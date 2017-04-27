13:54 27 апреля

Болгария намерена приобрести истребители JAS-39 Gripen

Как сообщает блог bmpd , 26 апреля 2017 года переходное правительство Болгарии выбрало для нужд ВВС страны Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Предполагается заключение контракта со шведской стороной о закупке 8 истребителей. Данное решение должно быть утверждено постоянным правительством Болгарии, которое утвердит болгарское Национальное Собрание.



Как указывается, выбор в основном обусловлен коммерческой привлекательностью шведского предложения: 8 JAS-39C/D Gripen обойдутся в пределах 1 млрд. левов (510 млн. евро), что меньше выделявшейся на закупку истребителей суммы в 1,5 млрд. левов (767 млн. евро). Предполагается длительная рассрочка платежей. При этом неясно, входит ли в эти средства стоимость вооружения. Поставка самолетов ожидается в течение 18 месяцев. США и Португалия предлагали за 1,5 млрд. левов в данном тендере истребители Lockheed Martin F-16A/B Block 15 с хранения ВВС США, с ремонтом и модернизацией португальским предприятием OGMA по программе MLU (по "румынской" схеме). Италия предложила истребители Eurofighter серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС, с доработками.


Серийное производство JAS-39C/D было приостановлено в начале 2015 года после окончания поставок машин данной версии в Таиланд. Планировалось, что будут выпускаться только истребители нового поколения JAS-39E/F Gripen NG.

Всего военное ведомство Болгарии предполагает приобрести 16 истребителей. 8 из них ожидается закупить в 2022 - 2023 годах.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2573110.html
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Комментарии 23

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  1. Тралл Сегодня, 09:58
    Не, братушки, втюхают вам американцы пяток своих F-35 за свой же кредит, к Ванге не ходи.
    Секте "Свидетелей преимуществ F-35" требуются новые адепты smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 10:03
      Да нет у них денег и это с трудом смогут купить , подозреваю что б.у. .
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:18
        Цитата: cniza
        Да нет у них денег и это с трудом смогут купить

        Так матрасы им долганут . Тем более что
        Цитата: Тралл
        Секте "Свидетелей преимуществ F-35" требуются новые адепты

        Матрасы хорошо умеют продавливать свои интересы . Хоть шведы и не в НАТО , найдут рычаги давления и на них .
        bouncyhunter
      2. To be or not to be Сегодня, 10:37
        От российского нос воротят братушки .И от советского старого избавляются.Однако -позиция новой власти
        Лучшие друзья стали американцы !
        1.С 26 апреля по июнь включительно на авб Граф Игнатьево проводится совместная болгаро-американская летная подготовка " Фракийский орел-2017" На авб прибыли самолеты Ф-15с 122 эскадрильи на 159 акр Нац гвардии штата Луизиана.
        2 .25 апреля министр обороны Болгарии наградил убывающего военного атташе США в Софии знаком ведомства "За заслуги перед МО "
        To be or not to be
    2. xetai9977 Сегодня, 10:07
      Грипен прекрасный самолёт по разумной цене. Отличный выбор
      xetai9977
      1. yehat Сегодня, 10:14
        я на самом деле не понимаю, как СААБ может конкурировать на равных
        гриппены весьма конкурентны, особенно на фоне дорогущих рафалей.
        yehat
        1. Incvizitor Сегодня, 13:43
          Там всё дело в лобби, всё поделено уже в ЕС, почти всем впихивают насильно матрасные, и немного разрешают продавать "тайфуны" с "рафалями".
          Incvizitor
  2. Altona Сегодня, 09:59
    Вчера про F-16 речь шла, сегодня о Grippen. Ну с голой задницей то в самый раз на Lexus пересаживаться.
    Altona
  3. Machete Сегодня, 10:04
    Ф-4 Фантом берите. Классная штука. Где-то ещё летают на них. По цене - самое то.
    Machete
  4. orado Сегодня, 10:06
    Болгария нам бабок должна
    orado
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:11
      Да кто нам только не должен. Но мы всем прощаем. Проще простить несколько млрд. зеленных одному, другому чем добавить пенсию российским пенсионерам. Особенно был классный ход правительства в апреле - добавка 0,38%, а по факту в пределах 0,20%
      rotmistr60
      1. PValery53 Сегодня, 10:48
        Апрельская добавка к пенсиям - срамотА бессовестная!
        PValery53
  5. inkass_98 Сегодня, 10:06
    Речь вроде как шла изначально о долгосрочной аренде самолетов по причине выпирающего благосостояния Болгарии.
    Но если купят, то орден им. Но за такую цену вооружение к самолетам вряд ли предоставят, наверняка отдельным ценником пойдут.
    inkass_98
  6. Zaurbek Сегодня, 10:12
    Хороший самолет, но цены там не дешевые...и главный конкурент-Ф-16 . Причем преимуществ у Гриппена особых нет. А у Ф-16 развитая система продажи б/у машин разной свежести и зависимость шведов от экспортных разрешений американцев.
    Zaurbek
  7. Толстоевский Сегодня, 10:18
    так им и надо
    Толстоевский
  8. Altona Сегодня, 10:36
    Цитата: Zaurbek
    Хороший самолет, но цены там не дешевые...и главный конкурент-Ф-16 . Причем преимуществ у Гриппена особых нет. А у Ф-16 развитая система продажи б/у машин разной свежести и зависимость шведов от экспортных разрешений американцев.

    -------------------------
    Собственно об этом и речь, о "цене владения" этим истребителем - расходники, ТО, текущие и капремонты.
    Altona
    1. Zaurbek Сегодня, 11:12
      и заманчивый лизинг от государства Швеция.
      Zaurbek
  9. Hellbringer Сегодня, 10:47
    Ну чтож, приятно удивлен их выбором. Молодцы, я думал продадутся за откаты на старые Ф16.
    Hellbringer
  10. PValery53 Сегодня, 10:53
    С Болгарией "интересно" получается: с голой ..опой пересаживаются на современные боевые самолёты - 8 штук. И что они будут делать в небе Болгарии? - Внушать им ложную уверенность в безопасности.
    PValery53
    1. alexmach Сегодня, 11:44
      Авиация нужна стране в любом случае.
      Самолеты вырабатывающие совй ресурс все равно менять надо.
      Выбор они сделали хороший. И по карману, и новый.
      alexmach
  11. Нормаль ок Сегодня, 11:20
    На днях об этом конкурсе писали на ВО. И, все дружно ванговали, что болгары купят подержанные Ф-16. А вышло наоборот.
    Нормаль ок
    1. Olegovi4 Сегодня, 11:42
      Пока ещё ни чего не вышло. А только намерения. Да ещё и какого то переходного правительства. Вот матрасы посадят в кресло кого нужно и купят болгары ффчки. Куды ж они дерутся. Лубовь. Она такая.
      Olegovi4
  12. Incvizitor Сегодня, 13:33
    Ого, я прям их уже не так презираю, жест независимости, хоть они нам и враги, зато что то сами решили, я то думал металлолом матрасный купят.
    Правда не удивлюсь если хозяева ногой топнут и мнение "братушек" изменится. laughing
    Тем более
    переходное правительство
    .
    А так много
    8 истребителей

    Ещё и
    длительная рассрочка платежей

    Совсем "братушки" обнищали, в чём же дело? Они же нынче в "богатом" и "успешном" ЕС request
    Incvizitor
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