Шойгу: Самолеты НАТО над Прибалтикой угрожают безопасности РФ Сегодня, 18:28 Больше 400 журналистов, в том числе 227 из зарубежных СМИ, освещают VI Московскую конференцию по международной безопасности, которая началась в столице. 1 Солдаты будущего Путь к Триумфу Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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