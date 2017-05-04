Лихтенштайн – замок «Спящей красавицы»

На страницах ВО мы рассмотрели уже множество замков эпохи средних веков, начиная от сугубо военных – мощных, мрачных и суровых, британских, утверждавших господство английских королей на землях Уэльса и во Франции; познакомились с замками-башнями Шотландии, многие из которых были построены на островках посреди горных озер; побывали в совершенно круглом замке на Мальорке, осмотрели руины, оставшиеся от замков, где лишь ветер посвистывает среди камней, одним словом – уже в достаточной степени представляем себе замковую архитектуру многих европейских государств (и даже замки и крепости Индии), но вот в деталях замки именно континентальной Европы мы еще, по сути, ни разу не рассматривали. Ну, разве что, замок-крепость Каркассон во Франции. Ну, а какими были замки других европейских государств?Вот таким и должен был бы выглядеть всякий неприступный средневековый замок: глубокий и широкий ров, обрывающийся в глубокую пропасть, с другой стороны скалистый обрыв, по которому не взобраться на верх, мост с разводным пролетом и над всем этим высокая башня.Начнем с того, что замков в Европе в средние века было построено очень много. И какие-то выглядели действительно как замки, то есть соответствовали нашему представлению о грозной средневековой крепости, почерпнутому из школьного учебника для 6 класса по истории Средних веков, а какие-то и нет. Все зависело от возможностей строителя замка и его местонахождения. Однако история преподнесла нам и еще один сюрприз, о котором следует помнить, когда мы попадаем в тот или иной европейский замок.Зимой замок Лихтенштайн красив ничуть не меньше, чем летом!Дело в том, что многие построенные в прошлом замки впоследствии были разрушены и восстановлены уже в Новое время, когда Европа увлекалась романтизмом. Так что многое из того, что сегодня здесь показывается туристам, на самом деле творение архитекторов XIX века. То есть да, понятно, что они стремились воссоздать средневековые сооружения с максимальной достоверностью, но при этом они, как и художники, творили по принципу «а я так вижу».Вид на замок с высоты птичьего полета.Замок Лихтенштайн зимой. Вид сверху.Вот и один из красивейших и интереснейших замков Европы – замок Лихтенштайн – расположенный в местечке Хонау, на территории коммуны Лихтенштайн в земле Баден-Вюртемберг, Германия, принадлежит к их числу. Но этот поистине «сказочный замок» имеет не слишком большое отношение к прошлому, ведь он был построен в XIX веке! Тем не менее, если кому-то хочется получить представление о том, каким были многие замки сугубо рыцарских времен, то лучший объект для этого найти очень трудно.Вид на замок в 1866 году.Марка с видом замка 1932 года.Начнем с того, что этот замок находится на высоте 817 м, то есть выше, чем знаменитый «Замок Купидона» на Кипре, а ведь и к нему подняться было очень и очень непросто. Но этот еще выше… Неподалеку от него, а именно на юго-востоке от замка находятся развалины замка «Старый Лихтенштайн», построенного в 1150—1200 гг. Его дважды разрушали в 1311 и 1381 гг. и в итоге так восстанавливать его и не стали, и он постепенно превратился в руины.В 1802 году все здешние земли перешли под власть короля Фредерика I Вюртембергского, который выстроил здесь охотничий домик. К 1837 году эти земли получил племянник герцога Вильгельма Урахского – граф Вюртембергский, которому… очень понравился роман Вильгельма Гауфа «Лихтенштайн», как раз и написанный в лучших традициях романтизма. Вдохновившись этим романом граф Вильгельм, ставший впоследствии первым герцогом Ураха, решил, что будет неплохо выстроить здесь замок в средневековом стиле. Причем он исходил при этом и из определенных практических соображений: новый замок должен был стоять на фундаменте от старой крепости, что позволяло существенным образом сэкономить на его строительстве.Ворота в замок. Можно прямо сказать: «Здесь враг не прорвется!»А это бастионы замка с амбразурами для орудий.Проект разработал архитектор Карл Александр Хайделофф.Строить сказочный замок решили в популярном с те годы стиле неоготики и строили всего два года – с 1840 по 1842 гг. В итоге получился целый комплекс, состоящий из множества всевозможных строений: за воротами с башенками и зубцами находится сначала двухэтажные, а затем и трехэтажные покои с готическими окнами, эркерами и настенными башенками. Над всем этим возвышается высокий и стройный донжон, который увенчивает корона из машикулей.Башни и стены замка украшает множество сторожевых башенок.В глазах посетителей крепость Лихтенштейн выглядит как сказочный замок и этим ощущением решили воспользоваться кинематографисты, снявшие в 2009 году в его стенах экранизацию сказки братьев Гримм «Спящая красавица».Внутренние помещения замка имеют соответствующую эпохе отделку: резные потолки, кованные оконные решетки. На стенах – рыцарские доспехи и оружие.Определенным образом связано это место и с другим кинофильмом – «История рыцаря», где действует рыцарь Ульрих фон Лихтенштайн – реально существовавший исторический персонаж, отважный боец и любитель женщин. Правда, родом он был не из Баден-Вюртемберг, а из Штирии, в Австрии.И чего, кстати, тут только нет. Кроме рыцарских доспехов здесь выставлены и двуручные мечи, и боевые косы, и копья с крюком – целый средневековый арсенал.Украшенный интарсией шкаф.И резные двери…А это прекрасный, украшенный деревянной резьбой потолок, традиционный для неоготики.Обратите внимание на ружье с багинетом в стволе.Впрочем, пушки тут тоже присутствуют, причем самые разные.Известно, что в Баден-Вюртемберг семейство рыцарей Лихтенштейн существовало до XVII века. Последний его представитель умер в боях с турками в 1687 году, ну а до того кроме своего внушительного родового «гнезда», имели земли в Хонау, Обер и Унтерхаузен, Хольцельфингене и Кляйненгстингене.Окна многих залов украшают красивые витражные вставки.Особенно часто их старый замок подвергался нападениям со стороны жителей Ройтлингена. Они приложили немало сил, но все-таки захватили и разрушили его в 1377 году. Новая Лихтенштейнская крепость, выстроенная уже в 1390 году, считалась одной из наиболее сильно укрепленных крепостей на территории Германии, и она это мнение подтвердила тем, что все нападения на нее закончились неудачей. Но в 1567 году статус герцогского владения замок потерял и быстро пришел в негодность. Вот почему в 1802 году то, что от него оставалось, было разобрано и заменено простеньким охотничьим домиком.Дубовые стенные панели, изразцовые печи и росписи на потолке – все так, как и было когда-то.Интересно, что когда замок был полностью восстановлен, граф Вильгельм Вюртембергский пригласил на его открытие самого короля, несомненно, желая этим самым повысить его статус. Более того, хотя замок и являлся его «жилым домом», он уже тогда открыл его для посещения, то есть постарался поделиться культурным наследием соответствующей эпохи со своими согражданами.Любой из интерьеров этого замка – образец красоты и изысканности. На спинках стульев – старинные родовые гербы.Комнаты невелики по размерам, но очень уютны.Роспись, позолота, старинные бронзовые подсвечники… Можно себе представить в какую огромную сумму все это обошлось?Это – кровать. А вот слева предметы гигиены. Умыться утром и перед сном. Несмотря на роскошь интерьеров, обычный умывальник в этой комнате, увы, отсутствует.Герцог Эберхард – один из членов семьи Лихтенштейн, изображен здесь в полном рыцарском вооружении, характерном для работы германских оружейников.В 1980 году было начато восстановление внешней стены замка, башни и крыши. За годы до 1998 года удалось восстановить второй этаж рядом с другими ценными историко-архитектурными объектами на его территории. С помощью различных общественных фондов и некоммерческих объединений в 1998 – 2002 годах удалось восстановить также третий и четвертый этажи замка Лихтенштейн. Сегодня замок по-прежнему является собственностью герцогов Урахским, но он открыт для посетителей. Интересно, что в его стенах находится довольно большая коллекция средневекового оружия и доспехов. Так что те, кто всем этим интересуется, найдут здесь для себя немало интересного.