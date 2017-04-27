"Дайте Трампу шанс"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью порталу YahooNews . Основная часть интервью была посвящена взаимоотношениям России с Соединёнными Штатами. Отвечая на один из вопросов, Мария Захарова заявила, что рано делать какие-то выводы по отношению новой американской администрации к вопросу налаживания отношений с РФ, и «нужно дать Трампу шанс».
Вопрос:
Ответ официального представителя МО РФ:
При этом Мария Захарова заявила, что согласна со словами посетившего РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу того, что российско-американские отношения находятся на очень низком уровне.
При обсуждении вопроса корейской ядерной проблемы Мария Захарова напомнила США, что есть такое понятие как «шестисторонний формат». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтону не следует отвергать эту площадку для решения проблемы. При этом Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза ООН по запрещению ядерных испытаний в КНДР.
Мария Захарова:
Вопрос:
Почему после прихода Трампа отношения между США и Россией не изменились в лучшую сторону?
Ответ официального представителя МО РФ:
Он (Трамп) только начинает. Дайте ему шанс. Возможно, это связано с идеологией президента Обамы о том, что Вашингтон доминирует в мире. Возможно, дело в этом. Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединёнными Штатами в разных областях.
При этом Мария Захарова заявила, что согласна со словами посетившего РФ госсекретаря США Рекса Тиллерсона по поводу того, что российско-американские отношения находятся на очень низком уровне.
При обсуждении вопроса корейской ядерной проблемы Мария Захарова напомнила США, что есть такое понятие как «шестисторонний формат». По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, Вашингтону не следует отвергать эту площадку для решения проблемы. При этом Мария Захарова отметила, что Россия поддерживает резолюцию Совбеза ООН по запрещению ядерных испытаний в КНДР.
Мария Захарова:
Есть формат шестисторонних переговоров, у которого есть своя история, который иногда приносит хорошие результаты, иногда их не приносит, но использовать его следует.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/maria.zakharova.167
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