Битва названий. В Одессе проспект "Небесной Сотни" переименовали обратно в проспект Маршала Жукова
Одесский горсовет решил пойти по пути «зрады». Депутаты органа местного самоуправления решили вернуть названия улицам, которые были переименованы при Михаиле Саакашвили. Одесский портал «Думская» , рассказывающий о событии, применил трудно выговариваемый термин «десаакашвилирование».
Проект возвращения нескольким одесским улицам прежних названий был инициирован бывшим исполняющим обязанности главы Одессы Олегом Брындаком. Процессу принятия решения всячески пытались помешать так называемые активисты, однако в местном горсовете инициативу всё же одобрили.
Так, Одесса возвращает проспект маршала Г.К.Жукова. Напомним, что он был ранее переименован в проспект так называемой Небесной Сотни. Депутаты, как сообщают одесские информационные источники, решили вернуть проспекту имя прославленного маршала Победы, так как в законе есть пометка о том, что «декоммунизации» не подлежат названия, присвоенные географическим объектам в честь исторических фигур, приложивших силы к изгнанию нацистских оккупантов. Вместо проспекта имя Небесной Сотни дали улице Карла Либкнехта. При этом улица Героев обороны Сталинграда переименовали в улицу Героев обороны Одессы.
Вернули прежнее название и улице Валентины Терешковой, заявив, что в данном случае Саакашвили при переименовании «превысил должностные полномочия».
Вернули название и улице Гайдара, вспомнив, что Аркадий Гайдар был убит немецко-фашистскими оккупантами на территории Украинской ССР (Каневский район, Черкасской области) в октябре 1941.
Чтобы зраду разбавить перемогой, депутаты Одесского горсовета переименовали Чапаевские переулки в честь погибших украинских военнослужащих в зоне т.н. «АТО».
Проект возвращения нескольким одесским улицам прежних названий был инициирован бывшим исполняющим обязанности главы Одессы Олегом Брындаком. Процессу принятия решения всячески пытались помешать так называемые активисты, однако в местном горсовете инициативу всё же одобрили.
Так, Одесса возвращает проспект маршала Г.К.Жукова. Напомним, что он был ранее переименован в проспект так называемой Небесной Сотни. Депутаты, как сообщают одесские информационные источники, решили вернуть проспекту имя прославленного маршала Победы, так как в законе есть пометка о том, что «декоммунизации» не подлежат названия, присвоенные географическим объектам в честь исторических фигур, приложивших силы к изгнанию нацистских оккупантов. Вместо проспекта имя Небесной Сотни дали улице Карла Либкнехта. При этом улица Героев обороны Сталинграда переименовали в улицу Героев обороны Одессы.
Вернули прежнее название и улице Валентины Терешковой, заявив, что в данном случае Саакашвили при переименовании «превысил должностные полномочия».
Вернули название и улице Гайдара, вспомнив, что Аркадий Гайдар был убит немецко-фашистскими оккупантами на территории Украинской ССР (Каневский район, Черкасской области) в октябре 1941.
Чтобы зраду разбавить перемогой, депутаты Одесского горсовета переименовали Чапаевские переулки в честь погибших украинских военнослужащих в зоне т.н. «АТО».
Использованы фотографии: Думская
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