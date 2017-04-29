Трамп готовит американский флот для противостояния с Китаем

Соединенные Штаты продолжают подсчитывать сумму гигантских расходов, которые предстоит понести стране ради резкого увеличения состава военно-морского флота. Это будет самый крупный рост ВМС США со времен холодной войны. Ради чего он затевается, в целом понятно, но вот масштаб проблем, которые будут сопутствовать столь большому строительству, Трампу еще предстоит осознать.Президент США Дональд Трамп намерен серьезно усилить американский флот, увеличив его численность на несколько десятков кораблей. Планы верховного главнокомандующего обойдутся Вашингтону в серьезную сумму – в Конгрессе активно подсчитывают возможные расходы бюджета. И все это в ущерб финансированию НКО, помощи иностранным государствам и другим подобным проектам.Такие тенденции говорят о том, что новый глава Белого дома намерен отойти от концепции «мягкой силы», так любимой его предшественником Бараком Обамой и другими демократами. Как истинный республиканец Трамп будет опираться в продвижении американских интересов по всему миру на силу реальную, то есть военную, что он уже продемонстрировал в Сирии и Афганистане. А главным оплотом военной мощи США традиционно являлся флот, как нельзя лучше предназначенный для обеспечения американского присутствия в любой точке мира.Что же помимо приверженности республиканским идеям толкает Трампа на такие шаги? Вряд ли только простая импульсивность и желание обладать значительной военной мощью, как утверждают некоторые из его оппонентов внутри США.«С одной стороны, смещение фокуса их интересов на область Азии, где имеется крупный и быстрорастущий китайский флот. С другой стороны, интересы оборонно-промышленного комплекса. Ну, и с третьей, американцы исторически морская держава, флот помогает им проводить активную глобальную политику в нескольких местах одновременно», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.В современных условиях ВМС используются для решения широкого спектра задач. В частности, они задействуются в различных точках мира для борьбы с пиратством (например, в Сомали), наркотрафиком, контрабандой, в контртеррористических операциях, гуманитарных миссиях (даже в борьбе с лихорадкой Эбола в Африке). В Пентагоне выделяют 18 морских зон, где ради обеспечения национальных интересов США необходимо постоянное присутствие американских кораблей. Рост спроса на услуги флота провоцирует и увеличение его потребностей в дополнительных ресурсах.«США собираются решать задачи глобального характера. Для этого им нужны силы и средства флота, которые способны были бы это сделать. В настоящий момент сил и средств, по их оценкам, недостаточно», – считает председатель Союза геополитиков Российской академии ракетных и артиллерийских наук, (РАРАН) доктор военных наук Константин Сивков.Следует учитывать, что не все корабли могут одновременно выйти на боевое дежурство. В настоящее время из имеющихся в распоряжении Вашингтона 272–275 (по разным оценкам) кораблей на боевом посту находятся только около 35%. Это обосновано необходимостью регулярного технического обслуживания и ремонта (которые порой затягиваются по срокам), ротации и отдыха экипажа. Таким образом, для обеспечения присутствия только одного корабля в удаленном регионе мира необходимо в реальности не менее трех кораблей (и двух экипажей): один на боевом дежурстве, один на обслуживании (ремонте), один на переходе до места базирования или дежурства.Еще одна причина – давно назревшая потребность в модернизации американского флота. Проблема эта касается не только самих кораблей. На текущий момент около 62% всех самолетов, базирующихся на американских авианосцах (F/A-18 Hornet и F/A-18E/F Super Hornet), не способны взлететь (например, требуют ремонта или уже находятся на техобслуживании). В нормальных условиях это число должно составлять не более 30%. Таким образом, если в ближайшее время США не займутся обновлением флота, его боеcпособность может значительно снизиться.Но главные причины планов по увеличению флота все-таки внешние. И в первую очередь это противостояние с Китаем, считает Андрей Фролов. Антикитайский настрой Трампа – не простая паранойя. Расходы КНР на оборону неуклонно растут (более чем на 100 млрд долларов с 2010-го по 2016 год). При этом особый акцент КНР делает на ВМС. На вооружении китайских ВС стоит один авианосец, еще один вскоре будет достроен, а всего в ближайшие годы Пекин планирует довести их число до пяти. Активно идет строительство и подводных лодок, как ударных (сейчас их более 60), так и стратегических (на данный момент пять).Особые опасения американцев вызывает первая в мире противокорабельная баллистическая ракета DF-21D, уже получившая прозвище «убийца авианосцев» и находящаяся на последних стадиях испытаний. Кроме того, КНР успешно испытала свою первую межконтинентальную баллистическую ракету DF-41 с разделяющейся боеголовкой, которая может поражать цели на расстоянии до 15 тыс. км и вполне способна преодолеть американскую ПРО. Все это в перспективе позволит Китаю не только успешно противодействовать авианосным группам США и запереть подступы к своей территории, в том числе спорной (Тайвань, острова Южно-Китайского моря и т. д.), но и создавать проекцию силы на весь АТР, а также в другие точки мира, что абсолютно не устраивает Вашингтон.Озвученные Трампом планы предусматривают увеличение количества боевых кораблей ВМС США до 350 (план предыдущей администрации – 308) в ближайшие 30 лет (отдельные лица в Пентагоне ранее предлагали еще более внушительные числа – 355 и даже более 400). Это самое большое увеличение с 1980-х годов. Это можно назвать возвращением к риторике холодной войны, когда американцы довели численность флота аж до 600 единиц. Такое количество кораблей нельзя объяснить только участием ВМС в решении широкого спектра задач и нуждами обороны. Это явно шаг, нацеленный на подготовку к реальному военному конфликту и позволяющий наносить превентивный удар. Вот только вероятный противник – теперь не СССР, а Китай. Однако насколько эффективна подобная стратегия в современных условиях? Особенно с учетом того, что КНР делает упор на вооружения, способные нейтрализовать американский флот, и прежде всего его главный кулак – авианосные группы.Рассмотрим, что же собираются строить сами США. Официально пока никакая конкретная программа строительства флота по классам кораблей принята не была. Однако ВМС США уже выдвигали свои идеи на этот счет, говоря о том, что им требуется 355 кораблей. В частности, это предполагает увеличение количества авианосцев с 11 до 12 штук. Крупных надводных кораблей должно стать 104 вместо 88. К данной группе американцы относят эскадренные миноносцы и крейсеры, оснащенные боевой информационно-управляющей системой «Иджис», а также три эсминца типа «Зумвольт». Неизменным останется число малых надводных кораблей (фрегаты и литоральные боевые корабли) – 52 единицы. ВМС также рассчитывает довести количество ударных подводных лодок с 48 до 66, в то время как парк ПЛАРБ (подлодки с баллистическими ракетами) будет поддерживаться на уровне 12 единиц.Как видно, основной упор сделан на увеличение количества эсминцев, крейсеров и ударных подводных лодок. Иными словами, наращивается именно ударная мощь, направленная против кораблей противника, а также на осуществление противовоздушной и противоракетной обороны ВМС. Как раз то, что нужно для противодействия растущему флоту и авиации Китая. При этом США активно разрабатывают ПРО, позволяющую уничтожать китайского «убийцу авианосцев» DF-21D. В частности, активно ставится на вооружение (хотя ее испытания пока не закончены) зенитная ракета SM-6 Dual I, способная сбивать баллистические цели (как раз такие, как DF-21D). В Пентагоне также задумали оснастить свои новые фрегаты системами локальной ПВО, что позволит им осуществлять противовоздушную оборону не только самих себя, но и кораблей сил боевого обеспечения. Кроме того, американцы ведут разработку нового крупного надводного корабля, который, предположительно, увидит свет в 2030-х годах.Однако это еще не все. Согласно плану ВМС также должно увеличиться количество кораблей командования и поддержки (с 21 до 23), боевого обеспечения (с 29 до 32). Также планируется нарастить число десантно-амфибийных кораблей (по требованию Корпуса морской пехоты США) с 34 до 38.Но наиболее интересен тут другой момент. На уровне 10 единиц будет поддерживаться количество быстроходных транспортных кораблей. Это огромные транспортники (до 300 м в длину, водоизмещение с грузом до 60 тыс. тонн), развивающие скорость до 33 узлов и способные за рейс доставить, например, сотню танков «Абрамс» вместе за запчастями, ГСМ, боекомплектом, вспомогательным оборудованием и другим грузом. Вдобавок, в два раза (с трех до шести) будет расширено число «экспедиционных мобильных баз» и «экспедиционных перегрузочных кораблей-доков», которые сопоставимы по размерам с транспортниками и предназначены для проведения экспедиционных операций в удаленных районах без опоры на береговую инфраструктуру. Они несут на себе различные предметы снабжения, а для осуществления доставки на них базируются десантные корабли и тяжелые транспортные вертолеты.Такие планы демонстрируют явный настрой Вашингтона на расширение своих возможностей по созданию «проекции силы» в удаленных уголках планеты. Способность быстрой доставки большого числа техники и личного состава, а также повышение автономности экспедиционных морских операций дают значительное преимущество при ведении военных действий вдали от своей территории, например в Южно-Китайском море.«Американская геополитика предполагает, что без установления решающего влияния над мировыми ресурсами они выжить просто не смогут. Сейчас вопрос взятия под контроль ресурсов является критическим», – отметил Константин Сивков.«С американскими возможностями это реально, другое дело, что им придется в значительной степени увеличивать оборонный бюджет и перераспределять средства между различными видами вооруженных сил. Все не сразу получится сделать», – подчеркнул Андрей Фролов.Подобное масштабное строительство неизбежно столкнется с серьезными проблемами. И первая из них – финансовая. По предварительным расчетам, на реализацию инициативы Трампа понадобится около 700 млрд долларов. Это на 400 млрд долларов больше, чем предполагал план прошлой администрации. Только на строительство кораблей потребуется 26,6 млрд долларов ежегодно. В сумме же создание, обеспечение экипажем и эксплуатация флота в 355 кораблей будет стоить примерно 102 млрд долларов в год. В этих условиях предложенное президентом США увеличение всего военного бюджета страны на 54 млрд долларов явно недостаточно (причем ВМС достанется лишь примерно треть этой суммы). А ведь свою инициативу Трампу еще надо провести через Конгресс. То, что он хочет ради этого пожертвовать расходами на помощь иностранным государствам, защиту окружающей среды и содержание НПО, вызывает значительное недовольство парламентариев.Планы по расширению флота могут также столкнуться с жесткой нехваткой рабочей силы. Чтобы претворить в жизнь идею довести состав флота до 350 кораблей, понадобится более 50 тыс. новых сотрудников (общее число людей задействованных в сфере кораблестроения в 2016 году, составляло примерно 100 тыс.). Заранее их не нанять (иначе они будут сидеть без дела), а быстро найти такое количество рабочих рук уже после получения контрактов очень трудно. Такого предложения высококвалифицированных специалистов на рынке труда просто нет. В связи с этим понадобится активизировать обучение и переподготовку рабочей силы, в том числе путем заключения договоров с учебными заведениями. Однако время такой подготовки составляет примерно пять-семь лет. Кроме того, новым кораблям требуются экипажи, а это значит, что с учетом ротации понадобится довести численность военнослужащих ВМС примерно до 400 тыс. человек (сейчас их примерно 323 тыс.).Кроме того, для производства такого количества кораблей нужны огромные производственные мощности, которых и так не хватает (например, из-за этого не раз откладывались программы по модернизации и строительству подводных лодок). Чтобы переориентировать кораблестроительные предприятия под новые объемы выпуска продукции, понадобится много времени и значительные капиталовложения. Причем помимо увеличения мощностей и количества верфей необходимо нарастить выпуск продукции смежных предприятий, поставляющих различные детали для кораблей (винты, якоря, ядра атомных реакторов и др.), что является еще более сложной задачей.Кроме того, стоит понимать, что в реальности довести количество кораблей до 350 – это не просто к текущим 275 прибавить 75. Ведь надо учитывать, что за 30 лет, на которые рассчитан план Трампа, многие старые корабли будут списаны. А значит, для достижения намеченной цели на самом деле понадобится построить примерно 329 кораблей. Иначе говоря, США необходимо будет строить примерно 12 кораблей в год (предыдущий план предполагал закупку восьми кораблей ежегодно).Вдобавок на данный момент конкретного детального плана строительства нет, и как видит Трамп свою будущую «непобедимую армаду», известно только ему самому. Во многом определяющей в этом плане будет фигура нового министра военно-морских сил, которая пока также неясна. В то же время следует понимать, что президент США вряд ли откажется от своих грандиозных планов и будет изыскивать способы их продавить. И опорой в этом ему станут республиканцы. Трампу уже довелось опробовать применение военных мер в Сирии и Афганистане, и он явно не намерен останавливаться на достигнутом. А мощный флот будет отличным подспорьем для «игры мускулами» и демонстрации американской военной мощи в различных уголках мира, а также проведения политики сдерживания других стран, будь то КНДР, Иран, Китай или Россия.