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Истребители пятого поколения навестили Эстонию для психотерапии
На авиабазе Эмари под Таллином во вторник днем приземлились два новейших американских истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II. Они должны принять участие в учениях НАТО и, по версии прибалтов, произвести психологический эффект на Москву. Но, если говорить по сути, эффект это оказывает лишь на самих прибалтов – Москву подобным впечатлить невозможно.
«Два истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, а также самолет-заправщик KC-135 во вторник приземлились на авиабазе Эмари», – сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии. Прибывших летчиков лично встречал министр обороны Маргус Цахкна.
Американские самолеты проведут в Эстонии несколько недель и примут участие в совместных учебно-тренировочных полетах с другими военными самолетами США и Североатлантического альянса.
Первые истребители F-35A прибыли в Европу в середине апреля и сейчас дислоцируются на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Их пилоты тоже примут участие в совместных учениях военно-воздушных сил НАТО в «условиях напряженных отношений с Россией».
Учения эти называются Ramstein Alloy («Рамштайнский сплав»), начинаются как раз во вторник и продлятся два дня. Они проходят трижды в год – по очереди в каждой из постсоветских республик Прибалтики. Их периодичность совпадает с ротацией контингента ВВС НАТО на авиабазах Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония). Руководство осуществляют базирующиеся в Германии объединенное командование ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн (потому они так и называются) и центр воздушных операций на авиабазе Уэдем (Великобритания).
Основным местом проведения воздушных тренировок считается воздушное пространство Литвы – в силу того что оно больше, там есть где развернуться в прямом смысле слова. В воздушном пространстве отрабатывают операции истребители ВВС Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, американские самолет-заправщик и самолет радиолокационной разведки (AWACS) Е-3А, а также транспортный борт ВВС Литвы Spartan. Кроме шуток – это травмоопасно, они не везде поместятся одновременно. В 2011 году был случай, когда литовский «истребитель» L-39 «Альбатрос» чешской сборки во время таких вот учений протаранил французский «Мираж».
В российско-литовском детективном сериале пятнадцатилетней давности «Литовский транзит» (если интересно, это про наркотрафик) один из главных героев – литовский полицейский комиссар – выдает единственную удачную за все двенадцать серий шутку: «Объявите план «Перехват». И поднимите все наши истребители. Оба!»
На тот момент эти слова полностью соответствовали действительности: ВВС Литвы располагали всего двумя чешскими учебными истребителями L-39 «Альбатрос». После подвига «литовского Талалихина» «Альбатрос» остался в одиночестве и без гнезда – авиабаза Зокняй как опорная для авиации больше не используется.
Дело даже не в ее технических характеристиках (НАТО вложило в старую советскую базу больше 20 млн долларов на переоборудование). Взбунтовались натовские пилоты, которым не понравилось в глубоко провинциальной Литве. Жалобы поступали от летчиков из США, Испании, Польши и Германии. В Зокняй им было не просто скучно (ближайший крупный населенный пункт – Шауляй), им не нравились местные гостиницы и еда, а самое главное – западные летчики «постоянно испытывали проблемы» в общении с местным населением.
Если вы никогда не были на дискотеке в провинциальном литовском местечке, то вы жизни не видели и вам не понять слезных жалоб натовских воздушных асов. Быт и люди там со времен СССР мало в чем изменились, и дискотека в какой-нибудь Арегале (этот населенный пункт почему-то считается квинтэссенцией литовской полудеревенской провинции; gyventi Ariogaloje – «жить в Арегале» – это как приговор) – это экстремальная достопримечательность. По сравнению с этим культурно-массовым мероприятием танцы в каком-нибудь Анжеро-Судженске Кемеровской области покажутся венским балом. И это в стране, в которой слово vodka не жалуют (как заимствованное у врагов), а для номинации аналогичных крепких напитков используется термин degtine – «спирт».
Эстонцы быстро (что удивительно) поняли свою выгоду и принялись «отжимать» у Литвы небо и учения. Такую же старую, как и литовский Зокняй, авиабазу Эмари (1945 год постройки) решили превратить в курорт. База расположена в нескольких десятках километров от Таллина, летчикам и персоналу предоставлен бесплатный трансфер в лучшие гостиницы эстонской столицы. Вокруг живописные леса, рядом два заповедника, собственное поле для гольфа, даже меню столовой подправили под вкусы западных пилотов.
Латвия в этой увлекательной игре не участвует в принципе – в связи с полным отсутствием у нее ВВС и вменяемых взлетно-посадочных полос. Хотя точности ради стоит указать, что на вооружении состоят четыре транспортных «Ан-2Т» – знаменитые бипланы 1940-х годов изобретения, запомнившиеся человечеству по кличке «кукурузник».
Первыми в Эмари в 2015 году приземлились два F-22 «Раптор». Более четырех современных гостевых самолетов одновременно Эмари содержать не в состоянии, даже если удалить оттуда эстонские «Ан-2» и все те же «Альбатросы». Теоретически на постоянной основе там должны располагаться американские штурмовики A-10, но активно эта база используется только как аэродром временного базирования на время проведения учений.
Сейчас «Рапторов» сменили два F-35. Страшнее от этого не стало. Потенциал «защиты воздушного пространства стран Балтии» уже давно исчерпал свои возможности: четыре истребителя в Зокняй по ротации (хотя ангаров там только три) или столько же (но обычно меньше) в Эмари – вот тот максимум, который можно там расположить и которым оперировать. С ПВО такая же беда, но сейчас не про нее.
Постоянную ротацию самолетов НАТО, охраняющих суровое балтийское небо, в Брюсселе считают положительным опытом. Мол, летчики из Португалии и Дании знакомятся с потенциальным театром военных действий. С другой стороны, познакомиться с ним основательно за одну смену они не успевают, а местные не получают никакого реального опыта взаимодействия со «старшими товарищами», так как товарищи меняются очень быстро и, несмотря на все «стандарты НАТО», у пилотов из разных стран привычки все равно разные. Позывные одинаковые, а методика ведения воздушного боя отличается принципиально.
Что же касается «психологического воздействия на Москву», которое – мольбами прибалтов – должно стать одним из следствий таких учений, вряд ли демонстрация наиболее современных самолетов из тех, что есть в арсенале НАТО, действительно произведет на нее впечатление. Два «Раптора» – это просто две цели для полностью переоборудованного ПВО Северо-Западного округа.
Кстати, СЗО был первым округом, на вооружение которого поступили пару лет назад «Искандеры», а авиабаза Эмари вообще не имеет никакого противоракетного прикрытия. Так что кому и что они хотели доказать – вопрос открытый. Скорее всего, это всего лишь психотерапевтическая акция в отношении буйной фантазии прибалтийского электората. Можно еще колдунов им вызвать. Говорят, помогает.
Автор: Евгений Крутиков
Первоисточник: https://vz.ru/world/2017/4/25/867789.html
«Два истребителя-бомбардировщика F-35 Lightning II, а также самолет-заправщик KC-135 во вторник приземлились на авиабазе Эмари», – сообщили в главном штабе Сил обороны Эстонии. Прибывших летчиков лично встречал министр обороны Маргус Цахкна.
Американские самолеты проведут в Эстонии несколько недель и примут участие в совместных учебно-тренировочных полетах с другими военными самолетами США и Североатлантического альянса.
Первые истребители F-35A прибыли в Европу в середине апреля и сейчас дислоцируются на авиабазе Лейкенхит в Великобритании. Их пилоты тоже примут участие в совместных учениях военно-воздушных сил НАТО в «условиях напряженных отношений с Россией».
Учения эти называются Ramstein Alloy («Рамштайнский сплав»), начинаются как раз во вторник и продлятся два дня. Они проходят трижды в год – по очереди в каждой из постсоветских республик Прибалтики. Их периодичность совпадает с ротацией контингента ВВС НАТО на авиабазах Зокняй (Литва) и Эмари (Эстония). Руководство осуществляют базирующиеся в Германии объединенное командование ВВС НАТО на авиабазе Рамштайн (потому они так и называются) и центр воздушных операций на авиабазе Уэдем (Великобритания).
Основным местом проведения воздушных тренировок считается воздушное пространство Литвы – в силу того что оно больше, там есть где развернуться в прямом смысле слова. В воздушном пространстве отрабатывают операции истребители ВВС Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, американские самолет-заправщик и самолет радиолокационной разведки (AWACS) Е-3А, а также транспортный борт ВВС Литвы Spartan. Кроме шуток – это травмоопасно, они не везде поместятся одновременно. В 2011 году был случай, когда литовский «истребитель» L-39 «Альбатрос» чешской сборки во время таких вот учений протаранил французский «Мираж».
В российско-литовском детективном сериале пятнадцатилетней давности «Литовский транзит» (если интересно, это про наркотрафик) один из главных героев – литовский полицейский комиссар – выдает единственную удачную за все двенадцать серий шутку: «Объявите план «Перехват». И поднимите все наши истребители. Оба!»
На тот момент эти слова полностью соответствовали действительности: ВВС Литвы располагали всего двумя чешскими учебными истребителями L-39 «Альбатрос». После подвига «литовского Талалихина» «Альбатрос» остался в одиночестве и без гнезда – авиабаза Зокняй как опорная для авиации больше не используется.
Дело даже не в ее технических характеристиках (НАТО вложило в старую советскую базу больше 20 млн долларов на переоборудование). Взбунтовались натовские пилоты, которым не понравилось в глубоко провинциальной Литве. Жалобы поступали от летчиков из США, Испании, Польши и Германии. В Зокняй им было не просто скучно (ближайший крупный населенный пункт – Шауляй), им не нравились местные гостиницы и еда, а самое главное – западные летчики «постоянно испытывали проблемы» в общении с местным населением.
Если вы никогда не были на дискотеке в провинциальном литовском местечке, то вы жизни не видели и вам не понять слезных жалоб натовских воздушных асов. Быт и люди там со времен СССР мало в чем изменились, и дискотека в какой-нибудь Арегале (этот населенный пункт почему-то считается квинтэссенцией литовской полудеревенской провинции; gyventi Ariogaloje – «жить в Арегале» – это как приговор) – это экстремальная достопримечательность. По сравнению с этим культурно-массовым мероприятием танцы в каком-нибудь Анжеро-Судженске Кемеровской области покажутся венским балом. И это в стране, в которой слово vodka не жалуют (как заимствованное у врагов), а для номинации аналогичных крепких напитков используется термин degtine – «спирт».
Эстонцы быстро (что удивительно) поняли свою выгоду и принялись «отжимать» у Литвы небо и учения. Такую же старую, как и литовский Зокняй, авиабазу Эмари (1945 год постройки) решили превратить в курорт. База расположена в нескольких десятках километров от Таллина, летчикам и персоналу предоставлен бесплатный трансфер в лучшие гостиницы эстонской столицы. Вокруг живописные леса, рядом два заповедника, собственное поле для гольфа, даже меню столовой подправили под вкусы западных пилотов.
Латвия в этой увлекательной игре не участвует в принципе – в связи с полным отсутствием у нее ВВС и вменяемых взлетно-посадочных полос. Хотя точности ради стоит указать, что на вооружении состоят четыре транспортных «Ан-2Т» – знаменитые бипланы 1940-х годов изобретения, запомнившиеся человечеству по кличке «кукурузник».
Первыми в Эмари в 2015 году приземлились два F-22 «Раптор». Более четырех современных гостевых самолетов одновременно Эмари содержать не в состоянии, даже если удалить оттуда эстонские «Ан-2» и все те же «Альбатросы». Теоретически на постоянной основе там должны располагаться американские штурмовики A-10, но активно эта база используется только как аэродром временного базирования на время проведения учений.
Сейчас «Рапторов» сменили два F-35. Страшнее от этого не стало. Потенциал «защиты воздушного пространства стран Балтии» уже давно исчерпал свои возможности: четыре истребителя в Зокняй по ротации (хотя ангаров там только три) или столько же (но обычно меньше) в Эмари – вот тот максимум, который можно там расположить и которым оперировать. С ПВО такая же беда, но сейчас не про нее.
Постоянную ротацию самолетов НАТО, охраняющих суровое балтийское небо, в Брюсселе считают положительным опытом. Мол, летчики из Португалии и Дании знакомятся с потенциальным театром военных действий. С другой стороны, познакомиться с ним основательно за одну смену они не успевают, а местные не получают никакого реального опыта взаимодействия со «старшими товарищами», так как товарищи меняются очень быстро и, несмотря на все «стандарты НАТО», у пилотов из разных стран привычки все равно разные. Позывные одинаковые, а методика ведения воздушного боя отличается принципиально.
Что же касается «психологического воздействия на Москву», которое – мольбами прибалтов – должно стать одним из следствий таких учений, вряд ли демонстрация наиболее современных самолетов из тех, что есть в арсенале НАТО, действительно произведет на нее впечатление. Два «Раптора» – это просто две цели для полностью переоборудованного ПВО Северо-Западного округа.
Кстати, СЗО был первым округом, на вооружение которого поступили пару лет назад «Искандеры», а авиабаза Эмари вообще не имеет никакого противоракетного прикрытия. Так что кому и что они хотели доказать – вопрос открытый. Скорее всего, это всего лишь психотерапевтическая акция в отношении буйной фантазии прибалтийского электората. Можно еще колдунов им вызвать. Говорят, помогает.
Автор: Евгений КрутиковПервоисточник: https://vz.ru/world/2017/4/25/867789.html
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