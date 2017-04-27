"Дайте Трампу шанс"

Почему после прихода Трампа отношения между США и Россией не изменились в лучшую сторону?

Он (Трамп) только начинает. Дайте ему шанс. Возможно, это связано с идеологией президента Обамы о том, что Вашингтон доминирует в мире. Возможно, дело в этом. Мы не сделали ничего для ухудшения отношений. Мы очень заинтересованы в том, чтобы развивать отношения с Соединёнными Штатами в разных областях.

Есть формат шестисторонних переговоров, у которого есть своя история, который иногда приносит хорошие результаты, иногда их не приносит, но использовать его следует.

