Ельцин центр в контексте технологий цветных революций и вопросов национальной безопасности. Доклад

Ельцин Центр открыт 25 ноября 2015 года.Его деятельность регламентирована Федеральным законом от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», подписанным Дмитрием Медведевым.Основная задача Центра – сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х, – говорится на официальном сайте Президента Российской Федерации.Однако на практике политику Ельцин Центра стали определять лица, командированные из США, либо россияне, посвятившие жизнь службе околоправительственным и околоразведывательным американским «демократическим» фондам.Вот эти люди:Директор музея Ельцин Центра.Переехала из Нью-Йорка, где восемь лет проработала в знаменитом Музее современного искусства.Музей современного искусства. Нью-Йорк.Участвовала в митингах небезызвестной «Стратегии-31» в поддержку Немцова, Удальцова и прочих, рядом со сторонниками и родственниками Березовского, Ходорковского, живущих в США.Заместитель исполнительного директора Президентского центра Б. Н. Ельцина.Идеолог, это она подбирает гостей и темы мероприятий. Ультралиберальный журналист ельцинских времён, была главным редактором на «Радио Свобода», преподаёт медиакоммуникации в ВШЭ. Напомню: радио «Свобода» основано в 1949 году ЦРУ США.«Основной целью радиостанции является формирование мышления и направление воли народов Советского Союза на необходимость ликвидации коммунистического режима. Никакие радиостанции, работающие от имени или под видом американцев, этого сделать не смогут. Преимущество «Свободы» в том, что, работая под видом эмигрантской, она имеет возможность говорить от имени соотечественников, критиковать порядки в СССР и призывать население к антисоветским действиям».Заместитель исполнительного директора Президентского центра Б.Н. Ельцина по научной работе, председатель совета Вольного исторического общества.На сайте «Википедия» указано, что Соколов – специалист по вопросам формирования общественного сознания. В Ельцин Центре он уже запомнился оскорбительными высказываниями в адрес георгиевских лент и заявлением о намерении приступить к реабилитации власовцев. Также Никита Соколов известен своими антипутинскими интервью на украинских сайтах и публикациями на сайте «Открытой России» Михаила Ходорковского, с призывами отказаться от Дня Победы в традиционном формате и смысловом наполнении, и перейти к «европейскому формату» дня скорби по павшим.Директор ЕО «Мемориал» (признан иностранным агентом).Анна Яковлевна не является сотрудником Ельцин Центра, однако занималась его популяризацией ещё до его открытия, а с началом работы стала одним из самых частых организаторов различных выставок и идеологических мероприятий.Итогом такой кадровой политики стала деформация повестки Ельцин Центра до формата, который мы могли видеть в Украинском институте национальной памяти (г. Львов), Музеях советской оккупации в Киеве, Риге и Львове, или Сахаровском центре.Осмысление итогов правления Бориса Ельцина, заявленное в задачах центра, переросло в его тщательное «отбеливание» и создание культа личности первого Президента, а мероприятия, проводимые в Ельцин Центре, наполнились пропагандой ультралиберальных ценностей, фальсификацией Отечественной истории, декоммунизацией, реабилитацией нацизма и радикальной критикой действующей российской власти.Одновременно с героизацией образа Бориса Ельцина в мероприятиях, нацеленных своим форматом на молодёжь, происходит романтизация эпохи девяностых годов в умах тех, кто родился после 1999 года и в эту эпоху даже не жил.Наиболее патриотичных школьников Екатеринбурга и Свердловской области за участие в ежегодной акции «Пост№1», в рамках которой 1300 детей и подростков в области встают в почетный караул у обелисков в памятные даты, наградили билетами на экскурсию в музей Ельцин Центра.Благодаря повестке Ельцин центра в сознании молодёжи происходит утверждение либерального политического курса девяностых как верного для России.В будни Ельцин центр посещает 500-700 человек, в выходные – до 2000 посетителей.Вот конкретные примеры деятельности Ельцин Центра в разрезе упомянутой выше идеологии.• Генконсул США показал в Ельцин Центре американского режиссера К. Бивера.• В конце 2016 года прошел «парад» консульских елок.Рождество и Новый год по-немецкиРождество по-итальянски, Австрийское Рождество, Французское Рождество и Новый год, Новый год по-американски.Организовывали мероприятия консульства соответствующих стран. Яркие форматы привлекали молодёжь.• 3 декабря 2016 года в Ельцин Центре прошёл Всемирный день борьбы со СПИДом. Спикерами на сцене выступали Дина Сорокинаи консул США Маркус Микели.Основными спонсорами мероприятия выступили совместно Генеральные консульства США, Кипра, Великобритании, Германии, Венгрии и Болгарии.Один из множества детских коллективов на дне борьбы со СПИДом в Ельцин центре.• Федеральный координатор «Открытой России» Ходорковского, зампредседателя ПАРНАСа Владимир Кара-Мурза-младший, проживающий в США, представил в Ельцин Центре фильм «Немцов». Задача – создание ощущения, что Немцов стал «жертвой режима Путина».• Недавно Николай Сванидзе представил фильм о Немцове «Слишком свободный человек».• 14 мая 2016 – Макаревич выступил на сцене Ельцин Центра• 25 мая 2016 на мероприятии, посвященном 95-летию Андрея Сахарова, Михаил Касьянов выступил с докладом «Первый президент России Б.Н. Ельцин как демократический лидер».• 12 июня 2016 года на праздновании Дня России как триумфа Ельцина лидер свердловского ПАРНАСа Михаил Борисов заявил со сцены, что нужно убрать Путина от власти как можно скорее.• Герхарт Баум, министр внутренних дел ФРГ в 1978-1982 годах, ныне активист Amnesty International и Human Rights Watch, читал в Ельцин Центре лекцию «Свобода или безопасность: как не пожертвовать правами граждан ради защиты от глобального терроризма».Дмитрий Москвин, Юлиус Фрайхерр, Герхарт Баум, Анна Пастухова.• 10 августа 2016 года на конференции, посвящённой антисоветскому проекту «Последний адрес» замдиректора по научной работе Ельцин Центра Никита Соколов заявил, что необходимо «выйти за рамки узкого понимания репрессированных и расширить его».По мнению Соколова, важной общественной проблемой является память о группах лиц, «которые не были реабилитированы и создавали реальные боевые группы для противостояния Советской власти», в их числе и «власовцы». Сам Соколов «не уверен, что современной России следует считать их «врагами народа». «Если нам поступит такая заявка (об открытии памятной доски людям, которые сражались с Советским режимом с оружием в руках), то мы начнем общественную дискуссию на этот счет», – заявил Никита Соколов. Он уточнил, что «власовцы» – большой вопрос, на который, «наконец, следует ответить».• 16 января 2017 года в Ельцин Центре показали фильм о 36-й колонии под Пермью про «узников совести», «замученных советским режимом».Отметим, что большая часть тех, кто содержались в Пермь-36 – это бывшие полицаи, власовцы, украинские националисты, ОУНовцы, те, кто воевал в составе «Ваффен СС», «Лесные братья» со всех республик, солдаты, осужденные за воинские преступления.А. К. Симонов, председатель правления АНО «Пермь-36»: «Ребята, которые были обозваны бандеровцами — это же благороднейшие прелестные люди! Прелестные! Я с ними знаком. Я горжусь, что я с ними знаком».Фильм был снят при поддержке немецкого частного фонда Ричарда Боша.«Мы занимаемся целенаправленно, последовательно антисоветской деятельностью…» Директор музея «Пермь-36» В. ШмыровПредставил фильм на сцене Ельцин Центра, в вышиванке, Виктор Пестов, отбывавший в Перми-36 наказание за создание подпольной антигосударственной организации «Свободная Россия».В. Пестов в бандеровской кепи на «Марше мира» в Екатеринбурге, сентябрь 2014 и в вышиванке на сцене Ельцин центра во время презентации фильма «Пермь-36»Пестов – член общества «Мемориал», однин из подписантов письма «украинских интеллектуалов» в защиту музея, которое вместе с ним подписали члены УПА и УНА-УНСО. Пестов в социальных сетях любит щеголять в наряде нациста.Фото из социальных сетей В. ПестоваПроект Остров 90-х. В них рассказывается обо всем лучшем, что было в культуре 1990-х.Как изменила эпоха 90-х музыку, СМИ, литературу, кинематограф, моду и образ жизни, «сексуальную революцию».Было организовано множество круглых столовЕ. Ройзман на круглом столе о воспитании патриотизма в школах и на сцене Ельцин центра. Источник: http://yeltsin.ru/news/ekateri...выступлений, лекцийДмитрий Зимин и Людмила Телень на прогулке по музею. Источник: http://yeltsin.ru/news/ekateri...приглашены видные либеральные деятелиЛев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Линор Горалик, Мария Степанова. Екатеринбург на «Острове 90-х».Выступали топовые рок-группы, такие, как Мумий Тролль, и т.п. Различные элементы эпохи 90-х – стихийная торговля, и прочее, подавались как нечто «прикольное».Сам Ельцин Центр стал местом «тусовочного» пространства. На крыше обустроена веранда, куда приезжают молодожёны, где бьют фонтаны, а девушки делают селфи на фоне стены с фирменными узорами Ельцин Центра.Экспозиция Ельцин Центра тенденциозна, и следует канонам американской советологии в духе Бжезинского. «Вся история России — это поиск свободы и демократии», - написано на стене перед входом в музей Бориса Ельцина.Далее мы окунаемся в жуткие и мрачные картины Отечественной истории, представляющей, в видении Ельцин Центра, борьбу рабов и быдла против кровавых царей и диктаторов.В мультфильме, с которого начинается экспозиция музея, произносятся совершенно дикие для любого знатока Отечественной истории вещи.«Даже татаро-монгольское нашествие не привело к уничтожению вечевой демократии, только через два века на закате Золотой Орды Иван III сумел заставить новгородцев отказаться от самостоятельности».Так Ельцин Центр рассказал о Марфе Борецкой, которая вела переговоры с великим князем литовским и королём Польши Казимиром IV о вступлении Новгорода в состав Великого княжества Литовского.«В 1565-ом Иван IV ввёл режим опричнины. Ответом опричнине стала гражданская война, которая получила название Смута. Война всех против всех захлестнула страну».Известно: масштабы опричнины раздуты, а причиной Смуты были национальное предательство пяти боярских семей, которые решили присягнуть польско-литовским королям.«Насилие стало главным политическим инструментом постреволюционного режима. Сталин поставил уничтожение людей на поток. Всего за годы репрессий страна потеряла от десяти до двадцати миллионов человек - так много, что до сих пор никто не знает точной цифры».Эти цифры хорошо известны. За годы так называемых «сталинских репрессий» 1937-1938 к высшей мере наказания были приговорены 681 692 человек. с 1930 по 1936 - 40 137 человек, с 1939 по 1953 годы — 54 223 человека.Какие миллионы?!Далее экспозиция сменяется напичканными технологиями залами, в которых Ельцин предстаёт народным, демократическим лидером, наконец остановившим тысячу лет рабства и повернувшим историю России вспять, давшим ей свободу.4 февраля 2016 года на площадке книжного магазина «Пиотровский» состоялась презентация книги «Убиты в Катыни», изданной обществом «Мемориал». Речь в ней шла о якобы «вине СССР за расстрел поляков» под Катынью - то есть посетителям центра предложили версию Геббельса. Автор обличал СССР за то, что тот «оккупировал Польшу» и «убил тысячи военнопленных».Анна Пастухова, директор ЕО «Мемориал» на презентации книги «Убиты в Катыни»Конференция прошла при поддержке Фонда Фридриха Наумана (Германия).• 8 мая 2016 в Ельцин Центре открылась выставка «Разные войны. Школьные учебники о Второй мировой войне».Экспозиция отражала «разные трактовки истории крупнейшей войны в истории человечества, сравнивая учебники для старшеклассников нескольких стран». Среди них, помимо России - Германия, Италия, Литва, Чехия и Польша. Легко заметить, что собраны преимущественно союзные Гитлеру державы плюс Польша, чья настоящая внешнеполитическая позиция сближает ее, скорее, с агрессорами, чем с Россией.Идеологический посыл экспозиции был очевиден. Он делал акцент на том, что война в первую очередь «мировая», а не «отечественная». Выбор стран смещал внимание наблюдателя с победившей стороны на гитлеровскую сторону. Расширительная трактовка войны как мировой делала ее «отечественный» компонент как бы менее важным, второстепенным.Выставка была подготовлена рабочей группой «Историческая память и просвещение» Гражданского форума ЕС — Россия, а ее русская часть — Международным обществом «Мемориал».• Научная дискуссия «Разные войны. Отражение глобального события в национальных "образах истории"». Заявленная цель мероприятия — разобраться, возможно ли избежать разрушительных последствий «войны памятей», то есть конфликтного столкновения версий истории разных стран.Участниками дискуссии стали: Юрий Пивоваров (ИНИОН РАН), Ирина Глебова (ИНИОН РАН), Ирина Щербакова (Общество «Мемориал»), Никита Соколов (Ельцин центр) и Свен-Олав Карлссон (за​мглавы представительства ЕС в России).Свен-Олов Карлссон, Юрий Пивоваров, Ирина Щербакова, Ирина Глебова, Никита Соколов на круглом столе «Разные войны».Было заявлено, что наша историография Великой Отечественной войны и само празднование Девятого мая — это «камлание на культе Победы», часть вредного и «самолюбивого мифа о Войне», который ссорит нас со всей Европой. Потому что Европу мы оккупировали, а не освободили. И потомки власовцев, бандеровцев, казаков Шкуро, лесных братьев — «имеют право знать, с кем воевали их деды».Ирина Щербакова, Юрий Пивоваров, Никита Соколов на круглом столе «Разные войны». Источник: http://yeltsin.ru/archive/albu...Прозвучал тезис Пивоварова про то, как «мы» сотрудничали с Гитлером, а миллионы граждан справедливо воевали против советской власти, поляки и украинцы имеют полное право ненавидеть нас, сносить памятники советским воинам. Они ненавидят русских справедливо (за «оккупацию», «голодомор» и так далее). И вообще, русские «были страшнее» всех этих коллаборационистов — потому что «мы больше, сильнее. Мы и с собой расправлялись, и с другими». И вообще, как можно вести речь о какой-то моральной оценке, пока у нас улицы названы именем Ленина, который был «криминальный убийца... ненавидевший Россию»?И с Пивоваровым полностью солидарен замдиректора Ельцин-центра по науке Никита Соколов. Он только «ещё бы добавил, что, скорее всего, во всём мире исчезла бы русофобия, если бы в Екатеринбурге и всех других городах исчезли улицы Ленина».И это лишь несколько примеров.Антисоветизм присутствует во всём, что делает Ельцин Центр.В заключение хочется напомнить о том, что абсолютно никак не отражено в экспозции Ельцин Центра.Эпоха президентства Бориса Ельцина является одной из самых чёрных страниц истории России.Ельцинскую эпоху характеризует сокращение населения России на 10 миллионов человек, катастрофическое падение уровня жизни, неограниченная власть олигархии, преступные залоговые аукционы, чубайсовская афера с ваучерами, резкий рост бедности, смертности от наркотиков и алкоголя, смертности новорожденных.В 13 раз сократился бюджет страны, была практически уничтожена армия. В стране разгорелись кровавые локальные конфликты и терроризм, бандитизм и рэкет. Пришли в упадок наука и спорт, нормой стали поклонение наживе любой ценой, сексуальные извращения, нацизм, коррупция.Для россиян эпоха Ельцина – это отсутствие веры в будущее, страх и депрессия.В результате Беловежского сговора между Ельциным, Кравчуком, Шушкевичем, вопреки воле народа, высказанной на референдуме по вопросу о сохранении СССР, Советский Союз был ликвидирован. Советский народ стал самым разделённым в мире. Миллионы людей в один момент оказались за пределами своей Родины.Этого никогда не узнает ребёнок, воспитанный Ельцин Центром.