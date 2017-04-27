13:53 27 апреля

В Донбасс отправилась очередная колонна с гумпомощью

Сегодня утром МЧС РФ отправило очередную, 64-ю автоколонну с гуманитарной помощью самопровозглашенным республикам Донбасса, передает РИА Новости сообщение пресс-службы министерства.

В Донбасс отправилась очередная колонна с гумпомощью


Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи,
сказал журналистам представитель ведомства.


По его словам, «основную массу груза составляют детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты».

В пути следования колонна разделится на две. Одна из них направится к пункту пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев курган». Там автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. Затем машины пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

Напомним, Россия оказывает гуманитарную помощь ДНР и ЛНР с августа 2014 года. За это время доставлено более 67 тыс. грузов.

Использованы фотографии: ИА Новости . Сергей Пивоваров
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Комментарии 6

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  1. Чёрный Сегодня, 09:22
    Ну всё...сейчас все укроСМИ визгом изойдутся , о том что" сепарам оружие везут "laughing
    Чёрный
  2. Altona Сегодня, 09:22
    Почему кстати в досмотре груза до сих пор участвуют украинские таможенники? В свете последних шагов Украины в отношении Донбасса присутствие украинских чиновников при проверке груза совершенно необязательно, я считаю.
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 09:25
      Цитата: Altona
      Почему кстати в досмотре груза до сих пор участвуют украинские таможенники?

      А это что бы клятые москали сало котрабандное не завезли....Как тгода своё продавать? wassat
      Чёрный
    2. Лелёк Сегодня, 10:35
      Цитата: Altona
      В свете последних шагов Украины в отношении Донбасса


      Привет. В\на Руине весьма опечалены невозможностью ещё гуще нагадить ЛДНР. Они (киевские скаунды) с удовольствием лишили бы Донбасс воды, но... :
      Лелёк
      1. К0щей Сегодня, 11:39
        над постепенно переводить их на полностью российское снабжение (вода, газ, эл-во): и им лучше, и нам, вместо бюджета Украины, деньги пойдут в Россию.
        К0щей
  3. А1845 Сегодня, 11:49
    неужели до сих пор актуально проводить гумконвои через территорию незалэжной?
    так ли надо солярку жечь и машины гонять?
    А1845
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