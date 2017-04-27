Болгария намерена приобрести истребители JAS-39 Gripen
Как сообщает блог bmpd , 26 апреля 2017 года переходное правительство Болгарии выбрало для нужд ВВС страны Saab JAS-39C/D Gripen нового производства. Предполагается заключение контракта со шведской стороной о закупке 8 истребителей. Данное решение должно быть утверждено постоянным правительством Болгарии, которое утвердит болгарское Национальное Собрание.
Как указывается, выбор в основном обусловлен коммерческой привлекательностью шведского предложения: 8 JAS-39C/D Gripen обойдутся в пределах 1 млрд. левов (510 млн. евро), что меньше выделявшейся на закупку истребителей суммы в 1,5 млрд. левов (767 млн. евро). Предполагается длительная рассрочка платежей. При этом неясно, входит ли в эти средства стоимость вооружения. Поставка самолетов ожидается в течение 18 месяцев. США и Португалия предлагали за 1,5 млрд. левов в данном тендере истребители Lockheed Martin F-16A/B Block 15 с хранения ВВС США, с ремонтом и модернизацией португальским предприятием OGMA по программе MLU (по "румынской" схеме). Италия предложила истребители Eurofighter серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС, с доработками.
Серийное производство JAS-39C/D было приостановлено в начале 2015 года после окончания поставок машин данной версии в Таиланд. Планировалось, что будут выпускаться только истребители нового поколения JAS-39E/F Gripen NG.
Всего военное ведомство Болгарии предполагает приобрести 16 истребителей. 8 из них ожидается закупить в 2022 - 2023 годах.
Как указывается, выбор в основном обусловлен коммерческой привлекательностью шведского предложения: 8 JAS-39C/D Gripen обойдутся в пределах 1 млрд. левов (510 млн. евро), что меньше выделявшейся на закупку истребителей суммы в 1,5 млрд. левов (767 млн. евро). Предполагается длительная рассрочка платежей. При этом неясно, входит ли в эти средства стоимость вооружения. Поставка самолетов ожидается в течение 18 месяцев. США и Португалия предлагали за 1,5 млрд. левов в данном тендере истребители Lockheed Martin F-16A/B Block 15 с хранения ВВС США, с ремонтом и модернизацией португальским предприятием OGMA по программе MLU (по "румынской" схеме). Италия предложила истребители Eurofighter серии Tranche 1 из наличия итальянских ВВС, с доработками.
Серийное производство JAS-39C/D было приостановлено в начале 2015 года после окончания поставок машин данной версии в Таиланд. Планировалось, что будут выпускаться только истребители нового поколения JAS-39E/F Gripen NG.
Всего военное ведомство Болгарии предполагает приобрести 16 истребителей. 8 из них ожидается закупить в 2022 - 2023 годах.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/2573110.html
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