В Крыму обнаружили пароход с сокровищами
Как сообщает интернет-газета " Известия ", Русской подводно-исследовательской экспедицией обнаружен в Крыму, в районе между Севастополем и мысом Тарханкут, пароход Boy Federsen (бывший «Харьков»), затонувший во время Великой Отечественной войны. По всей видимости, на нем вывозились ценности с оккупированного полуострова.
— пояснил руководитель экспедиции Роман Дунаев.
Пароход Boy Federsen является бывшим советским пароходом «Харьков» Черноморского государственного морского пароходства. Он был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немцы подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй. В августе 1943 года корабль совместно с транспортным судном Varna следовал в конвое в Черном море в охранении румынских эсминцев Regina Maria и Maresti, минзага Admiral Murgescu, канонерской лодки Dumitrescu и нескольких мелких военных судов. Группа была атакована советскими самолетами. Boy Federsen получил попадания торпедами в корму с левого борта и в центральную часть правого борта, а также повреждения от близких разрывов авиабомб. На следующий день при попытке буксировать судно пароход затонул недалеко от Евпатории и лег на глубину около 90 м. Экипаж Boy Federsen спасли и отправили в Севастополь.
Как считается, именно это судно вывозило ценности из оккупированного Крыма.
В рамках поиска затонувших кораблей в Черном море мы проводим экспедицию по поиску подводных лодок Л-23 и Д-4. Во время поиска подводной лодки Д-4 в квадрате ее боевого дежурства было обнаружено крупное судно. После гидроакустических измерений сопоставили с потерянным в этом районе судном «Харьков» (Boy Federsen), идентификация судна — 95%. Кроме того, по архивным данным в этом районе это судно как раз было атаковано российской авиацией.
— пояснил руководитель экспедиции Роман Дунаев.
Пароход Boy Federsen является бывшим советским пароходом «Харьков» Черноморского государственного морского пароходства. Он был спущен на воду в 1919 году, в 1941-м при отступлении советских войск был взорван в Николаеве. Немцы подняли судно с грунта, отремонтировали и ввели в строй. В августе 1943 года корабль совместно с транспортным судном Varna следовал в конвое в Черном море в охранении румынских эсминцев Regina Maria и Maresti, минзага Admiral Murgescu, канонерской лодки Dumitrescu и нескольких мелких военных судов. Группа была атакована советскими самолетами. Boy Federsen получил попадания торпедами в корму с левого борта и в центральную часть правого борта, а также повреждения от близких разрывов авиабомб. На следующий день при попытке буксировать судно пароход затонул недалеко от Евпатории и лег на глубину около 90 м. Экипаж Boy Federsen спасли и отправили в Севастополь.
Как считается, именно это судно вывозило ценности из оккупированного Крыма.
В мае будет обширная экспедиция по детальному изучению, видеофиксации и съемке фильма об этом судне, тогда же будет обсуждаться и вопрос подъема парохода.
Использованы фотографии: http://izvestia.ru/news/693218
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