Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам: Бельгия, Аргентина и бурские республики (часть 4)
«У Вас есть паруса, а Вы вцепились в якорь…»
(Конфуций)
(Конфуций)
Королевство Бельгия всегда было небольшим по размеру и вроде бы ничем особым не выделялось. Ну, разве что там родился великий сыщик Эркюль Пуаро, начал там свою карьеру, но был вынужден оттуда эмигрировать в начале Первой мировой войны, поскольку его страна была оккупирована немцами. Но специалисты в области оружия знают, что именно в Бельгии находится знаменитое предприятие FN – «Fabrique Natonale», где уже в конце ХIХ века производилось первоклассное вооружение. А так как Бельгия страна небольшая, то основная масса его шла на экспорт в другие страны. Руководил ей в ту пору Людвиг Лёве и, разумеется, мечтой его было заполучить военный контракт. И тут на его счастье правительство Бельгии решило отказаться от однозарядной винтовки Губерта Жозефа Комблема, принятой на вооружение в 1868 году, и заменить ее магазинной винтовкой. Надо заметить, что сначала ее приняли на вооружении Национальной гвардии и только после некоторых усовершенствований в 1871 году уже и армейцы сменили гнев на милость и сделали ее стандартной винтовкой бельгийской армии. Одновременно она активно поставлялась на экспорт в Бразилию, Перу и Чили.
Винтовка Маузера М1889. (Музей Армии, Стокгольм)
Но, как уже отмечалось, в том же 1871 году в Пруссии на вооружение поступила магазинная винтовка Маузера, и надо было что-то в ответ предпринять и бельгийцам. И они предприняли, правда, лишь в 1889 году, приняв на вооружение опять же маузеровскую винтовку М1889 года под патрон с бездымным порохом 7,65х53. Интересно, что в самой Германии эта винтовка никогда не выпускалась. Но зато, будучи одобренной в Бельгии, сразу же поступила на вооружение Турции (1890) и Аргентины (1891), где винтовки этого образца получили название «Бельгийский маузер».
Как ни прост был затвор у винтовки Комблена, а вот соединить его с магазином не получилось!
Интересно заметить, что Аргентина в 1879 году приняла на вооружение винтовку Ремингтона с крановым затвором, но прогресс в военной области в те годы был настолько стремительным, что уже к 1890 году она безбожно устарела. На затворной коробке аргентинской винтовки слева было написано: «Маузер аргентинской модели 1891. Производстве Лёве Берлин» – и вот почему это так, не совсем понятно. Всего от бельгийского фабриканта Аргентина получила ни много, ни мало… а 230400 винтовок и 33500 карабинов! Последние от бельгийских отличались тем, что имели намушник, охватывающий и конец ложи, и ствол, что было типично для кавалерийских карабинов многих стран. В 1931 году аргентинцы 5043 карабина переделали так, чтобы к ним стало возможно крепить штык и передали их корпусу инженеров. Причем штыки использовались от винтовок Ремингтона М1879 с бронзовой рукояткой и стальной гардой-крюком.
Бельгийский гвардеец с винтовкой Комблена.
Затем на смену этим образцам пришла винтовка М1909 (Маузер М1898) и карабин. Интересно, что первый 3000 винтовок пришли к аргентинцам с оригинальными немецкими штыками. Но потом экономные аргентинцы и к новой винтовке приспособили старый штык – аналог штыка к винтовке Гра.
Что же касается Бельгии, то FN получила лакомый куш – заказ на 150000 винтовок для армии и это, не считая заказов на эти винтовки из-за рубежа! Производство началось в 1890 году, а всего до 1927 года винтовок М1889 было произведено 180000. В годы Первой мировой войны, которую Эркюль Пуаро благополучно пережидал в Англии, производство этих винтовок было продолжено в США на заводах компании Гопкинс и Аллен в Норвиче, штат Коннектикут, где по контракту должны были выпустить 140000 винтовок и 10000 карабинов. Но фирма успела выполнить заказ лишь на 8% и… обанкротилась в 1917 году! Оставшуюся 92% часть 1500000-ого заказа поэтому выполняла компания Марлин Роквелл Файрамз Ко, хотя маркировка новых винтовок и оставалась прежней. Таким образом, с 1916 по 1918 год в США было произведено 150000 винтовок и карабинов М1889. Группа бельгийских эмигрантов в Англии также наладила ее выпуск на заводе в Бирмингеме, к тому же в том же Бирмингеме ее выпускала фирма В.В. Гринера. Таким образом, этот «маузер» стрелял по немцам в годы Первой мировой войны и находился на вооружении бельгийской армии вплоть до… 1935 года, то есть 46 лет – практически полвека!
Шведский маузер мод. 1896 г. под патроны 6,5х55. (Музей Армии, Стокгольм)
Винтовки производились в Бельгии (до Первой мировой войны) и по заказам других стран: так, в 1894 году последовал заказ на 20000 винтовок и 14000 карабинов из Бразилии. Правда, заказ был не на модель М1889, а на модель М1893 – или «Испанский Маузер» с магазином с шахматным расположением патронов, калибра 7-мм. В 1896 году последовал заказ на 14000 винтовок из Испании этой же модели и тоже калибра 7-мм. Ну, а винтовку Маузер 7-мм калибра приняли на вооружение и в Испании, и в Чили (1893 г.), потом ее приняли на вооружение Бразилия и Трансвааль (1894 г.), Мексика (1895 г.) и Сербия (1899 г.). Ну, а еще позже винтовки «Маузер» калибра 7-мм поступили в армии Колумбии, Эквадора и Уругвая. Среди трансваальских буров кроме 7-мм винтовки пехотного образца, очень ценили карабин этой же системы образца 1894 году. Винтовками этой же модели, но других калибров, вооружались армии Турции (1893 г., калибр 7,65 мм), Швеции (1894 г., калибр 6,5 мм) Парагвая и Боливии (М1907 г., калибр 7,65 мм).
Затвор и магазин М1889.
Что же касается особенностей именно винтовки М1889, то к ним следует отнести металлический трубчатый кожух ствола, долженствовавший предохранять руки солдат от ожогов, короткий экстрактор, расположенный в верхней части затвора и большой выступающий из ложи плоский магазин, в котором патроны размещались в один ряд. Обойма плоская, пружинная. Рукоятка перезаряжания сзади, практически на уровне спускового крючка. Прицел был проградуирован до 1900 м. Даже внешне винтовка выглядела законченной и смотрелась очень элегантно, даже несмотря на большой магазин, присоединенный к спусковой скобе.
Схема устройства затвора винтовки М1889.
Одновременно с винтовкой на вооружение был принят карабин с длинным кинжальным штыком с плоским клинком и гардой с крюком для конных жандармов. К этому карабину был приспособлен длинный штык от французской винтовки Гра и Т-образным профилем клинка, так как рукоятки и у той, и у другой моделей были одинаковые. Отличала карабин от винтовки отогнутая вниз рукоятка затвора. Известна модель «облегченного» карабина, практически от этого образца не отличающаяся. От винтовки они отличались и градуировкой прицела до 1800 м. Еще одна модель карабина была сконструирована в 1916 году, выпускалась по решению бельгийского правительства в изгнании и использовалась солдатами крепостной артиллерии.
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Аргентинский маузер 1891 года.
В 1935 году бельгийцы наконец-то решились на замену своего старого «маузера» на новый – винтовку М1898. Она получила название короткой винтовки и производилась на заводах FN до 1940 года. Всего было произведено 80000 винтовок этого типа, очень похожих на стандартную винтовку Маузера. Но что было делать со старым запасом винтовок М1889? Бельгийцы их конверсировали, назвав новый образец М1889/36. Главное, чем отличалась новая винтовка от старой – это ствол без трубчатого чехла, прикрытый деревянными накладками. На конце ствола – намушник аналогичный М1898. Прицел находился там же, где он располагался и на винтовках германского образца. Характерный плоский магазин бельгийцы убирать не стали, да и зачем, если он работал также хорошо, как и новый, встроенный. Не стали отгибать вниз и рукоятку на затворе, поэтому на М1889/36 она прямая. Штык-шпага с Т-образным клинком образца 1916 года заменили на образец 1916/35 и 1924 – у которых была одинаковая рукоятка и гарда с кольцом для ствола, но сам клинок стал двулезвийным. Тогда же появился и редкий вариант винтовки М1889 с тяжелым стволом. По диаметру он равнялся стволу в чехле, но на самом деле был изготовлен целиком из металла, поэтому винтовка с таким стволом была тяжелее обычной на 3 фунта. Но конверсия, как говорится, «не пошла».
Буры с винтовками Маузера.
Что же касается бурских республик – Трансвааля и Оранжевого свободного государства, то они приняли на вооружение винтовку Маузера М1893. Винтовки стреляли патронами 7х57 и имели пятизарядный шахматный магазин. Всего было две поставки винтовок и карабинов по 10000 в каждой до конца 1897 г. и все они приняли участие в англо-бурской войне. Оранжевое государство заказало 7900 маузеров, но 1000 штук получить не смогло из-за начавшейся войны, и Людвиг Лёве продал их Чили.
Продолжение следует…
Предыдущие материалы по этой теме:
1.Винтовки скользящим затвором: по странам и континентам (часть 1)
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2.Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 2)
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3.Винтовки со скользящим затвором: по странам и континентам (часть 3)
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Автор: Вячеслав Шпаковский
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