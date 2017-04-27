13:51 27 апреля

Грушко: НАТО не следовало замораживать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом

Решение руководства НАТО заморозить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, в частности, по проекту дистанционного обнаружения взрывчатки СТАНДЭКС является ошибочным, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при альянсе Александра Грушко.



Система была создана, прежде всего, для защиты людей на объектах транспорта, критической инфраструктуры, в местах массового скопления людей. И, конечно, мысленно воспроизводя те трагедии, которые произошли в Санкт-Петербурге, Брюсселе и других городах, осознаешь масштаб губительности этого решения. Речь идет о спасенных и не спасенных жизнях,
сказал Грушко.


По его словам, «решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов показывает контрпродуктивность такой линии». Такой шаг «не только подрывает общеевропейскую безопасность, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан», отметил постпред.

В свою очередь пресс-служба НАТО заявила, что будущее отношений альянса с Москвой зависит от четких и конструктивных изменений в ее действиях – «в соответствии с международным правом и международными обязательствами».

Согласно информации, «СТАНДЭКС – первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которая способна выявлять, отслеживать и обнаруживать объекты, содержащие взрывчатку». Ее испытание успешно прошло в 2013 году, но уже в апреле 2014-го альянс в одностороннем порядке полностью приостановил сотрудничество с РФ.

Использованы фотографии: AFP 2017 / John Thys
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Комментарии 19

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  1. Spartanez300 Сегодня, 10:19
    Не чего не изменится в сотрудничестве пока не закончатся препирательства , и обвинения друг друга во всех смертных грехах .
    Spartanez300
    1. mig29mks Сегодня, 10:23
      Им на все наши инициативы глубоко на с.....ть!
      mig29mks
      1. cniza Сегодня, 10:28
        Цитата: mig29mks
        Им на все наши инициативы глубоко на с.....ть!


        До поры до времени да , а скоро прибегут , когда бармалеи доберутся до их задниц.
        cniza
        1. mihey Сегодня, 10:34
          Прибегут ли? Бармалеи не настолько глупы, чтоб кусать руку дающего, кормящего и лелеящего...
          mihey
          1. cniza Сегодня, 10:47
            Цитата: mihey
            Прибегут ли? Бармалеи не настолько глупы, чтоб кусать руку дающего, кормящего и лелеящего...


            Они им не только руку , голову откусят.
            cniza
            1. mihey Сегодня, 11:03
              Так мерикатосы не будут им финансирование сокращать, а цели новые найдут - мало ли где кого-то "отдемократизировать" надо или более послушными сделать?
              mihey
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:23
      Цитата: Spartanez300
      Не чего не изменится в сотрудничестве пока не закончатся препирательства , и обвинения друг друга во всех смертных грехах .

      То есть - никогда ...
      bouncyhunter
      1. Лелёк Сегодня, 11:43
        Цитата: bouncyhunter
        То есть - никогда ...


        Привет. Согласно новому "откату" вашингтонского брехуна - НИКОГДА.
        Лелёк
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:44
          Привет , Лев ! hi Что и требовалось доказать ...
          bouncyhunter
          1. Лелёк Сегодня, 12:02
            Цитата: bouncyhunter
            Что и требовалось доказать ...


            Павел, я (лично) себе это принял за догму в прошлом году, не поверил предвыборным лозунгам англо-сакса Трампа и оказался прав. Кто бы ни сел в президентское кресло США, править мерлизонским балетом будет не он, а мистер доллар. Никогда Америка не была нашим другом и никогда не будет. Временным "партнёром", когда ей это приспичит, - да, но не более того. Здесь важен другой вопрос, решится ли она на военное противостояние с нами? Решится ли на уничтожение всего живого на этом маленьком шарике? yes
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:11
              Цитата: Лелёк
              Здесь важен другой вопрос, решится ли она на военное противостояние с нами? Решится ли на уничтожение всего живого на этом маленьком шарике?

              Если учесть что вся деятельность США укладывается в три слова : "Мы или никто" , помнить что в достижении поставленной цели они не оглядываются на последствия - ответ очевиден . Если вектор их риторики сменить на противоположный - станет ясно что США обвиняет Россию в том , что делала , делает и собирается делать сама .
              bouncyhunter
    3. cniza Сегодня, 10:24
      Согласно информации, «СТАНДЭКС – первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которая способна выявлять, отслеживать и обнаруживать объекты, содержащие взрывчатку».


      Так этого они и боятся , им нужен хаос.
      cniza
      1. Монос Сегодня, 10:54
        Ее испытание успешно прошло в 2013 году, но уже в апреле 2014-го альянс в одностороннем порядке полностью приостановил сотрудничество с РФ.

        Засекретили свою часть исследований. Видимо реальный результат появился. Один вопрос возникает: "А что, без них никак?".
        Монос
      2. Лелёк Сегодня, 12:12
        Цитата: cniza
        Так этого они и боятся , им нужен хаос.


        Привет, Виктор.
        Им нужен управляемый хаос и чтобы каждое слово гегемона воспринималось в мире, как истина, подлежащая немедленному исполнению. А над всем этим в одном лице козлобородого Сэма - и закон, и суд, и приговор. Но настоящая истина дорогу находит и вот последний пример:
        Лелёк
  2. Olegater Сегодня, 10:20
    Так для того, что бы создать по больше проблем для России в борьбе с терроризмом и был заморожен данный проект. Наводит на мысли, что эти хозяева террористов готовились натравливать на Россию своих шавок, что бы была дестабилизация общества.
    Olegater
  3. Jovanni Сегодня, 10:39
    Грушко: НАТО не следовало замораживать сотрудничество с РФ в борьбе с терроризмом

    Да чего там замораживать, существовать не следовало НАТО! Уже давно. Привет горбатому...
    Jovanni
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
    ... по указке меркатосов, НАТосровцы действуют - чем ни хуже, тем лучше...
    a.s.zzz888
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:45
    «не только подрывает общеевропейскую безопасность, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан»

    Не хотят они с нами сотрудничать и не надо. Зачем ломиться в закрытые наглухо двери. Пусть сами решают (а как они решают можно судить по Франции) свои проблемы. Если они готовы жертвовать своим населением ради конфронтации с Россией - их личный выбор.
    rotmistr60
  6. iouris Сегодня, 11:22
    Сотрудничать надо только на двухсторонней основе. НАТО создана для уничтожения независимости как принципа существования государства в мире. НАТО может продолжать сотрудничать с ОВД.
    iouris
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