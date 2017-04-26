20:27 26 апреля

США получат оружие молниеносного глобального удара в 2020 году

Замначальника главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир высказался по поводу американской концепции создания оружия нанесения мгновенного глобального удара. По словам Познихира, выступившего в ходе конференции в Москве, первые подобные комплексы ВС США могут получить уже к 2020 году.

«Интерфакс» приводит заявление Виктора Познихира:
Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Поступление первых комплексов в американские вооружённые силы планируется в 2020 году.


США получат оружие молниеносного глобального удара в 2020 году



Эти комплексы могут быть использованы для нанесения так называемых «превентивных упреждающих» ударов (Prompt Global Strike) с уничтожением любых целей в течение примерно 60 минут с момента принятия решения. Получение такого оружия одним из государств может нарушить паритет сил в мире.

Напомним, что буквально несколько дней назад о готовности нанести «упреждающий (ядерный) удар» размышлял министр обороны Британии Майкл Фэллон.

А сегодня американский адмирал Гарри Гаррис, командующий Тихоокеанским командованием США, выступил с инициативой о переброске ракет-перехватчиков на Гавайи (штат США). По мнению Гарриса, это позволит осуществлять перехваты ракет в случае их пуска Пхеньяном. Об этом сообщает издание Washington Examiner. Гаррис заметил, что это позволит защитить американский островной штат от "северокорейской угрозы". Если эта инициатива будет воплощена, то США фактически продвинут свою инфраструктуру ПРО к китайским границам - под видом защиты от упомянутой угрозы со стороны КНДР.

Использованы фотографии: @idstch
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Комментарии 56

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  1. МПК105 Сегодня, 19:01
    Новая "СОИ"..?Или новые "Нью-Васюки" по-американски?
    МПК105
    1. oleg-gr Сегодня, 19:10
      Может получат, а может и нет.
      oleg-gr
      1. iConst Сегодня, 19:23
        Цитата: oleg-gr
        Может получат, а может и нет.

        Пофигизмом заниматься — себе дороже. Америкосы ребята упорные. Уж ежели что себе в башку втемяшат — только хорошим "контр-аргументом" привести в чуйство можно.
        Тогда они на время притихают и снова начинают лапками шебуршить.
        iConst
    2. рич Сегодня, 19:21
      А вот это можно по ситуации с КНДР посмотреть. Если у Трампа возникнет облазн проверить "мгновенность" своих корабельных ракет - значит и нам надо будет задумываться о превентивном ударе самообороны. Если у него преобладает здравый смысл значит не все еще так плохо.
      PS. Не остаться бы только в дураках - вдруг Трамп и Ын на один карман в карты играют
      рич
      1. vovanpain Сегодня, 19:31
        Цитата: рич
        Не остаться бы только в дураках - вдруг Трамп и Ын на один карман в карты играют

        Да похоже на то,пухлый психопат все делает для того,что бы лохматый психопат
        Цитата: рич
        фактически продвинул свою инфраструктуру ПРО к китайским границам - под видом защиты от упомянутой угрозы со стороны КНДР.
        ,а так же и к нашим. yes
        vovanpain
  2. Монос Сегодня, 19:01
    Ой, блин! Как тревожно-то. Ведь не откажутся от соблазна проверить "мгновенность".
    Монос
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
      Цитата: Монос
      Ведь не откажутся от соблазна проверить "мгновенность".

      Если совсем из ума выжили и инстинкт самосохранения напрочь отсутствует - попробуют . Вот только после такой попытки население Матрасии ощутимо сократится ...
      bouncyhunter
      1. Чёрный Сегодня, 19:11
        Цитата: bouncyhunter
        Вот только после такой попытки население Матрасии ощутимо сократится ...

        Грусно на этом шарике будет всем...если останется кто
        Чёрный
        1. МПК105 Сегодня, 19:22
          Будет очень грустно...Собственно,и грустить-то будет некому...
          МПК105
        2. DMB_95 Сегодня, 19:38
          Цитата: Чёрный
          Цитата: bouncyhunter
          Вот только после такой попытки население Матрасии ощутимо сократится ...

          Грусно на этом шарике будет всем...если останется кто

          Ну значит не останется . "Ничья" лучше поражения .
          DMB_95
        3. мармеладный Сегодня, 20:05
          останутся-южная америка скорей всего..африка и австралия
          мармеладный
      2. kapitan92 Сегодня, 19:31
        Цитата: bouncyhunter
        Если совсем из ума выжили и инстинкт самосохранения напрочь отсутствует - попробуют . Вот только после такой попытки население Матрасии ощутимо сократится ...

        Паша, привет! После такой попытки население Земли - матушки может резко сократиться. hi
        kapitan92
        1. bouncyhunter Сегодня, 19:37
          Привет , Слава ! hi
          Цитата: kapitan92
          После такой попытки население Земли - матушки может резко сократиться.

          Да понимаю я и нифига этому не радуюсь . Просто не совсем точно выразился , а подправить комент уже не могу .
          bouncyhunter
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:26
      Монос hi
      Ой, блин! Как тревожно-то. Ведь не откажутся от соблазна проверить "мгновенность".
      Я,тут анекдот вспомнил по этой теме.
      Два кума через лес идут ночью.Первый вперёд ушёл.Второй дрыном по башке второго догоняя Х-бабах!! Контуженый кум в памороках шепчет.
      - За что Кум?
      А тот извиняясь отвечает.
      - Вот идём с тобой ночью через лес.Кто его знает чего у тебя в голове? laughing
      Наблюдатель2014
      1. Монос Сегодня, 19:42
        Цитата: Наблюдатель2014
        - Вот идём с тобой ночью через лес.Кто его знает чего у тебя в голове?

        Приветствую,Сергей hi
        smile Вы предлагаете нам выступить в роли Кума? Боюсь, результат будет тот же. Единственный путь - чем-то напугать а.меров. Напугать до икоты, чтобы даже думать в нашу сторону боялись. Вот только чем?
        Монос
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:49
          Монос
          Вы предлагаете нам выступить в роли Кума? Боюсь, результат будет тот же. Единственный путь - чем-то напугать а.меров. Напугать до икоты, чтобы даже думать в нашу сторону боялись. Вот только чем?
          А в мире ничего не бывает просто так. feel

          Статус 6
          Наблюдатель2014
          1. Оператор Сегодня, 19:54
            Это не Статус-6, это всего лишь Царь-бомба удвоенной мощности в 100 Мт.
            Статус-6 на порядок мощнее.
            Оператор
        2. iConst Сегодня, 20:17
          Цитата: Монос
          чем-то напугать а.меров. Напугать до икоты, чтобы даже думать в нашу сторону боялись. Вот только чем?

          План ак. Сахарова, например... winked
          iConst
      2. рич Сегодня, 19:58
        Вот неплохой армейский анекдот:
        Темная, безлунная ночь. Ничего не видно. По скошенному полю ползут по пластунски два разведчика. Один второго постоянно "строит" : - тихо, твою мать нас услышат. Второй: - да я тихо, как мышь. Вдруг первый: -да, е-мое, проклятая темнота, рукой в коровью лепешку попал. Второй во весь голос: -Ха-ха-ха. Первый ему рот грязной рукой зажимает и шепчет: - да тихо ты, дЕбил, нас услышат
        рич
    3. gridasov Сегодня, 20:05
      Конечно не откажутся! Ведь когда некоторая группа людей одержимая иллюзией всемогущества и вседозволенности не имеет оппонентов и адекватности восприятия , то она всегда может сорваться на необдуманный поступок. Это кстати относится к любым группам людей . Если нет, не только альтернативной позиции, во взгляде на проблему , но и других позиций, то это уже опасно.
      gridasov
  3. rafaelich Сегодня, 19:02
    Все сразу так и поверили и испугались!..
    rafaelich
  4. RASKAT Сегодня, 19:02
    США получат оружие молниеносного глобального удара в 2020 году

    Ну если только в очередном фантастическом блокбастере wassat
    RASKAT
    1. ИванИванов Сегодня, 19:09
      Думаете генерал-лейтенант ГШ ВС РФ Виктор Познихир - фантаст?
      ИванИванов
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:02
    "Заклятые друзья "упорно хотят сохранить за собой "майку лидера в гонке перспективных вооружений, только и мы не лыком шиты.
    Изгоняющий либероидов
  6. _Ugene_ Сегодня, 19:04
    Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара.

    Что именно он имел в виду?
    _Ugene_
    1. shans2 Сегодня, 19:11
      скорее всего несколько десятков суборбитальных Х-37 с термоядерными боеголовками, как раз испытания закончат.
      shans2
      1. _Ugene_ Сегодня, 19:17
        Масса аппарата около 4995 кг, длина — 9 м, высота — 2,85 м, размах крыла около 4,5 м. Каждый самолет оснащен грузовым отсеком размерами примерно 2 на 0,6 метра.

        2 на 0,6 метра - что туда серьезного поместится?
        _Ugene_
        1. shans2 Сегодня, 19:17
          заявляется 3 термоядерных боеголовки
          shans2
          1. _Ugene_ Сегодня, 19:23
            Очевидно это должна быть ракета с термояд. боеголовкой, в 2x0,6 помоему ничего не поместится.
            _Ugene_
            1. shans2 Сегодня, 19:27
              ну в головную часть БРСД Пионер с легкостью 3 боеголовки с разводящей ступенью помещались по 150 килотонн, какие проблемы. они могут размещаться по-другому, могут просто баллистически сбрасываться и тд
              shans2
              1. _Ugene_ Сегодня, 19:30
                X-37B предназначен для выполнения разнообразных задач на орбите Земли на высоте от 110 до 500 миль на скоростях до 17 500 миль/час.

                С такой высоты "баллистически сбрасываться" получатся боеголовки -
                искуственные спутники земли. Либо ракета нужна, либо этот Х-37 должен снижаться на высоту обычного самолета, но тогда он станет уязвим для ПВО.
                _Ugene_
  7. LostCoast Сегодня, 19:09
    В космосе 40 лет дежурят "СОИ",а в небе парят "Глобальные удары",а из под воды на них злобно щерятся "Статуты-6" и Жириновский готов повернуть небесную ось ...Как страшно жить...
    LostCoast
    1. _Ugene_ Сегодня, 19:37
      Когда сами пиарят свои СОИ, Статуты и т.д. это понятно развод. В данном случае наши военные говорят о их оружии, ситуация в корне иная.
      _Ugene_
  8. ланс Сегодня, 19:10
    к 2020г сша надеются получить свой циркон. вот только сколько времени им потребуется его размножить?
    ланс
    1. _Ugene_ Сегодня, 19:14
      ну размножают-то они в разы быстрее нас, если не в десятки раз, если будет что размножать то наклепают быстро
      _Ugene_
  9. Оператор Сегодня, 19:14
    Вроде как уже 60 лет США и Россия имеют оружие "молниеносного" глобального удара под названием МБР.

    О чем таком новом в этой сфере идет речь?
    Оператор
    1. _Ugene_ Сегодня, 19:21
      МБР уязвимы, для этого ПРО и создается. Видимо имеется в виду что-то более новое.
      _Ugene_
      1. Оператор Сегодня, 19:23
        Насчет уязвимости МБР при их массовом пуске - это ни о чем.

        Так что же имел в виду начальник ГОУ ГШ ВС РФ?
        Оператор
        1. _Ugene_ Сегодня, 19:25
          На старте реально уязвимы, для того ПРО и двигают к нам поближе. А на массовость МБР есть массовость ракет-перехватчиков ПРО.
          _Ugene_
          1. Оператор Сегодня, 19:31
            ПРО глушится на раз высотными ядерными взрывами. Массовость ракет-перехватчиков преодолевается массовостью ложных целей.

            Вопрос к начальнику ГОУ ГШ ВС РФ остается без ответа.
            Оператор
            1. _Ugene_ Сегодня, 19:33
              ПРО глушатся на раз высотными ядерными взрывами. Массовость ракет-перехватчиков преодолевается массовостью ложных целей.
              - это всё в итоге с очень непредсказуемым результатом что победит щит или меч. Глушить ПРО ядерными взрывами это уже предвестник апокалипсиса.
              _Ugene_
              1. Оператор Сегодня, 19:37
                Спецы в России и США едины в своем мнении - против лома (массированного ракетно-ядерного удара) нет приема.

                ПРО - это для перехвата единичных ракет (Ирана, Северной Кореи, Израиля и т.п.).
                Оператор
                1. _Ugene_ Сегодня, 19:40
                  А если для ПРО останется процентов 10 от первоначально имевшихся МБР, а остальное уничтожится превентивно чем-то (о чем, видимо и говорит начальник ГОУ ГШ ВС РФ) то вполне себе справится ПРО.
                  _Ugene_
                  1. Оператор Сегодня, 19:42
                    Ответа так и нет - чем превентивно уничтожится 90% МБР?
                    Оператор
                    1. Оператор Сегодня, 19:59
                      Вот и ответ - цитата из выступления начальника ГОУ ГШ ВС РФ Виктора Познихира на VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017:

                      "Мы будем делать все, чтобы обезопасить себя как от средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны."

                      "Сармат" с суборбитальными траекториями термоядерных боевых блоков и отдаленными от морского побережья стартовыми позициями рулит в качестве идеального средства молниеносного глобального удара.
                      Оператор
                    2. nokki Сегодня, 20:02
                      Они предполагают массированный удар по нашим шахтам и носителям крылатыми ракетами. А их они подтащили к нам вплотную очень много. Плюс - они что-то замышляют или уже делают на Украине. А это уж совсем рядом.
                      nokki
                      1. Оператор Сегодня, 20:11
                        Российские спутники СПРН обнаружат пуск баллистических ракет США еще на старте. Российские ЗГРЛС "Контейнер" обнаружат крылатые ракеты США сразу после запуска с морских и авиационных носителей.

                        При массированном ракетно-ядерном нападении США (без разницы против каких целей в России - шахты/не шахты) ответ будет один - массированный ракетно-ядерный встречно-ответный удар РВСН по военным базам, военно-промышленным комплексам и городам противника.

                        А уж попадут или не попадут ракеты США по пустым шахтам ракет РФ - это уже не наша забота.
                        Оператор
                2. _Ugene_ Сегодня, 20:16
                  "По данным российского военного ведомства, за последние 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 миллиардов долларов. В ближайшие пять лет Вашингтон планирует выделить еще около 55 миллиардов. В результате к 2022 году американских противоракет будет больше, чем боевых блоков, развернутых на межконтинентальных баллистических ракетах России.
                  "Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО", — сказал Познихер."
                  _Ugene_
  10. keeper03 Сегодня, 19:24
    У нас уже на подходе С-500, как раз для таких случаев ! Но пару подобных космолётов для ответки не помешало бы и нам.
    keeper03
  11. nokki Сегодня, 19:39
    "Система противоракетной обороны (ПРО) США располагает средствами для обнаружения пусков российских баллистических ракет. Об этом сказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.
    «Информационно-разведывательные средства американской системы ПРО уже сейчас обеспечивают не только обнаружение стартов российских баллистических ракет, их сопровождение на траектории полёта, но и выдачу целеуказаний огневым комплексам ПРО для перехвата боевых блоков баллистических ракет», — цитирует Познихира РИА Новости.

    Он отметил, что возможности системы ПРО США выйдут на качественно новый уровень за счёт передачи данных непосредственно с космического аппарата на борт противоракеты.

    Ранее в Генштабе заявили, что США имеют возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России".
    nokki
  12. san4es Сегодня, 19:48
    Инструменты Быстрого глобального удара:
    san4es
    1. _Ugene_ Сегодня, 19:58
      У нас Калибры нарисовали, хотя их у нас оч. мало, и выпускать много не можем, а у амеров тысячи топоров не нарисовали. БЖРК, С-500 ещё нет.
      _Ugene_
    2. Фантом-революции Сегодня, 19:58
      каким боком с-500 в инструментах глобального удара? и то это не С-500)
      Фантом-революции
      1. san4es Сегодня, 20:04
        ХЗ. Не я рисовал
        san4es
  13. domnich Сегодня, 20:04
    Цитата: Наблюдатель2014
    Я,тут анекдот вспомнил по этой теме.



    Вот еще военный анекдот про Россию и Америку:


    Косит Анка белых из пулемета, рядом Чапай боем руководит. Захлебнулась атака, Анка и спрашивает – «А в Америке белые есть?» Отвечает Василий Иванович – «Есть, Анка, есть… Но коренное население там красные!»


    Жаль будет и амеров и наших, да и день победы праздновать, действительно, будет некому…
    domnich
    1. _Ugene_ Сегодня, 20:08
      Да не рыпнутся американцы пока не будет 300% гарантии успеха, они только при таких раскладах воюют. А этого, судя по всему, не будет.
      _Ugene_
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