В Калининграде задержаны предполагаемые члены террористической группировки

Установлен лидер ячейки, который разыскивался правоохранительными органами Узбекистана в совершении преступлений экстремистской направленности. Он даёт признательные показания, в том числе об участии его родственников в террористических организациях.

В самом западном регионе страны спецназ Федеральной службы безопасности РФ совместно с подразделением Росгвардии провёл операцию по задержанию предполагаемых вербовщиков террористической организации. Отмечено, что преступная группа была занята в строительной сфере и занималась вербовкой для последующей отправки граждан на Ближний Восток. ТАСС сообщает:Лидеру ячейки 32 года. Представители группы снимали квартиры в Калининграде.Известно и о том, какую именно террористическую группировку представляют задержанные. Это преступная организация «Исламский джихад – джамаат моджахедов» (запрещена в РФ).При задержании у предполагаемых преступников оружия и взрывчатых веществ не обнаружено.Кадры "Вести Калининград":Проводятся необходимые мероприятия по выдворению иностранных граждан, состоящих в группировке, за пределы России при контакте со специальными службами стран СНГ.Напомним, что накануне были задержаны двое предполагаемых сторонников ИГИЛ (* запрещено в РФ) в Южно-Сахалинске.Сами эти географические названия (Калининград, Южно-Сахалинск) говорят о масштабе деятельности террористических ячеек в Российской Федерации.