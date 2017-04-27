Вооружённые силы Украины сегодня: размышления над цифрами

Военно-морские силы.

Военно-воздушные силы.

Армейская авиация, то есть вертолеты.

Сухопутные войска.

Танковые войска.

Ракетные войска и артиллерия.

Высокомобильные войска.

Силы специальных операций.

http://otvaga2004.mybb.ru/viewtopic.php?id=1661&p=9#p899789

http://naspravdi.info/analitic/402

http://patriotikus.ru/ukraine/8429-analiz-artillerii-vsu-v-hode-voyny-na-donbasse.html

Усиление напряженности и активной боевой фазы на линии фронта между Украиной и республиками Донбасса заставило задуматься над темой того, что сегодня представляют собой ВСУ и насколько эффективно они смогут решить «донбасскую проблему» силовым путем.Это цифры, цифры и еще раз цифры, которые могут показать исключительно количественный характер, не более того. Но так как воюют не числом, а умением, то, просто отталкиваясь от цифр, сделать полноценное заключение о боеспособности ВСУ сложно. Ибо к количеству нужно пристегнуть еще и качество.Но — попробую.Как и в любой нормальной стране (многие не согласятся с этим высказыванием и вполне справедливо, но тут ключевое слово «как»), ВС Украины состоят из сухопутной части, военно-воздушной и морской. Пойдем по списку с конца, думаю, понятно, почему.Не будем долго смотреть на то, чего нет, поэтому с ВМСУ и начнем. Все, что более-менее было пригодно к использованию, уплыло вместе с Крымом в Россию. Так что сегодня ВМС Украины — это груды металлолома выпуска 60-70-х годов прошлого века.Все, что может представлять ценность в качестве относительно новых плавсредств, это 2 катера «Гюрза» 2016 года выпуска и 13 американских надувных лодок 2015 года. Остальное — хлам и утиль.Существуют вполне реальные части морской пехоты.36-я отдельная бригада морской пехоты имени Константина Ольшанского (г. Николаев).Собранное «с миру по нитке» в том же приснопамятном 2014 году формирование объединило 1-й отдельный батальон морской пехоты, 501-й отдельный батальон морской пехоты и 36-ю отдельную бригаду береговой обороны.701-й отдельный батальон морской пехоты (г. Мариуполь). Название, за которым скрыт националистический шлак, собранный из крымских беглецов.137-й отдельный батальон морской пехоты (Одесская область). Новодел от 2015 года.Батальоны морской пехоты имеют на вооружении БМП-1, БТР-60 и артиллерию в виде Д-30, которых на складах хранения на Украине достаточно. Отсутствие у ВМФ Украины десантных кораблей переводит морскую пехоту в разряд обычной. Не будем говорить о «Юрии Олефиренко», бывшем «Кировограде», его дни фактически сочтены. Он уже даже плавать не может. О том, чтобы ходить на выполнение БЗ просто молчу.Это почти как флот, то есть печально, но кое-что еще осталось.В структуре ВСУ есть 6 бригад тактической авиации (7, 40, 114, 204, 299, 831), 39-я отдельная эскадрилья, 203-я учебная бригада тактической авиации и 383-й полк БПЛА.Кроме того, есть три бригады транспортной авиации (15, 25, 456).На базах хранения еще есть некоторое количество СУ-27 и МиГ-29, которые при отсутствии производств и двигателей используют как доноров.Все, что еще может подняться в воздух, сведено в бригады тактической авиации, полноценными из которых можно назвать 7-ю (8 единиц Су-24М, 5 единиц Су-24МР, 2 единицы Л-39С), 40-ю (11 единиц МиГ-29, 4 единицы МиГ-29МУ1, 3 единицы МиГ-29УБ, 8 единиц Л-39С) и 299-ю (10 единиц Су-25М1, 9 единиц Су-25, 3 единицы Су-25УБ, 2 единицы Су-25УБМ, 3 единицы Л-39М1, 4 единицы Л-39С) БрТА.Остальные — не более чем цифры на бумаге, особенно 204-я БрТА, которая технически осталась в Бельбеке.Хотя приведенное количество реально боеготовых самолетов скорее, печальное свидетельство того, что от ВВС Украины подвигов ждать не приходится. В теории, конечно, воевать можно, на практике… сомнительно.Если же говорить о действиях на Донбассе, то это 7 БрТА на Су-24 и 299 БрТА на Су-25. Плюс бригады были «усилены» учебно-боевыми Л-39.Истребительную авиацию мы не рассматриваем, потому что основа ИА Украины — это истребители МиГ-29 и Су-27, которые уже продемонстрировали низкий КПД в сухопутной войне при отработке по наземным целям.Будет ли Украина использовать авиацию в АТО, вопрос еще тот, особенно учитывая наличие вполне организованного ПВО у армий республик.Единственное авиаподразделение, которое осуществляет реальные действия, это 383 отдельный полк БПЛА. И это серьезная структура, ибо используют не самоделки и игрушечные квадрокоптеры, а вполне приличные аппараты и по информации со стороны защитников ЛДНР, задачи свои по разведке и корректировке артиллерийского огня выполняют вполне профессионально.В составе ВВС ВСУ 4 бригады армейской авиации (11, 12, 16, 18). Есть база хранения под Львовом, которая играет роль источника запчастей, есть производство собственных двигателей и ракетного вертолетного вооружения.Однако значительные потери, понесенные ВСУ в АТО, фактически свели до минимума количество боеспособных машин, которые могли бы принять участие в операции. Сейчас в армейской авиации что-то более-менее реальное представляют собой лишь 11-я и 16-я бригады. 12-ю и 18-ю бригадами можно назвать условно, так как 8-10 вертолетов на бригаду не тянут никак.Основной их целью будет вывоз раненых в тыл и переброска десанта, на другие задачи то, что осталось на Украине от армейской авиации, не способно, и в ВСУ это прекрасно понимают.Восполнить парк вертолетов вроде бы не проблема, корпусов осталось много. Есть "Мотор-Сич", который выпускает много чего полезного. Основная проблема — отсутствие электроники, систем наведения и защиты. То есть даже произведенные вертолеты станут желанной мишенью для ПВО республик.Войска ПВО рассматривать не будем, потому что у защитников Донбасса своей авиации нет, а сравнивать украинскую ПВО в свете возможного конфликта с ВС России не стоит.Здесь все более оптимистично и уверенно.На сегодняшний день Украина располагает 11 механизированными бригадами (14, 24, 28, 30, 33, 53, 54, 60, 72, 92 и 93), кроме того формируется еще 3 бригады (15, 61 и 63), 3 горно-пехотных бригады (10,62 и 128), 4 мотопехотных бригады (56, 57, 58, 59).Реально можно сказать, что по сравнению с 2014 годом у ВСУ появились более-менее приличные сухопутные войска. Но есть нюансы.В цифрах вроде бы все прилично, ибо цифры говорят о том, что в ВСУ 21 бригада. Это довольно прилично. Однако дальше начинаем минусовать.4 бригады (10 ОГШБр, 15 ОМБр, 60 ОМБр и 62 ОГПБр находятся на охране границ. Так что мы их просто засчитаем как резерв на крайний случай.8 бригад (14 ОМБр, 24 ОМБр, 28 ОМБр, 30 ОМБр, 53 ОМБр, 72 ОМБр, 92 ОМБр и 93 ОМБр) действительно можно считать вполне полноценными боевыми подразделениями. Они полностью укомплектованы по штату и по технике, прошли обкатку боями 2014-15 годов. И именно поэтому перспектива 100%-ного участия в АТО маловероятна. Скорее, придержат, как резерв, но резерв оперативного характера.9 бригад (33 ОМБр, 54 ОМБр, 61 ОМБр, 63 ОМБр, 128 ОГПБр, 56 ОМПБр, 57 ОМПБр, 58 ОМПБр и 59 ОМПБр) — это как раз то самое «пушечное мясо», которое, скорее всего и будет использовано на Донбассе в первую очередь. По принципу «кого не жаль».Эти вновь сформированные бригады отличаются от полноценных и некомплектом личного состава (пример — 33-я бригада, по сути сборная солянка из тербатов со всеми выходящими), и техники (пример — 128-я бригада, фактически раздолбанная под Дебальцево и заново сформированная). Зачастую бригады двухбатальонного состава.Украина располагает 3 танковыми бригадами (1, 5 и 17) и 2 бригады (3 и 14) находятся на стадии формирования. Есть еще 4 отдельных танковых батальона (1, 2, 4, 5).Проблем с техникой в плане количества нет, ибо базы хранения от 3-х советских танковых дивизий никуда не делись, и там еще стоит много чего. Но — вопрос качества. И возможности эту технику реанимировать и ввести в дело. С этим моментом все печальнее.5-я ТБр караулит Крым, остальные в принципе, могут принять участие в боевых действиях. 1 и 17 ТБр, у которых «отжали» по одному полноценному батальону в пользу создаваемых бригад, равно как и 3-я и 14-я ТБр, конечно, представляют определенную силу.На сегодняшний день 1 ОТБр и 17 ОТБр полностью укомплектованы и по личному составу, и по технике. Причем, только в этих бригадах есть новые модификации Т-64, остальным приходится использовать то, что есть.Отдельные танковые батальоны вполне смогут сыграть свою роль при создании БТГ, но и там те же проблемы с комплектностью.Но тем не менее, танковые войска Украины — это все-таки момент, с которым надо считаться. Для начала — в количественном отношении.19 украинских артбригад и 2 полка реактивной артиллерии на бумаге выглядят весьма значительно. Учитывая, что в 2014 году артбригад было всего 2: 26-я и 55-я. Плюс единственная 19 ракетная бригада.То, что 19-я РБр одна, никого пусть не смущает. «Точка-У», которая стоит на вооружении, способна достать до любого места на карте республик. На бумаге. В действительности, что ракетные, что артиллерийские бригады — это та еще песня.40 ОАБр размещена на границе с Крымом, так что о ней молчим.Остальные бригады представляют собой подразделения буксируемой ствольной артиллерии. Исключение составляют 27-я бригада реактивной артиллерии («Ураганы»), 26-я и 43-я самоходной и 2 отдельных полка РА (15-й и 107-й с РСЗО «Смерч»).Плюс изрядное количество «Градов» в отдельных артдивизионах в составе танковых и механизированных бригад.Баз хранения артиллерийского вооружения на Украине достаточно. Численно техники хватит, чтобы воевать если не до победного конца, то до конца Украины точно.А вот в вопросах качества — полная печаль.Основная часть техники, и, что весьма немаловажно, боеприпасов, относится к 50-70-м годам прошлого века. И это является сегодня большой проблемой для ВСУ. Косвенно это подтверждается тем, что все больше вводится в строй явно устаревших моделей типа Д-20.С самоходной артиллерией ничуть не лучше. 26 ОАБр, в которой собраны остатки САУ "МСТА-С" и САУ "Гиацинт" и 43 ОАБр с САУ "Пион". И это все. Плюс опять же некоторое количество «Гвоздик», которые находятся в дивизионах механизированных и танковых бригад, но большинство таких дивизионов некомплектны.40 ОАБр, 44 ОАБр, 45 ОАБр и 55 ОАБр имеют на вооружении исключительно буксируемые орудия. Это хорошо, когда надо просто обстреливать города в случае позиционной войны, но при динамичных боевых действиях такая артиллерия начинает увеличивать боевой счет противника и пополнять его артиллерию. Что успешно доказали Иловайск и Дебальцево.Противотанковая артиллерия в большинстве бригад также состоит из буксируемых орудий МТ-12.Ситуация получилась весьма неприятная, так как лучшее, что было на складах и в частях, сильно истратилось в 2014-15 годах. И было либо уничтожено, либо стало трофеями ополчения. И, если в случае с танками, которые еще как-то можно восстанавливать в Харькове, с артиллерией так не получается.Назвать их аэромобильными язык не поворачивается в силу состояния авиации Украины.В своем составе имеют:— 1 воздушно-десантную бригаду (25-ю);— 5 десантно-штурмовых (45, 46, 79, 80 и 95);— 2 аэромобильных бригады (81 и 82).82-я ОАэмБр готовиться для блокирования границы с Крымом. Вычеркиваем.Самой лучшей воздушно-десантной бригадой в ВСУ является 25-я ОВДБр, куда свезли всю боеспособную десантную технику (БМД, БТР-Д, САУ "Нона").Из 7 оставшихся бригад все представляют собой довольно качественный мобильный резерв, способный усилить любой участок фронта. С оснащением у десантников тоже порядок, особенно в сравнении с обычными частями. В некоторых бригадах сохранились даже вертолеты для оперативной переброски.В состав ССО из боевых частей входят 2 полка СпН (3 и 8), 73-й МЦСО и 140-й ЦСпН. Сюда же можно отнести 10-й Отдельный Отряд СпН ГУР МО Украины, 36 ОБрМП, 137 ОБатМП и 6 отдельных рот разведки (54, 74, 129, 130, 131, 136).В принципе, со спецназом тоже не все прекрасно. Силы ССО Украины, в отличие от обычных частей, понеся потери в активную фазу боевых действий, продолжают нести их и в настоящее время.Да, потери восполняются, но из хорошо подготовленного бойца спецназовца быстро не сделать. А группы гибли, гибнут и будут погибать и дальше, поскольку на той стороне, на Донбассе, тоже учатся военному делу настоящим образом.Но в любом случае, украинский спецназ сегодня — это весьма серьезно подготовленные и (особенно) отлично экипированные бойцы.Какой напрашивается вывод?Да, на Украине, начиная с момента борьбы за незалежность, то есть с первого майдана, появилось что-то, похожее на сухопутную армию.Количественно ВСУ выросло в разы. Многие части прошли не просто тренировки на полигонах и учениях, а реальную обкатку на передовой.Однако технический уровень все больше откатывается на рубежи 60-80-х годов прошлого века.Но если мы смотрим на возобновление активной фазы на Донбассе, то здесь кроется одна неприятная вещь.Именно то, что ВСУ имеют в своем распоряжении неплохо (для Украины) оснащенные и обученные части и примерно столько же «пушечного мяса», является проблемой.Украина может себе позволить именно в области людских ресурсов просто залить кровью своих и засыпать трупами подступы к Республикам. А уже по трупам бывших новых бригад пройдут более ценные подразделения и довершат начатое.К сожалению, Донбасс такими ресурсами не обладает. Это факт.Примерно то же самое и в отношении техники. Если на один современный артиллерийский ствол у ЛДНР Украина выставит 10 снятых с хранения, исход очевиден. С танками все также.Больше людей и техники — основной козырь ВСУ. И козырь этот весьма и весьма весомый.Что смогут противопоставить этому в ЛДНР? Только обученность личного состава и более качественную технику. Но люди — это важнее. Армии республик не смогут себе позволить такие потери, которые будут вполне нормальны для ВСУ.Опыт ветеранов первых дней войны, грамотное руководство офицерского корпуса республик, умение вести подвижный маневренный бой, хорошая тактическая подготовка — все это может вполне нивелировать количественное превосходство ВСУ.Работа в период затишья бывшим ополчением была проведена, и немалая. Вполне возможно, что скоро придется узнать, насколько хорошо она была проделана.