Украина "модернизировала" РПГ-7

Мы провели публичную демонстрацию всего нашего вооружения: миномётов различных калибров, реактивных гранатомётов, пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и другого вооружения собственного производства. Тактические стрельбы прошли успешно,

РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа)

Миномет имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сейчас уже более 300 «Молотов» переданы в войска,