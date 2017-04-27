Азербайджан получил очередные БТР-82А
Как сообщает блог diana-mihailova.livejournal.com , в Азербайджан доставлена очередная партия боеприпасов и военной техники различного назначения, включая бронетранспортеры БТР-82А . Поставки осуществляются согласно подписанному ранее соглашению о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Первая партия БТР-82 была получена в 2013 г.
В 2016 г. Азербайджану была отгружена партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн).
БТР-82А и БТР-82 являются модернизированными версиями бронетранспортера БТР-80, стоящего на вооружении Минобороны с 1986 года. БТР-82 вооружен 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ, в то время как БТР-82А оснащен 30-миллиметровой пушкой 2A72. Кроме того, оба БТР вооружены 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Машины выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (АМЗ) с 2010 года.
В 2016 г. Азербайджану была отгружена партия танков Т-90С, боевых машин пехоты БМП-3, вертолетов Ми-17В-1, закрыт контракт на поставку 18 единиц ТОС-1А (не менее $600 млн).
БТР-82А и БТР-82 являются модернизированными версиями бронетранспортера БТР-80, стоящего на вооружении Минобороны с 1986 года. БТР-82 вооружен 14,5-миллиметровым пулеметом КПВТ, в то время как БТР-82А оснащен 30-миллиметровой пушкой 2A72. Кроме того, оба БТР вооружены 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Машины выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (АМЗ) с 2010 года.
Использованы фотографии: http://diana-mihailova.livejournal.com/551945.html
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