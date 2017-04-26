США получат оружие молниеносного глобального удара в 2020 году
Замначальника главного оперативного управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир высказался по поводу американской концепции создания оружия нанесения мгновенного глобального удара. По словам Познихира, выступившего в ходе конференции в Москве, первые подобные комплексы ВС США могут получить уже к 2020 году.
«Интерфакс» приводит заявление Виктора Познихира:
Эти комплексы могут быть использованы для нанесения так называемых «превентивных упреждающих» ударов (Prompt Global Strike) с уничтожением любых целей в течение примерно 60 минут с момента принятия решения. Получение такого оружия одним из государств может нарушить паритет сил в мире.
Напомним, что буквально несколько дней назад о готовности нанести «упреждающий (ядерный) удар» размышлял министр обороны Британии Майкл Фэллон.
А сегодня американский адмирал Гарри Гаррис, командующий Тихоокеанским командованием США, выступил с инициативой о переброске ракет-перехватчиков на Гавайи (штат США). По мнению Гарриса, это позволит осуществлять перехваты ракет в случае их пуска Пхеньяном. Об этом сообщает издание Washington Examiner. Гаррис заметил, что это позволит защитить американский островной штат от "северокорейской угрозы". Если эта инициатива будет воплощена, то США фактически продвинут свою инфраструктуру ПРО к китайским границам - под видом защиты от упомянутой угрозы со стороны КНДР.
«Интерфакс» приводит заявление Виктора Познихира:
Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Поступление первых комплексов в американские вооружённые силы планируется в 2020 году.
Эти комплексы могут быть использованы для нанесения так называемых «превентивных упреждающих» ударов (Prompt Global Strike) с уничтожением любых целей в течение примерно 60 минут с момента принятия решения. Получение такого оружия одним из государств может нарушить паритет сил в мире.
Напомним, что буквально несколько дней назад о готовности нанести «упреждающий (ядерный) удар» размышлял министр обороны Британии Майкл Фэллон.
А сегодня американский адмирал Гарри Гаррис, командующий Тихоокеанским командованием США, выступил с инициативой о переброске ракет-перехватчиков на Гавайи (штат США). По мнению Гарриса, это позволит осуществлять перехваты ракет в случае их пуска Пхеньяном. Об этом сообщает издание Washington Examiner. Гаррис заметил, что это позволит защитить американский островной штат от "северокорейской угрозы". Если эта инициатива будет воплощена, то США фактически продвинут свою инфраструктуру ПРО к китайским границам - под видом защиты от упомянутой угрозы со стороны КНДР.
Использованы фотографии: @idstch
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