Украина "модернизировала" РПГ-7
Советский противотанковый гранатомет РПГ-7 получил «новую жизнь» в Украине. Киевский завод «Маяк», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», представил военным новые образцы вооружений, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukrmilitary.com
Презентация состоялась на военном полигоне в Житомирской области.
РПГ-7 украинского производства получил название РПГ-М7 и несколько отличается от базовой модели, разработанной в 50-е годы московским ГСКБ-47 (ныне — ГНПП «Базальт»). Так, у новой модели отсутствует рукоятка ствола, а рукоятка спускового механизма заменена на более эргономичную. При этом рукоятку ствола и/или приклад можно установить на планку Пикатинни, с помощью которой стрелок может «подогнать» их под себя.
Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО.
РПГ-7 — советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет. Модель предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, кроме того, может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрытиях. РПГ-7 был разработан в 50-е годы и принят на вооружение советской армии в 1961 году. По приблизительным оценкам, всего было выпущено более 9 млн единиц РПГ-7 и его клонов. Несмотря на «пенсионный» возраст, РПГ-7 продолжает использоваться и модернизироваться. Так, в марте этого года минский Центр научных исследований и проектирования представил «Овод-Р» — РПГ-7 с «умным» прицелом, а американская компания AirTronics USA производит модернизированные клоны гранатомета этой модели.
Презентация состоялась на военном полигоне в Житомирской области.
Мы провели публичную демонстрацию всего нашего вооружения: миномётов различных калибров, реактивных гранатомётов, пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и другого вооружения собственного производства. Тактические стрельбы прошли успешно,— сообщил директор завода «Маяк» Александр Перегудов.
РПГ-7 украинского производства получил название РПГ-М7 и несколько отличается от базовой модели, разработанной в 50-е годы московским ГСКБ-47 (ныне — ГНПП «Базальт»). Так, у новой модели отсутствует рукоятка ствола, а рукоятка спускового механизма заменена на более эргономичную. При этом рукоятку ствола и/или приклад можно установить на планку Пикатинни, с помощью которой стрелок может «подогнать» их под себя.
РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа)
Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО.
Миномет имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сейчас уже более 300 «Молотов» переданы в войска,— сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
РПГ-7 — советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет. Модель предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, кроме того, может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрытиях. РПГ-7 был разработан в 50-е годы и принят на вооружение советской армии в 1961 году. По приблизительным оценкам, всего было выпущено более 9 млн единиц РПГ-7 и его клонов. Несмотря на «пенсионный» возраст, РПГ-7 продолжает использоваться и модернизироваться. Так, в марте этого года минский Центр научных исследований и проектирования представил «Овод-Р» — РПГ-7 с «умным» прицелом, а американская компания AirTronics USA производит модернизированные клоны гранатомета этой модели.
Использованы фотографии: ukroboronprom.com.ua
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