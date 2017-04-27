Порошенко: "Двери Европы для Украины открыты"
Президент Украины с присущим пафосом прокомментировал решение послов стран ЕС об одобрении так называемого безвиза для украинских граждан. Решение было принято накануне, и теперь одобрение должно пройти ещё и через министерства иностранных дел государств Европейского союза. Порошенко считает, что «дело сделано», и заявляет буквально следующее (цитата УНИАН ):
Примечательно, что такое заявление Порошенко сделал при совместном с президентом Белоруссии посещении территории Чернобыльской АЭС.
Порошенко:
При этом президент Украины не уточнил, что решение на уровне послов ещё должно быть утверждено Советом ЕС, которое запланировано на 11 мая. После этого документ должен быть подписан Европарламентом и главой Совета ЕС.
Напомним, что если решение о безвизе для граждан Украины будет принято, то на территорию ЕС украинцы будут допускаться без виз на короткий срок в качестве, главным образом, туристов. При этом они должны иметь так называемый биометрический паспорт, определённую сумму наличности или кредитную карту банка, аккредитованного Евросоюзом, обратный билет и бронь в гостинице. Если брони нет, то приглашение от человека, являющегося гражданином (подданным) одной из стран ЕС, который потом и будет объясняться перед законом в случае превращения украинского гражданина из туриста в нелегала-гастарбайтера.
Двери Европы для Украины открыты.
Примечательно, что такое заявление Порошенко сделал при совместном с президентом Белоруссии посещении территории Чернобыльской АЭС.
Порошенко:
Осталось поддержать на уровне министров, и процесс завершён.
При этом президент Украины не уточнил, что решение на уровне послов ещё должно быть утверждено Советом ЕС, которое запланировано на 11 мая. После этого документ должен быть подписан Европарламентом и главой Совета ЕС.
Напомним, что если решение о безвизе для граждан Украины будет принято, то на территорию ЕС украинцы будут допускаться без виз на короткий срок в качестве, главным образом, туристов. При этом они должны иметь так называемый биометрический паспорт, определённую сумму наличности или кредитную карту банка, аккредитованного Евросоюзом, обратный билет и бронь в гостинице. Если брони нет, то приглашение от человека, являющегося гражданином (подданным) одной из стран ЕС, который потом и будет объясняться перед законом в случае превращения украинского гражданина из туриста в нелегала-гастарбайтера.
Использованы фотографии: https://www.unian.net
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