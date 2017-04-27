27 апреля в России отмечается День образования специальных частей ВВ МВД России

27 апреля в России отмечается День образования специальных частей Внутренних войск МВД России. Дата для данного праздника была выбрана не случайно. В этот день в далеком уже 1946 году приказом МВД СССР в составе Управления МВД по охране важных промышленных предприятий было создано специальное отделение по охране лабораторий и научно-исследовательских институтов академии наук СССР, занимающихся исследованиями в области атомной энергетики. Полное название праздничной даты — День специальных частей Внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также День образования воинских частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных грузов (МПСР, ВГО и СГ), сокращенно День спецчастей.Практически сразу же после публикации данного приказа в 1946 году в Советском Союзе было создано пять специальных комендатур, обязанностью которых стало обеспечение охраны наиболее важных объектов, относящихся к сфере создания ядерного оружия. Рядовой и сержантский состав данных комендатур являлся сверхсрочными служащими, сегодня их назвали бы «контрактниками». К выполнению своих обязанностей спецчасти приступили уже в августе 1946 года, а в 1947 году число таких комендатур было доведено до 15, так как число объектов, которые нуждались в охране, постоянно возрастало.Тогда же стало понятно, что комендатур для охраны важных государственных объектов недостаточно, и на их основе стали формировать специальные полки и батальоны. Они должны были заниматься не просто охраной отдельных предприятий, научно-исследовательских лабораторий и учреждений, но и закрытых городов, которые стремительно вырастали вокруг них. Существование некоторых закрытых городов являлось государственной тайной на протяжении нескольких десятилетий. По этой причине, главным образом из-за специфики деятельности, достаточно долгое время от широкой общественности была скрыта и деятельность подобных частей.Для прохождения службы в спецчастях внутренних войск старались подбирать только лучшие кадры, при этом их набирали не только из структуры МВД, но также из пограничных войск и различных подразделений армии и флота Советского Союза. При этом в работе внутренних войск деятельность специальных частей стала одним из основных направлений — причины этого сегодня вполне понятны и объяснимы. При этом сотрудникам спецчастей уже в те далекие времена пришлось столкнуться с серьезными вызовами, которые бросала человечеству атомная эра.В частности, им пришлось столкнуться с крупной радиационной катастрофой, о которой и сегодня знает не так много людей. О Чернобыле, Припяти и трагедии на Чернобыльской АЭС слышали практически все, а вот об аварии, которая произошла 29 сентября 1957 года, и сегодня знает не так много людей. В те годы данная тема даже не освещалась в советской прессе. При этом авария на химическом комбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40 (Озерск) стала первой радиационной чрезвычайной ситуацией техногенного характера в СССР. В зоне радиационного заражения оказались тогда несколько предприятий комбината «Маяк», пожарная часть, военный городок, колония заключенных и далее территория площадью 23 тысячи квадратных километров с населением порядка 270 тысяч человек на территории трех областей. У данной аварии были свои ликвидаторы, а также многочисленные переселенцы. Последствия той аварии до сих пор сказываются на потомках тех, кто принял участие в ликвидации аварии на химическом комбинате «Мая» и с честью выполнил свою задачу в очень непростых условиях. В дальнейшем военнослужащие воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов приняли участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где также с честью справились с поставленной перед ними задачей.Сегодня о Чернобыльской катастрофе известно практически все. Много и совершенно заслуженно говорится о подвиге пожарных расчетов, которые первыми столкнулись со страшной трагедией. Но не стоит забывать и о мужестве всего личного состава войск и особенно об охранявшем атомную станцию карауле спецохраны полковника В. Бирюкова. В момент взрыва на четвертом энергоблоке станции ближе всех к месту трагедии оказался часовой — прапорщик Иван Щерба. Именно он первым сообщил о случившемся в караульное помещение и продолжил нести службу до конца своей смены. Начальник караула — старший прапорщик В. Герман незамедлительно принял все меры по оповещению пожарных команд и администрации станции, а также по усилению охраны объекта.Несмотря на сложившуюся на АЭС исключительно опасную и сложную ситуацию, особенно в первые дни после взрыва, никто из военнослужащих комендатуры не дрогнул, все они продолжали нести боевую службу по охране атомной станции и выбывали из строя лишь по медицинским показаниям. При этом в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС принял участие не только рядовой состав спецчастей внутренних войск, но и многие офицеры Управления. В разное время в зоне заражения группами по 5-10 человек работало до половины всех офицеров Управления спецчастей внутренних войск, вспоминал генерал-лейтенант Вячеслав Болахнин.Стоит отметить, что сегодня сами Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации уже перестали существовать. 5 апреля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на базе внутренних войск МВД России войск национальной гвардии Российской Федерации, которые вошли в состав новой структуры — Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Что в целом не отменяет самого праздника, особенно для тех граждан, кто напрямую был связан со специальными частями внутренних войск.За годы существования данных спецчастей их военнослужащие занимались охраной не только научно-исследовательских центров ядерной отрасли, но и продукции этих центров. Они несли охрану атомных электростанций, заводов по выпуску оружия и военной техники, закрытых военных городков, мест хранения опасных веществ, а также занимались сопровождением специальных грузов. После реорганизации внутренних войск в национальную гвардию данные задачи по-прежнему необходимо решать. Поэтому особое значение приобретает повышение боевой готовности, внедрение современных технологий и техники, рост профессионального уровня личного состава подразделений специальных частей, осуществляющих охрану особо важных объектов Российской Федерации.В настоящее время такие соединения обеспечивают надежную охрану более 100 различных государственных объектов особой важности. На сотрудников специальных частей возложена очень ответственная миссия, которая заключается в своевременном предупреждении и пресечении террористической деятельности, поддержанию общественного порядка возле охраняемых ими объектов и обеспечению безопасности граждан страны.В современных реалиях особенно важное значение приобретает антитеррористическая деятельность подобных подразделений. Угроза террористических актов на объектах особой важности не сбрасывается со счетов, так как такие теракты могут иметь самые ужасные последствия. Охрана атомных электростанций и ядерно-опасных объектов возлагает на охраняющие их структуры особую ответственность. Угрозе терактов на таких объектах должна адекватно противопоставляться планомерная работа по практической подготовке органов управления и сил, предназначенных для охраны особо важных объектов, а также воинских частей иного предназначения, которые привлекаются к их прикрытию при угрозе или возникновению чрезвычайных обстоятельств. В ответственных за охрану особо важных объектов частях регулярно проводятся учения антитеррористической направленности.В этот день «Военное обозрение» поздравляет всех, кто отдал годы своей службы специальным частям Внутренних войск МВД, а также тех, кто и сегодня занимается охраной мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождением специальных грузов.