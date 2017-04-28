Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам: Бельгия, Аргентина и бурские республики (часть 4)

«У Вас есть паруса, а Вы вцепились в якорь…»

(Конфуций)

Схема устройства затвора винтовки М1889.Одновременно с винтовкой на вооружение был принят карабин с длинным кинжальным штыком с плоским клинком и гардой с крюком для конных жандармов. К этому карабину был приспособлен длинный штык от французской винтовки Гра и Т-образным профилем клинка, так как рукоятки и у той, и у другой моделей были одинаковые. Отличала карабин от винтовки отогнутая вниз рукоятка затвора. Известна модель «облегченного» карабина, практически от этого образца не отличающаяся. От винтовки они отличались и градуировкой прицела до 1800 м. Еще одна модель карабина была сконструирована в 1916 году, выпускалась по решению бельгийского правительства в изгнании и использовалась солдатами крепостной артиллерии.[center]