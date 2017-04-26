20:28 26 апреля

Шойгу: Самолеты НАТО над Прибалтикой угрожают безопасности РФ

Больше 400 журналистов, в том числе 227 из зарубежных СМИ, освещают VI Московскую конференцию по международной безопасности, которая началась в столице.




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Комментарии 1

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  1. APASUS Сегодня, 18:54
    Со времен каменного века ничего не изменилось,кто сильнее тот и прав.Все эти возмущения просто пустое сотрясение воздуха.Всем ясно дали понять что размещение американской ПРО от ракет С Кореи и Ирана ,более нелепого оправдания придумать было нельзя ,впрочем зачем
    APASUS
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