему разборок «прокурорских» с «ментовскими» (и это термины из «сериальных» названий), посочувствовать агенту американских спецслужб или оценить то, что преподаватели – это пьяницы, взяточники и чуть ли не педофилы в основной своей массе.
Образ военнослужащего в современном кино – «полном метре» - практически позабыт. Мол, кому интересно пропагандировать достойную службу в армии или на флоте? Мол, кто на это вообще пойдёт (в кинозал)?..
Про телевидение и «огоньки» с семейными звёздными подрядами чуть ли не на всех федеральных каналах – лучше в другой раз...
Безусловно, есть замечательные художественные работы, но их число таково, что справедливо хочется больше. Так, чтобы не одна достойная лента в год на фоне трёх десятков помойных, а в идеале наоборот, или приемлемо – хотя бы с десяток. С массовым показом теми же федеральными каналами, а не узкими междусобойчиками. О том, что билет в хороший кинотеатр часто раз в 8-10 превосходит по стоимости бутылку «порошкового» пива, тоже тема для отдельного разговора. Кстати, хорошие кинотеатры с современным оборудованием встречаются у нас на несколько порядков реже, чем пивные. Кто-то скажет, что спрос рождает предложение. Это да. Но с другой стороны, когда сами предложения однобоки, то и спрос будет рано или поздно скатываться именно к этим предложениям – ну, как с теми же сериалами, где «отвратительные менты против коррумпированных прокурорских» или «депутаты-гопники за мир во всём мире». Миллионы людей смотрят то, что показывают. Да, есть Интернет. Но кто сказал, что там просто фильм на фильме - шедевр?.. Про ЛГБТ-негра, получившего "Оскар"?
Слишком много негатива «наговорил», не правда ли... И хорошо бы от этого негатива по поводу состояния современного кинематографа отходить. Так ведь с удовольствием! Вот только единственный способ от пессимизма отойти – вспомнить о том, какой пласт кинематографического золота есть в нашей истории, и рассчитывать на то, что и современные деятели киноискусства всё же смогут нащупать свою золотую жилу. Главное, чтобы термин «золотая» для кинематографистов не упирался исключительно в материальную сторону вопроса, куда многие из них (и это не праздные заявления) клонит сегодня.
Одним из тех советских/российских актёров, который сам олицетворял и олицетворяет «золото» отечественного кинематографа, является замечательный Кирилл Лавров. Сегодня, кстати, 10 лет со дня кончины Кирилла Юрьевича – народного артиста СССР, Героя Социалистического труда.
Одна его фильмография – для «мэтров» современности назидание, к чему на самом деле должен стремиться человек, получивший актёрскую профессию и остающийся на протяжении всей жизни профессии преданным. В то же время имя Кирилла Лаврова – очередное доказательство того, что кинематографическая конъюнктура в последние годы не склонна давать замечательным актёрам даже такого масштаба таланта, как талант Кирилла Лаврова, шанса на серьёзный выбор.
«Максим Перепелица», «Живые и Мёртвые», «Братья Карамазовы», «Магистраль», «Мой ласковый и нежный зверь», «Соль земли», десятки других великолепных кинокартин, включая замечательный (уже российский) фильм режиссёра Владимира Бортко «Мастер и Маргарита». Театральные роли в спектаклях «Живой труп», «Слуга двух господ», «Горе от ума», «Мещане», «Три сестры», «Ревизор», «Пять вечеров», «Поднятая целина», «Тихий Дон».
И среди этого – «Менты-4», что можно расценивать как напоминание об «актуальности» кинематографических отголосков 90-х.
Тот случай, о котором речь шла выше, и к чему хотелось бы стремиться – «золота» в кинематографическом и телевизионном творчестве на пару порядков больше, чем «сопутствующей породы».
А чтобы «золота» было больше, современным кинематографистам стоит пожелать больше и осмысленных работ. Резонный вопрос: где они (режиссёры) найдут средства в том объёме, в котором оные на массовое искусство выделял «нетолерантный», «замшелый», «душитель художников и поэтов», «кровавый» и, естественно, «кровожадный» «совок» - так же нашу общую Родину называют сегодня «самые прогрессивные из прогрессивных»?.. Ну, если на съёмки 70-ти серий помоев о школьных неадекватах, на пять сезонов «культурного достояния Пермского края» от Газпром-Медиа-Холдинга средства находятся, то, может быть, всё-таки найдутся и на десяток достойных фильмов в год? Не для культивации общества потребления. А то и о мэтрах такого уровня как тот же Кирилл Лавров или Анатолий Папанов, Георгий Жжёнов, Юрий Яковлев, Олег Ефремов современная молодёжь вряд ли что-то узнает, тем более что в киномоде – двухчасовые дрифты на дорогих «тачках» и голливудская неуязвимость кинопоследователей Брюса Уиллиса...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Abali.ru
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