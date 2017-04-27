08:53 27 апреля

"Дайте Трампу шанс"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью порталу YahooNews . Основная часть интервью была посвящена взаимоотношениям России с Соединёнными Штатами. Отвечая на один из вопросов, Мария Захарова заявила, что рано делать какие-то выводы по отношению новой американской администрации к вопросу налаживания отношений с РФ, и «нужно дать Трампу шанс».

Вопрос:
Почему после прихода Трампа отношения между США и Россией не изменились в лучшую сторону?


"Дайте Трампу шанс"



Ответ официального представителя МО РФ:
Он (Трамп) только начинает. Дайте ему шанс. Возможно, это связано с идеологией президента Обамы о том, что Вашингтон доминирует в мире. Возможно, дело в этом. Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединёнными Штатами в разных областях.


При этом Мария Захарова заявила, что согласна со словами посетившего РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу того, что российско-американские отношения находятся на очень низком уровне.

При обсуждении вопроса корейской ядерной проблемы Мария Захарова напомнила США, что есть такое понятие как «шестисторонний формат». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтону не следует отвергать эту площадку для решения проблемы. При этом Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза ООН по запрещению ядерных испытаний в КНДР.

Мария Захарова:
Есть формат шестисторонних переговоров, у которого есть своя история, который иногда приносит хорошие результаты, иногда их не приносит, но использовать его следует.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/maria.zakharova.167
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Комментарии 15

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  1. мармеладный Сегодня, 06:13
    еще одна говорящая голова клон Псаки...(кстати оттуда скоприовали-видно)какой шанс о чем она?!до выборов кричали Трамп наш и теперь не "протрезвели"! request Трамп уже показал какое отношение у него к нам-в первую очередь полетел в Китай и до сих пор забивает и не считает нужным нас! fool "ушастый" и то поначалу сюда прилетел
    мармеладный
    1. dik-nsk Сегодня, 06:18
      вы не путайте тупое существо, говорящее о флоте, подходящем к берегам Белоруссии, с умницей Марией
      dik-nsk
      1. мармеладный Сегодня, 06:20
        ну это да-эта хоть говорит не путая и по тексту..а так все то же
        мармеладный
    2. Шукшин Сегодня, 06:37
      мармеладный, сравнения абсолютно не корректное, по крайней мере по уровню интеллекта и образованности. Псаки говорящая голова, которая зачитывала все, что написали в бумажке иногда отпуская собственные комментарии-опусы.
      Мария Захарова самостоятельная (конечно относительно) фигура, которая довольно успешно реагирует на выпады официальных лиц и СМИ "Наших партнеров).
      Шукшин
      1. мармеладный Сегодня, 06:39
        так то согласен-НО....много еще недостатков
        мармеладный
    3. Семен Семеныч Сегодня, 06:43
      Цитата: мармеладный
      !до выборов кричали Трамп наш

      Лично Захарова не кричала...Или Вы о политическом эквилибристе Жириновском?
      Семен Семеныч
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:42
      С приходом нового президента США отношения не только не изменились в лучшую сторону а еще и ухудшились , и по моему в случае с Трампом без шансов на улучшение .
      Spartanez300
  2. Teberii Сегодня, 06:14
    Шанс бывает в жизни только раз,,надеемся расхлебывать одним не придется.
    Teberii
  3. 31rus4 Сегодня, 06:26
    Уважаемые,вот отсюда и все беды нашей политики.Почему мы Россия позволяем разговаривать ,делать заявления с позиции превосходства США,какой шанс?Ставит га место кто бы там ни был Трамп,Клинтон.С Россией вести диалог только на равных ..Хотят попугать,так это не пройдет.Хотят обострения обстановки ,почему бы и не ответить
    31rus4
  4. Masya Masya Сегодня, 06:39
    Так ему и дали шанс, выбрав президентом, а уж, что он наколобродит...
    Masya Masya
    1. 31rus4 Сегодня, 06:51
      Уважаемый,это как майский лозунг "Дадим Трампу шанс!".Интересно ,а ведь Трамп поставил и нас в тупик,своими действиями,с китайцем переговорил,т.е обозначил свою позицию,с Европой переговорил,а к нам не спешит.Вот вам и шанс
      31rus4
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:44
    Там не папа всё решает, а некий Иван Котрамп lol , или Иванка Трампова? lol не помню crying
    Изгоняющий либероидов
  6. NMPanfil Сегодня, 06:53
    Трамп, Меркель, Олланд, Мей и прочая и прочая и прочая... почему наша Россия к ним применяет мерки как к адекватным политикам, которые якобы могут пойти России матушке на встречу? А нам нужна их "встреча"? Понятно, политика дело хитрое, но интересы России не должны зависеть от настроения этих с позволения сказать политических пр.....к, нам прежде всего свои интересы соблюдать а для этого нужны сильные армия и флот на основе мощной экономики...а не той что сотворил "российский" финансово-экономический блок в правительстве, да взяточников пора брать за "цугундер" по взрослому, а то боремся с коррупцией, а она ширится, растет и процветает...значит почва для этого благодатная. У фотографов есть хохмочка : "показывать фотографии фотографам изначально не правильно.....больные ведь больных не лечат" А у нас корупционеры борются с корупционерами и куда это приведет? М..дя...
    NMPanfil
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:12
      А нам нужна их "встреча"?

      Если зацикливаться на этой встрече, то в итоге можно и свое лицо потерять. С другой стороны, как не орал запад об изоляции России, а в Москве не успевают самолеты приземляться с посланниками, да и первыми лицами того же запада. А приедет Трамп в Россию сегодня или завтра - большой роли не играет тем более если учитывать сложившиеся еще при Обаме взаимоотношения.
      rotmistr60
  7. samarin1969 Сегодня, 06:57
    Это она про размещение элементов ПРО в Корее и Европе?
    samarin1969
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