08:58 27 апреля

Порошенко: "Двери Европы для Украины открыты"

Президент Украины с присущим пафосом прокомментировал решение послов стран ЕС об одобрении так называемого безвиза для украинских граждан. Решение было принято накануне, и теперь одобрение должно пройти ещё и через министерства иностранных дел государств Европейского союза. Порошенко считает, что «дело сделано», и заявляет буквально следующее (цитата УНИАН ):

Двери Европы для Украины открыты.





Примечательно, что такое заявление Порошенко сделал при совместном с президентом Белоруссии посещении территории Чернобыльской АЭС.
Порошенко:

Осталось поддержать на уровне министров, и процесс завершён.


При этом президент Украины не уточнил, что решение на уровне послов ещё должно быть утверждено Советом ЕС, которое запланировано на 11 мая. После этого документ должен быть подписан Европарламентом и главой Совета ЕС.

Напомним, что если решение о безвизе для граждан Украины будет принято, то на территорию ЕС украинцы будут допускаться без виз на короткий срок в качестве, главным образом, туристов. При этом они должны иметь так называемый биометрический паспорт, определённую сумму наличности или кредитную карту банка, аккредитованного Евросоюзом, обратный билет и бронь в гостинице. Если брони нет, то приглашение от человека, являющегося гражданином (подданным) одной из стран ЕС, который потом и будет объясняться перед законом в случае превращения украинского гражданина из туриста в нелегала-гастарбайтера.

Использованы фотографии: https://www.unian.net
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 42

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  1. dik-nsk Сегодня, 06:27
    Двери Европы для Украины открыты
    добро пожаловать в сортир - он еще не чищен laughing
    dik-nsk
    1. Ростовчанин Сегодня, 06:37
      Для Турции 50 лет уже открыты, но в такую щелку почему-то она не проходит...
      Ростовчанин
      1. Mystery12345 Сегодня, 07:38
        Порошенко: "Двери Европы для Украины открыты"
        ну так вперёд! за "кружевными трусиками" ! yes
        Mystery12345
  2. pv1005 Сегодня, 06:31
    Двери то может и открыты. Но это не парадный вход, это черный вход для прислуги.
    pv1005
    1. Ольгович Сегодня, 06:36
      Едут работать. учиться и остаться. Есть масса законных лазеек поселиться навсегда.
      Главное-попасть туда. Хороший каменщик, сварщик-на вес золота-в северной Германии, Голландии, Бельгии. В ранее популярных Португалии и испании делать нечего.
      4-летний опыт Молдовы говорит об этом.
      Ольгович
      1. Ростовчанин Сегодня, 06:46
        В России хороший Сварщик и каменщик тоже на вес золота, с зарплатой пару тыщ европейских денег...
        Ростовчанин
        1. Mystery12345 Сегодня, 07:40
          Цитата: Ростовчанин
          В России хороший Сварщик и каменщик тоже на вес золота, с зарплатой пару тыщ европейских денег...

          скока ...скока...??? belay у нас за 15тр бьются за место...(за мкад)
          Mystery12345
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:46
            Mystery12345 hi
            скока ...скока...??? belay у нас за 15тр бьются за место...(за мкад)
            Классный спец без работы не сидит.Даже в условиях самозанятости. под 100 000 наших денег как за так и надо.Так что было бы желание.А не бухать и на жизнь жаловаться.
            Наблюдатель2014
            1. Mystery12345 Сегодня, 07:48
              Цитата: Наблюдатель2014
              Mystery12345 hi
              скока ...скока...??? belay у нас за 15тр бьются за место...(за мкад)
              Классный спец без работы не сидит.Даже в условиях самозанятости. под 100 000 наших денег как за так и надо.Так что было бы желание.А не бухать и на жизнь жаловаться.
              добро пожаловать в глубинку....будет вам 100 000...буёв...
              Mystery12345
          2. Злой543 Сегодня, 08:03
            А внутри мкад не люди живут?
            Злой543
          3. Ростовчанин Сегодня, 08:22
            Так пусть оторвут попу от дома и на Силу Сибири едут, попривыкали за сиськи держаться и вкусное дома кушать. На строительстве газопроводов бригад с НАКСОми не хватает, с той же украины "заробитчане" толпами едут и с западной кстати тоже, а дома электродом за 15 тысяч " поводить" дофина ума не нужно. Тот же самый СГМ в своих конторках сварщикам от 80 до 120 платит и в Соловьевске и в Тынде и на Новом Уренгое, я эту школу прошёл так что не нужно про 15 тыров ныть
            Ростовчанин
          4. костя андреев Сегодня, 08:25
            Вам бы прежде чем писать надо у вопросе разобраться! Знаю сварных работающих и за 20 знаю и за50!
            костя андреев
      2. pv1005 Сегодня, 06:59
        Цитата: Ольгович
        Едут работать. учиться и остаться. Есть масса законных лазеек поселиться навсегда.

        Что мешало выехать раньше? Или для поездки на учебу (работу) за бугор надо свою страну развалить?
        Цитата: Ольгович
        Главное-попасть туда. Хороший каменщик, сварщик-на вес золота-в северной Германии, Голландии, Бельгии.

        Повторюсь. Что мешало раньше? Вы хотели сказать дешевый (в смысле оплаты), то таки да, востребованы. Заборчик сложить, оградку сварить.
        Цитата: Ольгович
        4-летний опыт Молдовы говорит об этом.

        И о чем таком великом говорит аж четырехлетний опыт Молдавии? Об освоении
        массы законных лазеек поселиться навсегда
        ?
        pv1005
      3. костя андреев Сегодня, 08:24
        Законный способ один стать гражданином ЕС. А все остальное от лукавого.
        Вы так пишите, что можно подумать в Европе своих сварщиков каменщиков нет, они только на Украине есть!
        Будет нелегальные работа, за дешего, что и показывает пример Молдавии. Могу вам даже пример на более высоком уровне показать, например между Эстонии и Финляндии, в финке граждане Эстонии часто каменьщики и сварщики работают нелегально,без оформления потому как дешевле чем местные. И это между соседями по ЕС,участниками шенгена!, а что будет с украинкими суперспецами?
        В РФ хороший сварной или каменьщики зарабатывают тоже не плохо!
        костя андреев
    2. olimpiada15 Сегодня, 06:50
      Цитата: pv1005
      Двери то может и открыты. Но это не парадный вход, это черный вход для прислуги.

      Нет, как раз открыт парадный вход, где надо пройти фейс, вернее финанс- контроль, что для большинства недоступно. Впрочем , парадный вход был открыт всегда : в Европе любят тех, кто едет к ним тратить деньги. А равноправные отношения украинцам не светят вообще, уж для европейцев они точно небратья.
      olimpiada15
  3. Masya Masya Сегодня, 06:32
    Когда в эти двери ломиться будете, поаккуратней, не подавитесь... wink а, то в этих дверях и застрянете... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 07:21
      чтобы ломиться - бабло надо, а у панов атаманов нема золотого запасу
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 07:29
        чтобы ломиться - бабло надо,

        Вы, им это расскажите... wink три года как, на низком старте... lol
        Masya Masya
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
          Кастрюлеголовым хоть чучелом , хоть тушкой - главное в Эуропу ! yes
          bouncyhunter
  4. мармеладный Сегодня, 06:34
    ну для порох и ко открыты-в этом согласен..да и то как "N6" там....
    мармеладный
  5. kepmor Сегодня, 06:37
    и у идиотов иногда мечты сбываются... добро пожаловать...выбор холопов у господ теперь явно расширится...
    kepmor
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 06:55
      Фу, как грубо. Надо порадоваться за скакунов, скоро они сами поймут , что это была морковка перед выражением лица. И второй момент - как называть нашу молодежь, которая тоже уезжает на Запад? Ход мысли у Вас интересный.
      Ст.пропорщик
  6. сибирячок Сегодня, 06:41
    Даже если если все подпишут этот пресловутый закон о безвизе. Что толку для простого украинского обывателя.С какими грошами он туда поедет и кто его с этими деньгами будет ждать? no Эти вопли украинских "политиков" могут всерьез воспринять только совсем безмозглые люди, но к сожалению по результатам событий последних лет у меня складывается глубокое впечатление, что вместо мозгов там полная каша. fool
    сибирячок
  7. МВГ Сегодня, 06:43
    "Двери Европы для Украины открыты." - ага, только привратник тщательно отсортирует, кого, куда и на какие работы поставить.
    МВГ
  8. Kenneth Сегодня, 06:47
    А по моему удобный туристский безвиз. Не нужно бегать за визой платить деньги. Я был бы не против такого же в отношении России.
    Kenneth
    1. сибирячок Сегодня, 06:52
      Да не вопрос. Только для начала нужно как и хохлы коленно-локтевую позу принять и Вы уже в гейропе.
      сибирячок
      1. Kenneth Сегодня, 07:26
        Переговооы по безвизу успешно шли. Но были прерваны в силу известных событий. А про позу вам конечно виднее. Но ИМХО основные уступки шли по линии мвф
        Kenneth
        1. сибирячок Сегодня, 08:14
          Коллега да Вы не обижайтесь, обидеть Вас не хотел. hi Но, в силу сложившихся обстоятельств, верить в то, что нам светил или будет светить безвиз без серьезных уступок во вред себе даже не приходится, ибо в этом мире законы пишутся сильными, а исполняются слабыми.
          сибирячок
          1. Kenneth Сегодня, 08:22
            А какие такие уступки сделали хохлы по вопросу безвиза.
            Kenneth
            1. сибирячок Сегодня, 08:31
              Для начала - развалили свое государство и промышленность. Я думаю этого вполне достаточно.
              сибирячок
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:48
    Нору под забором пафосно назвали дверью! fool
    Изгоняющий либероидов
  10. обыватель Сегодня, 06:52
    Президент страны радуется, что не может создать условия для работы своих граждан в своей стране, зато облегчает им бегство на работу в другие страны? Воистину, 404.
    обыватель
  11. Шукшин Сегодня, 07:13
    Украинцы нагадили у себя дома и надеются свалить в другую, еще не загаженную страну. Поздняк, там за вас это сделали выходцы с востока и Африки)))
    Шукшин
    1. роман66 Сегодня, 07:23
      еще посмотрим, кто кого
      роман66
  12. СКАД Сегодня, 07:24
    Не забывайте,что мы Великие украинцы вырыли Черное море.А значит нам,наследникам арийцев вырыть в эвропе сра...ой счастливое будущее это как порыг...тьфу ты попрыгать на мудане..
    СКАД
  13. Сергей-8848 Сегодня, 07:29
    С такими заявлениями впору "президенту всея Европы" выступать, а не тому, кто настойчиво лезет туда, откуда наиболее дальновидные уже валят.
    Сергей-8848
  14. Джентельмен Сегодня, 07:46
    неужели вся страна не понимает,что не ждут их там и в сказки порошенко верит только он сам?говорить,что двери открыты,почему не сказать,что только элите,у друзей миллиардеров, которым и не нужен безвизовый режим.они и так на своих самолетах туда катаются
    Джентельмен
  15. rotmistr60 Сегодня, 08:01
    "Двери Европы для Украины открыты"

    Если точнее, то не открыты, а возможно откроется щель в заборе для тех у кого есть на что выехать без права получения рабочей визы (а это для многих на первом месте). Так кто имел деньги и без всякого безвиза ездил в Европу да и на заработки многие свалили в ту же Польшу. Поэтому все как обычно - желаемое выдается за действительное да еще с приправленное украинским пафосом.
    rotmistr60
    1. Kenneth Сегодня, 08:25
      Виза это 50 евро и несколько потраченных часов. Плюс необходимость посещать страну выдавшую визу. Разве плохо если можно обойтись без этого.
      Kenneth
      1. rotmistr60 Сегодня, 08:31
        Да в добрый путь. Неужели кто-то держит?
        rotmistr60
  16. HAM Сегодня, 08:35
    кто то точно назвал хохлов "скакуасами"-по каждому поводу скачут.Педро первый скакуас,он ещё петь умеет.
    HAM
  17. 72jora72 Сегодня, 08:51
    Цитата: Ольгович
    Едут работать. учиться и остаться. Есть масса законных лазеек поселиться навсегда.
    Главное-попасть туда. Хороший каменщик, сварщик-на вес золота-в северной Германии, Голландии, Бельгии. В ранее популярных Португалии и испании делать нечего.
    4-летний опыт Молдовы говорит об этом.

    Те кто хочет и может работать всегда найдёт деньги на визу.......а классный сварщик работу найдет(высокооплачиваемую) и на Украине.
    72jora72
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