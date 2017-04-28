«Отчаяние» Путина: никто не хочет покупать русское оружие
В SIPRI предполагают, что увеличение затрат на оборону государствами Европы частично следует объяснить осознанием российской угрозы. Тема вооружения России не даёт покоя западным экспертам и обозревателям.
О затратах Москвы на оборону повествует сайт NDTV , ссылающийся на данные SIPRI (Стокгольмского международного института исследований проблем мира).
По данным института, по итогам 2016 года Россия заняла третье место в мире по военным расходам, и это «несмотря на низкие цены на нефть и экономические санкции».
В 2016 году военные расходы России составили 69,2 млрд. долларов (около 64 млрд. евро), что на 5,9% больше, чем в 2015 году, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Наращивание оборонных трат и несение столь тяжёлого бремени для экономики происходит «в то время, когда российская экономика испытывает серьёзные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, действующих с 2014 года».
Что касается других нефтедобывающих стран, то падение доходов от нефти вынудило многие страны-экспортёры сократить военные расходы, говорят в институте.
Больше всех на оборону тратит, однако, не Россия, а Америка.
США остались в списке лидером: их расходы выросли на 1,7% в период с 2015 по 2016 гг. (до 611 млрд. долл.). Китай увеличил соответствующие расходы на 5,4% (до 215 млрд. долл.), что ниже показателей предыдущих лет.
По мнению аналитиков института, увеличение военных расходов США в 2016 году «может сигнализировать об окончании тенденции сокращения расходов», вызванной экономическим кризисом 2008 года и выводом американских войск из Афганистана и Ирака.
Западная Европа тоже увеличивает свои военные расходы второй год подряд (они выросли в 2016 году на 2,6%). Общие военные расходы государств Центральной Европы подскочили в 2016 году на 2,4%. «Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как источника крупной угрозы», — отметил старший исследователь SIPRI Симон Веземан. «И это несмотря на то, что расходы России в 2016 году составляли всего 27 процентов от общего показателя европейских членов НАТО», — добавил он.
Россия продвигает свои вооружения и за рубеж, демонстрируя образцы в Сирии. Президент Путин гордится действиями своих военных в Сирии и использует операцию в этой стране для «рекламы русского оружия как товара», пишет Тобин Харшоу в «BloombergView» . Вместе с тем журналист иронизирует над Москвой, отмечая, что «на путинском базаре» нынче «спад продаж».
Президент России очень гордится «выступлением своих военных» в Сирии, считает автор. И это стало «центральной частью рекламной кампании». Путин заявил, что «нельзя упустить эту возможность для укрепления позиций России на мировом рынке вооружений». По мнению Путина, мир как никогда желает приобрести российские вооружения «благодаря эффективному использованию» этого оружия «в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии».
Таким образом, Путин говорит о гордой игре. Однако Тобин Харшоу усматривает за этими речами… отчаяние.
Дело в том, что после феноменального роста экспорт оружия российского производства застопорился. И нельзя было подобрать для этого худшего времени: ведь низкие цены на нефть «опустошают экономику» России.
По словам одного из ведущих экспертов Сергея Денисенцева, после почти утроившихся глобальных продаж с 2005 по 2013 гг. далее Россия либо снижала показатели, либо держалась на прежнем уровне. Эксперт выделил несколько причин проблем.
Во-первых, произошли изменения в военных закупках в Китае и Индии. Ранее Россия традиционно рассчитывала примерно на половину экспорта в КНР и Индию. Однако сказался известный недостаток: китайцы являются «мастерами присвоения чужого опыта», и они наконец «адаптировали российские технологии к отечественным самолётам и кораблям». «В некотором роде ученик уже превзошёл учителя», — отмечает Денисенцев.
Что до Индии, то и она стала производить больше своего собственного. Сделка о совместном строительстве истребителя пятого поколения отложена на семь лет. К тому же эта страна всё чаще оказывается на орбите США. А недавно Индией была заключена оружейная сделка на 2 миллиарда долларов с Израилем.
Вьетнам, ещё один крупный рынок, по воле президента Барака Обамы, снявшего запрет на поставки, открылся для американского ВПК.
Низкие цены на нефть сказались на России не только напрямую, но и косвенно. Алжир и Нигерия, крупные заказчики военной продукции, подписали ранее контракты на несколько самолётов, однако едва ли их оплатят: их собственные доходы от нефти «высохли». Азербайджан сократил импорт оружия на 36%. Экономика Ирана, даже освобождённого от ряда западных санкций, довольно слаба. Сирия превратилась из клиента в «случай благотворительности», в лучшем случае — в полигон, указывает автор.
Контролируемая государством российская пресса, продолжает аналитик, пишет о «заинтересованности» нескольких стран Южной Америки в покупке истребителей. Но нет никаких доказательств, что это нечто большее, чем обыкновенная пропаганда. Расходы в том регионе упали до самого низкого уровня с 2007 года. Трудно поверить, что Венесуэла, где граждане месяцами обходятся без основных продуктов питания (молока и яиц), вот-вот прикупит партию истребителей Су-30 по цене 37 миллионов долларов.
Наконец, Москва проигрывает в конкуренции Вашингтону. Москва всегда оставляла «высшую» часть рынка США и другим западным производителям вооружений и военной техники, сосредоточившись на том, что Денисенцев называет «дешёвым и смертоносным» оружием в том ценовом диапазоне, который подходит покупателям из развивающегося мира. В разработке самолётов нового поколения и систем противоракетной обороны Москва теряет конкурентные преимущества. Учитывая высокую репутацию американских компаний, пишет аналитик, покупатели видят всё меньше и меньше смысла покупать у русских.
Реальный эффект очевиден: после десятилетней экспансии, призванной укрепить положение «глобальной сверхдержавы», Россия сокращает свой оборонный бюджет на 25 процентов. По другим оценкам, сокращение в этом году предполагается на 10 процентов. Путин может хвалиться тем, как показывает себя армия в Сирии, однако это едва ли поднимет его доходы.
Эксперт забыл указать, добавим, что на фоне наращивания США и Европой военных расходов (похоже, это долговременная тенденция) Россия с её сокращением оборонных трат с ближайшие годы должна бы сдвинуться в «рейтинге» SIPRI на более низкие места. Однако даже если это случится, Запад едва ли прекратит наращивать гонку вооружений. Как и при Рейгане, гонка вооружений будет решать важнейшую задачу: финансово измотать стратегического противника. Как известно, Рейган предсказывал крах коммунизма, и его прогноз сбылся. Трамп пока ничего не предсказывал, но программу модернизации и перевооружения армии США он намерен затеять фантастическую. Скоро на экранах: «Звёздные войны 2.0».
О затратах Москвы на оборону повествует сайт NDTV , ссылающийся на данные SIPRI (Стокгольмского международного института исследований проблем мира).
По данным института, по итогам 2016 года Россия заняла третье место в мире по военным расходам, и это «несмотря на низкие цены на нефть и экономические санкции».
В 2016 году военные расходы России составили 69,2 млрд. долларов (около 64 млрд. евро), что на 5,9% больше, чем в 2015 году, отмечается в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
Наращивание оборонных трат и несение столь тяжёлого бремени для экономики происходит «в то время, когда российская экономика испытывает серьёзные проблемы из-за низких цен на нефть и газ и экономических санкций, действующих с 2014 года».
Что касается других нефтедобывающих стран, то падение доходов от нефти вынудило многие страны-экспортёры сократить военные расходы, говорят в институте.
Больше всех на оборону тратит, однако, не Россия, а Америка.
США остались в списке лидером: их расходы выросли на 1,7% в период с 2015 по 2016 гг. (до 611 млрд. долл.). Китай увеличил соответствующие расходы на 5,4% (до 215 млрд. долл.), что ниже показателей предыдущих лет.
По мнению аналитиков института, увеличение военных расходов США в 2016 году «может сигнализировать об окончании тенденции сокращения расходов», вызванной экономическим кризисом 2008 года и выводом американских войск из Афганистана и Ирака.
Западная Европа тоже увеличивает свои военные расходы второй год подряд (они выросли в 2016 году на 2,6%). Общие военные расходы государств Центральной Европы подскочили в 2016 году на 2,4%. «Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как источника крупной угрозы», — отметил старший исследователь SIPRI Симон Веземан. «И это несмотря на то, что расходы России в 2016 году составляли всего 27 процентов от общего показателя европейских членов НАТО», — добавил он.
Россия продвигает свои вооружения и за рубеж, демонстрируя образцы в Сирии. Президент Путин гордится действиями своих военных в Сирии и использует операцию в этой стране для «рекламы русского оружия как товара», пишет Тобин Харшоу в «BloombergView» . Вместе с тем журналист иронизирует над Москвой, отмечая, что «на путинском базаре» нынче «спад продаж».
Президент России очень гордится «выступлением своих военных» в Сирии, считает автор. И это стало «центральной частью рекламной кампании». Путин заявил, что «нельзя упустить эту возможность для укрепления позиций России на мировом рынке вооружений». По мнению Путина, мир как никогда желает приобрести российские вооружения «благодаря эффективному использованию» этого оружия «в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии».
Таким образом, Путин говорит о гордой игре. Однако Тобин Харшоу усматривает за этими речами… отчаяние.
Дело в том, что после феноменального роста экспорт оружия российского производства застопорился. И нельзя было подобрать для этого худшего времени: ведь низкие цены на нефть «опустошают экономику» России.
По словам одного из ведущих экспертов Сергея Денисенцева, после почти утроившихся глобальных продаж с 2005 по 2013 гг. далее Россия либо снижала показатели, либо держалась на прежнем уровне. Эксперт выделил несколько причин проблем.
Во-первых, произошли изменения в военных закупках в Китае и Индии. Ранее Россия традиционно рассчитывала примерно на половину экспорта в КНР и Индию. Однако сказался известный недостаток: китайцы являются «мастерами присвоения чужого опыта», и они наконец «адаптировали российские технологии к отечественным самолётам и кораблям». «В некотором роде ученик уже превзошёл учителя», — отмечает Денисенцев.
Что до Индии, то и она стала производить больше своего собственного. Сделка о совместном строительстве истребителя пятого поколения отложена на семь лет. К тому же эта страна всё чаще оказывается на орбите США. А недавно Индией была заключена оружейная сделка на 2 миллиарда долларов с Израилем.
Вьетнам, ещё один крупный рынок, по воле президента Барака Обамы, снявшего запрет на поставки, открылся для американского ВПК.
Низкие цены на нефть сказались на России не только напрямую, но и косвенно. Алжир и Нигерия, крупные заказчики военной продукции, подписали ранее контракты на несколько самолётов, однако едва ли их оплатят: их собственные доходы от нефти «высохли». Азербайджан сократил импорт оружия на 36%. Экономика Ирана, даже освобождённого от ряда западных санкций, довольно слаба. Сирия превратилась из клиента в «случай благотворительности», в лучшем случае — в полигон, указывает автор.
Контролируемая государством российская пресса, продолжает аналитик, пишет о «заинтересованности» нескольких стран Южной Америки в покупке истребителей. Но нет никаких доказательств, что это нечто большее, чем обыкновенная пропаганда. Расходы в том регионе упали до самого низкого уровня с 2007 года. Трудно поверить, что Венесуэла, где граждане месяцами обходятся без основных продуктов питания (молока и яиц), вот-вот прикупит партию истребителей Су-30 по цене 37 миллионов долларов.
Наконец, Москва проигрывает в конкуренции Вашингтону. Москва всегда оставляла «высшую» часть рынка США и другим западным производителям вооружений и военной техники, сосредоточившись на том, что Денисенцев называет «дешёвым и смертоносным» оружием в том ценовом диапазоне, который подходит покупателям из развивающегося мира. В разработке самолётов нового поколения и систем противоракетной обороны Москва теряет конкурентные преимущества. Учитывая высокую репутацию американских компаний, пишет аналитик, покупатели видят всё меньше и меньше смысла покупать у русских.
Реальный эффект очевиден: после десятилетней экспансии, призванной укрепить положение «глобальной сверхдержавы», Россия сокращает свой оборонный бюджет на 25 процентов. По другим оценкам, сокращение в этом году предполагается на 10 процентов. Путин может хвалиться тем, как показывает себя армия в Сирии, однако это едва ли поднимет его доходы.
Эксперт забыл указать, добавим, что на фоне наращивания США и Европой военных расходов (похоже, это долговременная тенденция) Россия с её сокращением оборонных трат с ближайшие годы должна бы сдвинуться в «рейтинге» SIPRI на более низкие места. Однако даже если это случится, Запад едва ли прекратит наращивать гонку вооружений. Как и при Рейгане, гонка вооружений будет решать важнейшую задачу: финансово измотать стратегического противника. Как известно, Рейган предсказывал крах коммунизма, и его прогноз сбылся. Трамп пока ничего не предсказывал, но программу модернизации и перевооружения армии США он намерен затеять фантастическую. Скоро на экранах: «Звёздные войны 2.0».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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