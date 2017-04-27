08:50 27 апреля

В Польше демонтировали памятник УПА

Польские СМИ сообщили о демонтаже скандального памятника головорезам ОУН-УПА в польской общине (гмине) Стубно. Накануне (26 апреля) надгробный памятник боевикам УПА (организация-последователь ОУН запрещена в России) был разобран в населённом пункте Грушовичи (неподалёку от города Перемышль). Ранее этот же памятник был залит краской.

В Польше демонтировали памятник УПА


Украинские СМИ восприняли демонтаж памятника с возмущением. Лиц, которые процедуру проводили, они назвали «вандалами-националистами», судя по всему, забывая о том, сколько таких борцов с памятниками на территории самой Украины. Киевские озабоченности по поводу демонтажа памятника бандеровским отрядам напоминает выражение из известного анекдота «А нас-то за что?»


Издание «Корреспондент» приводит заявление представителей Объединения украинцев Польши:
26 апреля произошла очередная антиукраинская провокация в Подкарпатском воеводстве − разбор остатков украинского места памяти в селе Грушовичи, гмина Стубно. Два года назад это место памяти была разрушено неизвестными вандалами, а нынешняя акция совершена группой активистов, в которой участие принял войт (староста, глава местного самоуправления – прим. «ВО») Стубно, а патронат взяла на себя политическая партия «Национальное движение».




Особое возмущение у майданных активистов на Украине и в Польше вызвало то, что поляки спилили украинский герб и бросили к подножию демонтируемого памятника.

Представители украинской диаспоры направили письмо польскому правильству, призвав то «принять решительные меры в связи с осквернением памятника украинским героям». Те же представители диаспоры призвали польскую общественность «не поддаваться на провокации». А само нахождение памятника головорезам УПА на территории Польши провокацией не является?

Использованы фотографии: portalprzemyski.pl
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Комментарии 31

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  1. сибирячок Сегодня, 06:42
    Це зрада или пермога? laughing
    сибирячок
    1. Александр 3 Сегодня, 06:56
      Это называется проимежность.
      Александр 3
      1. dik-nsk Сегодня, 07:15
        зрада зрадная, вот запустят сейчас их у европу (Порох обещал - порох сделал), они еще покажут всем перемогу))
        dik-nsk
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:32
          Поляки в своём репертуаре . Вроде вместе с бандеровцами ненавидят "клятых комуняк" , но не забывают душевно нагадить в борщ ...
          bouncyhunter
      2. роман66 Сегодня, 07:16
        и вся страна там находится
        роман66
      3. Canecat Сегодня, 08:26
        При чем задняя laughing
        Canecat
    2. Юрий из Волгограда Сегодня, 07:45
      Цитата: сибирячок
      Це зрада или пермога? laughing

      Це недомога.
      Юрий из Волгограда
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:48
      Как еще земля не проваливается под этими "памятниками " .
      Spartanez300
    4. сибиралт Сегодня, 08:10
      Этот памятник УПА поставили в честь развала СССР в 1993 году еще при Кучме. Это говорит о том, что развал СССР готовила партийная элита. И этой элите у нас возводят памятники и сейчас в виде Ельцин-центров.
      сибиралт
  2. Ольгович Сегодня, 06:43
    Правильно сделали. и,насколько понял, это ОФИЦИАЛЬНОЕ решение.
    Ольгович
    1. сибирячок Сегодня, 06:46
      А почему так хохлы возмущаются? Ведь с монументом поступили точно также, как поступают они сами. Есть причина - есть следствие.
      сибирячок
      1. Orionvit Сегодня, 07:16
        По Русски, это называется: "За что боролись, на то и напоролись."
        Orionvit
      2. alexmach Сегодня, 08:33
        Мелкая неприятность. В ответ осквернят "кладбище орлят" во Львове.
        alexmach
  3. Ural50 Сегодня, 06:49
    Две страны-карлики,которые могут только с памятниками воевать.
    Ural50
    1. электроОлег Сегодня, 06:52
      С украинцами всё ещё хуже чем с поляками. Они вообще государство создать не способны. Это просто территория и никакая не страна.
      электроОлег
      1. Orionvit Сегодня, 07:19
        То то и оно. Как искусственно созданный народ, которого никогда не существовало, без своей истории, культуры, да и по большому счёту и языка, может что то создать? Зато амбиций за край.
        Orionvit
  4. kepmor Сегодня, 06:49
    Молодцы, пшеки!
    Пора исконные земли возвращать...укропам они теперь ни к чему...уже баулы пакуют...в Европу собираются... у себя всё загадили, а убирать нет времени...скакать надо без остановки.....
    kepmor
    1. Смог Сегодня, 07:53
      Цитата: kepmor
      Молодцы, пшеки!

      Вы так уверены что они молодцы? Ну так гляньте вот этого польского "молодца", а потом делайте выводы
      -
      Смог
      1. comprochikos Сегодня, 08:26
        Нормально Руслан отработал, удар уход, как положено
        comprochikos
      2. Велобосс Сегодня, 08:48
        Пацан сказал, пацан сделал.
        Велобосс
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:51
    Теперь срочно этот памятник депортировать на в укроину,без права возврата!
    Изгоняющий либероидов
  6. gabonskijfront Сегодня, 06:59
    упоротые, напоролись на польские понты.Получаю лёгкое удовлетворение.
    gabonskijfront
  7. Mik13 Сегодня, 07:04
    Гм... При всем моем неуважении к ОУН-УПА в любом ее проявлении, но все-таки...
    Во первых, это таки был надгробный памятник на кладбище.
    А во-вторых, разобрали памятник польские нацисты, в честь годовщины печально известной операции "Висла".

    Так что даже не знаю. Как по мне - все в этой ситуации хороши. Во всяком случае, польские нацисты ничуть не лучше украинских.

    Ну и хотелось бы, чтобы новости ответственные люди копипастили из первоисточников полностью. И корректно, а то после чтения статьи создается впечатление, что это 2 разных памятника.
    Mik13
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:52
      польские нацисты ничуть не лучше украинских.

      Так нацист он и в Африке нацист. Поляки с удовольствием дружат с украинцами и клянутся в вечной дружбе, но только против России. Вот когда дойдет дело до реституции и серьезных территориальных претензиях, вот тогда всю дружбу как корова языком слижет. А эти времена не за горами.
      rotmistr60
      1. venaya Сегодня, 08:48
        Цитата: rotmistr60
        Так нацист он и в Африке нацист

        Поначалу необходимо придумать эту самую нацию, а дальше всё пойдёт как по маслу. Те, кто понавыдумывали все эти нации в конце концов создав управляемый хаос получают не заслуженные ими гроши. Таков реальный бизнес на внедряемом нацизме/национализме, думаю это всегда надо учитывать.
        venaya
  8. Комментарий был удален.
  9. Orionvit Сегодня, 07:23
    Цитата: kepmor
    Молодцы, пшеки!

    Не соглашусь. поляки всегда были и будут врагами. Какие создатели (пшеки), такой и продукт (украинцы). Они друг друга стоят, но какое счастье, видеть как их раздирают давнишние склоки. Звучит может и не красиво, но они заслужили.
    Orionvit
  10. СКАД Сегодня, 07:31
    Ах так! А вот не почистим полякам унитазы,да через день будем подтирать задницы панам ,посмотрим тогда .
    СКАД
  11. 1536 Сегодня, 07:51
    Снесли "памятник", чтобы возвести более величественный "монумент"? Не верьте полякам.
    1536
  12. pvv113 Сегодня, 07:53
    На фоне укропов даже поляки проявляют признаки адекватности
    pvv113
  13. Балу Сегодня, 08:16
    А само нахождение памятника головорезам УПА на территории Польши провокацией не является?
    Приятно узнать, что в Польше есть здравомыслящие поляки а не только типа Я.Карейбы и второго побитого Марковым на наших ток-шоу.
    Балу
  14. gurzuf Сегодня, 08:22
    Пора хохлам вводить на территорию пшеков самые боеспособные в европе войска для наведения порядка гiдностi в дружественной польше. laughing
    gurzuf
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