В Донбасс отправилась очередная колонна с гумпомощью

Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи,

Сегодня утром МЧС РФ отправило очередную, 64-ю автоколонну с гуманитарной помощью самопровозглашенным республикам Донбасса, передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.сказал журналистам представитель ведомства.По его словам, «основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты».В пути следования колонна разделится на две. Одна из них направится к пункту пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев курган». Там автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Затем машины пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь ДНР и ЛНР с августа 2014 года. За это время доставлено более 67 тыс. грузов.