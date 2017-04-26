20:34 26 апреля

Украина "модернизировала" РПГ-7

Советский противотанковый гранатомет РПГ-7 получил «новую жизнь» в Украине. Киевский завод «Маяк», входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», представил военным новые образцы вооружений, передает "Warspot" со ссылкой на портал ukrmilitary.com

Презентация состоялась на военном полигоне в Житомирской области.
Мы провели публичную демонстрацию всего нашего вооружения: миномётов различных калибров, реактивных гранатомётов, пулемётов, автоматов, снайперских винтовок и другого вооружения собственного производства. Тактические стрельбы прошли успешно,
— сообщил директор завода «Маяк» Александр Перегудов.

РПГ-7 украинского производства получил название РПГ-М7 и несколько отличается от базовой модели, разработанной в 50-е годы московским ГСКБ-47 (ныне — ГНПП «Базальт»). Так, у новой модели отсутствует рукоятка ствола, а рукоятка спускового механизма заменена на более эргономичную. При этом рукоятку ствола и/или приклад можно установить на планку Пикатинни, с помощью которой стрелок может «подогнать» их под себя.



РПГ-М7 (слева) и РПГ-7 (справа)


Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО.
Миномет имеет высокие показатели кучности и ресурса ствола, для которого использовали новейшие украинские сплавы. Сейчас уже более 300 «Молотов» переданы в войска,
— сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».



РПГ-7 — советский многоразовый ручной противотанковый гранатомет. Модель предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой, кроме того, может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрытиях. РПГ-7 был разработан в 50-е годы и принят на вооружение советской армии в 1961 году. По приблизительным оценкам, всего было выпущено более 9 млн единиц РПГ-7 и его клонов. Несмотря на «пенсионный» возраст, РПГ-7 продолжает использоваться и модернизироваться. Так, в марте этого года минский Центр научных исследований и проектирования представил «Овод-Р» — РПГ-7 с «умным» прицелом, а американская компания AirTronics USA производит модернизированные клоны гранатомета этой модели.

Использованы фотографии: ukroboronprom.com.ua
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Комментарии 29

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  1. oleg-gr Сегодня, 18:35
    Пример с китайцев берут. Копируют и чуть изменяют, называя модернизацией. Эту удачную разработку многие повторяют. Не первые на этом поприще.
    oleg-gr
    1. Монос Сегодня, 18:40
      Ну, что. Миномёт для самоубийц они уже сделали, теперь решили усилить эффект, "модернизировав" гранатомёт.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:44
        Скакуасы умудряются испортить даже то , что испортить в принципе невозможно . Ну прямо кружок "Оч.умелые ручки" ... wassat
        bouncyhunter
        1. рич Сегодня, 18:48
          Зря Вы так, уж что-что а сплавы они делать умеют. Ресурс ствола реально увеличивается
          рич
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
            Посмотрим , Дима . Как говорится : "Весна покажет кто где гадил" ...
            bouncyhunter
            1. Монос Сегодня, 18:57
              Только что на Ютубе увидел, как польскому поддонку дали в табло за оскорбление памяти дедов
              Монос
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:58
                Хорошо , но мало !!! am
                Теперь ты понимаешь , Витя , почему я ДП на "Корд" хочу поменять ?
                bouncyhunter
                1. Монос Сегодня, 18:59
                  За кулисами добавят.
                  Монос
                  1. bouncyhunter Сегодня, 19:01
                    Очень надеюсь на это . yes
                    bouncyhunter
                    1. Чёрный Сегодня, 19:23
                      Следующая модернизация ждёт револьвер "Наган" - его покрасят в жовто - блакыдный цвет laughing..осталось получить очередной кредит на краску...по ржавчине wassat
                      Чёрный
                      1. bouncyhunter Сегодня, 19:25
                        Цитата: Чёрный
                        Следующая модернизация ждёт револьвер "Наган" - его покрасят в жовто - блакыдный цвет laughing

                        Удивляюсь почему этого ещё не сделали . lol
                        bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 18:50
          Всей палатой с нетерпением ждём повторного изобретения велосипеда и туалетной бумаги в рулонах на Украине laughing
          Тралл
        3. Чёрный Сегодня, 19:16
          Цитата: Монос
          Ну, что. Миномёт для самоубийц они уже сделали, теперь решили усилить эффект, "модернизировав" гранатомёт.

          ..и учитывая это, перемога вполне может оказаться зрадой wassat
          Чёрный
    2. APASUS Сегодня, 18:47
      Цитата: oleg-gr
      Пример с китайцев берут. Копируют и чуть изменяют, называя модернизацией. Эту удачную разработку многие повторяют. Не первые на этом поприще.

      Ну пока удачные разработки не получаются
      APASUS
    3. RASKAT Сегодня, 19:07
      Кроме того, завод «Маяк» показал новые миномёты, в частности 120-мм «Молот», изготовленный из украинских комплектующих по стандартам НАТО.Боюсь все это закончится примерно этим.
      RASKAT
  2. dedBoroded Сегодня, 18:38
    Скоро на гульфик Пикатинни будут нашивать
    dedBoroded
  3. san4es Сегодня, 18:41
    Модернизированный клон от Air Tronics^

    san4es
    1. Хагалаз Сегодня, 19:08
      Ну что сказать, с планкой Пикатини конечно хрен его знает. Дальнобойный фонарик поставить или лазерный прицел, хз, я спорить не стану. Но вот приклад меня впечатлил! Это супер! Это шедеврально просто. Нет слов request
      Хагалаз
      1. Incvizitor Сегодня, 20:16
        Мне кажется там плечо потом от отдачи заболит laughing
        Incvizitor
        1. Басарев Сегодня, 20:26
          А зачем гранатомёту приклад? Он же безоткатный, отдачи нет. Только всполох огня позади выжигает всех живых.
          Басарев
  4. Mike2388 Сегодня, 18:41
    Планка пикатини... в любой непонятной ситуации ставь планку пикатини lol .
    Mike2388
    1. рич Сегодня, 19:00
      А чего фонарик или велосипедную фляжку поставить можно. Остальные завидывать будут
      рич
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:58
    Рядом с минометом молот стоять опасно -он и пустой может взорваться! lol Сейчас "генномодернезированный "рпг7 такая же смертельная опасность в руках криворуких укровояк! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Ныробский Сегодня, 19:04
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Рядом с минометом молот стоять опасно -он и пустой может взорваться! lol Сейчас "генномодернезированный "рпг7 такая же смертельная опасность в руках криворуких укровояк! fool

      Этот их "Молот" уже взвод укропов перемолотил в 200 -е и до кучи, покалечил пару иноземных инструкторов, говорящих на английском языке. Ждёмс результаты работы модернезированного РПГ-7 с блуждающей реактивной струёй))).
      Ныробский
  6. cariperpaint Сегодня, 18:58
    осталось колесо к кразу модернизировать и будет отлично)))
    cariperpaint
  7. ZAVal Сегодня, 19:09
    Про Укроминомет уже писали
    ..."Молот" улетает вслед за миной или теряет целостность после нескольких выстрелов.
    Предпологаю что, РПГ-7, в Укроварианте с американскими приблудами, испохабить тяжело, но они уже показали, что их "талант" безграничен.
    ZAVal
  8. staviator Сегодня, 19:14
    [quote=Монос]Ну, что. Миномёт для самоубийц они уже сделали, теперь решили усилить эффект, "модернизировав" гранатомёт.[/
    "Синий кит" реализуется в ВСУgood
    staviator
  9. gurzuf Сегодня, 19:20
    Какая модернизация! Все гораздо проще. Распил бюджетных денег продолжается. На этом фронте, работы не початый край!
    gurzuf
    1. Лопатов Сегодня, 20:26
      Особенно мне понравился 120-мм миномёт "модернизированный по стандартам НАТО" 8)))))))))
      Видимо, "модернизация" заключалась в том, что практиканта Мыколу отправили в библиотеку ДСП взять советские таблицы стрельбы для НАТОвских 120-мм мин.
      Интересно, сколько миллионов они на этом попилили?
      Лопатов
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