В Крыму обнаружили пароход с сокровищами

В рамках поиска затонувших кораблей в Черном море мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном «Харьков» (Boy Federsen), идентификация судна — 95%. Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией.

В мае будет обширная экспедиция по детальному изучению, видеофиксации и съемке фильма об этом судне, тогда же будет обсуждаться и вопрос подъема парохода.