Дональд Трамп и Конгресс: кто победит в борьбе за американское влияние на мир?
Американский журнал Foreign Policy удивил мир сообщением о том, что в бюджете Соединённых Штатов на 2018 год предусмотрено резкое сокращение международной финансовой помощи развивающимся странам. Особенно взбодрил информационное пространство секвестр финансирования программ по Украине. Вашингтон урежет их с $571 миллиона до $178 миллионов – почти на 70%. Как-то в тени этой громкой новости остался факт сокращения американской финансовой поддержки другим развивающимся странам. Некоторым из них, вроде Белоруссии и Казахстана, в помощи отказано совсем. Всё дело в новых подходах администрации Дональда Трампа к расходованию денег американских налогоплательщиков.
Проект бюджета приоткрыл планы вашингтонской администрации
Трамп обозначил их ещё в пору предвыборной кампании. Он тогда сформулировал два революционных для Америки принципа. Во-первых, Соединённые Штаты не будут больше тратиться на смену режимов в других государствах планеты, а, во-вторых, деньги американских налогоплательщиков должны расходоваться в их стране.
Новые подходы подтвердили при подготовке бюджета на 2018-й финансовый год, который в США начнётся уже первого октября. Глава Белого дома заявил о планах увеличить финансирование оборонных программ на $54 миллиарда. Ещё $1 триллион он потратит на инфраструктуру: строительство дорог, мостов, аэропортов и других объектов.
Одновременно с этим заговорили о сокращении расходов на международные программы Америки. Это вотчина Госдепартамента США. Тем не менее, глава ведомства Рекс Тиллерсон на удивление легко согласился на секвестр бюджета госдепа аж на 37%. Правда, это удовольствие он предложил растянуть на три года, начав с сокращения в новом финансовом году на 20% – примерно на $11 миллиардов.
Так обозначились приоритеты новой вашингтонской администрации. В начале апреля на конференции в Atlantic Council их уточнила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. Уже тогда она без обиняков объявила, что финансирование международной помощи будет значительно меньше, чем в предыдущие годы. Бринк особо подчеркнула, что «Соединенные Штаты намерены сократить программу помощи Украине».
Теперь бюджетный документ приобрёл свои окончательные параметры. С ними и познакомил мир журнал Foreign Policy. Эксперты увлеклись анализом цифр. Многие из них среди причин сокращения финансовой помощи Украине называют перемену в отношении Вашингтона к Киеву. Некоторые возражают. Например, экс-посол США на Украине Джон Хербст секвестр международной помощи связывает исключительно с внутренними проблемами.
Дело в том, что в Вашингтоне наметилась новая масштабная реорганизация. Нечто подобное в конце прошлого века сделал президент Билл Клинтон. В 1999 году он ликвидировал информационное агентство USIA. Это была структура американской внешнеполитической пропаганды, через которую финансировались культурные программы и распространение информации за рубежом.
Информационные функции отошли тогда к Государственному департаменту США, частично – к Совету управляющих по вопросам вещания – независимому федеральному агентству, определяющему политику международного вещания Соединённых Штатов. Финансирование международных программ и связанная с этим организационная работа стали компетенцией Агентства США по международному развитию (USAID).
«Чёрный день» агентства USAID пока отменяется?
Такая «рокировочка» очень скоро продемонстрировала новые цели американской внешней политики. Известно, что в своё время USAID создавалось для того, чтобы объединить в одних руках все виды американской финансовой помощи от поддержки экономики и торговли до развития демократии в беднейших странах мира. Как раз в рамках своей последней задачи USAID и конкурировало с упразднённым информационным агентством USIA.
Теперь за продвижение американской демократии USAID взялось самостоятельно и весьма деятельно. Очень скоро результатом её работы стали многочисленные «цветные революции» в странах Европы, Азии, Африки. В России USAID сотрудничало с организациями, которые удостоены теперь законодателем высокого звания «иностранного агента». Было вхоже оно и в правительственные кабинеты.
В печальной памяти 1990-х годов USAID приложило руку к разработке проектов Конституции России, Гражданского, Налогового и Земельного кодексов Российской Федерации. В экспертной среде бытует мнение, что правом покупать, продавать и владеть земельной собственностью (в том виде, как это сформулировано в Земельном кодексе), мы во многом обязаны функционерам американского агентства.
Их выпроводили из России только в 2012 году. Тогда причины прекращения деятельности USAID на территории Российской Федерации назвал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич: «Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».
Российские правозащитники активно протестовали против этого решения властей. Их поддержал американский Госдепартамент. Только это уже ничего не изменило. Офисы USAID закрылись в России 1 октября 2012 года. С тех пор наша территория свободна от этого сомнительного «агентства больших возможностей».
Возможности и вправду большие. Ежегодно USAID получает на свою деятельность средства в объёме одного процента американского государственного бюджета – свыше $32 миллиардов. Сегодня речь идёт о сокращении этого финансирования. Больше того, администрация Дональда Трампа собирается ликвидировать Агентство США по международному развитию. USAID хотят объединить с Государственным департаментом.
Об этом тоже пишет Foreign Policy, ссылаясь на «свои источники, знакомые с ситуацией». По сообщению этих источников: «Действующий глава USAID Уэйд Уоррен уже сообщил сотрудникам, что в администрации президента намерены превратить организацию в одно из подразделений Госдепа США в рамках исполнения указа Трампа о совершенствовании органов исполнительной власти».
Похоже, Дональд Трамп не считает деятельность агентства USAID важной государственной задачей. По его мнению, с этой функцией (продвижение в мире американских ценностей) вполне справится Госдепартамент. Иной точки зрения придерживаются заокеанские законодатели. Они-то знают, убедить аборигенов развивающихся стран в исключительности американской демократии – дело достаточно хлопотное. Оно требует специальных мер, не всегда приемлемых для государственных структур. Зря что ли в этих целях наплодили целый сонм некоммерческих организаций, над которыми зонтиком возвысилось могущественное USAID?
Конгрессмены напряглись. Озаботились политики. Причём, в обеих элитных партиях. Республиканец Эндрю Нациос, возглавлявший агентство при администрации Джорджа Буша-младшего, например, заявил, что даже частичное сворачивание программ USAID приведёт «к полному провалу в долгосрочной перспективе. Нам придётся за это расплачиваться. Расплачиваться за те плохо продуманные организационные изменения, включая сокращения трат».
Открытое письмо в Белый дом и Конгресс направили отставные американские генералы и адмиралы. Они видят в сокращении помощи другим странам угрозу для Соединённых Штатов, возможный рост антиамериканизма. По всему чувствуется, что сокращение финансирования программ Агентства США по международному развитию подвергнется такой же обструкции, как и иные уже провалившиеся инициативы Дональда Трампа. Не случайно сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм уже назвал проект бюджета на 2018-й финансовый год «нежизнеспособным».
Эксперты теперь заговорили, что USAID пока не грозит «чёрный день». Объясняют это довольно просто: современная Америка может процветать только в условиях «продавливания в мире своих интересов, ценностей, целей». Именно эту задачу сегодня выполняет Агентство по международному развитию. Его программы, конечно подкорректируют. Скорее всего, немного сократят. Но никто не позволит Трампу покуситься на один из столпов, на которых держится американская гегемония.
Проект бюджета приоткрыл планы вашингтонской администрации
Трамп обозначил их ещё в пору предвыборной кампании. Он тогда сформулировал два революционных для Америки принципа. Во-первых, Соединённые Штаты не будут больше тратиться на смену режимов в других государствах планеты, а, во-вторых, деньги американских налогоплательщиков должны расходоваться в их стране.
Новые подходы подтвердили при подготовке бюджета на 2018-й финансовый год, который в США начнётся уже первого октября. Глава Белого дома заявил о планах увеличить финансирование оборонных программ на $54 миллиарда. Ещё $1 триллион он потратит на инфраструктуру: строительство дорог, мостов, аэропортов и других объектов.
Одновременно с этим заговорили о сокращении расходов на международные программы Америки. Это вотчина Госдепартамента США. Тем не менее, глава ведомства Рекс Тиллерсон на удивление легко согласился на секвестр бюджета госдепа аж на 37%. Правда, это удовольствие он предложил растянуть на три года, начав с сокращения в новом финансовом году на 20% – примерно на $11 миллиардов.
Так обозначились приоритеты новой вашингтонской администрации. В начале апреля на конференции в Atlantic Council их уточнила заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк. Уже тогда она без обиняков объявила, что финансирование международной помощи будет значительно меньше, чем в предыдущие годы. Бринк особо подчеркнула, что «Соединенные Штаты намерены сократить программу помощи Украине».
Теперь бюджетный документ приобрёл свои окончательные параметры. С ними и познакомил мир журнал Foreign Policy. Эксперты увлеклись анализом цифр. Многие из них среди причин сокращения финансовой помощи Украине называют перемену в отношении Вашингтона к Киеву. Некоторые возражают. Например, экс-посол США на Украине Джон Хербст секвестр международной помощи связывает исключительно с внутренними проблемами.
Дело в том, что в Вашингтоне наметилась новая масштабная реорганизация. Нечто подобное в конце прошлого века сделал президент Билл Клинтон. В 1999 году он ликвидировал информационное агентство USIA. Это была структура американской внешнеполитической пропаганды, через которую финансировались культурные программы и распространение информации за рубежом.
Информационные функции отошли тогда к Государственному департаменту США, частично – к Совету управляющих по вопросам вещания – независимому федеральному агентству, определяющему политику международного вещания Соединённых Штатов. Финансирование международных программ и связанная с этим организационная работа стали компетенцией Агентства США по международному развитию (USAID).
«Чёрный день» агентства USAID пока отменяется?
Такая «рокировочка» очень скоро продемонстрировала новые цели американской внешней политики. Известно, что в своё время USAID создавалось для того, чтобы объединить в одних руках все виды американской финансовой помощи от поддержки экономики и торговли до развития демократии в беднейших странах мира. Как раз в рамках своей последней задачи USAID и конкурировало с упразднённым информационным агентством USIA.
Теперь за продвижение американской демократии USAID взялось самостоятельно и весьма деятельно. Очень скоро результатом её работы стали многочисленные «цветные революции» в странах Европы, Азии, Африки. В России USAID сотрудничало с организациями, которые удостоены теперь законодателем высокого звания «иностранного агента». Было вхоже оно и в правительственные кабинеты.
В печальной памяти 1990-х годов USAID приложило руку к разработке проектов Конституции России, Гражданского, Налогового и Земельного кодексов Российской Федерации. В экспертной среде бытует мнение, что правом покупать, продавать и владеть земельной собственностью (в том виде, как это сформулировано в Земельном кодексе), мы во многом обязаны функционерам американского агентства.
Их выпроводили из России только в 2012 году. Тогда причины прекращения деятельности USAID на территории Российской Федерации назвал официальный представитель МИД России Александр Лукашевич: «Характер работы представителей Агентства в нашей стране далеко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества».
Российские правозащитники активно протестовали против этого решения властей. Их поддержал американский Госдепартамент. Только это уже ничего не изменило. Офисы USAID закрылись в России 1 октября 2012 года. С тех пор наша территория свободна от этого сомнительного «агентства больших возможностей».
Возможности и вправду большие. Ежегодно USAID получает на свою деятельность средства в объёме одного процента американского государственного бюджета – свыше $32 миллиардов. Сегодня речь идёт о сокращении этого финансирования. Больше того, администрация Дональда Трампа собирается ликвидировать Агентство США по международному развитию. USAID хотят объединить с Государственным департаментом.
Об этом тоже пишет Foreign Policy, ссылаясь на «свои источники, знакомые с ситуацией». По сообщению этих источников: «Действующий глава USAID Уэйд Уоррен уже сообщил сотрудникам, что в администрации президента намерены превратить организацию в одно из подразделений Госдепа США в рамках исполнения указа Трампа о совершенствовании органов исполнительной власти».
Похоже, Дональд Трамп не считает деятельность агентства USAID важной государственной задачей. По его мнению, с этой функцией (продвижение в мире американских ценностей) вполне справится Госдепартамент. Иной точки зрения придерживаются заокеанские законодатели. Они-то знают, убедить аборигенов развивающихся стран в исключительности американской демократии – дело достаточно хлопотное. Оно требует специальных мер, не всегда приемлемых для государственных структур. Зря что ли в этих целях наплодили целый сонм некоммерческих организаций, над которыми зонтиком возвысилось могущественное USAID?
Конгрессмены напряглись. Озаботились политики. Причём, в обеих элитных партиях. Республиканец Эндрю Нациос, возглавлявший агентство при администрации Джорджа Буша-младшего, например, заявил, что даже частичное сворачивание программ USAID приведёт «к полному провалу в долгосрочной перспективе. Нам придётся за это расплачиваться. Расплачиваться за те плохо продуманные организационные изменения, включая сокращения трат».
Открытое письмо в Белый дом и Конгресс направили отставные американские генералы и адмиралы. Они видят в сокращении помощи другим странам угрозу для Соединённых Штатов, возможный рост антиамериканизма. По всему чувствуется, что сокращение финансирования программ Агентства США по международному развитию подвергнется такой же обструкции, как и иные уже провалившиеся инициативы Дональда Трампа. Не случайно сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм уже назвал проект бюджета на 2018-й финансовый год «нежизнеспособным».
Эксперты теперь заговорили, что USAID пока не грозит «чёрный день». Объясняют это довольно просто: современная Америка может процветать только в условиях «продавливания в мире своих интересов, ценностей, целей». Именно эту задачу сегодня выполняет Агентство по международному развитию. Его программы, конечно подкорректируют. Скорее всего, немного сократят. Но никто не позволит Трампу покуситься на один из столпов, на которых держится американская гегемония.
Автор: Геннадий Грановский
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