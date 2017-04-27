Грушко: НАТО не следовало замораживать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом

Система была создана, прежде всего, для защиты людей на объектах транспорта, критической инфраструктуры, в местах массового скопления людей. И, конечно, мысленно воспроизводя те трагедии, которые произошли в Санкт-Петербурге, Брюсселе и других городах, осознаешь масштаб губительности этого решения. Речь идет о спасенных и не спасенных жизнях,

Решение руководства НАТО заморозить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, в частности, по проекту дистанционного обнаружения взрывчатки СТАНДЭКС является ошибочным, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при альянсе Александра Грушко.сказал Грушко.По его словам, «решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов показывает контрпродуктивность такой линии». Такой шаг «не только подрывает общеевропейскую безопасность, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан», отметил постпред.В свою очередь пресс-служба НАТО заявила, что будущее отношений альянса с Москвой зависит от четких и конструктивных изменений в ее действиях – «в соответствии с международным правом и международными обязательствами».Согласно информации, «СТАНДЭКС – первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которая способна выявлять, отслеживать и обнаруживать объекты, содержащие взрывчатку». Ее испытание успешно прошло в 2013 году, но уже в апреле 2014-го альянс в одностороннем порядке полностью приостановил сотрудничество с РФ.