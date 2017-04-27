13:51 27 апреля

ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске

Израильские самолеты атаковали один из объектов, расположенных в районе международного аэропорта в Дамаске, передает ТАСС сообщение телеканала Al Ayam.

ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске


Согласно предварительной информации, полученной от источников, атаке подверглась дислоцированная там военная база. Отмечается, что «раскаты мощных взрывов были слышны на восточной окраине Дамаска».


Со стороны сирийского военного командования никаких заявлений по этому поводу не последовало.

Агентство напоминает, что 22 февраля ВВС Израиля нанесли удар по горной гряде Калямун в районе города Эль-Катиф к северу от Дамаска. Был атакован размещенный там лагерь шиитских бойцов из партии "Хезболлах", воюющих на стороне сирийской армии. При этом израильские самолеты наносили ракетный удар, находясь над территорией соседнего Ливана.

13 января израильские самолеты выпустили ракеты по району военного аэродрома Мезза на юго-западе Дамаска. Удар был нанесен со стороны Тивериадского озера. Сирийское командование расценило эту атаку как «отчаянную попытку поднять моральный дух террористических формирований после поражений, нанесенных им сирийской армией».

Использованы фотографии: https://unitedwithisrael.org
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Комментарии 213

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  1. maxim947 Сегодня, 09:29
    Обнаглели. Когда ПВО себя проявит? думаю мало кто огорчится.
    maxim947
    1. Taran 75 Сегодня, 09:33
      походу оно только на полигоне Ашулук проявляется request
      Taran 75
      1. maxim947 Сегодня, 09:35
        походу оно только на полигоне Ашулук проявляется [i][/i]
        Не очень остроумно. Там другие причины.
        maxim947
        1. просто экспл Сегодня, 09:52
          ну , эти причины связаны с недержанием мочи .
          на кой ляд подгоняли туда силы что бы молча смотреть как утюжат тех кого ты должен защищать .
          я понимаю что бомбят не наши базы , но сирийцы наши союзники , а наши молча обтекают .
          если так пойдет дальше , то американцы просто переложат бомбежки на израиль и считай Сирия проиграна , потому как Израиль вынесет всю сирийскую армию . и зачем тогда вообще была затея с вводом наших войск ?
          взялся за гуж , не говори что ингуш .
          просто экспл
          1. cniza Сегодня, 09:56
            Все Вы правильно говорите , но ещё идет политическая партия и мы очень многого не знаем.
            cniza
          2. maxim947 Сегодня, 10:02
            Эмоции... В данном случае самолеты евреев не залетали на территорию Сирии и это наверное ключевой момент который не стоит исключать из внимания
            maxim947
            1. Vint73 Сегодня, 10:24
              Цитата: maxim947
              В данном случае самолеты евреев не залетали на территорию Сирии

              А ну т.е. если например сирийцы будут бомбить Израиль, не залетая в сам Израиль, но это будет считаться норм и соответственно сбивать их нельзя? А вот не так давно был случай, когда евреи отбомбились по ведущими бой с бармалеями сирийцам (вроде писали про САА, а не Хезболла), когда минометный снаряд залетел на территорию Израиля, к слову они сами признали, что имел место случайный перелет, а не целенаправленный обстрел. Просто они оборзели. А потом удивляются, что их не любят вплоть до смертоубийства.
              Vint73
              1. maxim947 Сегодня, 10:33
                А никто и не говорит что это норм. Просто как их сбивать? До пуска ракет - нет как бы оснований, после пуска - поздно, они улетели. Вся беда, что все забили на международное право вот и происходит произвол. Банально, но это так.
                maxim947
                1. elmi Сегодня, 12:01
                  Израиль наносит удары по Сирийской территории, оправдываясь тем что бомбит хесбалу с территории Ливана. Так вроде говорит Израиль и по его мнению - ни что они не нарушают, а борятся с терроризмом в лице хесбола.
                  Что могут сделать Сирийские власти в ответ на бомбежки? ответ прост-принцип зеркала - можно наносить удары по террористам прячущимся на территории Израиля и не залетая в воздушное пространство Израиля, с территории Ливана
                  elmi
                2. Aroma77 Сегодня, 13:02
                  Самолеты нет, а ракеты то можно перехватывать. Панцири наверняка там стоят.
                  Aroma77
              2. Wiskar Сегодня, 11:48
                Цитата: Vint73
                А ну т.е. если например сирийцы будут бомбить Израиль, не залетая в сам Израиль, но это будет считаться норм и соответственно сбивать их нельзя?



                Могут конечно. Потом Израиль просто нагнет Асада по полной laughing
                Wiskar
                1. elmi Сегодня, 12:05
                  Цитата: Wiskar
                  Могут конечно. Потом Израиль просто нагнет Асада по полной

                  Почему же не нагнули раньше-в прошлых войнах? Как нагнете, если не можете справиться с хесбалой,много же стычек было а победы нет. Причем хесбола куда меньше Сирийской армии
                  elmi
          3. NordUral Сегодня, 10:08
            Боюсь, что все куда грустнее. Не сирийцев наши ребята вынуждены защищать, не нас, народ России, а шкурные интересы воров из ГАЗПРОМа, РОСНЕФТИ и прочей олигархической сво_лочи.
            NordUral
            1. DenZ Сегодня, 10:11
              Цитата: NordUral
              Не сирийцев наши ребята вынуждены защищать, не нас, народ России, а шкурные интересы воров из ГАЗПРОМа, РОСНЕФТИ и прочей олигархической сво_лочи.
              А 4,5 тыс россиян в ИГИЛ на начало 16 года это как- бы к нашей безопасности отношения не имеет?
              DenZ
              1. uhu189 Сегодня, 11:18
                А россияне только исключительно в ИГИЛе появились, и исключительно в 15 году? Вы репортажи Анна-Ньюз за 12, 13 год посмотрите, они открытым текстом говорили, что там целые батальоны русскоязычных воевали, и воевали они и в Ан-Нусре, и в куче отдельных группировок. Да тогда ИГИЛ ещё не ИГИЛом был, а небольшой группировкой "Фронт освобождения Леванта и Шама". И как-то 5 лет это никого не заботило, а потом вдруг о безопасности вспомнили.
                uhu189
            2. активатор Сегодня, 10:23
              Цитата: NordUral
              Боюсь, что все куда грустнее. Не сирийцев наши ребята вынуждены защищать, не нас, народ России, а шкурные интересы воров из ГАЗПРОМа,

              Самолеты израильских партнеров разбомбили базу сирийских партнеров, российские партнеры не пострадали.
              ( Примерно так может выглядеть доклад миллеру о положении дел в сирии) winked
              активатор
            3. Қарабас Сегодня, 11:28
              Цитата: NordUral
              Боюсь, что все куда грустнее. Не сирийцев наши ребята вынуждены защищать, не нас, народ России, а шкурные интересы воров из ГАЗПРОМа, РОСНЕФТИ и прочей олигархической сво_лочи.


              Кто о чем, а вшивый о бане. К любой теме приплетут ГАЗПРОМ, РОСНЕФТЬ, олигархов и проч. Причем здесь они? request
              Қарабас
              1. uhu189 Сегодня, 11:48
                Ну хотя-бы притом что на шельфе Сирии богатейшие месторождения газа нашли
                uhu189
                1. Қарабас Сегодня, 12:01
                  Цитата: uhu189
                  Ну хотя-бы притом что на шельфе Сирии богатейшие месторождения газа нашли


                  Напомню, тема "ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске"
                  Қарабас
                  1. uhu189 Сегодня, 12:07
                    А, ну если Вы о теме статьи - то да, не причем. Но ветвь дискуссии на эту тематику привела
                    uhu189
          4. Ингвар 72 Сегодня, 10:23
            Цитата: просто экспл
            и зачем тогда вообще была затея с вводом наших войск ?

            Стрелков давно предсказывал подобное развитие событий. Но уря-патриоты обвиняли его в предательстве. Сирия для России сейчас является чемоданом без ручки. США и Израиль, бомбя Сирийские войска, бьют на самом деле не по Сирии, а дают оплеухи России. И теперь нужно определиться - дальше "глотать" эти оплеухи, или дать сдачи.
            В понедельник Пентагон предупредил Сирию и Россию, что США готовы сбивать самолеты, которые, по мнению Вашингтона, угрожают американским советникам в северной Сирии.
            Т.к. у ИГИЛ(запрещена в РФ laughing ) авиации нет, угадайте, кому адресовано данное предупреждение?
            Ситуация патовая, уйти из Сирии - значит уйти с позором, остаться - значит нужно оставаться всерьёз, т.е. объявлять ультиматум США и Израилю, что в случае нарушения границ Сирии будут полномасштабная война. Иначе смысл нахождения наших войск в Сирии?
            Есть третий вариант - Асад признает раздел Сирии и удовлетворяется контролируемыми территориями.
            Кто видит другие варианты - озвучьте. hi
            Ингвар 72
            1. Zhuk18 Сегодня, 10:41
              Смысл нахождения российских войск в Сирии - сохранение своих баз,поскольку сегодня других баз в Средиземноморье нет вообще.А базы можно сохранить только при режиме Асада.Вот основная причина.Остальное пропагандистская шелуха.
              Zhuk18
              1. Ингвар 72 Сегодня, 10:47
                Цитата: Zhuk18
                А базы можно сохранить только при режиме Асада. Вот основная причина
                Причины я понимаю не хуже Вас. Но вот как это сделать, сохранив своё и не потеряв лица?
                Ингвар 72
              2. Қарабас Сегодня, 11:54
                Цитата: Zhuk18
                Смысл нахождения российских войск в Сирии - сохранение своих баз,поскольку сегодня других баз в Средиземноморье нет вообще.А базы можно сохранить только при режиме Асада.Вот основная причина.Остальное пропагандистская шелуха.


                Смысл нахождения российских войск в Сирии - борьба с терроризмом. А баз до их, войск, там появления и небыло. Кроме ПМТО в Тартусе, который, напомню, на тот момент представлял собой причал и пару построек на суше. Ради этого поддерживать Асада, а поддерживая его тратить огромные деньги на операцию в Сирии и еще более ухудшать отношения с США? Едва ли. И проще и дешевле было бы с кем-нибудь другим договориться. С Кипром, например.
                Қарабас
                1. Zhuk18 Сегодня, 12:34
                  Так не получается с другими договариваться.Какая ни есть база в Сирии,но все-таки база.Других-то на Средиземноморье нету.Это единственное где можно хоть как-то зацепиться.Очень не хочется совсем уйти из Средиземноморья.Ради этого вся авантюра и затевалась."Борьба с терроризмом" - не более чем пропагандистская шелуха.
                  Zhuk18
                  1. Қарабас Сегодня, 12:47
                    Ну да, конечно. А вы прямо точно знаете, да, что не получается с другими договариваться? Ваши выдумки это, не более

                    UPD: Кстати боевые корабли России Тартус-то почти не использовали до того
                    Қарабас
            2. garnik Сегодня, 13:37

              Ингвар 72
              -------------
              На 100% вы правы.
              garnik
          5. Павловский Сегодня, 12:02
            Хрень несёте, ПВО РФ защищает войска РФ и делает это вполне успешно. А вот где ПВО Сирии это вопрос
            Павловский
      2. Шукшин Сегодня, 10:04
        Taran 75 специально для Вас.
        "самолеты наносили ракетный удар, находясь над территорией соседнего Ливана" .
        Шукшин
        1. Taran 75 Сегодня, 10:39
          Шукшин , спасибо большое , а то я " не знал " , что то поменяется теперь ? как бомбили так и будут походу ...
          Taran 75
        2. Zhuk18 Сегодня, 10:42
          Вообще-то это говорилось о предыдущем ударе,прочитайте внимательнее.
          Zhuk18
      3. matak4b Сегодня, 10:33
        гутарють, что это был дебют Ф-35
        matak4b
        1. Арон Заави Сегодня, 11:05
          Цитата: matak4b
          гутарють, что это был дебют Ф-35

          Бред.
          Арон Заави
          1. matak4b Сегодня, 11:10
            Арон, Вы не можете знать, так это или не так. так же как и я не могу.
            matak4b
      4. 23424636 Сегодня, 11:35
        Да, пора этот рекламный ролик который крутят с 80 года поменять на кадры боевого применения.
        23424636
      5. Ныробский Сегодня, 12:07
        Цитата: maxim947
        Обнаглели. Когда ПВО себя проявит? думаю мало кто огорчится.

        Цитата: Taran 75
        походу оно только на полигоне Ашулук проявляется

        Вот едрён батон! Израиль что, Российскую территорию бомбил что ли? Или расположение наших баз? У Сирии есть свои ВВС и ПВО! Кто сказал, что Россия там за всеми должна сопли подтирать? Есть у нас там СВОЯ зона ответственности и контроля, за неё и отвечаем. Сирийцам можем подбросить необходимые данные контроля и необходимое вооружение. Вас послушать, так Россия там по каждому поводу должна всех окучивать, а сирийцы должны в тенёчке шашлык кушать и вино потягивать. Тем более русским языком написано
        Со стороны сирийского военного командования никаких заявлений по этому поводу не последовало.
        Ныробский
        1. Stas157 Сегодня, 13:08
          Цитата: Ныробский
          Вас послушать, так Россия там по каждому поводу должна всех окучивать, а сирийцы должны в тенёчке шашлык кушать и вино потягивать.

          Да, нет! Это, вас послушать, Россия должна "в тенечке шашлычек кушать и вино потягивать", когда рядом союзника безнаказанно избивают. Если сами боимся(а по другому не скажешь!), то сирийцам нужно ТОРы с Панцирями поставить и включить их в свою систему ПВО(скидывать целеуказания).
          Нас туда, по просьбе сирийского правительства пригласили что делать? Свои базы защищать и "в тенечке шашлычек кушать и вино потягивать"?
          Stas157
          1. Ныробский Сегодня, 13:20
            Цитата: Stas157
            Да, нет! Это, вас послушать, Россия должна "в тенечке шашлычек кушать и вино потягивать", когда рядом союзника безнаказанно избивают. Если сами боимся(а по другому не скажешь!), то сирийцам нужно ТОРы с Панцирями поставить и включить их в свою систему ПВО(скидывать целеуказания).

            Ну насчёт безнаказанно, это вы загнули... Безнаказанно было до появления в Сирии наших ВКС. Насчёт того, что "россияне там в тенёчке должны шашлык кушать и вино пить", это ваше личное измышление. Россия там потеряла больше 20 человек погибшими, при чём большинство в реальных боевых условиях, а не на базах - этот факт кстати опровергает и вашу фразу, о том, что мы чего то там боимся.
            Насчёт ТОРов и Панцирей, то я об этом и написал....
            Цитата: Ныробский
            Сирийцам можем подбросить необходимые данные контроля и необходимое вооружение.
            А вот воевать за самих сирийцев никто не будет. Помогать - ДА!
            Ныробский
            1. Stas157 Сегодня, 13:24
              Цитата: Ныробский
              Ну насчёт безнаказанно, это вы загнули...

              Цитата: Ныробский
              Россия там потеряла больше 20 человек погибшими

              Потеряла в войне с Израилем(к войне не призываю!)? Какое наказание получил Израиль за свои подлые бомбежки? А США? ...Россия чем то помогла Сирии в этом плане?
              Stas157
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:36
      Цитата: maxim947
      Обнаглели.

      Именно . Упиваются своей безнаказанностью .
      Цитата: maxim947
      Когда ПВО себя проявит?

      Когда у Сирии появится эффективная ПВО .
      Цитата: maxim947
      думаю мало кто огорчится.

      Это аксиома .
      bouncyhunter
      1. jjj Сегодня, 09:47
        Как представляется действия Израиля и США в регионе хорошо скоординированы. Америка хочет добиться преференций руками Израиля. На этом фоне активизировалась деятельность сионистских организаций в России. Полагаю, что у нас начинает разыгрываться старая песня о притеснении евреев.
        И как насмешка. В Киеве напротив синагоги повесили аншлаг спектакля "Холокост-кабаре". Да местные евреи возмутились и даже добились отмены спектакля. Но "мировая общественность" осталась глуха и к этой провокации, и к тому, что "административным образом вмешались в творческий процесс художника".
        Не наводит на размышления?
        jjj
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Цитата: jjj
          Не наводит на размышления?

          Ещё как наводит . Вот только размышления получаются всё больше мрачные и злобные ...
          bouncyhunter
          1. НасРать Сегодня, 10:03
            Разведка у Израиля работает не плохо....
            НасРать
    3. xetai9977 Сегодня, 10:04
      Дай Бог всем отстаивать свои интересы как Израиль!
      xetai9977
      1. Қарабас Сегодня, 12:07
        Цитата: xetai9977
        Дай Бог всем отстаивать свои интересы как Израиль!

        Это да) Что не говори, а делают то, что считают нужным и всё
        Қарабас
    4. ochakow703 Сегодня, 10:13
      Да никогда! Кишка тонка! Достало все.
      ochakow703
    5. Маз Сегодня, 12:04
      Там нашей ПВО нет , вот они и борзеют. Наши в Тартусе. Посмотрите на карту. Но то, что пора сбивать эту шушеру так это таки точно подмечено.
      Маз
      1. Арон Заави Сегодня, 13:17
        Цитата: Маз
        Там нашей ПВО нет , вот они и борзеют. Наши в Тартусе. Посмотрите на карту. Но то, что пора сбивать эту шушеру так это таки точно подмечено.
        Маз, Вас в Битуах Леуми от пособия отлучат.
        Арон Заави
  2. РусланНН Сегодня, 09:31
    Израиль в своём аплуа. Ждём очередного последнего китайского предупреждения от наших и возмущения МИД.
    P.s.видно Бармаки в наступление собираются под Дамаском,авиаподдержку вызвали.
    РусланНН
    1. ВадимЖивов Сегодня, 09:41
      Не дождемся. Ни китайского последнего ни какого ( понимаю Китай не при чем)... hi
      ВадимЖивов
    2. Александр романов Сегодня, 09:46
      Цитата: РусланНН
      Израиль в своём аплуа. Ждём очередного последнего китайского предупреждения от наших и возмущения МИД.

      А почему нащ МИЛ должен возмущаться? По нам евреи не били и по базе,где были бы наши,тоже не били. Сейчас наши самолеты летают открыто ,над Израилем и Израиль на это не обращает никакого внимания. Нахрен нам нужно вмешиваться в Израильские терки с Хэсбаллой .
      Александр романов
      1. yehat Сегодня, 09:56
        Израиль занял весьма неприглядную позицию - как только сосед ослабел, тут же начались регулярные налеты с бомбардировками. Если это не террор и израильские пилоты не террористы - то кто они тогда? Если все спустят на тормозах, получится прецедент, не первый после Югославии, но все-таки, что сильный делает что хочет с седями, чихая на кучу международных правил, ведь Израиль даже не утруждает себя комментариями атак.
        yehat
        1. Wiskar Сегодня, 10:33
          Цитата: yehat
          . Если это не террор и израильские пилоты не террористы - то кто они тогда?


          Они правильная и адекватная страна, которая действует против террористов.

          Россия, Асад и Иран взяли себе союзники террористов Хизбалла, которым Иран оставляет оружие. Удар Израиля по террористам Хизбалла и оружию для них вполне правильное дело.
          На войну это влияние не оказывает так как удары точечные. Именно это устраивает Россию, которая понимает, что Хизбалла террористы и из-за них ссориться с Израилем не будут, но признавать публично Хизбаллу таковыми не хочет так как эти террористы выгодные - они поддерживают Асада.
          Но Россия знает, что оружие идёт Хизбалле для террора против Израиля и поэтому не вмешивается.
          Wiskar
          1. yehat Сегодня, 10:45
            как удобно - обозвал кого-то террористом и бомби сколько хочешь, нарушай границу
            сопутствующие потери? А пофиг - мы же с терроризмом боремся!
            Вам не кажется, что это тот случай, когда лекарство многократно страшнее болезни?
            yehat
            1. Wiskar Сегодня, 11:00
              Цитата: yehat
              как удобно - обозвал кого-то террористом



              Хезболла - признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств , в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании. Пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии



              Цитата: yehat
              бомби сколько хочешь, нарушай границу


              Израиль и Сирия в состоянии войны-это раз.

              Хизбалла Хизбалла резолюции СБ ООН должна была быть расформирована ещё много лет назад
              Израилю приходиться самому решать эту проблему так как террористы Хизбалла действуют против Израиля, а остальным плевать.

              Цитата: yehat
              бомби сколько хочешь, нарушай границу


              Какие потери? Сколько там погибло не террористов?


              Цитата: yehat
              Вам не кажется, что это тот случай, когда лекарство многократно страшнее болезни?


              Наоборот и Россия очень хорошо понимает так как все удары Израиля точечные и не оказывают никакого влияния на войну.
              Wiskar
              1. yehat Сегодня, 11:12
                Хезболла - признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании
                вот уж кому доверять судить, кто такие Хезболла не стоит
                особенно канадцы специалисты what Египет раньше я бы выслушал, но сейчас он не может считаться независимым от политики сателлитов США.
                Если бы их такими признали Китай, Индия, Пакистан, это еще был бы аргумент.
                Поймите меня правильно. Хизбалла сделала много неприглядного, но она в состоянии ГРАЖДАНСКОЙ войны с Израилем и Израиль тоже в ответку сделал много. Соревнование в том, кто кому нагадит больше не повод для нарушения международных законов.
                Наконец, в первый раз слышу, что Сирия сейчас воюет с Израилем.
                Если бы воевали, то гробы шли бы с голландских высот сплошным потоком.
                Давайте без лишнего лицемерия доводы приводить.
                yehat
                1. Zhuk18 Сегодня, 11:19
                  "Хизбалла сделала много неприглядного, но она в состоянии ГРАЖДАНСКОЙ войны с Израилем". Вы вообще понимаете что такое "гражданская война"?Для общего кругозора - Израиль и Сирия в состоянии войны с 1948 года.В 1973 году было прекращение огня и оно соблюдалось до тех пор пока Асад не начал передавать иранские "посылки" Хеэболле в качестве платы Ирану за поддержку.
                  Zhuk18
                  1. yehat Сегодня, 11:24
                    подождите. государство на своей территории передает что-то какой-то организации, которая очень не любит вас. Это что, повод для бомбежки?
                    По-моему, поводом может быть только применение оружия и самооборона.
                    Однако, склад под дамаском как-то не замечен в обстреле Израиля.
                    Так какого черта его бомбят?
                    А если Северная Корея вдруг недовольная, что Израиль что-то продал Южной вас угостит ракетой с ядерной боеголовкой пользуясь вашей же логикой?
                    Или РФ разбомбит нахрен вообще все в ответ на вооружение Грузии пользуясь опять же ВАШЕЙ логикой, полагаю вы должны признать их в своем праве, но уверен, что не признаете.
                    Так какого черта вы пытаетесь юлить и пытаться убедить других в правоте своей извращенной логики?
                    yehat
                    1. Zhuk18 Сегодня, 11:52
                      Никто здесь не юлит и не пытается.Мы не собираемся ждать пока Хизбалла перевезет все это оружие в Ливан и распихает по норам рядом с гражданскими объектами,что бы потом,если что, вопить на весь мир о бесчеловечном израильском режиме,убивающем "живой щит". С Грузией делайте что хотите,это не наше дело.А с Кимом,буде попытается как-то навредить Израилю,мы уж как-нибудь разберемся.
                      Zhuk18
                      1. osoboye_mneniye Сегодня, 13:38
                        Занятно... ни на один вопрос вы по существу не ответили. Только показали своим ответом, что закон вам не писан, и нападение на сопредельные государства считаете нормой.
                        Выходит, вы бандиты обыкновенные... цивилизованные и технологически развитые.
                        osoboye_mneniye
          2. ВадимЖивов Сегодня, 11:17
            "оружие идет для террора " а чем же Хизбалле с бармалеями воевать ? Уважаемый израильский друг Вы не зарапортовались случайно? hi
            ВадимЖивов
        2. Zhuk18 Сегодня, 10:45
          Регулярные налёты с бомбардировками начались ровно с того момента,когда Асад стал регулярно пытаться передавать вооружение Хезболле (в качестве платы Ирану за помощь).Как известно,Хезболла - иранская марионетка.
          Zhuk18
          1. ВадимЖивов Сегодня, 11:21
            Вам минус они мочат бармалеев а Вы их. Еврейская логика в действии feel
            ВадимЖивов
            1. Zhuk18 Сегодня, 11:28
              Неважно кого они там мочат.Для нас важно то что они передают вооружение нашим смертельным врагам.Это самая логика независимая от национальной принадлежности.
              Zhuk18
              1. Zhuk18 Сегодня, 11:29
                Тем более что Хизбалла - такие же бармалеи,только шиитские.
                Zhuk18
              2. Маз Сегодня, 12:06
                Докажите. Что вы как белые каски только словами можете , да в интернете ссылаться на колумнистов? Факты давайте , а потом переживайте.
                Маз
                1. Zhuk18 Сегодня, 12:36
                  Да,вот это сейчас мы вам выложим все разведданные и откроем источники :)))
                  Zhuk18
              3. Вальцманюга Сегодня, 12:28
                Цитата: Zhuk18
                .Для нас важно то что они передают вооружение нашим смертельным врагам

                Так у сионистов все кругом смертельные враги , сионюги успевают нагадить всюду куда сунутся .
                Вальцманюга
                1. Zhuk18 Сегодня, 12:36
                  Мальчик ты что,сегодня школу прогулял? :)))
                  Zhuk18
      2. vasek5533 Сегодня, 10:05
        Так не возмущается, потому что и сказать то нечего, всем все понятно. ПВО защищает само себя и то не факт... попрощаетесь с заказами на с300 400 и т.д. такими темпами.
        vasek5533
        1. Александр романов Сегодня, 10:21
          Цитата: vasek5533
          попрощаетесь с заказами на с300 400 и т.д. такими темпами.

          Мечтаи Васька дальше
          Александр романов
      3. капрал Сегодня, 10:27
        Цитата: Александр романов
        Израильские терки с Хэсбаллой .

        Новость на ВО не полная, видимо для раздутия срача. laughing
        На всех других ресурсах- раздолбали склад хезов, который находился на территории Дамаского международного аэропорта.
        А при таком раскладе это уже и не новость request
        капрал
      4. Ингвар 72 Сегодня, 10:29
        Цитата: Александр романов
        А почему нащ МИЛ должен возмущаться?

        Сань, а что тогда там наши военные делают? Мы Сирии помогаем, или как?
        П.С. Личный вопрос - когда твоего друга бьют по морде, Ты в сторонке стоишь? wink
        Ингвар 72
        1. Zhuk18 Сегодня, 11:41
          Таких друзей...Асад сам по себе России и нафик бы не был нужен,вся его "легитимность" и прочая словесная шелуха - не более чем пропагандистское прикрытие.А цель - сохранение своих баз в Сирии,и соответственно,влияния на БВ.Поскольку баз больше в Средиземноморье нету вообще.На сегодня сохранить их можно только при существующем режиме.Если бы удалось сохранить эти базы и влияние при каких-то других вариантах,Асада моментально бы выкинули на мороз.И кто такая Хизбалла,в российском руководстве тоже прекрасно понимают.Поэтому и не препятствуют Израилю решать свои задачи.Хезболла - это всего лишь ситуационный сегодняшний партнёр России,не более.А удары по ней никак не влияют на ход войны и не затрагивают интересы России.
          Zhuk18
  3. Olegater Сегодня, 09:31
    Браво а ведь что стесняться то. Долбают на право и на лево - ведь международного права уже НЕТ. И скорее в ближайшем будущем его соблюдение и каких то норм приличия вообще не предвидится.
    Olegater
    1. avg-mgn Сегодня, 09:41
      Пожалуй Вы правы. Скоро будут вводить санкции именно за соблюдение международного права.
      avg-mgn
  4. Арон Заави Сегодня, 09:32
    Таки недаром Либерман и Шойгу вчера встречались.

    ТЕЛЬ-АВИВ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Власти Израиля не позволит Ирану и ливанскому движению "Хезболлах" концентрировать силы у северной границы Израиля на Голанских высотах. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Израиля Авигдор Либерман на переговорах в Москве со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сам Либерман сообщил на своей странице в Facebook.
    "Мы не позволим Ирану и "Хезболлах" концентрировать свои силы в приграничной зоне на Голанских высотах", - написал Либерман. "На переговорах с Шойгу я отметил, что Израиль озабочен активностью Ирана в Сирии и особенно использованием сирийской территории в качестве перевалочной базы для переправки иранского оружия террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - добавил он.
    Глава оборонного ведомства еврейского государства сообщил, что провел переговоры в Москве со своим российским коллегой, а также с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
    "Мы обсудили ситуацию в Сирии и продолжение координации действий между Армией обороны Израиля и Вооруженными силами России в целях предотвращения инцидентов в воздухе в этом регионе, - сказал он. - До сегодняшнего дня между представителями израильской и российской армий состоялось 9 встреч, которые помогли избежать каких-либо шероховатостей".     По словам Либермана, "механизм координации показал себя эффективным".
    Либерман отметил, что прибыл в Москву во вторник вечером для участия в шестой конференции по безопасности MCIS-2017.

    Кстати МО РФ тоже довольно сотрудничеством.

    Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии, заявил 26 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом. Беседа министров проходит в рамках VI Московской конференции по международной безопасности."Наши страны связывает многое, и во многих
    На переговорах регионах мы нацелены на развитие партнерства с Израилем как ключевым партнерам и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем", – цитирует Шойгу пресслужба российского ведомства.
    Министр отметил, что в Израиле, как и в России, знают не понаслышке о проблемах терроризма. "Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить все, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более, что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении инцидентов в воздухе. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на усиление борьбы с терроризмом и на координацию действий в этом регионе", –– подчеркнул глава российского военного ведомства.
    Арон Заави
    1. Околоточный Сегодня, 10:19
      Арон, будьте последовательны. Раньше вы утверждали, что отвечаете ТОЛЬКО ударом на удар. И вам без разницы кто запустил снаряд, мину и т.д. Теперь:
      "Мы не позволим Ирану и "Хезболлах" концентрировать свои силы в приграничной зоне на Голанских высотах", - написал Либерман.
      .
      Потом скажите, что жители Сирии много воздуха и воды потребляют? Безнаказанность порождает вседозволенность.
      Околоточный
      1. Banshee Сегодня, 11:26
        Однако, да, справедливо. Изменения налицо. И я не слышал, чтобы хезбы на днях ударяли по Израилю. Ах, дааа... Это называется "превентивный удар".

        Ну чо, норм...
        Banshee
        1. Cветлейший Сегодня, 12:50
          Ничего я не разжигал, они понимаешь государство чужое бомбят, а мне нельзя их и тронуть... Может это они своим поведением разжигают, а не я? Необходимо всех пользователь МО с территории Израиля забанить на месяц, в знак протеста против нанесения ударов Израилем по Сирии.

          Cветлейший
    2. Маз Сегодня, 12:10
      Мы довольны только по факту нейтралитета по отношению к нашим собственным ВКС, пока довольны, потому как после Пальмиры ваши соколы туда не осмеливаются летать, Дамаском перебиваются, а то ведь можно и не вернуться из такой дали как Пальмира. А Дамаск у вас под носом вот вы и куражитесь. Ничо, доберемся и до Дамаска.
      Маз
      1. Zhuk18 Сегодня, 12:41
        "Наши соколы" летают туда куда требуется.А конкретно - когда есть данные о том что Хизбалла собирается откуда-то себе чего-то завезти.Ты,добиралкин,который год гастарбайтером в Израиле пасёшься,неужто даже русских газет не читаешь?Кстати,как там в ридний неньци,детки твои не голодают,папа присылает домой шекелёчки,на доллары смененные? :)))
        Zhuk18
      2. Арон Заави Сегодня, 13:19
        Цитата: Маз
        Мы довольны только по факту нейтралитета по отношению к нашим собственным ВКС, пока довольны, потому как после Пальмиры ваши соколы туда не осмеливаются летать, Дамаском перебиваются, а то ведь можно и не вернуться из такой дали как Пальмира. А Дамаск у вас под носом вот вы и куражитесь. Ничо, доберемся и до Дамаска.

        Вы Маз до приемной ШАБАКа раньше доберетесь.
        Арон Заави
  5. Толстоевский Сегодня, 09:33
    кто согласен с тем, что это подлая агрессия, тот антисемит
    Толстоевский
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:38
      Цитата: Толстоевский
      кто согласен с тем, что это подлая агрессия, тот антисемит

      Меня уже так обозвали , поэтому я - согласен .
      bouncyhunter
    2. voyaka uh Сегодня, 10:02
      "[Толстоевский] кто согласен с тем, что это подлая агрессия, тот антисемит"///

      А кто так не считает, тот - здравомыслящий человек.

      Сейчас проверим (по плюсикам) , кого больше на форуме fellow
      voyaka uh
      1. Комментарий был удален.
        1. Zhuk18 Сегодня, 10:48
          Пока что политику России определяют вполне вменяемые люди,а не неадкваты,выдающие вот такие истерические посты.
          Zhuk18
          1. Cветлейший Сегодня, 12:36
            Цитата: Zhuk18
            Пока что

            Пока что вам везёт... Но лет через 10 против вас будут вводить санкции, а ООН снова сионизм приравняет к разновидности фашизму.
            А про истерику даже не заикайтесь, жалобщики и трусы. Стук-стук, барабан милый звук...
            Cветлейший
            1. Арон Заави Сегодня, 13:20
              Цитата: Cветлейший
              Но лет через 10 против вас будут вводить санкции, а ООН снова сионизм приравняет к разновидности фашизму.
              А про истерику даже не заикайтесь, жалобщики и трусы. Стук-стук, барабан милый звук...

              вот лет через 10 и приходите.
              Арон Заави
      2. DMB_95 Сегодня, 10:32
        Цитата: voyaka uh
        "[Толстоевский] кто согласен с тем, что это подлая агрессия, тот антисемит"///
        А кто так не считает, тот - здравомыслящий человек.
        Сейчас проверим (по плюсикам) , кого больше на форуме fellow

        Судя "по плюсикам" , здесь немало здравомыслящих "антисемитов" fellow
        DMB_95
      3. Маз Сегодня, 12:13
        А что плюсиками проверять мы ж не знаем кто плюсы ставит...., давай у наших в Дамаске спросим, они конкретно давно уже сказали - вы уже там всем надоели и порядочно таки.
        Маз
        1. Zhuk18 Сегодня, 12:43
          У каких "ваших"?Гастарбайтеров вроде тебя,что ли?Они и в Дамаске работают? :))) Шекелёчки посылаешь на ридну неньку?
          Zhuk18
    3. PN Сегодня, 10:14
      Это подлая агрессия.
      PN
  6. Altona Сегодня, 09:35
    Ну сионюги, они в своем репертуаре. Мацой не корми, дай побомбить "Хизбаллу".
    Altona
    1. Wiskar Сегодня, 09:44
      Цитата: Altona
      дай побомбить "Хизбаллу".


      Хизбалла не лучше игил. Бомбить надо их всех. И чем больше, тем лучше.
      Wiskar
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
        Цитата: Wiskar
        Хизбалла не лучше игил. Бомбить надо их всех. И чем больше, тем лучше.

        Своими словами Вы подтвердили , что Израиль преследует в Сирии свои интересы , не имеющие ничего общего с борьбой с ИГИЛ .
        bouncyhunter
        1. Wiskar Сегодня, 09:57
          Цитата: bouncyhunter
          Своими словами Вы подтвердили , что Израиль преследует в Сирии свои интересы , не имеющие ничего общего с борьбой с ИГИЛ .


          Россия не преследует свои интересы? laughing У России интерес сохранить свое влияние и Асада. Борьба с игил этому способствует. Если кто-то думал, что Россия пришла в Сирию, чтобы только бороться с игил просто фантазер.

          Интересы Израиля просты - террористы Хизбалла и прочие не должны пытаться вредить Израилю. Когда игил выстрелили из Сирии по Израилю - они были уничтожены. Когда Хизбалла пытается получить оружие - Израиль ударяет по этому оружию итд

          Израиль не лезет в войну и поэтому чем больше террористы поубивают друг друга, тем меньше Израилю проблем. Поэтому что Хизбалла, что игил, что прочие террористы - всем удачи в убийстве друг друга.
          Wiskar
          1. Маз Сегодня, 12:20
            Ну, если не лезете, чож бомбите? - Сами себе противоречите. Это черта запутавшихся в собственных словоблудиях лгунов. А если Израиль вредит гаденько? Так что спустить ему это дело потому, что он Израиль? Давай и Гитлера тогда реабилитируем потому, что он немецкий вождь - фюрер? А что, логично по вашей же аналогии.

            А по поводу наших интересов давно всем объяснили про трубопровод. Вы ж не зря у Ливана шельф оттяпали внаглую, тоже хотели примазаться к Саудитскому проекту. Да не вышло.
            Маз
            1. Zhuk18 Сегодня, 12:44
              Это чьи такие "ваши интересы"?Украинские или гастарбайтерские? :)))
              Zhuk18
        2. cniza Сегодня, 09:58
          Паша , там все преследуют свои цели и мы не исключение.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
            Верно , но мы не бахаем по тем кто помогает бороться с ИГИЛ и нусрачами .
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 10:08
              Там такая каша , что не понятно , кто против кого воюет . Мы считаем , что кто не на стороне Асада и не сложил оружие , тот подлежит уничтожению.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
                Цитата: cniza
                Там такая каша , что не понятно , кто против кого воюет

                А кто пользуется всеми преимуществами этой неразберихи , Витя ? Кому выгоден принцип "каждый сам за себя и против остальных" ? Ответ очевиден ...
                bouncyhunter
      2. yehat Сегодня, 09:59
        хизбаллы бы не было, если бы они были совсем не правы.
        обе стороны заявляют о своих правах, но спор решают исключительно боевыми действиями.
        yehat
      3. DMB_95 Сегодня, 10:05
        Цитата: Wiskar

        Хизбалла не лучше игил. Бомбить надо их всех. И чем больше, тем лучше.

        Так разве не умнее для Израиля было бы сначала разгромить ИГИЛ , пока против него воюют сразу несколько разных сил ? В том числе и Хизбалла . А сейчас действия Израиля - прямая вооружённая поддержка ИГИЛ .
        DMB_95
        1. Wiskar Сегодня, 10:38
          Цитата: DMB_95
          Так разве не умнее для Израиля было бы сначала разгромить ИГИЛ , пока против него воюют сразу несколько разных сил ?


          Израиль не принимает участие в войне.


          Цитата: DMB_95
          В том числе и Хизбалла


          Тоже террористы.

          Цитата: DMB_95
          А сейчас действия Израиля - прямая вооружённая поддержка ИГИЛ .


          Нет, так как все удары точечные и по оружию, что передаёт Иран террористам Хизбалла для борьбы с Израилем.
          Wiskar
          1. yehat Сегодня, 10:56
            да как точечные, если Израиль наносит удары по всем военизированным лагерям, со стороны которых подозревает обстрел? Это же просто самосуд, причем далеко не факт, что те, кого бомбят, вообще что-то плохое Израилю сделали, командование Израиля не утруждает себя тщательной разведкой в желании поддержать реноме того, что они отвечают на удары.
            yehat
          2. DMB_95 Сегодня, 11:08
            Цитата: Wiskar

            Израиль не принимает участие в войне.
            .

            Израиль регулярно наносит удары по одной из воюющих сторон . Это участие в чём ?
            Цитата: Wiskar

            Цитата: DMB_95
            В том числе и Хизбалла

            Тоже террористы.

            А не эффективнее было бы (для Израиля) дать Хизбалле и ИГИЛУ максиально ослабить друг друга , и уже потом разбираться с Хизбаллой ?
            Цитата: Wiskar

            Цитата: DMB_95
            А сейчас действия Израиля - прямая вооружённая поддержка ИГИЛ .

            Нет, так как все удары точечные и по оружию, что передаёт Иран террористам Хизбалла для борьбы с Израилем.

            Этим оружием Хизбалла сейчас воюет с ИГИЛ , а Израиль его "точечно" уничтожает . Думаете ИГИЛ вспомнит об этом , когда его руки дойдут до Израиля ?
            DMB_95
      4. Комментарий был удален.
        1. yehat Сегодня, 11:28
          давайте без лозунгов. Глупости на форуме и так хватает.
          yehat
      5. Ингвар 72 Сегодня, 10:31
        Цитата: Wiskar
        Бомбить надо их всех

        Но пока вы бомбите только Хизбаллу и правительственные войска Сирии.
        Ингвар 72
        1. Wiskar Сегодня, 10:40
          Цитата: Ингвар 72
          Но пока вы бомбите только Хизбаллу и правительственные войска Сирии


          Когда игил ударили по Израилю из Сирии - они тоже были уничтожены(пример я тут уже приводил ниже) . Игил больше занято в Сирии другими проблемами, для Израиля у них не очень много времени в Сирии. А вот с сектора газа, синайского полуострова - по Израилю игил стреляли ракетами и тоже получали в ответ.
          Wiskar
          1. Ингвар 72 Сегодня, 10:44
            Цитата: Wiskar
            (пример я тут уже приводил ниже)

            Пример не уместный - вы бьете ИГИЛ только тогда, когда это в интересах США и Израиля.
            Ингвар 72
            1. Wiskar Сегодня, 11:02
              Цитата: Ингвар 72
              Пример не уместный - вы бьете ИГИЛ только тогда, когда это в интересах США и Израиля.


              Уместный так как Израиль не вмешивается в войну в Сирии.

              Россия бьёт игил в своих интересах - сохранить Асада и влияние в Сирии.
              Wiskar
              1. Ингвар 72 Сегодня, 11:04
                Цитата: Wiskar
                Израиль не вмешивается в войну в Сирии.

                А как можно объяснить удары по правительственным войскам Сирии? belay
                Цитата: Wiskar
                Россия бьёт игил в своих интересах

                А Израиль в своих - как можно дольше поддерживать конфликт на территории Сирии.
                Ингвар 72
    2. DMoroz Сегодня, 09:46
      И как обычно из чужого воздушного пространства...
      DMoroz
      1. Wiskar Сегодня, 10:01
        Цитата: DMoroz
        И как обычно из чужого воздушного пространства...


        А что нужно было демонстративно вильнуть? wassat
        Или России и Асаду кто-то мешал пустить ракету даже если это было с территории Израиля или российские радары не засекли ? wink

        Это просто было удобно и, более безопасно и не имело никакого смысла залетать, если можно и так достать winked .
        Wiskar
        1. Cветлейший Сегодня, 10:25
          Цитата: Wiskar
          А что нужно было демонстративно вильнуть?

          У вас смелости не хватит ещё пару ф-35 уронят же. Можете только трусливо покусывать и тявкать. На Ливан то вы не нападаете, боитесь, там же Хезбола вам уже открутила уши))) Трусы и пособники ИГИЛ - вот вы кто.
          Cветлейший
          1. Wiskar Сегодня, 10:49
            Цитата: Cветлейший
            У вас смелости не хватит ещё пару ф-35 уронят же. Можете только трусливо покусывать и тявкать


            Кто уронит? Израиль ронял российские самолёты, что по ошибке залетали? lol

            Все оговорено с Россией - расслабьтесь hi


            Цитата: Cветлейший
            На Ливан то вы не нападаете, боитесь,


            Нет, посмотрите историю ударов. Просто оружие приходит в Сирию и уже оттуда в Ливан и удобнее бомбить в Сирии.

            Израиль боится Ливана? Вам не смешно такой бред писать? lol

            Цитата: Cветлейший
            Хезбола вам уже открутила уши)))


            Шутник вы ещё тот.

            Цитата: Cветлейший
            Трусы и пособники ИГИЛ - вот вы кто.


            В фантазиях пропагандистов и антисемитов вполне возможно. hi
            Wiskar
            1. Cветлейший Сегодня, 12:24
              Цитата: Wiskar
              Все оговорено с Россией - расслабьтесь

              Тех кто с вами сотрудничают, будут судить.
              удобнее бомбить в Сирии

              Потом что трусы и боитесь дать повод Хезболе утыкать вас ракетами как ёжика иголками. К тому же вы пособники террористов мешаете Сирии воевать с вашими подручными.
              Шутник вы ещё тот.

              Меня тоже радует то как вас там отмотросили.
              В фантазиях пропагандистов и антисемитов вполне возможно.

              Увы но это жизни сионисто-фашистского кагала.
              Cветлейший
          2. Zhuk18 Сегодня, 11:02
            Да-да,так "открутила,что уже 10 лет сидит тихо как мышь под веником.А ведь до 2006 что ни день,то провокация.Как получили солдатским сапогом хороший пендель,так и успокоились.Другого языка они не понимают.А Насралла эти 10 лет сидит как крыса в бункере 90% времени :))) А уничтожать надо ещё на складах,так как в Ливане они растаскивают это вооружение по разным норам вблизи гражданских объектов.Живой щит,ничего нового,любимая тактика исламских террористов.
            Zhuk18
            1. Cветлейший Сегодня, 12:28
              Цитата: Zhuk18
              Да-да,так "открутила,что уже 10 лет сидит тихо как мышь под веником

              Вы аж боитесь пукунуть в сторону веника, что бы не получить ещё раз)))
              Израиль
              Цитата: Zhuk18
              как крыса
              из исподтишка гадит, а на Ливан в прямую сунуться трусит.
              Cветлейший
              1. Zhuk18 Сегодня, 12:47
                Так я не понял - почему Хизбалла десятый год пукнуть боится в сторону израильской границы?А до 2006 года - что ни день,то провокация.Что за чудо такое произошло? :)))
                Zhuk18
        2. Azim77 Сегодня, 10:30
          Израиль позволит отбомбится по террористам на территории Израиля? Чисто гипотетический вопрос? В соответствии с "Бомбить надо их всех. И чем больше, тем лучше.". Или это нарушение Международного права и тд и тп.
          Azim77
          1. Wiskar Сегодня, 10:54
            Цитата: Azim77
            Израиль позволит отбомбится по террористам на территории Израиля?


            Нет, так Израиль сам мочит у себя террористов, а Асад поддерживает террористов Хизбалла, которые согласно решению СБ ООН должны были быть распущены как военная структура.

            Так как международное сообщество не выполняет свою работу - её делает Израиль.
            Wiskar
            1. DMB_95 Сегодня, 12:07
              Цитата: Wiskar
              Израиль сам мочит у себя террористов, а Асад поддерживает террористов Хизбалла, которые согласно решению СБ ООН должны были быть распущены как военная структура.
              Так как международное сообщество не выполняет свою работу - её делает Израиль.

              С каких это пор Израиль стал так трепетно относиться к решениям СБ ООН , а не нарушать их ? Не смешите ваши тапочки .
              DMB_95
    3. DanG73 Сегодня, 10:28
      Цитата: Altona
      Ну сионюги, они в своем репертуаре. Мацой не корми, дай побомбить "Хизбаллу".


      Так же,как Россия отстаивает свои интересы в Сирии - в основном возврашение себе геополитического влияния на Ближнем Востоке, так и Израиль отстаивает свои интересы. Мы не лезем в ваши дела, пока это не касается наших прямых интересов, связанных с безопасностью Израиля. Надоели крики людей, основной массе из которых до одного места, что происходит в Сирии, главное вылить помои на всё, что связано с Израилем, причём не имея никакого понятия о том, что сдесь реально происходит.
      DanG73
  7. Wiskar Сегодня, 09:39
    Всё правильно сделали. Аэропорт использовался Ираном для передачи оружия террористам Хизбалла.

    Россия, как видим, тоже не возражает. Взаимодействие между Израилем и Россией судя по всему просто отличное. Израиль в войну не лезет, но наказывает террористов и тех, кто их поддерживает и помогает им действовать против Израиля.

    Отличная работа hi
    Wiskar
    1. Dym71 Сегодня, 09:52
      Цитата: Wiskar
      Отличная работа

      Редкостные молодцы!
      Israel über alles !
      Dym71
    2. Ярик Сегодня, 09:53
      Ну да...конечно...кто бы говорил, что Израиль не поддерживает террористов .Акснись чувак про то как Израиль и Саудовская Аравия с недавних пор спать друг без друга не могут.
      Ярик
      1. Wiskar Сегодня, 10:20
        Цитата: Ярик
        Ну да...конечно...кто бы говорил, что Израиль не поддерживает террористов .


        Я бы говорил. Израиль не поддерживает террористов как бы тут многие этого не хотели на сайте, чтобы пообливать Израиль грязью.
        Wiskar
        1. Ингвар 72 Сегодня, 10:39
          Цитата: Wiskar
          Израиль не поддерживает террористов

          Конечно не поддерживает! wassat Израиль поддерживает только тех, кого он считает "борцами за свободу", и только со своей точки зрения. wink
          Ингвар 72
          1. Wiskar Сегодня, 11:03
            Цитата: Ингвар 72
            Конечно не поддерживает! Израиль поддерживает только тех, кого он считает "борцами за свободу", и только со своей точки зрения.


            Это вы проводите аналогию союза России с террористами Хизбалла и Хамас ?
            Wiskar
            1. Ингвар 72 Сегодня, 11:16
              При чем здесь Хамас? fool А Хизбалла - да, т.к. она действует на территории Ливана, но не Израиля, и является официальной партией Ливана. Причем пользуется поддержкой большинства населения. Боевое крыло Хизбаллы воюет на стороне ОФИЦИАЛЬНО выбранного и признанного президента Сирии. Так же, как наши добровольцы воюют на Донбассе.
              А предположение(или даже факты) Израиля о том, что они собираются переправлять оружие в Ливан(суверенное государство) - не повод наносить удары по территории другого суверенного государства. Еврейское государство то же можно обвинить в множестве нарушений международного права и геноциде людей. А уж о дискриминации по расовому и религиозному признаку и подавно. wink
              Ингвар 72
              1. Banshee Сегодня, 11:34
                Цитата: Wiskar
                Это вы проводите аналогию союза России с террористами Хизбалла и Хамас ?


                О как... Ну а ХАМАС чего приплели? ХАМАС признан террористической организацией только Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС с непроизносимым для меня названием.

                Простите, а кто тут в списке, кроме США и Израиля типа имеют право на собственное мнение? Вы не смешите уж...

                То, что вы признали их противниками, еще ни о чем не говорит. Израиль и США - к сожалению, пока еще не весь мир.
                Banshee
  8. Altona Сегодня, 09:41
    Цитата: Wiskar
    Всё правильно сделали. Аэропорт использовался Ираном для передачи оружия террористам Хизбалла.

    ----------------------------
    Что и требовалось доказать. laughing
    Altona
    1. Banshee Сегодня, 11:35
      Э... А доказательства где? Где пруфы? А может, там не было ничего. Доказательства в студию!
      Banshee
      1. voyaka uh Сегодня, 12:02
        Доказательства - это, так называемые "вторичные" взрывы
        после бомбардировок. Когда после взрыва ракеты/бомбы
        начинается серия взрывов боеприпасов.
        Легко сказать: "Доказательства в студию!"
        Какие доказательства, что ВКС бомбит военные объекты в Сирии,
        а не случайные здания? Только аэро-фотосъемка с вторичными взрывами.
        Много было таких съемок? -Так-то...
        Израиль старается публиковать фильмы бомбардировок, чтобы не было обвинений
        в поражении гражданских объектов ( Европа регулярно выставляет нам иски).
        Появятся и съемки этой бомбежки.
        voyaka uh
        1. Околоточный Сегодня, 13:29
          Алексей, а вы не допускаете, что Иран оружие Асаду хотел передать на борьбу с басмачами? Или тоже будете приводить аргументы типа "секретные данные разведки"? Из той же оперы "пробирка Пауэлла". Я смотру пресловутые "данные разведки" скоро всемирным хештегом станут. Интервенция в Ирак - данные разведки, ввергнуть в хаос Сирию - данные разведки. Вы киваете на Россию. В августе 2008, не на основании разведдданых, а на основании убийства своих солдат и граждан могли Грузию просто взять и.....Не было бы уже на карте такого государства, сукошвили в петле бы болтался. Однако коллективный запад ныть стал про пресловутое международное право. Согласились. А теперь этим правом подтираются с возгласами "данные разведки".
          Околоточный
  9. Dazdranagon Сегодня, 09:42
    Видимо наши ПВО только ворон пугать умеют. И то, не факт... am
    Dazdranagon
  10. Altona Сегодня, 09:45
    Цитата: Wiskar
    Хизбалла не лучше игил. Бомбить надо их всех. И чем больше, тем лучше.

    ---------------------------
    Это отмазка такая, чтобы бомбить Хизбаллу и не бомбить ИГИЛ. hi
    Altona
    1. Wiskar Сегодня, 09:49
      Цитата: Altona
      Это отмазка такая, чтобы бомбить Хизбаллу и не бомбить ИГИЛ.


      Во первых Израиль ударяет о игил, когда те лезут.

      http://www.newsru.co.il/mideast/28nov2016/tkifa_7
      01.html?rss
      В ночь на понедельник, 28 ноября, ВВС ЦАХАЛа атаковали объект организации "Исламское государство" на территории Сирии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. О пострадавших в результате этого удара не сообщается.
      Укрепленный пункт боевиков ИГ был уничтожен полностью: на него сбросили бомбы общей массой около 10 тонн.
      Согласно опубликованной информации, речь идет о заброшенном здании, которое ранее находилось в распоряжении ООН. Это здание использовалось боевиками 27 ноября для атаки на военнослужащих ЦАХАЛа.
      Утром 27 ноября военнослужащие бригады "Голани", осуществлявшие патрулирование местности в юго-восточной части Голанских высот, были обстреляны из пулемета с сирийской территории. Террористы стреляли с автомобиля, на котором они ехали недалеко от границы. Кроме того, огонь велся из заброшенного здания. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен ущерб.
      Патруль вызвал вертолет, который уничтожил автомобиль вместе с боевиками. Четверо террористов были убиты. Судя по имеющимся данным, речь идет о боевиках группировки "Шухада аль-Ярмук" ("Армия Халида ибн аль-Валида"), ассоциированной с "Исламским государством".


      Так же на Синае Израиль помогает Египту бороться с игил и по сообщениям ударяет по игил и в Египте.


      Во вторых Израиль в войну не лезет (кстати часть соглашения с Россией, которая не мешает Израилю бомбить террористов, что угрожают напрямую Израилю ) и не является частью коалиции и поэтому ударяет по террористам, когда те создают угрозу Израилю.
      Wiskar
  11. Vita VKO Сегодня, 09:47
    В то время, когда Асаду не хватает сил и средств для контроля огромного фронта, а террористы постоянного перемещаются выискивают бреши в обороне, бойцы Хесболлы как то странно засели в горах и занимаются переправкой оружия в Ливан. Напоминает "пир во время чумы", но кто то точно должен нести за это ответственность.
    Vita VKO
    1. voyaka uh Сегодня, 09:59
      Они ливанцы вообще-то. Где ж им быть кроме как в Ливане?
      И воюют не за Асада, а за себя. Асад - "безбожник", а Хезбаллах - "правильные" мусульмане-шииты. Хезбалла боится, что исламисты-сунниты из Сирии потом
      возьмутся крепко за Ливанских ("еретиков" в их глазах) шиитов. Платит Хезбалла и снабжает ее Иран.
      Как-бы идет суннито-шиитская война, а Асад - между ними.
      voyaka uh
      1. JBlack Сегодня, 10:33
        Религия - это хороший способ отпилить бабла, я в ней совсем запутался, шииты против сунитов, другие иты в их глазах безбожники, а "шалаиты" против курдов вместе с турками, но против Свидетелей Иеговы и потом придет Гундяев и всех запишет тоже в еретики и вообще скажут в РПЦ Спида нет, Исаакий наш, всем молиться и готовиться бить еретиков ( при этом бабки Нам, неважно какой религии, они все так делают), как еще люди верят в это, жалко их, религия нужна лишь как психотерапевт или психиатр, помогать словом, а тут такое, аж прям страшно.
        JBlack
      2. yehat Сегодня, 11:33
        когда-то Ливан был жемчужиной региона. А сейчас стал гетто.
        И Израиль в этом виновен никак не меньше, чем арабские "активисты".
        Я оставлю политику в сторону - просто смотрю на факты.
        Что вы сами об этом думаете?
        yehat
        1. voyaka uh Сегодня, 11:46
          "И Израиль в этом виновен никак не меньше, чем арабские "активисты"."///

          Про Ливан была недавно хорошая подробная статья на ВО.
          Ливан задумывался французами, как полностью христианская страна.
          Баланс сдвинулся, когда Иордания выгнала армию боевиков Арафата
          со своей территории в Ливан. На юге Ливана образовался "Фатхленд".
          Палестинцы воевали с Израилем. Израиль попытался выгнать Арафата
          (и выгнал в Тунис) и привести к власти арабов-христиан (Христианские фаланги).
          Не получилось. Ливан разделился. Потом резко усилились мусульмане-шииты
          (сунниты-беднота переходили в шииты). Ну... и понеслось.
          Я бы бы рад, если бы Ливан вернулся в то время - цветущий сад. Израиль сам -
          цветущий сад, мы бы договорились... drinks Но пока, в связи с разгоревшейся региональной
          суннито-шиитской войной - нереально sad .
          voyaka uh
    2. Wiskar Сегодня, 10:11
      Цитата: Vita VKO
      Напоминает "пир во время чумы",


      Асад так "платит" союзнику Ирану за помощь. Хизбалла принадлежит Ирану и поэтому вовремя войны под шумок пытаются поставлять. Особенно когда там и Россия с базой, самолётами, как и прочие итд - создают Израилю максимальные проблемы для уничтожения террористов.

      Но благо Израиль договорился с Россией и по этому вопросу. Кстати, очень вероятно, что России от этого этого только польза так как чем меньше влияния у Ирана, тем его больше у России. А удары Израиля по террористам, что принадлежат Ирану - России не мешают совершенно.
      Wiskar
      1. Vita VKO Сегодня, 10:26
        Цитата: Wiskar
        террористам, что принадлежат Ирану

        Террористы по определению находятся вне рамок государства. На территории Ирака и Сирии на стороне террористов воюют несколько тысяч россиян, но нужно быть совсем больным, что бы утверждать, что Россия их поддерживает. Россия как раз делает все, что бы эти не вернулись обратно и были там похоронены. Уверен, что и у Ирана точно такая же позиция по поводу своих радикалов.
        Vita VKO
        1. Wiskar Сегодня, 11:10
          Цитата: Vita VKO
          Террористы по определению находятся вне рамок государства


          Это для тех, кто признает террористов террористами. wink Например, Иран, Сирия и Россия, Хизбаллу не считают террористами так как они выгодны им как союзники. Иран так вообще руководит фактически Хизбаллой так как та существует за их счёт и их оружия и идеологии.


          Цитата: Vita VKO
          На территории Ирака и Сирии на стороне террористов воюют несколько тысяч россиян, но нужно быть совсем больным, что бы утверждать, что Россия их поддерживает


          Россия их не поддерживает, так как Россия им не помогает.
          А Сирия и Иран помогают террористам Хизбалла.


          Цитата: Vita VKO
          Россия как раз делает все, что бы эти не вернулись обратно и были там похоронены.


          И правильно.
          Wiskar
          1. Banshee Сегодня, 11:41
            Цитата: Wiskar
            Это для тех, кто признает террористов террористами. Например, Иран, Сирия и Россия, Хизбаллу не считают террористами так как они выгодны им как союзники.


            А не проще ли сказать, опять-таки, кто считает Хезбаллу террористами? Списочек-то почти тот же... Те же США, те же шавки бывшие доминионы Великобритании. Ну из местных кое-кто. И только не надо про ЛАР вкручивать, с 1982 года ЛАР не считала Хезбаллу террористами, а вот в 2016-м "внезапно" прозрела.

            Но у вас здорово выходит поджечь интерес к теме)))
            Banshee
            1. Zhuk18 Сегодня, 12:51
              Кстати,просто интересно - отрезание головы советскому дипломату Аркадию Каткову это терроризм или просто невинная детская шалость?Я же вам и отвечу - это просто-напросто двойные стандарты.Но этим занимается не только Россия,а абсолютно всме.
              Zhuk18
  12. К-50 Сегодня, 09:50
    Как я уже писал по такому же поводу - подонки!!!
    При этом израильские самолеты наносили ракетный удар, находясь над территорией соседнего Ливана.

    Как трусливое шакальё, "из-за забора соседа" по подленькоиу. negative
    К-50
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 09:59
      Цитата: К-50
      Как трусливое шакальё

      21 век на дворе, с мечами никто уже не воюет врукопашную. Израиль защищает свои интересы и обеспечивает свою безопастность.
      Yalquzaq1
      1. Kot3713 Сегодня, 10:50
        Что матрасников скажут делать то и делают.
        Kot3713
    2. Wiskar Сегодня, 10:07
      Цитата: К-50
      Как трусливое шакальё, "из-за забора соседа" по подленькоиу


      Меня удивляют комментарии такого рода. Они показывают непонимание элементарных вещей и создают впечатление, что израильский самолёт должен прилететь, красиво вильнуть пятой точкой перед Асадом и Россией, выстрелить и улететь fool .
      Все проще - делается как безопасно и удобно. Так делают все, кто думают головой.
      Wiskar
      1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:22
        Цитата: Wiskar
        Все проще - делается как безопасно и удобно.

        Ф 35 были belay ? в аренду сдадите? wink
        Yalquzaq1
      2. Комментарий был удален.
        1. Zhuk18 Сегодня, 11:07
          Вообще-то об ударе с "чужой территории" говорилось в статье применительно к прошлому удару.И то,точно никто ничего не знает.Насчет последнего удара - вообще не говорилось о месте откуда он наносился.Читайте внимательнее.
          Zhuk18
          1. К-50 Сегодня, 11:19
            Цитата: Zhuk18
            Вообще-то об ударе с "чужой территории" говорилось в статье применительно к прошлому удару

            До этого были удары по Ирану (центр ядерных исследования), Сирия (неоднократно).
            Вы правда считаете, что не указанное место с которого был нанесён удар (не спровоцированный) по сопредельному государству как-то вас оправдывает? belay belay
            Хотя о чём это я. исраэль превыше всего.
            Ну и отольётся вам тем же. request
            К-50
            1. Zhuk18 Сегодня, 11:59
              По Ирану?Это когда такое было?Ничего не путаете?А поступили совершенно правильно - мы не собираемся ждать пока Хизбалла перетащит все это оружие в Ливан и распихает по норам рядом с гражданскими объектами,чтобы потом по старой доброй тактике исламских террористов прикрываться "живым щитом".
              Zhuk18
  13. rotmistr60 Сегодня, 09:51
    ВВС Израиля нанесли удар в районе международного аэропорта в Дамаске

    Если это действительно так, то тогда я уже совершенно ничего не понимаю. Выходит, что нас в очередной раз фейсом по тейболу. Утерлись, что дальше. Кто еще приедет из Израиля пошептаться с президентом и министром обороны и чего после этого ждать? А мы обижаемся. что Иран как-то странно себя ведет по отношению к нам. Опять наверное какие-то "хитрющие" задумки Москвы, о которых мы так и не узнаем. Стоило влазить в Сирию. чтобы потом молча смотреть как сша, Израиль, Турция наносят удары по тем кто воюет против террористов и поддерживает Асада. Как бы не дохитриться до того, что нас коалиция начнет вытеснять от туда.
    rotmistr60
  14. Комментарий был удален.
  15. Брови Брежнева Сегодня, 09:54
    Интересно,почему нет резонанса в наших СМИ, нет никаких заявлений в мин обороны, в МИД.Это ведь не первый раз и судя по всему удары серьезнее и результативнее, чем удар США по авиабазе Шайрат. Где наша реакция?
    Брови Брежнева
    1. Zhuk18 Сегодня, 11:10
      "Нерезультативным" удар по Шайрату был только со слов Конашенкова.Ну то есть если им верить.Куда делись те самые 36 ракет,он так и не смог объяснить.
      Zhuk18
      1. Banshee Сегодня, 11:42
        А должен был? Или это наши ракеты были?
        Banshee
        1. Zhuk18 Сегодня, 12:53
          Конечно,должен был,ведь есть те самые "средства объективного контроля,о которых он так много говорил.
          Zhuk18
  16. РусланНН Сегодня, 09:56
    Цитата: Александр романов
    Цитата: РусланНН
    Израиль в своём аплуа. Ждём очередного последнего китайского предупреждения от наших и возмущения МИД.

    А почему нащ МИЛ должен возмущаться? По нам евреи не били и по базе,где были бы наши,тоже не били. Сейчас наши самолеты летают открыто ,над Израилем и Израиль на это не обращает никакого внимания. Нахрен нам нужно вмешиваться в Израильские терки с Хэсбаллой .

    Ваш, израильский МИЛ понятное дело не должен возмущаться. Мое мнение, еси мы воюем против террористов плечом к плечу с нашими союзниками, то мы должны их поддерживать.
    РусланНН
    1. Александр романов Сегодня, 10:23
      Цитата: РусланНН
      Мое мнение, еси мы воюем против террористов плечом к плечу с нашими союзниками, то мы должны их поддерживать.

      Есть одна проблема,Хасбола . У нас там и так нет союзников,а можем получить еще одного врага в лице Израиля.У нас есть свои интересы,и на Хасболу нам .....
      Александр романов
      1. Kot3713 Сегодня, 10:47
        Али Акбар Хашеми Рафсанджани Сказал так:" Если мы начнём войну с любой страной или по нам нанесёт удар любое государство , первое , что мы должны сделать- это уничтожить Израиль ".
        Kot3713
        1. Banshee Сегодня, 11:43
          Цитата: Александр романов
          У нас там и так нет союзников,а можем получить еще одного врага в лице Израиля.У нас есть свои интересы,и на Хасболу нам .....


          Фигасе... Израиль во врагах у России... что-то мои сфинктеры забеспокоились.
          Banshee
  17. gukoyan Сегодня, 09:57
    ПЗРК им не помешал бы, чтоб хотя бы огрызаться.
    gukoyan
  18. Aleksandr21 Сегодня, 10:09
    Мда слов нет, похоже Израилю дали карт-бланш на любые действия в отношение Сирии. Вот только интересно, если своими действиями Израиль настолько ослабит и без того потрепанную армию Сирии, что она начнёт сдавать позиции по всем направлениям то что скажет наше МО когда террористы подойдут к Дамаску и к нашей авиабазе в Хмеймим ? А это вполне реальная ситуация, ослабление армии Сирии и её союзников негативно скажется на всей линии фронта и последствия могут быть просто катастрофическими.
    Aleksandr21
    1. Wiskar Сегодня, 10:25
      Хватит панику устраивать. Все удары Израиля точечные и не оказывают никакого влияния на войну. В этом собственно договорённость и с Россией. Сколько погибло сирийцев от ударов Израиля? Вот вот..
      Удары Израиля не оказывают никакого влияния на войну.
      Wiskar
      1. Aleksandr21 Сегодня, 10:43
        Цитата: Wiskar
        Хватит панику устраивать. Все удары Израиля точечные и не оказывают никакого влияния на войну. В этом собственно договорённость и с Россией. Сколько погибло сирийцев от ударов Израиля? Вот вот..
        Удары Израиля не оказывают никакого влияния на войну.


        Точечные по кому ? Вы же согласитесь что Израиль выбирает военные цели (инфраструктуру, склады с оружием и т.д.) и от налетов погибают сирийские военнослужающие, и их союзники (хезболла и поддерживающие их Иранцы)... и всё это вы хотите сказать прям вообще не влияет на боеспособность армий Сирии ? Даже взять отдельно Хезболлу, ну уйдёт она из Сирии, и как это отразится на сирийской армии и линий фронта ?
        Aleksandr21
        1. Wiskar Сегодня, 11:27
          Цитата: Aleksandr21
          Точечные по кому ?


          По террористам и тем, кто помогает хранить оружие террористам, перевозит оружие - в общем помогает им.
          Армии Асада тоже перепадает так как она помогает Хизбалле во всем этом и не следит за территорией. Асад тратит ресурсы на помощь террористам , вместо того, чтобы их направить на борьбу с другими террористами - игил.



          Цитата: Aleksandr21
          Вы же согласитесь что Израиль выбирает военные цели (инфраструктуру, склады с оружием и т.д.) и от налетов погибают сирийские военнослужающие, и их союзники (хезболла и поддерживающие их Иранцы).


          Гибнет очень мало и в основном то, что и так не было предназначено для борьбы с игил.

          Цитата: Aleksandr21
          Вы же согласитесь что Израиль выбирает военные цели (инфраструктуру, склады с оружием и т.д.) и от налетов погибают сирийские военнослужающие, и их союзники (хезболла и поддерживающие их Иранцы).


          Да, но они сами выбирают такую судьбу. Израиль не просто так бомбит. Пускай не помогают террористам и Израиль не будет бомбить.



          Цитата: Aleksandr21
          Даже взять отдельно Хезболлу, ну уйдёт она из Сирии, и как это отразится на сирийской армии и линий фронта ?


          Если взять террористов Хизбалла, то Израилю не выгодно, чтобы они уходили - Израилю выгодно, чтобы они умирали, чем больше их умрёт, тем меньше террористов и проблем у Израиля.
          Израилю нужно, чтобы Иран и Сирия не вооружали Хизбаллу, не помогали ей осесть около границ Израиля итд и тогда и бомбить Израиль в Сирии не будет.
          Wiskar
          1. Aleksandr21 Сегодня, 11:55
            Цитата: Wiskar

            Израилю нужно, чтобы Иран и Сирия не вооружали Хизбаллу, не помогали ей осесть около границ Израиля итд и тогда и бомбить Израиль в Сирии не будет.


            По поводу Хизбаллы как террористической организации я спорить не буду (с вашей точки зрения возможно), в России она террористической не признана. Вопрос то в другом.... по разным данным в Сирии воюет около 10 тысяч бойцов Хизбаллы, на стороне законного правительства Сирии, и удары Израиля приходятся не только на Хизбаллу но и на сирийские военные объекты, база ПВО на горе Касиюн, штаб сирийской армии, позиции 90-й армейской бригады Башара Асадав 2014 году и т.д. найти в сети можно много чего,и по факту ущерб наноситься очень значительный. Даже если во внимание взять заявленные склады с оружием Хизбаллы, удар по ним усложняет снабжение и доставку на линий фронта в Сирии, всё это в совокупности на руку различным террористическим организациям ИГИЛ и т.д. и в итоге может переломить ситуацию в целом, поэтому согласиться с вашим тезисом что удары роли не играют, не могу.
            Aleksandr21
      2. fif21 Сегодня, 11:20
        Цитата: Wiskar
        Удары Израиля не оказывают никакого влияния на войну.
        Интересно , что Вы запоете когда прилетит ответка? Подлые удары Израиля, по истекающей кровью в боях с ИГИЛ армией Сирии, безнаказанными не останутся. Можете писать кипятком , но я Вас презираю. hi
        fif21
  19. Evgenijus Сегодня, 10:12
    Идет "раскачка" Ближнего Востока. США дают своим "друзьям" координаты цели, а они над чужой территорией долбят третью сторону. Почти шахматные партии. Израилю точно не выгодна победа над ДАИШ. Враг врага - это их друг.
    Evgenijus
    1. Kot3713 Сегодня, 10:41
      Игил заявила, что Израиль самый главный их враг и Израиль должен быть уничтожен.
      Kot3713
    2. Ингвар 72 Сегодня, 11:19
      Цитата: Evgenijus
      Израилю точно не выгодна победа над ДАИШ.

      Как и победа Асада.
      Ингвар 72
      1. Evgenijus Сегодня, 13:00
        Израилю выгодна только победа над всем израильским окружением. Идеальная картина для них - на горе оазис (Израиль), а вокруг - пустыня.
        Evgenijus
  20. Холуай Сегодня, 10:15
    И правильно сделали
    Холуай
  21. segamegament Сегодня, 10:15
    1. Почему мы не поставляем ПВО в Ливан? Почему нет договоренности между САР иЛиваном о единой системе ПВО и >I<иды (именно >I<иды, так издревле их на Руси называли, а кто такие евреи я не знаю, нет и небыло такого народа в сознании русских) там летают безнаказанно? 3.Когда над Дамасском будет сплошное и контролируемое властями САР поле ПВО? Ответ очевиден?
    segamegament
  22. MaksoMelan Сегодня, 10:18
    Или сбейте или договоритесь уже.
    MaksoMelan
  23. ПолканОВ Сегодня, 10:23
    Цитата: Wiskar
    Цитата: К-50
    Как трусливое шакальё, "из-за забора соседа" по подленькоиу

    Меня удивляют комментарии такого рода. Они показывают непонимание элементарных вещей и создают впечатление, что израильский самолёт должен прилететь, красиво вильнуть пятой точкой перед Асадом и Россией, выстрелить и улететь fool.
    Все проще - делается как безопасно и удобно. Так делают все, кто думают головой.

    ... или опой...
    ПолканОВ
  24. JBlack Сегодня, 10:27
    Наше ПВО там для прикрытия Российских баз, только для этого оно там, мы не вступаем в конфронтацию с другими странами, если это не несет нам прямой угрозы, сбивать самолеты или ракеты кого то еще мы не будем, если это не несет опасности нашим вкс или другим силам РФ в САР, про томагавки ( Мы были предупреждены, и быстренько сделали ноги). Так что никто из наших не собирается сбивать за Хезболу или всяких сирийцев, только это надо донести генералами в сми, а не мне со стула. А то очень не красиво получается.
    JBlack
    1. Ингвар 72 Сегодня, 11:22
      Цитата: JBlack
      Наше ПВО там для прикрытия Российских баз, только для этого оно та

      А для чего там наши военные базы? wink
      Ингвар 72
  25. Altona Сегодня, 10:32
    Цитата: DanG73
    главное вылить помои на всё, что связано с Израилем, причём не имея никакого понятия о том, что сдесь реально происходит.

    ---------------------------------
    Ой да ладно, все мы понимаем, вы защищаете исконно гусские земли. lol
    Altona
  26. den-protector Сегодня, 10:35
    Надо выразить глубокую озабоченность, ну или просто ничего не заметить. Когда Хезбалла воевала вместе с Россией в Сирии против ИГИЛ, так они нам как бы союзники, а как Израиль атакует их на территории Сирии, предусмотрительно не входя в зону действия ПВО, так мы тут типа не при делах. Странная позиция. Хотя, что тут странного. Как никак Израиль нашим барыгам поближе экономически, чем нищая Сирия. Кроме того, у нас богоизбранных во власти много. А у нормальных русских людей своих союзников бросать не принято, особенно мотивируя это тем, что у нас в Сирии есть одна такая возвышенная цель - борьба с мировым терроризмом, и мы тут на всякую мелочь не отвлекаемся.
    den-protector
  27. megadeth Сегодня, 10:36
    По ходу наше правительство не террористы в Сирии интересуют, а что бы Катар с "партнёрами" трубу нефтяную (газовую) через Сирию в Турцию не бросили. Если проложат трубу, тогда рубль и правительство рухнут синхронно имхо...
    megadeth
  28. Kot3713 Сегодня, 10:38
    Да сколько можно терпеть. Когда отреагирует ПВО? Шестерка матрасников оборзела окончательно. Сирия наш союзник в Домаске находятся наши советники и военные специалисты. Или наши ракетчики только на учениях мастера? am
    Kot3713
  29. tolmachiev51 Сегодня, 10:46
    Махновщина , бомбят и наших и не наших !!!
    tolmachiev51
  30. garnik Сегодня, 10:57
    А что вы хотели ? Начиная с 17 года до наших дней Россией рулят" богоизбранные" кроме времен правления Сталина(особенно "уважаемый" человек среди евреев).Они ведут Россию к краху.Всегда воздерживался от обвинения этих товарищей,но всему есть предел.Своими выходками они затаптывают значимость России в мире.Они готовят бунт. Одни топят Россию ,а другие будут поднимать бунт против несправедливости.Итого революция или межконфессиональные столкновения. К сожалению даже если Путин и захочет поставить все на свои места ,ему не дадут те кто его поставил у руля.
    garnik
  31. Kot3713 Сегодня, 10:59
    Вот такая семья.
    Kot3713
    1. Kot3713 Сегодня, 10:59
      http://s020.radikal.ru/i704/1309/f9/4f275b68be47.
      jpg
      Kot3713
      1. Kot3713 Сегодня, 11:01
        вот такая семья
        Kot3713
  32. Zaurbek Сегодня, 11:00
    По новостям сказали, Евреи хотели нанести удар по складам Хесболлы и промахнулись, разбомбили что то на территории гражданского аэропорта...
    Zaurbek
    1. Zhuk18 Сегодня, 12:56
      Уже известно точно - ликвидирован склад с оружием,предназначавшимся Хизбалле,находившимся на территории аэропорта.
      Zhuk18
      1. Zaurbek Сегодня, 13:32
        Сказали, что удар был по международному терминалу...
        Zaurbek
  33. fif21 Сегодня, 11:13
    Когда ответка из Сирии прилетит в Израиль, я буду стоя аплодировать. Шойгу выведи войска из Сирии, не позорься. hi
    fif21
    1. Ингвар 72 Сегодня, 11:26
      Будет ещё больший позор. Пат бл...ин. sad
      Ингвар 72
    2. А. Привалов Сегодня, 13:46
      А я, как слышу о о гибели россиян, в Свято-Троицкий собор в Иерусалиме хожу. Свечи за упокой души ставлю...
      А. Привалов
  34. sabakina Сегодня, 11:17
    Короче, почитав комментарии наших софорумчан из Израиля, я понял, есть две правды. Одна еврейская, вторая лживая. В древности им показали, что что то надо сделать, они не разобравшись, что именно, на радостях себе крайнюю плоть отдербанили. Вот так и живут...
    sabakina
  35. japs Сегодня, 11:22
    И где хваленые комплексы ПВО ВКС?
    Или кошерных "партнеров" они не должны беспокоить?
    Хотя, как всегда, стоит завестись в правительстве одному "французу", как вся лавочка
    будет ими занята, как тараканами. И еще говорят, что в РФ их маленький процент.
    Врут небось...
    japs
  36. Aleks_2 Сегодня, 11:23
    мдя..... мощнейшее ПВО проявляет себя все краше.....видать с-400 предназначен только для катаний на парадах и выставок вооружений.....или уважаемые еврейские партнеры позвонили и предупредили?теперь ждемс налета на сирию уважаемых турецких партнеров
    Aleks_2
  37. PValery53 Сегодня, 11:24
    В Сирии должен быть принят закон: из сирийского неба должны возвращаться домой не более 50% самолётов агрессора. И эффективно претворять его в жизнь. Агрессоров уничтожать и никак иначе!
    PValery53
  38. Dave36 Сегодня, 11:39
    Так Вова и говорит, мы помогаем Сирии бороться с ИГ...точнее с бармалеями. Сирия и Израиль все еще в состоянии войны, но как только Сирийцы собьют евреев..те просто начнут наземную операцию..и что делать нам?? Асад тоже не ТОРТ...если бы заключили военный союз и объявили, атака на Сирийских военных - это атака на Москву, тогда было бы понятна позиция России..а мы как обычно попой крутим..
    Dave36
    1. Dave36 Сегодня, 11:56
      Более того, как только упадет еврейский самолет, они будут через две недели в Дамаске)
      Dave36
  39. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:41
    Вот те-на. Какой смысл было понтоваться с С300, рисовать круги их радуаса действия на картах, перекрывающие половину Ближнего Востока, когда в резултьтате Сирию бомбят турки, американцы, евреи и все, кому не лень без каких-либо последствий для себя? Возможно, показательная на весь мир импотенция русского ПВО в Сирии - это сплнированная акция пятой колонны по дескредитации РУССКОГО ОРУЖИЯ?

    Молодой_Коммунист
    1. Dave36 Сегодня, 12:58
      А это двойные стандарты...Вова не готов воевать за Сирию)
      Dave36
    2. Zaurbek Сегодня, 13:26
      Турки не летали пока им не разрешили...Самолеты не могут долго и далеко лентат с огибанием рельефа... захотят собьют. Тут вопрос в нужности, ограниченности наших сил в регионе и уелей операции...
      Zaurbek
  40. Altona Сегодня, 13:23
    Цитата: Banshee
    Но у вас здорово выходит поджечь интерес к теме)))

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    Интерес поджигаю я обычно, парой-тройкой провокационных слов в комментарии. Меня хлебом не корми, дай потроллить Израиль. laughing laughing laughing
    Altona
  41. Altona Сегодня, 13:25
    Цитата: Dave36
    Вова не готов воевать за Сирию)

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    ВВП воюет за сирийское побережье(Латакия-Хмеймим-Тартус), чтобы катарские хотелки по газопроводу не превратились в реальность. Вся Сирия нам нафиг не нужна.
    Altona
  42. Altona Сегодня, 13:27
    Цитата: japs
    И где хваленые комплексы ПВО ВКС?

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    Наши базы же не накрыты, а больше нас ничего не интересует, расслабьтесь...
    Altona
  43. garnik Сегодня, 13:32
    Цитата: fif21
    Когда ответка из Сирии прилетит в Израиль, я буду стоя аплодировать. Шойгу выведи войска из Сирии, не позорься. hi

    Да Шойгу ничего не решает. В случае ответки я один из первых буду аплодировать и буду еще больше гордится что я гражданин России.
    garnik
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