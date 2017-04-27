08:51 27 апреля

В Калининграде задержаны предполагаемые члены террористической группировки

В самом западном регионе страны спецназ Федеральной службы безопасности РФ совместно с подразделением Росгвардии провёл операцию по задержанию предполагаемых вербовщиков террористической организации. Отмечено, что преступная группа была занята в строительной сфере и занималась вербовкой для последующей отправки граждан на Ближний Восток.

В Калининграде задержаны предполагаемые члены террористической группировки


ТАСС сообщает:
Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он даёт признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях.



Лидеру ячейки 32 года. Представители группы снимали квартиры в Калининграде.

Известно и о том, какую именно террористическую группировку представляют задержанные. Это преступная организация «Исламский джихад – джамаат моджахедов» (запрещена в РФ).

При задержании у предполагаемых преступников оружия и взрывчатых веществ не обнаружено.

Кадры "Вести Калининград":


Проводятся необходимые мероприятия по выдворению иностранных граждан, состоящих в группировке, за пределы России при контакте со специальными службами стран СНГ.

Напомним, что накануне были задержаны двое предполагаемых сторонников ИГИЛ (* запрещено в РФ) в Южно-Сахалинске.

Сами эти географические названия (Калининград, Южно-Сахалинск) говорят о масштабе деятельности террористических ячеек в Российской Федерации.



Использованы фотографии: ВЕСТИ Калининград
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Комментарии 14

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:58
    В Калининграде задержаны предполагаемые члены террористической группировки


    Сколько еще в РОССИИ таких спящих ячеек...
    сами создали эту проблему запустив миллионы гастарбайтеров теперь расхлебываем...и это надолго.


    На Сахалине задержаны двое сторонников радикальной группировки Исламское государство, планировавших совершить диверсионно-террористический акт в людном месте.

    ...во все уголки РОССИИ этот джамаат лезет как крыса в нору.
    Тот же ЛЕХА
    1. Teberii Сегодня, 06:02
      В Таджикистане их уже ждут,откуда остальные скоро узнаем.
      Teberii
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:02
    Развелось в стране нечести! am И это еще цветочки-яблоки то будут впереди!!!
    Изгоняющий либероидов
  3. мармеладный Сегодня, 06:09
    ну конечно-граница до горби была на замке (по крайней мере если сравнить на сегодня)и такие знали-сделай изведут вместе с родней
    мармеладный
    1. pv1005 Сегодня, 06:25
      Цитата: мармеладный
      ну конечно-граница до горби была на замке (по крайней мере если сравнить на сегодня)и такие знали-сделай изведут вместе с родней

      Не пишите фуйню. Где вы видели при горби границу РСФСР с республиками средней азии??? request Кого при горби изводили вместе с родственниками??? belay Ах да вы тогда только родились, но вам пацаны во дворе рассказывали. yes
      pv1005
      1. мармеладный Сегодня, 06:31
        читайте-ДО горби.....да-изводили бы-не прямо так а например такие трудности создали бы при учебе-работе и тд...на счет границы-я не про нынешнюю среднюю азию(тогда общая страна)а подальше...а что до общей страны-тогда их держали "за яйца"
        мармеладный
        1. Василенко Владимир Сегодня, 06:42
          Цитата: мармеладный
          а что до общей страны-тогда их держали "за яйца"

          кого?!!!!
          вы вообще представляете о чем пишите?!
          Василенко Владимир
    2. Василенко Владимир Сегодня, 06:41
      Цитата: мармеладный
      ну конечно-граница до горби была на замке (по крайней мере если сравнить на сегодня)и такие знали-сделай изведут вместе с родней

      бред редкий
      Василенко Владимир
      1. Cветлейший Сегодня, 08:00
        Цитата: Василенко Владимир

        бред редкий

        Это вы бредите, границы были закрыты и такие вот не ездили в Сирии и Авганы по "лагерям учиться". А в самой стране неблагонадёжных из крупных (не говоря уже о закрытых) городов выселяли за сто первый и волчий билет.
        Cветлейший
        1. Василенко Владимир Сегодня, 08:35
          Цитата: Cветлейший
          А в самой стране неблагонадёжных из крупных (не говоря уже о закрытых) городов выселяли за сто первый и волчий билет.

          хватит а?
          я как бы то же не в 90-х на свет появился, границы полностью ни когда закрыты не были, это в принципе невозможно
          а основное это
          не то что кого-то выселяли, а то что уничтожали социальную среду где мог терроризм развиваться, даже в самом задрипаном кишлаке создавали рабочие места
          Василенко Владимир
  4. Толстоевский Сегодня, 06:37
    нелегалов отловить и депортировать в польшу
    Толстоевский
  5. igordok Сегодня, 06:38
    Прочитав заглавие новости, вспомнилось "От Москвы, до самых до окраин". Вчера Сахалин, сегодня Калининград.
    igordok
  6. Orionvit Сегодня, 07:54
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Сколько еще в РОССИИ таких спящих ячеек...

    В наш технологический век GPS, интернета и мобильной связи, когда обо всех известно почти всё, выявить даже спящую ячейку не сложно, тем более активно действующую. Была бы политическая воля, да и наказание ужесточить, вплоть до возврата смертной казни. Иначе вся эта борьба до одного места.
    Orionvit
  7. капрал Сегодня, 08:44
    что преступная группа была занята в строительной сфере

    Ну и написали бы по русски : чурки-гастеры вели подрывную деятельность.
    Эта долбанная толерантность нам уже боком выходит, а нет все туда же, вслед за гейропой, наступаем на те же грабли. am
    капрал
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