В Польше демонтировали памятник УПА

26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве − разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена группой активистов, в которой участие принял войт (староста, глава местного самоуправления – прим. «ВО») Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия «Национальное движение».

Польские СМИ сообщили о демонтаже скандального памятника головорезам ОУН-УПА в польской общине (гмине) Стубно. Накануне (26 апреля) надгробный памятник боевикам УПА (организация-последователь ОУН запрещена в России) был разобран в населённом пункте Грушовичи (неподалёку от города Перемышль). Ранее этот же памятник был залит краской.Украинские СМИ восприняли демонтаж памятника с возмущением. Лиц, которые процедуру проводили, они назвали «вандалами-националистами», судя по всему, забывая о том, сколько таких борцов с памятниками на территории самой Украины. Киевские озабоченности по поводу демонтажа памятника бандеровским отрядам напоминает выражение из известного анекдота «А нас-то за что?»Издание «Корреспондент» приводит заявление представителей Объединения украинцев Польши:Особое возмущение у майданных активистов на Украине и в Польше вызвало то, что поляки спилили украинский герб и бросили к подножию демонтируемого памятника.Представители украинской диаспоры направили письмо польскому правильству, призвав то «принять решительные меры в связи с осквернением памятника украинским героям». Те же представители диаспоры призвали польскую общественность «не поддаваться на провокации». А само нахождение памятника головорезам УПА на территории Польши провокацией не является?