08:49 27 апреля

В Крыму обнаружили пароход с сокровищами

Как сообщает интернет-газета " Известия ", Русской подводно-исследовательской экспедицией обнаружен в Крыму, в районе между Севастополем и мысом Тарханкут, пароход Boy Federsen (бывший «Харьков»), затонувший во время Великой Отечественной войны. По всей видимости, на нем вывозились ценности с оккупированного полуострова.

В Крыму обнаружили пароход с сокровищами


В рамках поиска затонувших кораблей в Черном море мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном «Харьков» (Boy Federsen), идентификация судна — 95%. Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией.

— пояснил руководитель экспедиции Роман Дунаев.


Пароход Boy Federsen является бывшим советским пароходом «Харьков» Черноморского государственного морского пароходства. Он был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немцы подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй. В августе 1943 года корабль совместно с транспортным судном Varna следовал в конвое в Черном море в охранении румынских эсминцев Regina Maria и Maresti, минзага Admiral Murgescu, канонерской лодки Dumitrescu и нескольких мелких военных судов. Группа была атакована советскими самолетами. Boy Federsen получил попадания торпедами в корму с левого борта и в центральную часть правого борта, а также повреждения от близких разрывов авиабомб. На следующий день при попытке буксировать судно пароход затонул недалеко от Евпатории и лег на глубину около 90 м. Экипаж Boy Federsen спасли и отправили в Севастополь.



Как считается, именно это судно вывозило ценности из оккупированного Крыма.

В мае будет обширная экспедиция по детальному изучению, видеофиксации и съемке фильма об этом судне, тогда же будет обсуждаться и вопрос подъема парохода.

Использованы фотографии: http://izvestia.ru/news/693218
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Комментарии 29

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  1. Вас Влад Сегодня, 08:02
    Интересный феномен,долго же он прятался!Наверно хотел в Россию вернутся!
    Вас Влад
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:10
      В Крыму обнаружили пароход с сокровищами

      Получается Крым - "полуостров сокровищ"! smile
      СРЦ П-15
      1. dik-nsk Сегодня, 08:15
        ща скакуны локти обкусают, и начнут везде права заявлять, напрягает только желтушный заголовок о сокровищах, а по тексту "может быть", были бы там сокровища - бюргеры давно бы у свидомых подняли пароходик
        dik-nsk
        1. cniza Сегодня, 08:40
          Цитата: СРЦ П-15
          В Крыму обнаружили пароход с сокровищами

          Получается Крым - "полуостров сокровищ"! smile


          Украина подаст в суд на Россию , тем более судно называлось Харьков. laughing
          cniza
      2. bouncyhunter Сегодня, 08:21
        Привет , Саша ! hi drinks
        Цитата: СРЦ П-15
        Получается Крым - полуостров сокровищ!

        Как говорил Шарик из Простоквашино : "Ура ! Склад !!!" lol
        bouncyhunter
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:25
          Привет, Паша! hi drinks
          Цитата: bouncyhunter
          Как говорил Шарик из Простоквашино : "Ура ! Склад !!!"

          А как говорил бы почтальон Печкин: "А вам украинцы, я клад не отдам - у вас докУментов нету!" laughing
          СРЦ П-15
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:28
            Цитата: СРЦ П-15
            А как говорил бы почтальон Печкин: "А вам украинцы, я клад не отдам - у вас докУментов нету!"

            А те в ответ завопят , цитируя Матроскина : "У нас тоже есть докУменты - усы , лапы и хвост !" lol
            bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 08:18
      Судно поднять, осмотреть и утопить в третий раз (бог троицу любит). laughing Были бы там сокровища, то его бы давно подняли.
      сибиралт
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:39
      Слишком много повреждений , не легкая предстоит работенка водолазам .
      Spartanez300
  2. ВадимЖивов Сегодня, 08:06
    Вот приятная новость . А то все Украина да трампомания . Достало уже hi
    ВадимЖивов
    1. Mystery12345 Сегодня, 08:07
      не понял о сокровищах...скока? чего? request
      Mystery12345
      1. Громобой Сегодня, 08:13
        Цитата: Mystery12345
        не понял о сокровищах...скока? чего?

        Может ящики с крымским вином?
        Что ещё можно было вывозить из оккупированного Крыма?
        Громобой
    2. Masya Masya Сегодня, 08:16
      Цитата: ВадимЖивов
      Вот приятная новость . А то все Украина да трампомания . Достало уже hi

      Зря радуетесь... Пароход " Харьков"!!! Так, что Украина ещё свои притязания выставит... wink
      Masya Masya
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:24
        Привет , Мариша ! hi love
        Цитата: Masya Masya
        Зря радуетесь... Пароход " Харьков"!!! Так, что Украина ещё свои притязания выставит...

        Полагаешь - всплывут на свет Божий секретные документы , в которых говорится что "Харьков" перевозил ценности древнеукров ? wink
        bouncyhunter
        1. Masya Masya Сегодня, 08:36
          Паша, приветик! love
          Полагаешь - всплывут на свет Божий секретные документы , в которых говорится что "Харьков" перевозил ценности древнеукров ? wink

          Ну, так... голь на выдумки хитра... lol
          Masya Masya
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:38
            Цитата: Masya Masya
            Ну, так... голь на выдумки хитра..

            Особенно если на горизонте замаячила "халява" ... lol
            bouncyhunter
            1. Masya Masya Сегодня, 08:48
              Особенно если на горизонте замаячила "халява" ... lol


              laughing
              Masya Masya
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:08
    Ну, поднимать этот ржавый металлолом возможно, и не стоит, но ценности искать в корпусе, на глубине в 90 метров - это слишком опасно.
    Скоро увидим развитие событий.
    Горный стрелок
  4. Кокос Сегодня, 08:08
    а вдруг там пропавшая янтарная комната?...интересссссно request
    Кокос
  5. Хубун Сегодня, 08:11
    Вопли свидомых сейчас начнутся , им бы это сокровище пригодилось. Забор достроить
    Хубун
    1. ВадимЖивов Сегодня, 08:23
      Какой забор карманы набить и Англия сша ну или канада на крайняк am
      ВадимЖивов
  6. gurzuf Сегодня, 08:14
    Сейчас хохлы завоют и свою долю будут прям требовать. am
    gurzuf
  7. olhon Сегодня, 08:14
    "Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией."
    Наверно, все таки советской авиацией...
    olhon
    1. Trotil42 Сегодня, 08:19
      Я тоже обратил внимание....
      Trotil42
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    В Крыму обнаружили пароход с сокровищами

    Вот, что значит представители СМИ. Главное заголовком привлечь читателя. А то, что это только предположение в заголовок не вынесли. "Пипл хавает и ладно"
    rotmistr60
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 08:17
    ... укрокаклия уже с калькулятором в руках... чтобы истребовать "своё" laughing
    a.s.zzz888
  10. mag nit Сегодня, 08:29
    У свинов слюни потекли.
    mag nit
  11. Сергей-8848 Сегодня, 08:44
    Стоит объяснить руководителю экспедиции Роману Дунаеву раз и навсегда, что авиация была - советская!!!
    Сергей-8848
  12. Felix99 Сегодня, 08:44
    Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией.
    что, правда? Российская авиация в ВОВ?
    Группа была атакована советскими самолетами.
    ближе к истине.
    Felix99
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