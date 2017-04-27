08:53 27 апреля

В США состоялся запуск МБР Minuteman III

Согласно информации РИА Новости , пресс-служба ВВС США сообщила о проведении успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III , которая составляет основу стратегических ядерных сил страны.

Ракета была запущена 26 апреля с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

В США состоялся запуск МБР Minuteman III



Боеголовка ракеты успешно долетела до полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова) примерно в 4,2 тысячи миль от места старта.


Указывается, что испытания были запланированы еще год назад и они не связаны с эскалацией напряженности на Корейском полуострове.

На текущий момент Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракетой наземного базирования, принятой на вооружение в США. Всего страна обладает 450 ракетами Minuteman III. Они были приняты на вооружении армии США в 1970 года, в конце 1978 года их выпуск был прекращен. Ракета способна поражать цели в радиусе 12 тыс. км.


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Комментарии 12

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  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
    Теперь Ыну нужно срочно подогнать свой флот к берегам сша,и "принести светлое знание чучхе на боеголовках северокорейских демократических ракет!
    Изгоняющий либероидов
    1. Cat Man Null Сегодня, 07:24
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Ыну нужно срочно подогнать свой флот к берегам сша

      - или на Луну слетать, ога
      - задачи примерно одного класса для Ына. То есть тупо невыполнимые yes
      Cat Man Null
      1. Шукшин Сегодня, 07:36
        Ничего время придет и на Луну слетают и дальнобойными ракетами обзаведутся.
        Шукшин
        1. Громобой Сегодня, 07:50
          Цитата: Шукшин
          Ничего время придет и на Луну слетают

          Если Корея станет единой,то могут и на Марс.
          А так вот...кое-что о политической прозорливости :
          1 июня 2016
          Государственное СМИ Северной Кореи назвало кандидата на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа - мудрым политиком, выгодным КНДР.
          В редакторской колонке в издании DPRK Today Трамп характеризуется как "дальновидный кандидат в президенты".
          "Президент, за которого должны голосовать граждане США, - это не бездарная Хиллари [наиболее вероятный кандидат от демократов - Хиллари Клинтон], а Трамп, который говорил о переговорах с Северной Кореей", - говорится в колонке.
          По словам автора статьи, когда слоган "Янки, убирайтесь домой!" станет реальностью, "настанет день корейского объединения".
          Редакторская колонка не может считаться официальным выражением позиции, но, скорее всего, отражает точку зрения Пхеньяна, отмечают аналитики.
          Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и предложил вывести американские войска из Южной Кореи.
          Он также подчеркнул, что в случае войны между Южной и Северной Кореей, не считает нужным поддерживать какую-либо сторону.http://www.bbc.com/russian/news/2016/06/1
          60601_nkorea_wise_trump
          Громобой
        2. Cat Man Null Сегодня, 07:54
          Цитата: Шукшин
          Ничего время придет и на Луну слетают и дальнобойными ракетами обзаведутся

          - если доживут
          - мне вот лично совершенно не нужны "дальнобойные оакеты" у этого хитрована
          - то, какой он друг, видно, в частности, по его отношению к корейскому долгу СССР (а потом - РФ, его списали, если помните): "Страны, у которой мы брали кредиты, уже нет. Значит, и кредитов нет".

          Это Ын... Вы, конечно же, не в курсе wink
          Cat Man Null
  2. Alex_59 Сегодня, 07:28
    Картинку поменяйте. Это не Минитмен.
    Alex_59
    1. sabakina Сегодня, 07:40
      Я и подумал, короткая какая-то.
      sabakina
    2. SCHNIFER Сегодня, 07:57
      Разумеется))) Это Трезубец)))
      SCHNIFER
      1. Арарат Сегодня, 08:09

        Вот исправил. 20 секунд и все готово. Журналисты делайте работу!
        Арарат
  3. Altona Сегодня, 07:41
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Теперь Ыну нужно срочно подогнать свой флот к берегам сша,

    ----------------------------
    Его флот дальше 300 миль от берега отпускать то нельзя. У него только береговая оборона из старых кораблей. laughing
    Altona
  4. Altona Сегодня, 07:41
    Цитата: Alex_59
    Картинку поменяйте. Это не Минитмен.

    -----------------------
    Вообще какой то летающий, кхмм...Ну вы поняли...
    Altona
  5. Старый26 Сегодня, 08:01
    Интересно, а так трудно было бы найти фотографию стартующего "Минитмена" вместо того, чтобы постить фотографию стартующего "Трайдента"?

    Цитата: Cat Man Null
    - то, какой он друг, видно, в частности, по его отношению к корейскому долгу СССР (а потом - РФ, его списали, если помните): "Страны, у которой мы брали кредиты, уже нет. Значит, и кредитов нет".

    А сумма, между прочим была нехилая. Что-то около 11 миллиардов убиенных енотов
    Старый26
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