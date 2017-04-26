20:26 26 апреля

Битва названий. В Одессе проспект "Небесной Сотни" переименовали обратно в проспект Маршала Жукова

Одесский горсовет решил пойти по пути «зрады». Депутаты органа местного самоуправления решили вернуть названия улицам, которые были переименованы при Михаиле Саакашвили. Одесский портал «Думская» , рассказывающий о событии, применил трудно выговариваемый термин «десаакашвилирование».

Битва названий. В Одессе проспект "Небесной Сотни" переименовали обратно в проспект Маршала Жукова


Проект возвращения нескольким одесским улицам прежних названий был инициирован бывшим исполняющим обязанности главы Одессы Олегом Брындаком. Процессу принятия решения всячески пытались помешать так называемые активисты, однако в местном горсовете инициативу всё же одобрили.


Так, Одесса возвращает проспект маршала Г.К.Жукова. Напомним, что он был ранее переименован в проспект так называемой Небесной Сотни. Депутаты, как сообщают одесские информационные источники, решили вернуть проспекту имя прославленного маршала Победы, так как в законе есть пометка о том, что «декоммунизации» не подлежат названия, присвоенные географическим объектам в честь исторических фигур, приложивших силы к изгнанию нацистских оккупантов. Вместо проспекта имя Небесной Сотни дали улице Карла Либкнехта. При этом улица Героев обороны Сталинграда переименовали в улицу Героев обороны Одессы.

Вернули прежнее название и улице Валентины Терешковой, заявив, что в данном случае Саакашвили при переименовании «превысил должностные полномочия».

Вернули название и улице Гайдара, вспомнив, что Аркадий Гайдар был убит немецко-фашистскими оккупантами на территории Украинской ССР (Каневский район, Черкасской области) в октябре 1941.

Чтобы зраду разбавить перемогой, депутаты Одесского горсовета переименовали Чапаевские переулки в честь погибших украинских военнослужащих в зоне т.н. «АТО».

Использованы фотографии: Думская
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. МПК105 Сегодня, 19:28
    Это что сейчас было...?Всё возвращается на круги своя?
    МПК105
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:35
      МПК105 -остатки здравого смысла победили местечковую глупость!
      Изгоняющий либероидов
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:36
        МПК105 -вам до отбоя меньше двух часов!!!!! lol laughing
        Изгоняющий либероидов
      2. рич Сегодня, 19:36
        Про психопатку Савченко забыли. Тупик Савченко,- было бы честно.
        рич
        1. Чёрный Сегодня, 19:51
          Цитата: рич
          Про психопатку Савченко забыли. Тупик Савченко,- было бы честно.

          Не звбыли. В Крыму партию забракованного порвейна назвали "Надькина кррвь" wassat
          Чёрный
    2. Владимирец Сегодня, 19:38
      Цитата: МПК105
      Всё возвращается на круги своя?

      Храм - бассейн, бассейн-храм. wink
      Владимирец
      1. Ингвар 72 Сегодня, 19:43
        Цитата: Владимирец
        Храм - бассейн, бассейн-храм.

        При чем здесь бассейн? belay Храм - бордель, бордель - храм. wink
        Ингвар 72
    3. vovanpain Сегодня, 19:38
      Одесский портал «Думская» , рассказывающий о событии, применил трудно выговариваемый термин «десаакашвилирование».

      Когда собакам и котам лень чего делать,они сами знаете что вылизывают.Так и эти долбоящеры мозги давно проскакали. feel Закон деккомунизации,ну ну.
      Но надпись почему то на русском. fellow
      vovanpain
      1. МПК105 Сегодня, 19:45
        good Приветствую!!! hi Слушай,давно хотел сказать-не целься наганом мне в лоб-мысли путаются,и пальцы дрожат-печатать не могу...Давай картинку добрее подберём,Володь,-ну невозможно общаться... laughing
        МПК105
      2. Ингвар 72 Сегодня, 19:45
        Цитата: vovanpain
        Но надпись почему то на русском.

        С юмором проблема? wink
        П.С. Ялта по моему на фото. hi
        Ингвар 72
        1. Alekseits Сегодня, 20:13
          Нет не Ялта. На пирсе банер с рекламой украинского мобильного оператора Лайф и надпись "Жизнь становится лучше" на украинском языке.
          Alekseits
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 19:49
      Цитата: МПК105
      Это что сейчас было...?Всё возвращается на круги своя?

      Думаю еще несколько переименований будет...так что лучше к этому относиться спокойней (там в Днепропетровске была известная спецпсихбольница..)))) ! Выпустили и вот результат..
      Мы это уже переболели слава Богу! Хотя есть еще такие... laughing

      Вот собирать придется по всей Украине..!
      Ведь это чистой воды провокация свидомых, уж поверьте мне мужики...(кричать ура не стоит..))
      ОТДЕЛ
    5. Самаритянин Сегодня, 20:10
      Одесса - русский город, город герой!
      Самаритянин
  2. bouncyhunter Сегодня, 19:28
    Так, Одесса возвращает проспект маршала Г.К.Жукова. Напомним, что он был ранее переименован в проспект так называемой Небесной Сотни.

    Это правильно ! Вот только надолго ли ?
    bouncyhunter
    1. рич Сегодня, 19:36
      Государство, которому всего в Истории 23 года, осудило тех, КОМУ РАНЬШЕ ПРИНАДЛЕЖАЛИ ЭТИ ЗЕМЛИ!
      Зашибись, История переписывается! Прям на глазах!
      рич
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:39
        Дим , скакуасы нас ещё не раз удивят ...
        bouncyhunter
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:39
      Павел hi -это "проба сил",по настоящему все станет как было когда в киеве город будут очищать от нациолистического зла-под контролем как и обещано, Кадырова! good
      Изгоняющий либероидов
  3. JBlack Сегодня, 19:29
    Ну вот и славненько, но это их дело, пускай как хотят так и называют, нам бы свой Ельцин Центр закрыть или не дать город в честь этого вертухая назвать, а то улица уже кажись есть.
    JBlack
    1. ВадимЖивов Сегодня, 19:38
      А очко все равно жим жим... И нашим и вашим...и не скоро всё встанет на свои исторические места. Одним словом 404 hi
      ВадимЖивов
  4. Влад5307 Сегодня, 19:38
    Пытаются усидеть на двух стульях сразу - и вашим и нашим! fool
    Влад5307
  5. Подрезчик Сегодня, 19:43
    Приятная новость! Эдак то скоро до Киева дойдет? Или рано тешить себя? РАНО или ПОЗДНО вернется все на круги свои! У них это уже было ( по М.А.Булгакову)
    Подрезчик
  6. kefan Сегодня, 20:07
    Да енто же налицо зрада зрадная, куда черт дери СБУ то смотрит?
    kefan
  7. APASUS Сегодня, 20:18
    Вот это номер!
    Переименовать в Одессе улицу в честь небесной сотни,там где сожгли одесситов .
    APASUS
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