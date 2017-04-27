ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске
Израильские самолеты атаковали один из объектов, расположенных в районе международного аэропорта в Дамаске, передает ТАСС сообщение телеканала Al Ayam.
Согласно предварительной информации, полученной от источников, атаке подверглась дислоцированная там военная база. Отмечается, что «раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска».
Со стороны сирийского военного командования никаких заявлений по этому поводу не последовало.
Агентство напоминает, что 22 февраля ВВС Израиля нанесли удар по горной гряде Калямун в районе города Эль-Катиф к северу от Дамаска. Был атакован размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты наносили ракетный удар, находясь над территорией соседнего Ливана.
13 января израильские самолеты выпустили ракеты по району военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска. Удар был нанесен со стороны Тивериадского озера. Сирийское командование расценило эту атаку как «отчаянную попытку поднять моральный дух террористических формирований после поражений, нанесенных им сирийской армией».
Согласно предварительной информации, полученной от источников, атаке подверглась дислоцированная там военная база. Отмечается, что «раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска».
Со стороны сирийского военного командования никаких заявлений по этому поводу не последовало.
Агентство напоминает, что 22 февраля ВВС Израиля нанесли удар по горной гряде Калямун в районе города Эль-Катиф к северу от Дамаска. Был атакован размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты наносили ракетный удар, находясь над территорией соседнего Ливана.
13 января израильские самолеты выпустили ракеты по району военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска. Удар был нанесен со стороны Тивериадского озера. Сирийское командование расценило эту атаку как «отчаянную попытку поднять моральный дух террористических формирований после поражений, нанесенных им сирийской армией».
Использованы фотографии: https://unitedwithisrael.org
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