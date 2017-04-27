13:47 27 апреля

Азербайджан получил очередные БТР-82А

Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com , в Азербайджан доставлена очередная партия боеприпасов и военной техники различного назначения, включая бронетранспортеры БТР-82А . Поставки осуществляются согласно подписанному ранее соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Первая партия БТР-82 была получена в 2013 г.



В 2016 г. Азербайджану была отгружена партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн).


БТР-82А и БТР-82 являются модернизированными версиями бронетранспортера БТР-80, стоящего на вооружении Минобороны с 1986 года. БТР-82 вооружен 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ, в то время как БТР-82А оснащен 30-миллиметровой пушкой 2A72. Кроме того, оба БТР вооружены 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Машины выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (АМЗ) с 2010 года.


Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/551945.html
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 67

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:36
    на них еще бы трофи как-нибудь прикрутить, защита 0.
    Yalquzaq1
    1. Santa Bear Сегодня, 10:40
      Трофи стоят как сам БТР82. Но если деньги есть- ставьте.
      Santa Bear
      1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:42
        бтр стоит 150 тыс$? думаю дороже..
        Yalquzaq1
        1. Santa Bear Сегодня, 10:54
          Бтр82а стоит примерно 500.000$. Соотношение цены каз трофи с учётом установки и прочих расходов- примерно 1/3 от цены бтр выходит при указанной Вами цене 150.000$ за трофи. С точки зрения заботы о личном составе- установка КАЗ это хорошо.Насколько это рентабельно с точки зрения финансов- зависит от мнения МО Азербайджана и его финансовых возможностей.
          Santa Bear
          1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:14
            Цитата: Santa Bear
            установка КАЗ это хорошо.

            НЕОБХОДИМО!!
            Yalquzaq1
            1. i80186_ Сегодня, 11:29
              Цитата: Yalquzaq1
              установка КАЗ это хорошо.

              Цитата: Yalquzaq1
              НЕОБХОДИМО!!

              Особенно КАЗ будет радовать пехоту, укрывающуюся за тушкой восьмиколёсного. Это гениальный ход. winked
              i80186_
              1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:32
                в наступление идут с бтр-ами? гениально wink
                Yalquzaq1
                1. i80186_ Сегодня, 11:40
                  Цитата: Yalquzaq1
                  в наступление идут с бтр-ами? гениально

                  Вообще идут. Но это не главное, главное, что при передвижении колонной, в случае засады например, надо из них вылазить. Ну и где обычно укрываются? Далеко от этих самых БТР? Да на них даже динамическую защиту не вешают. Уж она то вообще стоит копейки, а тут КАЗ им подавай. smile
                  i80186_
                  1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:52
                    ну это мое субъективное непроф. мнение smile , IMHO hi
                    Yalquzaq1
                2. Lek3338 Сегодня, 11:43
                  Цитата: Yalquzaq1
                  в наступление идут с бтр-ами? гениально wink

                  Зачем тогда Трофи если решил использовать БТР только для транспортировки личного состава ?Зачем тогда вообще 30 мм-овка на БТР ?Ответ для огневой поддержки .При умелой тактике очень даже пригодятся в наступлении ,уж по лучше будет тачанки с ДШК которые кстати в Сирии решают исходы боёв местами .
                  Lek3338
                  1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:50
                    Цитата: Lek3338
                    БТР только для транспортировки личного состава ?

                    думаю да, разве мало в Сирии сожгли бмп из птуров при перевозке личного состава.
                    Yalquzaq1
                    1. i80186_ Сегодня, 12:00
                      Цитата: Yalquzaq1
                      думаю да, разве мало в Сирии сожгли бмп из птуров при перевозке личного состава.

                      И сколько? Ну так чтобы внутри люди находились? Только совсем недалёкий полезит внутрь БМП/БТР, зная, что при подрыве мины/фугаса, детонации БК от того же ПТУР - всем внутри хана 100%.
                      i80186_
                      1. Yalquzaq1 Сегодня, 12:09
                        Цитата: i80186_
                        детонации БК от того же ПТУР

                        а если использовать для подавления огневых точек, то наличие трофи пригодилось бы? выкатился -отработал, а если в тебя птуром, то наверно помогло бы нет?
                        Yalquzaq1
                    2. Lek3338 Сегодня, 12:09
                      А вот МО Аз-на так не думают раз покупают БТР с 30 мм-ой .Для ПТРК особо без разницы танк или БТР и того и другого шьют .А вот пехоте нужна огневая поддержка тем более в наступлении для подавления огневых точек .
                      Маневр группы в наступлении одними ручными пулемётами ?У танков БК стволов не хватить подавлять каждую укрепленную огневую точку с РПГ .
                      И броня хоть какая та ,дальность 30-мм позволяет подавлять огневую точку до вхождения в зону поражения РПГ ,как минимум не будет комфортно целиться .А против ПТРК как и писал выше как всё равно и Т-72 шьет в лоб .Первый эшелон танки по любому переть в лобовую на одних БТР-ах никто не будет .
                      Lek3338
                3. i80186_ Сегодня, 11:43
                  Тут вообщем просто прикалываются.
                  i80186_
                  1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:05
                    i80186_ Сегодня, 11:43 ↑ Новый
                    Тут вообщем просто прикалываются.

                    А почему командир на БТР не назначил из каждой тройки наблюдателя, который передавал бы команды командира остальным в тройке (флажками или руками), ерунда какая-то, что они таким образом отрабатывали высадку и посадку в БТР в движении или взаимодействие на "поле боя"....?
                    DOCTOR ZLO
                    1. i80186_ Сегодня, 12:11
                      Цитата: DOCTOR ZLO
                      А почему командир на БТР не назначил из каждой тройки наблюдателя, который передавал бы команды командира остальным в тройке (флажками или руками)

                      Угу, ну чтобы все смотрели на флажки, а не в прицел, да? smile
                      i80186_
                      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 12:43
                        i80186_

                        Угу, ну чтобы все смотрели на флажки, а не в прицел, да?

                        Это один лишь из невербальных способов связи с командиром в том числе подачи знаков и руками

                        Далее общаться с Вами не хочу, т.к. Вы тролли те...
                        DOCTOR ZLO
              2. smokyrabbit Сегодня, 13:23
                Когда я слышу подобного рода высказывания "что КАЗ опасна для пехоты сопровождения" всегда возникает вопрос: А от самой ракеты/гранаты при взрыве разве пехота не пострадает? т.е. а какая разница если ракета/ граната взорвется сама по себе на броне или взорвется вместе с КАЗ?
                Я думаю разница незначительна, и в том и в другом случае фугасное действие и осколки обеспечены... а тогда из двух зол выбирают меньшее т.е. - КАЗ, хоть технику и внутренний объьем защитим.
                Я конечно могу ошибаться.
                smokyrabbit
              3. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:27
                КАЗ можно сделать отключаемым если это необходимо, в чем проблема? Тем более отстрел противоракеты КАЗ будет во фронт, а пехота как правило идет за техникой... Ну а если уж и впереди, то можно будет просто его отключить...
                Сейчас БТР должен иметь и ДЗ и активную защиту иначе это просто гроб на колесах... Пусть таких БТРов будет не 100%, но какую-то часть надо защитить по максимуму....
                Ratmir_Ryazan
          2. Alikos Сегодня, 11:32
            Цитата: Santa Bear
            Бтр82а стоит примерно 500.000$. Соотношение цены каз трофи с учётом установки и прочих расходов- примерно 1/3 от цены бтр выходит при указанной Вами цене 150.000$ за трофи. С точки зрения заботы о личном составе- установка КАЗ это хорошо.Насколько это рентабельно с точки зрения финансов- зависит от мнения МО Азербайджана и его финансовых возможностей.

            Цитата: Yalquzaq1
            Цитата: Santa Bear
            установка КАЗ это хорошо.

            НЕОБХОДИМО!!


            Ну армяни теперь плакать начнут, вой вселенский подымут
            Alikos
        2. RASKAT Сегодня, 10:55
          Армянам Эскандеры, Азербайджанцам Тозы, БТР и Т-90. На карабахский конфликт это позитивно вряд ли повлияет.
          RASKAT
          1. НасРать Сегодня, 11:12
            Азербайджан платит! good Армении всё в кредит,... не возвратный ... wassat
            НасРать
            1. dik-nsk Сегодня, 11:20
              вот-вот, тоже не понимаю этих дружественных подарков, даже, если в рамках ОДКБ. я бы им всем отдавал, если халява, во временное пользование, право собственности у нас, а то от всех этих союзничков можно ожидать чего угодно, в любой момент повернут наше же оружие против нас, а так - наша собственность - всегда есть право вернуть, любыми методами. не нравится - покупай - будет ваше
              dik-nsk
              1. НасРать Сегодня, 11:23
                Цитата: dik-nsk
                вот-вот, тоже не понимаю этих дружественных подарков,


                Да уж, дружбанов у нас появилось не мерено и всем дай на халяву. Но случись, что с Россией - пройдут мимо и руки не подадут- это в лучшем случаи, а то и пнут из под тишка... Не один наш нынешний "союзник" не поддержал официально Россию ни в Грузинском конфликте, ни в конфликте связанный с Украиной(Крым, Донбасс).... Всем только - "Дай, Дай!" Белорус целуется в губы с Порошенко - и это нормально, в их понимании, но денег должна подкинуть Россия - мы ж союзники!!!

                Азербайджан платит за товар ВПК РФ - это отличный деловой партнёр. Таких на руках носить надо.
                НасРать
                1. Комментарий был удален.
              2. alexmach Сегодня, 11:30
                И какой вы видите в этом толк?
                как в случае
                чего угодно

                реализовать это право собственности и вернуть технику? Ну вот допустим взбунтуется Армения против русских, скажем по Украинскому сценарию, и что? Взбунтовавшись она назад всю поставленную технику отправит что ли? Просто потому что вы оставили
                , право собственности у нас

                ?

                Ну так же не бывает.
                alexmach
                1. dik-nsk Сегодня, 11:42
                  почему не бывает? де-юре у нас будет право забрать свое имущество, данный шаг обеспечит легитимность "взыскания", а метод.. в зависимости от ситуации
                  dik-nsk
            2. Комментарий был удален.
            3. armenk Сегодня, 11:59
              Что бы вы тут не чирикали, Армения расчитвается с Россией. За время независимости, все выданные кредиты погашались или деньгами или передачей нескольких крупных предприятий (например Разданская ГЭС).
              Единственное приемущество, которое имеет Армения это закуп оружия по внутренним ценам, как учасник ОДКБ.
              У России есть привычка списывать долги кому не лень - Ираку, Сирии, Алжиру, Бенину, Мали, Северной Корее, Монголии, Кубе, Йемену, Танзании, Чаду, Лаосу, Буркина-Фасо, Сьерра-Леоне, Никарагуа, Афганистану, Киргизии.. В украину и Белоруссию невозвратных русских денег закопано столько, что Армения и рядом не валялась. Можете это обсудить, а не трындеть тут попусту.
              armenk
              1. костя андреев Сегодня, 13:24
                Цитата: armenk
                В украину и Белоруссию невозвратных русских денег закопано столько, что Армения и рядом не валялась.

                трудно не согласится!!!!
                костя андреев
  2. Mystery12345 Сегодня, 10:36
    армения на очереди? деньги не пахнут...
    Mystery12345
    1. Вас Влад Сегодня, 10:40
      Не техника убивает,а люди!
      Вас Влад
      1. RASKAT Сегодня, 10:56
        Если в начале Индийского фильма висит ружье, то в конце оно обязательно станцует и споет.
        Чем больше оружия в руках, тем больше соблазнов.
        RASKAT
    2. Spartanez300 Сегодня, 10:49
      Вооружаем и Армению и Азербайджан которые мирно не сосуществуют , чтобы было чем убивать друг друга к тому же наши соседи , эту тему можно по разному утрировать , но по моему в этом случае деньги пахнут и пахнут дерьмом .
      Spartanez300
      1. Вас Влад Сегодня, 10:59
        Вооружённым им труднее будет сделать первый шаг, так как точно будут знать, что будет ответка!А так вооружатся и будут спокойно в безопасности сидеть.Тут, как посмотреть на ситуацию.
        Вас Влад
      2. слава1974 Сегодня, 11:02
        Вооружаем и Армению и Азербайджан которые мирно не сосуществуют

        Тем самым создаем паритет, чтобы не было соблазна применить оружие.Это как наличие ядерного оружия, которое сдерживает начало войны в региональном масштабе.
        слава1974
        1. Lek3338 Сегодня, 11:24
          Слава ну и сравнили конечно .Ну если так, то не лучше официально вооружать и ДНР,ЛНР наряду с ВСУ .И тем и другим ну чтоб паритет чтоб не воевали .Остановили бы войну не гибли бы люди .
          Карабахский конфликт держится на честном слове а не в паритете ,эмоции закалены до предела у обоих сторон .По этой аналогии можно вооружать Асада и повстанцев заодно ,зачем вступать в конфликт тогда ?Просто бизнес .
          РФ продаёт оружие обоим сторонам потому что .
          Аз-ан платит валютой, Армения лояльностью базой и то и другое нужно РФ в регионе а что потом произойдет? .Политики РФ думают что проблемы нужно решать по ходу поступления
          , а вот смогут ли решить это под вопросом .
          Lek3338
          1. слава1974 Сегодня, 12:50
            Да , конечно, сравнение не очень корректное. Но согласитесь , если бы одна из сторон имела подавляющее преимущество, применила бы она силу? Я думаю, что да.
            Поэтому и на Украине не произошло победы ВСУ, помог "северный ветер".
            Но в целом я соглашусь ,что
            Аз-ан платит валютой, Армения лояльностью базой и то и другое нужно РФ

            Навряд ли наши политики , продавая оружие, руководствуются соображениями геополитического сдерживания.
            слава1974
      3. Evgeniy667b Сегодня, 11:06
        Кошка скребет на свой хребет, так и Российский бизнес! Вообще уже последние мозги выветрило.
        Evgeniy667b
      4. alexmach Сегодня, 11:34
        Справедливости ради у Азербайджана деньги есть, если не продаст технику Россия, то продаст кто-то другой, а Российско-Азербайджанские отношения будут испорченны.
        alexmach
      5. Alikos Сегодня, 11:37
        Цитата: Spartanez300
        Вооружаем и Армению и Азербайджан которые мирно не сосуществуют , чтобы было чем убивать друг друга к тому же наши соседи , эту тему можно по разному утрировать , но по моему в этом случае деньги пахнут и пахнут дерьмом .


        Спартанец родом из армении, все проверяет одорологическим методом...)
        Alikos
  3. _Ugene_ Сегодня, 10:37
    охринеть, и нашим и вашим, берите сколько денег есть и убивайте друг друга на здоровье, как-то уж очень цинично. Хотя, не продадим мы, купят у других и вся разница
    _Ugene_
  4. Jovanni Сегодня, 10:43
    Теперь Армении нужно что-то равноценное поставлять...
    Jovanni
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:45
      армян поставьте им laughing В России их предостаточно. laughing
      Yalquzaq1
      1. _Ugene_ Сегодня, 10:45
        да у нас всех предостаточно
        _Ugene_
      2. Jovanni Сегодня, 10:46
        Цитата: Yalquzaq1
        армян поставьте им laughing В России их предостаточно. laughing

        Да у нас всех хватает...
        Jovanni
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:47
          Цитата: Jovanni
          Да у нас всех хватает.

          но их поставка Вам надеюсь бесплатно обойдется laughing
          Yalquzaq1
      3. Mystery12345 Сегодня, 10:54
        Цитата: Yalquzaq1
        армян поставьте им laughing В России их предостаточно. laughing

        да и вас полно...
        Mystery12345
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:56
          мы у Вас покупаем, а не клянчим. Не продавайте, если это проблема wink
          Yalquzaq1
      4. Комментарий был удален.
  5. Zaurbek Сегодня, 10:48
    А почему не продать? Цена хорошая, двигатель гражданский стоит(можно любой поставить, хоть Камминс) Камазовский для горных условий слабоват будет. И в Азербайджане главное кондиционер... Из конкурентов только Китайские поделки...Оптику и связь, интересно российские оставили?
    Zaurbek
    1. Lek3338 Сегодня, 11:15
      Цитата: Zaurbek
      И в Азербайджане главное кондиционер

      Я бы не сказал, Карабах не пустыня Аравии .В основном -1 до +28
      Lek3338
  6. Bronevick Сегодня, 10:55
    Азербайджану танки, а Армении ПТРК.
    Bronevick
    1. Yalquzaq1 Сегодня, 10:58
      Цитата: Bronevick
      ПТРК.

      не забудьте дописать, что на халяву, т.е почти за Ваш счет банкет drinks
      Yalquzaq1
      1. Bronevick Сегодня, 10:59
        Не за мой уж точно.
        Bronevick
      2. Zaurbek Сегодня, 11:08
        За счет налогов Россиян...а сколько в России живет Армян и Азербайджанцев и платит налоги?
        Zaurbek
        1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:13
          про налоги не знаю, а про количество армян в России - В. Путин -
          https://www.youtube.com/watch?v=9f2ZPUf-j50
          Yalquzaq1
          1. Zaurbek Сегодня, 11:16
            По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек (2002)[1]. В ряде своих выступлений, президент России В.В.Путин, говоря о численности армян в России, указывал на цифру в "около 3 миллиона человек".
            По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в России проживало 621 840 азербайджанцев; по результатам 2010 года 603 070 человек.
            Zaurbek
            1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:22
              Цитата: Zaurbek
              3 миллиона человек

              т.е в России армян больше чем в армении hi
              и Армения — единственная страна бывшего СССР с практически моноэтничным населением 98.6 % армян .
              Yalquzaq1
              1. Lek3338 Сегодня, 11:32
                Может хватить Ялгузаг ?А то такое впечатление что я на Диспуте.аз .Халявщики не халявщики а шиши для себя выбивают регулярно ,зачем об этом вообще писать ?
                Всем и так ясно почему РФ вооружает Армению кредитами и скидками за базу и партнёрство .Или думаешь этой письмом здесь изменить что то ?Наивно как то
                Lek3338
                1. Yalquzaq1 Сегодня, 11:35
                  ну невсегда всем ясно, ладно окей smile hi
                  Yalquzaq1
              2. Zaurbek Сегодня, 11:33
                Причем моно этническая она была еще во времена СССР. Как и Грузия (без учета Абхазов)
                Zaurbek
              3. Комментарий был удален.
  7. Толстоевский Сегодня, 12:04
    иуде 30 серебреников не принесли счастья
    Толстоевский
    1. KaPToC Сегодня, 12:27
      Цитата: Толстоевский
      иуде 30 серебреников не принесли счастья

      Поясните свой фекальный взброс.
      KaPToC
      1. armenk Сегодня, 13:00
        Друзей можно продать - купить нельзя.
        armenk
        1. KaPToC Сегодня, 13:45
          Цитата: armenk
          Друзей можно продать - купить нельзя.

          И кто выступает в роли друзей? Армения? Может быть Азербайджан? Или Российская армия, которая не получила эти самые БТРы?
          KaPToC
  8. garnik Сегодня, 12:55
    Если скажут что Россия (не народ) продает оружие Асаду и ИГИЛ одновременно , я не удивлюсь,хотя и мелькают сообщения амерских сми о таких сделках.Жаль.Народ и власть по разные стороны баррикад. Противно. О чем думает власть в России? Да и вряд ли в ней что то решают русские.
    garnik
    1. костя андреев Сегодня, 13:34
      этот народ работает на предприятиях ВПК, и ему без разницы кто платит ему зарплату. Можете подъехать к заводу и объяснить простым работягам, что оружие которое они делают, продают всем сторонам конфликта, и плохим и хорошим. и вот что бы плохие остались без оружия, мы им его продавать не будем, а у вас(у народа) поэтому будет зарплата меньше. Можете объяснить инженерам которые разрабатывают, оружие, что из за морально этических норм, им теперь нужно увольнятся! Вот и посмотрите на чей стороне народ, и как он отнесется к Вашей правильной речи!
      Я скажу просто если не будем продавать мы, то будут продавать другие. И ни чего плохого в продаже оружия воюющим сторонам я не вижу, пускай воюют на здоровье!!!!! но нашим оружием самым лучшим в мире, а не каким то там западным! не надо давать зарабатывать другим!!!!
      костя андреев
  9. garnik Сегодня, 13:19
    Цитата: Zaurbek
    По оценке «Союза армян России», число армянской диаспоры в России превышает 2,5 млн человек (2002)[1]. В ряде своих выступлений, президент России В.В.Путин, говоря о численности армян в России, указывал на цифру в "около 3 миллиона человек".
    По результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в России проживало 621 840 азербайджанцев; по результатам 2010 года 603 070 человек.

    В Москве проживает около 11 000 000 из них 31% русских,14%азербайджанцев ,5% армян и т. д. Из http://www.1news.az/society/20091126043954375.htm
    l
    garnik
Картина дня