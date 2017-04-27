В США состоялся запуск МБР Minuteman III
Согласно информации РИА Новости , пресс-служба ВВС США сообщила о проведении успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III , которая составляет основу стратегических ядерных сил страны.
Ракета была запущена 26 апреля с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии.
Указывается, что испытания были запланированы еще год назад и они не связаны с эскалацией напряженности на Корейском полуострове.
На текущий момент Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего страна обладает 450 ракетами Minuteman III. Они были приняты на вооружении армии США в 1970 года, в конце 1978 года их выпуск был прекращен. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.
Ракета была запущена 26 апреля с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии.
Боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 4,2 тысячи миль от места старта.
Указывается, что испытания были запланированы еще год назад и они не связаны с эскалацией напряженности на Корейском полуострове.
На текущий момент Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего страна обладает 450 ракетами Minuteman III. Они были приняты на вооружении армии США в 1970 года, в конце 1978 года их выпуск был прекращен. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.
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